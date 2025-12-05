Носителката на Нобел за мир: Във Венецуела трябва се осъществи политически преход

Носителката на Нобеловата награда за мир и лидер на опозицията във Венецуела Мария Корина Мачадо заяви, че в страната ѝ трябва да се осъществи "политически преход", както и че "опозицията е по-организирана от всякога", предаде агенция ЕФЕ, цитирана от БТА.

Мачадо направи видеообръщение на събитие на Венецуелско-американската асоциация в Ню Йорк. Следващата седмица в Осло се очаква официално да ѝ бъде връчена Нобеловата награда за мир за 2025 г., макар че все още не е ясно дали венецуелската опозиционерка ще присъства лично на церемонията.

Опозицията вече работи върху това "което следва", за да гарантира, че преходният процес ще бъде "организиран и ефективен". "Разполагаме с легитимно ръководство и ясен мандат от народа, подкрепен от международната общност", отбеляза тя във видеообръщението си.



Събитието в Ню Йорк се проведе на фона на по-острата политика на САЩ спрямо Каракас, включително налагането на санкции и настояването на президента Доналд Тръмп за пълно затваряне на въздушното пространство около Венецуела.

По този повод Мария Корина Мачадо заяви, че венецуелският народ страда, но отказва да се предаде. По думите ѝ опозицията се противопоставя на репресиите с достойнство и морална сила. Тя благодари на Тръмп за признаването, че политическият преход е "приоритет". Мачадо отбеляза и водещата роля на САЩ в международния натиск срещу правителството на Николас Мадуро.

"Идва ли промяна? Абсолютно", заяви опозиционната лидерка, уверявайки, че "Венецуела ще бъде свободна".

Срещата, проведена в офиса на международната кантора "Клифърд Ченс", събра хора от венецуелската диаспора в САЩ, експерти и опозиционни дейци. Целта на събитието бе да укрепи ролята на диаспората като група за натиск.

Мачадо също така призова венецуелците по света да участват утре в шествие "за мир и свобода".

Междувременно Норвежкият Нобелов комитет потвърди, че Мачадо е изразила намерение да пътува до Осло. Председателят на комитета предупреди, че пътуването крие риск, тъй като венецуелският режим е отправял заплахи към Мачадо. Той изрази надежда, че нейната безопасност ще бъде гарантирана както по време на пътуването, така и при евентуалното ѝ завръщане във Венецуела.

Мачадо продължава да се укрива от властите във Венецуела. Друг опозиционер - кандидатът за президент на изборите през 2024 г. Едмундо Гонсалес, живее в изгнание в Испания, тъй като срещу него има издадена заповед за арест. Заповедта бе издадена след изборите миналата година, на които Мадуро се обяви за победител. Опозицията обаче оспорва резултатите.