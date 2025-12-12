Новини
Тръмп не иска война - иска "само" петрола на Венецуела

Тръмп не иска война - иска "само" петрола на Венецуела

12 Декември, 2025 19:13

Превземането на венецуелски танкер предизвика голям шум в САЩ. Стратегията на правителството остава неясна. Дали става дума за венецуелския нефт?

Тръмп не иска война - иска "само" петрола на Венецуела - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Американската операция пред бреговете на Венецуела се нарича "Южно копие". Военните части са предвождани от самолетоносач , който - според американските медии - е служил като платформа за завземането на нефтения танкер "Скипър", натоварен с около един милион барела суров нефт от Венецуела.

Дали скоро ще последват и други такива акции? Говорителката на Белия дом Карълайн Левит запази мълчание по въпроса: "Няма да оповестявам никакви бъдещи мерки на правителството. Но подчертавам, че правителството на Тръмп провежда санкционната политика на президента".

Танкерът "Скипър" е част от сенчест флот, който осигурява суров нефт и на Иран . Плавателният съд е под американски санкции. Но има съмнения, че превземането му е в съответствие с международното право, отбелязва АРД.

На преден план са икономическите интереси

След множество нападения срещу предполагаеми нарколодки от Венецуела сега американското правителство увеличава натиска спрямо социалистическата диктатура на Николас Мадуро - отправяйки поглед към най-важния източник на приходи, пише германската обществена медия. Според бившия американски дипломат Ричард Хас това съответства на приоритетите в новата Национална стратегия за сигурност.

"По този начин на света се дава сигнал, че ние в Западното полукълбо - ще използвам дипломатическа формулировка - ще действаме много независимо, дори критиците може да използват думата "безнаказано", за да постигнем целите, които служат на нашите интереси", каза Хас пред радио NPR. По неговите думи, в този случай има интерес от смяна на режима във Венецуела . Президентът Тръмп преследваше тази цел още по време на първия си мандат, налагайки санкции, припомня АРД.

Бившият дипломат обяснява защо и според него Мадуро и неговият екип трябва да си ходят. "Основната причина е, че САЩ искат венецуелските нефтени залежи . Те са най-големите в света." В момента обаче Венецуела не добива почти нищо, само един милион барела дневно, отбелязва бившият дипломат.

"Те могат да произвеждат много повече. Това американско правителство, което поставя на преден план икономическите интереси, би желало Венецуела да има управление, което допуска американските компании в страната. " В момента само американският енергиен концерн "Шеврон" е активен в нефтения сектор на Венецуела, без да е засегнат от насочената срещу Мадуро политика на Тръмп.

Ще последват ли нападения срещу страната?

Роксана Виджил от вашингтонския мозъчен тръст Съвет за външни отношения, се съмнява, че става дума предимно за нефта. "Венецуелският нефтен сектор е в упадък повече от десетилетие, основно поради лошото управление на правителството, корупцията и липсата на инвестиции."

Задвижването на производството ще изисква много години и ще погълне много средства, посочва Виджил. Но експертката не изключва по-нататъшна ескалация от страна на САЩ . "Президентът заяви нееднократно, че ще последват нападения срещу цели в страната. И това трябва да се приеме като сериозна заплаха."

Говорителката на Тръмп успокоява. На журналистически въпрос дали правителството ще рискува по-дълга война чрез военни удари, тя отговаря: "По-дългата война определено не е нещо, което президентът иска - той иска мир".

Автор: Карстен Кюнтоп (ARD)


Поставете оценка:
Оценка 3.6 от 7 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 САЩ СА НАЙ ГОЛЕМИТЕ

    7 24 Отговор
    Производители на петрол в света....ша мачкат МЪДУРО заради ..НАРКОТИЦИТЕ

    Коментиран от #12, #14

    19:15 12.12.2025

  • 2 Последния Софиянец

    15 1 Отговор
    Скромен.

    19:15 12.12.2025

  • 3 ДЕМОКРАЦИЯТА Е МЪРТВА

    29 5 Отговор
    Купувайте патрони.

    19:15 12.12.2025

  • 4 Последния Софиянец

    7 17 Отговор
    Краснов ще изгние в затвора като бункерния си господар от блатата.

    19:16 12.12.2025

  • 5 Красимир Петров

    15 2 Отговор
    Съобщено от юдойче Зеле

    19:16 12.12.2025

  • 6 И ГРЕНЛАНДИЯ

    19 6 Отговор
    И ПАНАМСКИЯ КАНАЛ ИСКАШЕ,ДА АМА НЕ .

    19:16 12.12.2025

  • 7 ДОЙЧЕ ЗЕЛЕТО

    21 1 Отговор
    СИ ДРАСКАТ СЪЧИНЕНИЯТА НАИЗУСТ.

    19:17 12.12.2025

  • 8 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    4 17 Отговор
    Импийчмънт и затвор за рублофатмака боташов и краснов и бандите им продажни!

    19:17 12.12.2025

  • 9 МУТРИ БАЦЕ

    19 0 Отговор
    Така си беше и в. България 1996.

    19:18 12.12.2025

  • 10 Атина Палада

    11 4 Отговор
    Продължавам да вярвам,че главната причина за Венецуела е геостратегическа..Петрола е второстепенна ,нещо като бонус ..

    19:19 12.12.2025

  • 11 БОЛШЕВИК

    20 1 Отговор
    Алчността убива! Затова няма задълго щастлив капиталист.

    Коментиран от #34, #47

    19:20 12.12.2025

  • 12 Атина Палада

    17 0 Отговор

    До коментар #1 от "САЩ СА НАЙ ГОЛЕМИТЕ":

    Венецуела е първа по запаси на петрол..След нея е С.Арабия и после се нарежда Русия!
    Главната причина е геостратегическа..

    Коментиран от #16, #23

    19:21 12.12.2025

  • 13 Мдааа

    19 3 Отговор
    Ами трябва да оправи милиардните, които зеления наркоман им завлече пък било то и с цената на мародерство!

    Коментиран от #19

    19:21 12.12.2025

  • 14 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    14 0 Отговор

    До коментар #1 от "САЩ СА НАЙ ГОЛЕМИТЕ":

    САЩ СА НАЙ- ГОЛЕМИЯТ КОНСУМАТОР НА ПЕТРОЛ В СВЕТА❗
    ЕДИН МИЛИОН БАРЕЛА НАРКОТИЦИ ЛИ ВИКАШ СА ОТКРАДНАЛИ‼️

    19:23 12.12.2025

  • 15 Така Така

    20 0 Отговор
    Ето това е истината и за краварите няма международно право от както са се пръкнали като обор. Надявам се независимите държави да се обединят и да дадат отговор на тази агресия. Заради такива петролни войни съсипаха редица дэржави и убиха без вина Садам и Кадафи, които за своите ароди бяха установили висок стандарт на живот. И казаха истината в ООН за тези наглеци сащ . Също и Сирия пострада поради същата причина. Беше супер красива страна сега е развалини заради тези.

    19:23 12.12.2025

  • 16 САЩ СА НАЙ ГОЛЕМИТЕ

    1 16 Отговор

    До коментар #12 от "Атина Палада":

    ПРОИЗВОДИТЕЛИ на петрол...кво като Венецуела е с най големи запаси....петрол газят, гладни ходят....ако не са наркотиците все да са умрели.

    Коментиран от #21, #28, #30

    19:24 12.12.2025

  • 17 777

    8 0 Отговор
    А,дубро утро !!!!!

    19:24 12.12.2025

  • 18 Пилотът Гоше

    18 1 Отговор
    Всеки човек с поне четвърт мозък знае, че искат да откраднат петрола на Венецуела... Тук обаче се правят на луди и се чудят 😂😂😂

    19:24 12.12.2025

  • 19 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    5 0 Отговор

    До коментар #13 от "Мдааа":

    Право в ДЕСЕТКАТА‼️ Браво колега‼️

    19:25 12.12.2025

  • 20 604

    8 0 Отговор
    перчема ще направи велика пиратска америка, паххахахахахахя пудинг е виновен...

    19:26 12.12.2025

  • 21 Пилотът Гошу

    10 0 Отговор

    До коментар #16 от "САЩ СА НАЙ ГОЛЕМИТЕ":

    Не се пъни толкова, САЩ са и най-големите купувачи на наркотици, също така и основният проблем на такива като Венецуела. Преди те и техните протежета са съсипят Близкия изток и там беше рай в сравнение след тяхната намеса... Който има петрол и не го дава на САЩ на безценица, не е прокопсал...

