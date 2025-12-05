Макрон за публикацията на „Шпигел“: Отричам всичко

Френският президент Еманюел Макрон заяви днес, че единството между Европа и САЩ е от ключово значение за подкрепата за Украйна, настоя, че „няма недоверие“ и отхвърли информация в медиите, че е казал, че има риск Вашингтон да предаде Украйна, предаде Ройтерс, съобщи БТА.
„Единството между американците и европейците по украинския въпрос е жизненоважно. И аз постоянно повтарям, че трябва да работим заедно“, каза Макрон пред репортери по време на посещението си в Китай.
„Приветстваме и подкрепяме усилията за мир на САЩ. САЩ се нуждаят от европейци, които да оглавят тези усилия за мир“, добави той.
Германското сп. „Шпигел“ вчера цитира разпечатка от поверителен разговор, според която френският президент и германският канцлер Фридрих Мерц са изразили сериозен скептицизъм относно усилията на американското правителство и неговите пратеници за договаряне на мирно споразумение между Украйна и Русия.
„Отричам всичко“, заяви Макрон в отговор на въпрос относно материала на „Шпигел“. „Нуждаем се от САЩ за мир. САЩ се нуждаят от нас, за да е траен и стабилен този мир. Така че няма сценарий, в който траен мир в Украйна може да бъде сключен без съвместните усилия на европейците, американците, канадците, на австралийците и японците“, добави той.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Има начин !
Коментиран от #16, #23
15:26 05.12.2025
2 побърканяк
15:27 05.12.2025
3 Чичак
Сащ са не сигурен съюзник
15:27 05.12.2025
4 Верно ли
15:28 05.12.2025
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Джамбaза
Май е време да ходи да се грижи за възрастните си роднини!
15:29 05.12.2025
7 АМИ ТОЙ И ЗА
БИЛО СОПОЛИ
НИЩО ПОВЕЧЕ
15:30 05.12.2025
8 Механик
15:30 05.12.2025
9 Фотографа
15:31 05.12.2025
10 Ретро спомен
15:32 05.12.2025
11 хахаха
15:33 05.12.2025
12 Френски
15:34 05.12.2025
13 Павел пенев
15:35 05.12.2025
14 Уфф
15:36 05.12.2025
15 Американците са бизнесмени
Разговорите се водят между белият дом и Москва на ниво бизнес взаимно сътрудничество и печалби.
Коментиран от #24
15:39 05.12.2025
16 Я виж
До коментар #1 от "Има начин !":Най-малко пет неизвестни дрона са прелетели над военноморската база Ил Лонг, разположена в пристанището на Брест в Западна Франция , според френското издание Le Point .
15:40 05.12.2025
17 ЖабарЕ
15:43 05.12.2025
18 Рене Артоа
15:45 05.12.2025
19 ТомаБикоФ
Бойко Методиев Борисов.
15:56 05.12.2025
20 Я пък тоя
15:58 05.12.2025
21 Ало. Макрон съм
П.п. И да не подам оставка, ТО пак шъ ма бий.
16:12 05.12.2025
22 Ролан
16:28 05.12.2025
23 Хаха
До коментар #1 от "Има начин !":Ти да не идваш от шоковата зала?
16:43 05.12.2025
24 Росуфил
До коментар #15 от "Американците са бизнесмени":а руские блядкьй най обичат бизнесмени и груб секс 😂
16:47 05.12.2025
25 ДългоИме
16:50 05.12.2025
26 Ха ха
16:51 05.12.2025