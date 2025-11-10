Новини
Свят »
Турция »
Турски сеизмолог прогнозира земетресение с магнитуд от 8 степен в Егейско море

Турски сеизмолог прогнозира земетресение с магнитуд от 8 степен в Егейско море

10 Ноември, 2025 22:36 643 1

  • сеизмолог-
  • сеизмология-
  • турция-
  • земетресение-
  • егейско море-
  • сюлейман пампал

Експертът обясни, че причината зад тези „земетръсни бури" са системите на Елинската дъга и Кипърската дъга по линията Крит–Родос

Турски сеизмолог прогнозира земетресение с магнитуд от 8 степен в Егейско море - 1
Снимка: Shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Турски сеизмолог смята, че има висока вероятност за земетресение с магнитуд от 7-8 степен в Егейско море по разломната линия между гръцките острови Крит и Родос, предаде БТА.

Пред частния телевизионен канал СиЕнЕн-Тюрк проф. Сюлейман Пампал коментира повишената в последно време сеизмична активност в западната част на Турция, където в град Съндъргъ, окръг Балъкесир, на 10 август и 27 октомври т.г. станаха две земетресения с магнитуд 6,1, както и множество по-слаби трусове.

„Изправени сме пред анормална ситуация в окръг Балъкесир, където преживяваме процес, известен като „земетръсна буря", в който са станали над 15 хиляди земетресения. Ежедневно се регистрират земетресения с магнитуд 4-5 и по-слаби, два пъти преживяхме там и трусове с магнитуд 6,1", подчерта ученият.

Според проф. Пампал подобна ситуация в началото на тази година е наблюдавана и в Егейско море, в района на гръцкия остров Санторини, където станаха десетки хиляди земетресения.

Експертът обясни, че причината зад тези „земетръсни бури" са системите на Елинската дъга и Кипърската дъга по линията Крит–Родос, където Африканската плоча се подплъзва под Анадолската.

„На север от тази линия се намира върхът на Африканската плоча. Когато този връх се потапя по-дълбоко, той се доближава до магмата", каза той. „През 2011 г. и в началото на тази година (през януари, февруари и март) преживяхме такава "земетръсна буря" в по-голям мащаб в Егейско море. Сега това движение се е преместило на изток. В региона сеизмичната активност, свързана с магматичната активност, се проявява под формата на „земетръсна буря", обясни ученият.

По думите му ситуацията със земетресенията, свързани с магматична активност, които стават в зоната на субдукция, където се сблъскват Африка на юг и Анадола на север, поражда опасения за възможността от силно земетресение по линията Крит-Родос. Магнитудът му може да достигне 7-8 степен, прогнозира сеизмологът.


Турция
Поставете оценка:
Оценка 5 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Pyccкий Карлик

    2 1 Отговор
    Дано да е в Камчатка 😁👍

    22:48 10.11.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания