Тръмп не иска война - иска "само" петрола на Венецуела

Американската операция пред бреговете на Венецуела се нарича "Южно копие". Военните части са предвождани от самолетоносач , който - според американските медии - е служил като платформа за завземането на нефтения танкер "Скипър", натоварен с около един милион барела суров нефт от Венецуела.
Дали скоро ще последват и други такива акции? Говорителката на Белия дом Карълайн Левит запази мълчание по въпроса: "Няма да оповестявам никакви бъдещи мерки на правителството. Но подчертавам, че правителството на Тръмп провежда санкционната политика на президента".
Танкерът "Скипър" е част от сенчест флот, който осигурява суров нефт и на Иран . Плавателният съд е под американски санкции. Но има съмнения, че превземането му е в съответствие с международното право, отбелязва АРД.
На преден план са икономическите интереси
След множество нападения срещу предполагаеми нарколодки от Венецуела сега американското правителство увеличава натиска спрямо социалистическата диктатура на Николас Мадуро - отправяйки поглед към най-важния източник на приходи, пише германската обществена медия. Според бившия американски дипломат Ричард Хас това съответства на приоритетите в новата Национална стратегия за сигурност.
"По този начин на света се дава сигнал, че ние в Западното полукълбо - ще използвам дипломатическа формулировка - ще действаме много независимо, дори критиците може да използват думата "безнаказано", за да постигнем целите, които служат на нашите интереси", каза Хас пред радио NPR. По неговите думи, в този случай има интерес от смяна на режима във Венецуела . Президентът Тръмп преследваше тази цел още по време на първия си мандат, налагайки санкции, припомня АРД.
Бившият дипломат обяснява защо и според него Мадуро и неговият екип трябва да си ходят. "Основната причина е, че САЩ искат венецуелските нефтени залежи . Те са най-големите в света." В момента обаче Венецуела не добива почти нищо, само един милион барела дневно, отбелязва бившият дипломат.
"Те могат да произвеждат много повече. Това американско правителство, което поставя на преден план икономическите интереси, би желало Венецуела да има управление, което допуска американските компании в страната. " В момента само американският енергиен концерн "Шеврон" е активен в нефтения сектор на Венецуела, без да е засегнат от насочената срещу Мадуро политика на Тръмп.
Ще последват ли нападения срещу страната?
Роксана Виджил от вашингтонския мозъчен тръст Съвет за външни отношения, се съмнява, че става дума предимно за нефта. "Венецуелският нефтен сектор е в упадък повече от десетилетие, основно поради лошото управление на правителството, корупцията и липсата на инвестиции."
Задвижването на производството ще изисква много години и ще погълне много средства, посочва Виджил. Но експертката не изключва по-нататъшна ескалация от страна на САЩ . "Президентът заяви нееднократно, че ще последват нападения срещу цели в страната. И това трябва да се приеме като сериозна заплаха."
Говорителката на Тръмп успокоява. На журналистически въпрос дали правителството ще рискува по-дълга война чрез военни удари, тя отговаря: "По-дългата война определено не е нещо, което президентът иска - той иска мир".
Автор: Карстен Кюнтоп (ARD)
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 САЩ СА НАЙ ГОЛЕМИТЕ
Коментиран от #12, #14
19:15 12.12.2025
2 Последния Софиянец
19:15 12.12.2025
3 ДЕМОКРАЦИЯТА Е МЪРТВА
19:15 12.12.2025
4 Последния Софиянец
19:16 12.12.2025
5 Красимир Петров
19:16 12.12.2025
6 И ГРЕНЛАНДИЯ
19:16 12.12.2025
7 ДОЙЧЕ ЗЕЛЕТО
19:17 12.12.2025
8 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣
19:17 12.12.2025
9 МУТРИ БАЦЕ
19:18 12.12.2025
10 Атина Палада
19:19 12.12.2025
11 БОЛШЕВИК
Коментиран от #34, #47
19:20 12.12.2025
12 Атина Палада
До коментар #1 от "САЩ СА НАЙ ГОЛЕМИТЕ":Венецуела е първа по запаси на петрол..След нея е С.Арабия и после се нарежда Русия!
Главната причина е геостратегическа..
Коментиран от #16, #23
19:21 12.12.2025
13 Мдааа
Коментиран от #19
19:21 12.12.2025
14 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
До коментар #1 от "САЩ СА НАЙ ГОЛЕМИТЕ":САЩ СА НАЙ- ГОЛЕМИЯТ КОНСУМАТОР НА ПЕТРОЛ В СВЕТА❗
ЕДИН МИЛИОН БАРЕЛА НАРКОТИЦИ ЛИ ВИКАШ СА ОТКРАДНАЛИ‼️
19:23 12.12.2025
15 Така Така
19:23 12.12.2025
16 САЩ СА НАЙ ГОЛЕМИТЕ
До коментар #12 от "Атина Палада":ПРОИЗВОДИТЕЛИ на петрол...кво като Венецуела е с най големи запаси....петрол газят, гладни ходят....ако не са наркотиците все да са умрели.