    Коментиран от #26

    19:27 12.12.2025

  • 22 Мъдуро да бега

    2 8 Отговор
    Докато ъ време......че ша го стигне съдбата на САДДАМА и КАДАФИТО

    19:27 12.12.2025

  • 23 БОЛШЕВИК

    5 0 Отговор

    До коментар #12 от "Атина Палада":

    Най-големите запаси на петрол, диаманти, злато и др. има на Антарктида.

    19:27 12.12.2025

  • 24 Ами

    13 0 Отговор
    В международното право няма "Сенчест флот". А превземането на чужд
    плавателен съд, в неутрални или чужди води се нарича "Пиратство".
    Вярно е, че има опция военни кораби да задържат плавателни съдове,
    но при определени условия, които едва ли касаят конкретния случай.

    Коментиран от #27

    19:29 12.12.2025

  • 25 ЗОРО

    10 0 Отговор
    Както и да си кълчите езика, това си е жив тероризъм и пълно беззаконие. Тръмп се държи като кварталната мутра, но те такива са всичките американски президенти - главорези!

    Коментиран от #40

    19:29 12.12.2025

  • 26 Затова Тръмп ша ги гърми

    1 9 Отговор

    До коментар #21 от "Пилотът Гошу":

    Заради наркотиците, щото тровят американци....

    Коментиран от #36

    19:29 12.12.2025

  • 27 Мъдуро

    0 0 Отговор

    До коментар #24 от "Ами":

    Пази си мъ....те.....

    19:31 12.12.2025

  • 28 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    11 1 Отговор

    До коментар #16 от "САЩ СА НАЙ ГОЛЕМИТЕ":

    САЩ СА ВЪЗНИКНАЛИ КАТО ДЪРЖАВАТА ОТ КРАДЦИ, ПРОСПЕРИРАЛИ СА КАТО ДЪРЖАВА НА КРАДЦИИ ДНЕС ПРАВЯТ ТОВА КОЕТО УМЕЯТ- ПОРЕДНАТА КРАЖБА ОТ ПОРЕДНАТА ДЪРЖАВА ‼️

    Коментиран от #44

    19:32 12.12.2025

  • 29 Като го иска

    9 0 Отговор
    да почне да си плаща на Венецуела! Или иска просто да ги ограби, както САЩ са правили до сега!

    Коментиран от #35

    19:32 12.12.2025

  • 30 Атина Палада

    6 1 Отговор

    До коментар #16 от "САЩ СА НАЙ ГОЛЕМИТЕ":

    Не е така както го казваш .,Венецуела е под санкции,парите от продажбата на петрол й се блокират ..

    19:32 12.12.2025

  • 31 СЛОНА

    8 0 Отговор
    ТОВА Е СЪЩО ТЕРОРИЗЪМ!!!
    ВЗИМАШ НЕЩО КОЕТО НЕ ТИ ПРИНАДЛЕЖИ!!!

    19:35 12.12.2025

  • 32 Гост

    6 0 Отговор
    Американският долар е обезпечен единствено с военната мощ на Сащ, за това и само за две години златото поскъпна с 250% спрямо долара, както и всичко останало, разбира се?! Сащ не са в позицията да искат, каквото и да е, достатъчно компрометирани са, за да продължават да се натрапват като световен стожер на мира, откъдето са минали само нещастие и разруха са произвели😐

    19:36 12.12.2025

  • 33 Кривоверен алкаш

    6 0 Отговор
    Много е лошо когато начело на тези водещи страни застанат неадекватни хора...става несигурно и взривоопасно...Почти целият Свят си пати от действията на две държави...не е справедливо....ама никак..

    19:37 12.12.2025

  • 34 Фройд

    2 1 Отговор

    До коментар #11 от "БОЛШЕВИК":

    Повярвай ми, парите не носят щастие.
    По скоро притеснения, някоя по голяма акула да не ти ги вземе.

    Виж наЩе охранени парчета, тулупа и мазния, толкова се притесняват един от друг, че накрая се събраха.
    Но вече са на светло. Ще се борят, но вече им е по трудно.
    Така че имаме шанс. Другото е гражданска война.

    Коментиран от #46

    19:37 12.12.2025

  • 35 Атина Палада

    8 1 Отговор

    До коментар #29 от "Като го иска":

    Преди Венецуела да национализира петролните кладенци,там работеха американски компании и изкупуваха петрола от Венецуела за 7( седем) долара на барел,когато на световните пазари барел беше 80 долара на барел .После Венецуела национализира ,американските фирми се изнесоха и САЩ наложиха ембарго на Венецуела ,замрази всичките приходи на Венецуела...Това продължава и до днес..Венецуела продава петрол,но няма достъп до средствата си...

