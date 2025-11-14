И Канада иска да се включи в песенния конкурс „Евровизия”

Песенният конкурс „Евровизия“ може да посрещне нова страна за 70-ата си годишнината догодина - представители на Канада са започнали преговори с Европейския съюз за радио и телевизия (EBU), организатор на надпреварата, предаде ДПА, като цитира представители на организацията.

Все още обаче не е ясно дали и в какъв формат страната ще участва в „Евровизия“ през 2026 г., пише БТА.

„Винаги се радваме, когато разберем, че телевизионни оператори искат да участват в най-голямото музикално шоу на живо в света“, каза директорът на песенния конкурс Мартин Грийн в отговор на запитване от ДПА. „Разговорите със CBC/Radio-Canada са в много ранен етап и очакваме с нетърпение да продължим дискусиите с тях“.

Има и индикации от канадското правителство за възможно участие, отбелязва ДПА. В бюджета за 2025-а и 2026 г. се споменава обсъждане на участието в „Евровизия” заедно с обществената телевизия CBC/Radio-Canada. Два източника казват пред Си Би Си, че премиерът Марк Карни е заинтересован от осигуряването на място за страната в конкурса, отбелязва ДПА.

Въпреки че „Евровизия”, която се провежда от 1956 г., се счита за европейско музикално състезание, страни извън Стария континент са участвали многократно - най-важният критерий за това в миналото обикновено беше членството на участващия телевизионен оператор в EBU. Това означава, че страни като Армения и Израел, които географски не се намират в Европа, могат да изпращат свои представители. През 1980 г. Мароко като част от EBU имаше еднократно гостуване, припомня ДПА.

През 2015 г. Австралия се присъедини към участниците в 60-ото издание на форума, като подобно на Канада страната не е пълноправен, а само асоцииран член на EBU.

Според германската обществена телевизия NDR мрежата на EBU в момента има 73 членуващи телевизионни оператори от 56 държави и 35 асоциирани членове от 21 държави.

Дискусията за Канада се води на фона на дебат за възможно оттегляне на други страни от надпреварата. Няколко държави заплашиха да бойкотират „Евровизия” заради хуманитарната криза в ивицата Газа, ако Израел участва, припомня ДПА.

Германският канцлер Фридрих Мерц зае напълно противоположната позиция и заплаши с бойкот от страна на Германия, ако Израел бъде изключен.

Песенният конкурс през 2026 г. ще се проведе във Виена, като тази година и България се завръща, но все още не е ясно кой ще ни представи.