Коментиран от #21, #28, #30
19:24 12.12.2025
17 777
19:24 12.12.2025
18 Пилотът Гоше
19:24 12.12.2025
19 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
До коментар #13 от "Мдааа":Право в ДЕСЕТКАТА‼️ Браво колега‼️
19:25 12.12.2025
20 604
19:26 12.12.2025
21 Пилотът Гошу
До коментар #16 от "САЩ СА НАЙ ГОЛЕМИТЕ":Не се пъни толкова, САЩ са и най-големите купувачи на наркотици, също така и основният проблем на такива като Венецуела. Преди те и техните протежета са съсипят Близкия изток и там беше рай в сравнение след тяхната намеса... Който има петрол и не го дава на САЩ на безценица, не е прокопсал...
Коментиран от #26
19:27 12.12.2025
22 Мъдуро да бега
19:27 12.12.2025
23 БОЛШЕВИК
До коментар #12 от "Атина Палада":Най-големите запаси на петрол, диаманти, злато и др. има на Антарктида.
19:27 12.12.2025
24 Ами
плавателен съд, в неутрални или чужди води се нарича "Пиратство".
Вярно е, че има опция военни кораби да задържат плавателни съдове,
но при определени условия, които едва ли касаят конкретния случай.
Коментиран от #27
19:29 12.12.2025
25 ЗОРО
Коментиран от #40
19:29 12.12.2025
26 Затова Тръмп ша ги гърми
До коментар #21 от "Пилотът Гошу":Заради наркотиците, щото тровят американци....
Коментиран от #36
19:29 12.12.2025
27 Мъдуро
До коментар #24 от "Ами":Пази си мъ....те.....
19:31 12.12.2025
28 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
До коментар #16 от "САЩ СА НАЙ ГОЛЕМИТЕ":САЩ СА ВЪЗНИКНАЛИ КАТО ДЪРЖАВАТА ОТ КРАДЦИ, ПРОСПЕРИРАЛИ СА КАТО ДЪРЖАВА НА КРАДЦИИ ДНЕС ПРАВЯТ ТОВА КОЕТО УМЕЯТ- ПОРЕДНАТА КРАЖБА ОТ ПОРЕДНАТА ДЪРЖАВА ‼️
Коментиран от #44
19:32 12.12.2025
29 Като го иска
Коментиран от #35
19:32 12.12.2025
30 Атина Палада
До коментар #16 от "САЩ СА НАЙ ГОЛЕМИТЕ":Не е така както го казваш .,Венецуела е под санкции,парите от продажбата на петрол й се блокират ..
19:32 12.12.2025
31 СЛОНА
ВЗИМАШ НЕЩО КОЕТО НЕ ТИ ПРИНАДЛЕЖИ!!!
19:35 12.12.2025
32 Гост
19:36 12.12.2025
33 Кривоверен алкаш
19:37 12.12.2025
34 Фройд
До коментар #11 от "БОЛШЕВИК":Повярвай ми, парите не носят щастие.
По скоро притеснения, някоя по голяма акула да не ти ги вземе.
Виж наЩе охранени парчета, тулупа и мазния, толкова се притесняват един от друг, че накрая се събраха.
Но вече са на светло. Ще се борят, но вече им е по трудно.
Така че имаме шанс. Другото е гражданска война.
Коментиран от #46
19:37 12.12.2025
35 Атина Палада
До коментар #29 от "Като го иска":Преди Венецуела да национализира петролните кладенци,там работеха американски компании и изкупуваха петрола от Венецуела за 7( седем) долара на барел,когато на световните пазари барел беше 80 долара на барел .После Венецуела национализира ,американските фирми се изнесоха и САЩ наложиха ембарго на Венецуела ,замрази всичките приходи на Венецуела...Това продължава и до днес..Венецуела продава петрол,но няма достъп до средствата си...
Коментиран от #39
19:37 12.12.2025
36 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
До коментар #26 от "Затова Тръмп ша ги гърми":Стига бе смИшник ❗ СеРеУ бяха превърнали Афганистан в наркоплантация❗
НИТО ЕДНО ПАКЕТЧЕ НАРКОТИЦИ не са изкарали от пиратските си акции, А САМО ПЕТРОЛ‼️
Коментиран от #42
19:40 12.12.2025
37 дядо поп
Коментиран от #38
19:41 12.12.2025
38 604
До коментар #37 от "дядо поп":по скоро е прекарвал ирански петрол за някъде, когато иранския петрол е бил под ембарго, то и сега може да е под санкции...незнам. а в случая петрола е за Китай, демек перчема краде от китайците......
19:49 12.12.2025
39 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
До коментар #35 от "Атина Палада":И ето какво искат САШтинските КРАДЦИ:
"Това американско правителство, което поставя на преден план икономическите интереси, би желало Венецуела да има управление, което допуска американските компании в страната. " 🤠
Не срещу наркотици, а за да сложат ръка на петрола-
това е истината❗ Всичко друго е демагогия ‼️
Коментиран от #41
19:49 12.12.2025
40 Мурат
До коментар #25 от "ЗОРО":Не, Байдън вярно не знаеше къде е, но беше по-умерен и по-нормален президент.