    Коментиран от #39

    19:37 12.12.2025

  • 36 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    6 0 Отговор

    До коментар #26 от "Затова Тръмп ша ги гърми":

    Стига бе смИшник ❗ СеРеУ бяха превърнали Афганистан в наркоплантация❗
    НИТО ЕДНО ПАКЕТЧЕ НАРКОТИЦИ не са изкарали от пиратските си акции, А САМО ПЕТРОЛ‼️

    Коментиран от #42

    19:40 12.12.2025

  • 37 дядо поп

    7 0 Отговор
    Танкерът "Скипър" осигурявал суров нефт на Иран , по голяма глупост не бях чел.

    Коментиран от #38

    19:41 12.12.2025

  • 38 604

    6 0 Отговор

    До коментар #37 от "дядо поп":

    по скоро е прекарвал ирански петрол за някъде, когато иранския петрол е бил под ембарго, то и сега може да е под санкции...незнам. а в случая петрола е за Китай, демек перчема краде от китайците......

    19:49 12.12.2025

  • 39 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    7 1 Отговор

    До коментар #35 от "Атина Палада":

    И ето какво искат САШтинските КРАДЦИ:
    "Това американско правителство, което поставя на преден план икономическите интереси, би желало Венецуела да има управление, което допуска американските компании в страната. " 🤠
    Не срещу наркотици, а за да сложат ръка на петрола-
    това е истината❗ Всичко друго е демагогия ‼️

    Коментиран от #41

    19:49 12.12.2025

  • 40 Мурат

    1 0 Отговор

    До коментар #25 от "ЗОРО":

    Не, Байдън вярно не знаеше къде е, но беше по-умерен и по-нормален президент.
    Тръмп през цялото време поддържаше войните на Израел, удари Иран, сега ще бутне Мадуро

    Коментиран от #48

    19:54 12.12.2025

  • 41 Я пъ тоа

    0 0 Отговор

    До коментар #39 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":

    Ти кво искаш ОФИЦИАЛНО да ти заявят че ша трепат наркокартелите в Колумбия ли.....явно Мъдуро ги подкрепя и са му вдигнали мерника

    Коментиран от #49

    19:58 12.12.2025

  • 42 Я пъ тоа

    0 0 Отговор

    До коментар #36 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":

    Авганистан винаги си е бил НАРКОПЛАНТАЦИЯ...и Путин сега си взима дрога от там за армията.....
    Иначе във Венецуела, Тръмп не прощава на наркодилърите с разни лодчици и самолетчета

    Коментиран от #51

    20:01 12.12.2025

  • 43 Перуката нагледно ви показва

    2 0 Отговор
    Как са правят милиони и милиарди без да си вложил почти нищо обявяваш някои за терорис и присвояваш активите и пасивите му щото видиш ли ти си щял да ги оползотвориш по добре и демократично....беге политици действат по същия начин но с малки мащаби

    20:02 12.12.2025

  • 44 Тоа пъ

    0 0 Отговор

    До коментар #28 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":

    Другите държави са възникнали все от благородници и.....моралисти, да не верваш.

    20:03 12.12.2025

  • 45 БАТ РАМБО С ДВАТА НОЖА

    0 0 Отговор
    Ша мъ пращат във Венецуела.....имал съм опит с наркобанди от...Авганистан.

    20:05 12.12.2025

  • 46 Стига бе

    0 0 Отговор

    До коментар #34 от "Фройд":

    Ти ми дай сто милиона ЕВРО, пък нека са притеснявам.

    20:06 12.12.2025

  • 47 БСП МИЛИАРДЕРИТЕ

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "БОЛШЕВИК":

    Тия ги разправяй на баба ми....

    20:08 12.12.2025

  • 48 604

    2 0 Отговор

    До коментар #40 от "Мурат":

    беше, ама накрая не беше със всичкият си. последния нормален беше Клинтън......оня онаебама, дойде с призиви за мир а направи война...всичките са един дол дренки.....

