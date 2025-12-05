Гръцкият парламент одобри покупката на система за залпов огън от Израел

Парламентът на Гърция е одобрил снощи на закрито заседание покупката на 36 комплекса за залпов огън PULS от Израел на стойност между 650 и 700 милиона евро, са съобщили пред Ройтерс двама източници, запознати с темата, предаде БТА.

Гърция планира да похарчи около 28 млрд. евро до 2036 г. за модернизация на армията си, припомня агенцията. Информацията за разговорите между Гърция и Израел за покупката на системата се появи през ноември.

Гърция разговаря с Израел също така за разработването на купол за противовъздушна отбрана в Гърция на стойност 3 млрд. евро. Израелската система за залпов огън PULS има обсег от 300 км и според източниците ще помогне за укрепването на отбраната на границата с Турция и на островите в Егейско море.

Според информацията сделката предвижда производството на компоненти от системата в Гърция. Съобщенията за намеренията на Гърция да разположи ракетни системи по егейските острови предизвикаха раздразнение в Турция.