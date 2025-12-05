Новини
Свят »
Гърция »
Гръцкият парламент одобри покупката на система за залпов огън от Израел

Гръцкият парламент одобри покупката на система за залпов огън от Израел

5 Декември, 2025 16:25 476 3

  • гърция-
  • израел-
  • залпов огън

Гърция разговаря с Израел също така за разработването на купол за противовъздушна отбрана на стойност 3 млрд. евро

Гръцкият парламент одобри покупката на система за залпов огън от Израел - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Парламентът на Гърция е одобрил снощи на закрито заседание покупката на 36 комплекса за залпов огън PULS от Израел на стойност между 650 и 700 милиона евро, са съобщили пред Ройтерс двама източници, запознати с темата, предаде БТА.

Гърция планира да похарчи около 28 млрд. евро до 2036 г. за модернизация на армията си, припомня агенцията. Информацията за разговорите между Гърция и Израел за покупката на системата се появи през ноември.

Гърция разговаря с Израел също така за разработването на купол за противовъздушна отбрана в Гърция на стойност 3 млрд. евро. Израелската система за залпов огън PULS има обсег от 300 км и според източниците ще помогне за укрепването на отбраната на границата с Турция и на островите в Егейско море.

Според информацията сделката предвижда производството на компоненти от системата в Гърция. Съобщенията за намеренията на Гърция да разположи ракетни системи по егейските острови предизвикаха раздразнение в Турция.


Гърция
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хи хи хи

    1 0 Отговор
    Фредерике шМерц

    И гърците ЛИ ???!

    16:44 05.12.2025

  • 2 Перо

    1 2 Отговор
    “Железен купол”, който арабите преодоляха с ракети от ВСВ! Представям си защитата от ракети с над 10 маха скорост и променлива траектория! Ционисткия режим и армия ги изпитаха и Пейтриът не можа да реагира! Гърците само си хвърлят парите напразно за крадени, стари технологии!

    Коментиран от #3

    16:48 05.12.2025

  • 3 Перо

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Перо":

    П.С. Става дума за режима в Киев!

    16:49 05.12.2025

