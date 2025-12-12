Тръмп не иска война - иска "само" петрола на Венецуела

Американската операция пред бреговете на Венецуела се нарича "Южно копие". Военните части са предвождани от самолетоносач , който - според американските медии - е служил като платформа за завземането на нефтения танкер "Скипър", натоварен с около един милион барела суров нефт от Венецуела.

Дали скоро ще последват и други такива акции? Говорителката на Белия дом Карълайн Левит запази мълчание по въпроса: "Няма да оповестявам никакви бъдещи мерки на правителството. Но подчертавам, че правителството на Тръмп провежда санкционната политика на президента".

Танкерът "Скипър" е част от сенчест флот, който осигурява суров нефт и на Иран . Плавателният съд е под американски санкции. Но има съмнения, че превземането му е в съответствие с международното право, отбелязва АРД.

На преден план са икономическите интереси

След множество нападения срещу предполагаеми нарколодки от Венецуела сега американското правителство увеличава натиска спрямо социалистическата диктатура на Николас Мадуро - отправяйки поглед към най-важния източник на приходи, пише германската обществена медия. Според бившия американски дипломат Ричард Хас това съответства на приоритетите в новата Национална стратегия за сигурност.

"По този начин на света се дава сигнал, че ние в Западното полукълбо - ще използвам дипломатическа формулировка - ще действаме много независимо, дори критиците може да използват думата "безнаказано", за да постигнем целите, които служат на нашите интереси", каза Хас пред радио NPR. По неговите думи, в този случай има интерес от смяна на режима във Венецуела . Президентът Тръмп преследваше тази цел още по време на първия си мандат, налагайки санкции, припомня АРД.

Бившият дипломат обяснява защо и според него Мадуро и неговият екип трябва да си ходят. "Основната причина е, че САЩ искат венецуелските нефтени залежи . Те са най-големите в света." В момента обаче Венецуела не добива почти нищо, само един милион барела дневно, отбелязва бившият дипломат.

"Те могат да произвеждат много повече. Това американско правителство, което поставя на преден план икономическите интереси, би желало Венецуела да има управление, което допуска американските компании в страната. " В момента само американският енергиен концерн "Шеврон" е активен в нефтения сектор на Венецуела, без да е засегнат от насочената срещу Мадуро политика на Тръмп.

Ще последват ли нападения срещу страната?

Роксана Виджил от вашингтонския мозъчен тръст Съвет за външни отношения, се съмнява, че става дума предимно за нефта. "Венецуелският нефтен сектор е в упадък повече от десетилетие, основно поради лошото управление на правителството, корупцията и липсата на инвестиции."

Задвижването на производството ще изисква много години и ще погълне много средства, посочва Виджил. Но експертката не изключва по-нататъшна ескалация от страна на САЩ . "Президентът заяви нееднократно, че ще последват нападения срещу цели в страната. И това трябва да се приеме като сериозна заплаха."

Говорителката на Тръмп успокоява. На журналистически въпрос дали правителството ще рискува по-дълга война чрез военни удари, тя отговаря: "По-дългата война определено не е нещо, което президентът иска - той иска мир".

Автор: Карстен Кюнтоп (ARD)