    20:09 12.12.2025

  • 49 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    3 0 Отговор

    До коментар #41 от "Я пъ тоа":

    Ти дори не схващаш, че американците влязоха в Ирак, избиха СТОТИЦИ ХИЛЯДИ цивилни, разрушиха държавата, убиха ръководителя й ПОД ПРЕДЛОГ , ЧЕ ВЛИЗАТ ЗАЩОТО ИМАЛО БОЙНИ ОТРОВИ ❗Даже показаха една епруветка, в която уж имаше такива в-ва❗ После НЕ откриха химическо оръжие, а в епруветката се оказа някакъв прах за избелване на зъби❗
    Тук дори и бял прах, може и гипс, вместо наркотици не показаха❗
    Но за заблудените и зомбирани вече не е нужно❗
    Ако утре ви кажат, че Земята е спряла да се върти вие ще започнете да скачате , за да я завъртите отново‼️

    Коментиран от #50

    20:11 12.12.2025

  • 50 Я пъ тоа

    0 2 Отговор

    До коментар #49 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":

    САЩ влезе в Ирак щото там бяха милиардите на Бин Ладен....и САДДАМА си правеше оглушки.....
    Версията за химическо оръжие е за "масова" употреба.

    Коментиран от #55

    20:13 12.12.2025

  • 51 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    2 0 Отговор

    До коментар #42 от "Я пъ тоа":

    Самолетоносач и атомна подводница срещу ...
    РИБАРСКИ ЛОДКИ❗ Чудно как не си обуваш лявата обувка на десния крак🤔 а може и това да правиш‼️

    Коментиран от #54

    20:14 12.12.2025

  • 52 Бай Ганьо

    1 1 Отговор
    Няма ко да го търпи Мадуро при 18 долара заплата,то там по-зле и от педофила Путин,при толкова толкова много петрол,голямо крадене пада !?

    20:15 12.12.2025

  • 53 Мъдуро, Мъдуро....

    0 2 Отговор
    Бегай докато ъ време....ша ти спретнат и на теб един Майдан.....а гладния венецуелски народ, само това чака....

    20:16 12.12.2025

  • 54 Я пъ тоа

    0 3 Отговор

    До коментар #51 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":

    А ти кво искаш.....и Тръмп да прати рибарски лодки ли....иначе самолетоносача и подводницата си отговарят за тоя район....Мъдурката да му мисли....

    Коментиран от #58

    20:18 12.12.2025

  • 55 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    2 0 Отговор

    До коментар #50 от "Я пъ тоа":

    "Да да, ама не !"- казваше Бай Петко❗
    А това с парите го разправяй на децата от ЦДГ, защото вече и второкласниците знаят, как се борави с пари❗ Как могат да се блокират сметки и пр. ❗

    Коментиран от #59

    20:18 12.12.2025

  • 56 Мъдурка, Мъдурка

    0 1 Отговор
    Не са ослушвай кат гърмян заек ами си избери Некое тихо местенце по света и са покриииии.

    20:21 12.12.2025

  • 57 Бай Ганьо

    1 0 Отговор
    Хубавото е, че ще спрат кранчето и нашите копейки -палячовци!

    20:22 12.12.2025

  • 58 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    0 0 Отговор

    До коментар #54 от "Я пъ тоа":

    " Не вади меч срещу комар!"
    /Конфуций/
    Ама ти откъде да знаеш мъдри мисли❗

    Коментиран от #60

    20:22 12.12.2025

  • 59 Бин Ладен

    0 0 Отговор

    До коментар #55 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":

    ...ЧУДНО как ли САЩ ша блокират сметки на араби в ...арабски банки....

    20:22 12.12.2025

  • 60 Я пъ тоа

    0 2 Отговор

    До коментар #58 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":

    Мъдростта я остави за мъдреците....реалностите са съвсем други.....избивай нарко играчите, дето тровят децата ти...с всички средства.

    Коментиран от #62

    20:24 12.12.2025

  • 61 Мъдурката да бега в Москве

    0 0 Отговор
    Да прави компания на Янушченко и Ассад....

    20:27 12.12.2025

  • 62 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    0 0 Отговор

    До коментар #60 от "Я пъ тоа":

    Добре , спирам да се занимавам с НЕумните и наивните❗Вие нямате нужда от повече мъдрост‼️

    Коментиран от #64

    20:28 12.12.2025

  • 63 Мъдурка, Мъдурка

    0 0 Отговор
    Верно ли печелиш повече пари от наркотици, отколкото от петрол.....то затова народа ти умира от глад.

    20:29 12.12.2025

  • 64 Стига бе

    0 0 Отговор

    До коментар #62 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":

    Не са отказвай......

    20:29 12.12.2025

