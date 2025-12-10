Във Венецуела: надежда за промяна, страх от инвазия на САЩ

В Кукута - на границата между Колумбия и Венецуела , всеки ден хора минават по моста, който разделя двете държави - с пълни с храна торби или раници. Търговците разгласяват оферти, граничните полицаи ги подканват: всеки ден политическата криза на това място ескалира.

Катерине Гереро живее във Венецуела, разказва АРД в репортаж от граничния регион. В град Капачо тя държи магазин за балони и други декорации. Всеки ден минава границата и отива да пазарува в Колумбия , където е много по-евтино. "За нас венецуелците ситуацията е много сложна”, обяснява жената.

Инфлацията изяжда доходите на хората

За разлика от ситуацията преди няколко години, днес във Венецуела лесно се намират храна и медикаменти навсякъде. Проблемът обаче е друг - цените им са непосилно високи. Хората едва си успяват да свържат двата края с месечните си заплати.

Държавните служители като учители и лекари в много от случаите работят на още едно място, пише АРД. Повечето хора нямат много време да следят политическите събития, обяснява Катерине.Заплахите на американския президент Доналд Тръмп обаче плашат жената. "Аз гледам много новини и знам какво значи военна намеса в друга държава. САЩ са извършвали военни интервенции преди и винаги твърдят, че спасяват някоя държава. Тяхната помощ обаче идва с война, оръжия, войници”, казва Катерине. Тя се притеснява, че това ще доведе до още повече дефицитни стоки, глад и дори смърт в страната ѝ.

Огромен натиск върху Мадуро

За много карибски държави възобновената стратегия на САЩ да възпират руското и китайско влияние в този регион създава напрежение. Вашингтон се намесва във вътрешнополитическите процеси в Колумбия, Хондурас, Мексико.

Тръмп се надява, че венецуелският лидер Николас Мадуро ще поддаде на натиска, който му оказва. Дотогава американската армия ще продължи да го притиска в ъгъла, предполага венецуелският политолог Мануел Съдърланд. "Това ще продължи, докато не направят и на суша това, което вършат в морето с атаките срещу лодките . Например да нападнат ключови цели - да унищожат венецуелската противовъздушна отбрана. Според мен Мадуро ще трябва да избяга от страната в такъв случай заедно с другите властимащи - ако сметнат, че животът им е застрашен”, коментира експертът пред АРД.

Какво искат хората на границата

Мадуро обаче остава спокоен - никой не знае дали Тръмп все пак ще пристъпи към атака срещу Венецуела. Според политолога Съдърланд венецуелският диктатор сигурно вярва, че ще се случи чудо. Венецуелците по границата с Колумбия също се надяват на нещо такова. "Какво ми липсва във Венецуела? Човешки права. Тук те не се спазват”, казва пред АРД мъж от пограничния регион. "Искаме промяна най-накрая. Ние сме толкова богата държава - не е редно да не можем да си намерим работа и да не можем да оцеляваме със заплатите си”.

Друга жена, която минава границата, се надява, че най-сетне в страната ѝ ще има мир и просперитет. "Всичко трябва да е както беше преди, когато имахме работа. И най-вече - мир и спокойствие”, казва тя.

Мадуро далеч няма сериозна подкрепа

Според анализатори само 20 на сто от населението на Венецуела подкрепя Мадуро и режима му. В същото време много малко хора подкрепят и интервенция на САЩ . Мнозина се надяват, че Мадуро ще бъде свален без външна намеса.

Авторитарният президент на Венецуела обаче едва ли ще се откаже от властта. Той не прие предложението на САЩ да напусне страната и само укрепва властта си от миналогодишните избори насам, когато се обяви за победител, докато международни организации определиха изборите за фалшифицирани.

Лидерката на опозицията Мария Корина Мачадо се крие от изборите насам - никой не знае къде във Венецуела живее. Наскоро ѝ беше присъдена Нобеловата награда за мир, за която доскоро не беше сигурно дали ще успее да получи лично на церемонията в Осло. Сега главният прокурор на Венецуела заяви, че ако Мачадо напусне страната, ще се смята за беглец от правосъдието. Вече е ясно - тя няма как да получи наградата си лично, а местоположението ѝ остава тайна.

Автор: Джени Барке (АРД)