Тръмп през цялото време поддържаше войните на Израел, удари Иран, сега ще бутне Мадуро
Коментиран от #48
19:54 12.12.2025
41 Я пъ тоа
До коментар #39 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":Ти кво искаш ОФИЦИАЛНО да ти заявят че ша трепат наркокартелите в Колумбия ли.....явно Мъдуро ги подкрепя и са му вдигнали мерника
Коментиран от #49
19:58 12.12.2025
42 Я пъ тоа
До коментар #36 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":Авганистан винаги си е бил НАРКОПЛАНТАЦИЯ...и Путин сега си взима дрога от там за армията.....
Иначе във Венецуела, Тръмп не прощава на наркодилърите с разни лодчици и самолетчета
Коментиран от #51
20:01 12.12.2025
43 Перуката нагледно ви показва
20:02 12.12.2025
44 Тоа пъ
До коментар #28 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":Другите държави са възникнали все от благородници и.....моралисти, да не верваш.
20:03 12.12.2025
45 БАТ РАМБО С ДВАТА НОЖА
20:05 12.12.2025
46 Стига бе
До коментар #34 от "Фройд":Ти ми дай сто милиона ЕВРО, пък нека са притеснявам.
20:06 12.12.2025
47 БСП МИЛИАРДЕРИТЕ
До коментар #11 от "БОЛШЕВИК":Тия ги разправяй на баба ми....
20:08 12.12.2025
48 604
До коментар #40 от "Мурат":беше, ама накрая не беше със всичкият си. последния нормален беше Клинтън......оня онаебама, дойде с призиви за мир а направи война...всичките са един дол дренки.....
20:09 12.12.2025
49 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
До коментар #41 от "Я пъ тоа":Ти дори не схващаш, че американците влязоха в Ирак, избиха СТОТИЦИ ХИЛЯДИ цивилни, разрушиха държавата, убиха ръководителя й ПОД ПРЕДЛОГ , ЧЕ ВЛИЗАТ ЗАЩОТО ИМАЛО БОЙНИ ОТРОВИ ❗Даже показаха една епруветка, в която уж имаше такива в-ва❗ После НЕ откриха химическо оръжие, а в епруветката се оказа някакъв прах за избелване на зъби❗
Тук дори и бял прах, може и гипс, вместо наркотици не показаха❗
Но за заблудените и зомбирани вече не е нужно❗
Ако утре ви кажат, че Земята е спряла да се върти вие ще започнете да скачате , за да я завъртите отново‼️
Коментиран от #50
20:11 12.12.2025
50 Я пъ тоа
До коментар #49 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":САЩ влезе в Ирак щото там бяха милиардите на Бин Ладен....и САДДАМА си правеше оглушки.....
Версията за химическо оръжие е за "масова" употреба.
Коментиран от #55
20:13 12.12.2025
51 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
До коментар #42 от "Я пъ тоа":Самолетоносач и атомна подводница срещу ...
РИБАРСКИ ЛОДКИ❗ Чудно как не си обуваш лявата обувка на десния крак🤔 а може и това да правиш‼️
Коментиран от #54
20:14 12.12.2025
52 Бай Ганьо
20:15 12.12.2025
53 Мъдуро, Мъдуро....
20:16 12.12.2025
54 Я пъ тоа
До коментар #51 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":А ти кво искаш.....и Тръмп да прати рибарски лодки ли....иначе самолетоносача и подводницата си отговарят за тоя район....Мъдурката да му мисли....
Коментиран от #58
20:18 12.12.2025
55 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
До коментар #50 от "Я пъ тоа":"Да да, ама не !"- казваше Бай Петко❗
А това с парите го разправяй на децата от ЦДГ, защото вече и второкласниците знаят, как се борави с пари❗ Как могат да се блокират сметки и пр. ❗
Коментиран от #59
20:18 12.12.2025
56 Мъдурка, Мъдурка
20:21 12.12.2025
57 Бай Ганьо
20:22 12.12.2025
58 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
До коментар #54 от "Я пъ тоа":" Не вади меч срещу комар!"
/Конфуций/
Ама ти откъде да знаеш мъдри мисли❗
Коментиран от #60
20:22 12.12.2025
59 Бин Ладен
До коментар #55 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":...ЧУДНО как ли САЩ ша блокират сметки на араби в ...арабски банки....
20:22 12.12.2025
60 Я пъ тоа
До коментар #58 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":Мъдростта я остави за мъдреците....реалностите са съвсем други.....избивай нарко играчите, дето тровят децата ти...с всички средства.
Коментиран от #62
20:24 12.12.2025
61 Мъдурката да бега в Москве
20:27 12.12.2025
62 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
До коментар #60 от "Я пъ тоа":Добре , спирам да се занимавам с НЕумните и наивните❗Вие нямате нужда от повече мъдрост‼️
Коментиран от #64
20:28 12.12.2025
63 Мъдурка, Мъдурка
20:29 12.12.2025
64 Стига бе
До коментар #62 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":Не са отказвай......
20:29 12.12.2025