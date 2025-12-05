Новини
Макрон за публикацията на „Шпигел“: Отричам всичко
  Тема: Украйна

Макрон за публикацията на „Шпигел“: Отричам всичко

5 Декември, 2025 15:24 2 571 26

Единството между американците и европейците по украинския въпрос е жизненоважно, каза френският президент

Макрон за публикацията на „Шпигел“: Отричам всичко - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Френският президент Еманюел Макрон заяви днес, че единството между Европа и САЩ е от ключово значение за подкрепата за Украйна, настоя, че „няма недоверие“ и отхвърли информация в медиите, че е казал, че има риск Вашингтон да предаде Украйна, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

„Единството между американците и европейците по украинския въпрос е жизненоважно. И аз постоянно повтарям, че трябва да работим заедно“, каза Макрон пред репортери по време на посещението си в Китай.

„Приветстваме и подкрепяме усилията за мир на САЩ. САЩ се нуждаят от европейци, които да оглавят тези усилия за мир“, добави той.

Германското сп. „Шпигел“ вчера цитира разпечатка от поверителен разговор, според която френският президент и германският канцлер Фридрих Мерц са изразили сериозен скептицизъм относно усилията на американското правителство и неговите пратеници за договаряне на мирно споразумение между Украйна и Русия.

„Отричам всичко“, заяви Макрон в отговор на въпрос относно материала на „Шпигел“. „Нуждаем се от САЩ за мир. САЩ се нуждаят от нас, за да е траен и стабилен този мир. Така че няма сценарий, в който траен мир в Украйна може да бъде сключен без съвместните усилия на европейците, американците, канадците, на австралийците и японците“, добави той.


Франция
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Има начин !

    64 3 Отговор
    Украинските мародери - нацисти от Азов и Десен сектор трябва да бъдат съдени и отстреляни , както хитлеристите . За хилядите убити рускоезични , жени и деца . За тези , които киевският режим изгори живи в Одеса ! За нацистките закони новородено да бе се кръщават с български и руски имена , а само с "украински" (изкривени руски) ... Главатарите на украинската хунта - Потрошенко и Зеленски , със смъртна присъда .

    Коментиран от #16, #23

    15:26 05.12.2025

  • 2 побърканяк

    46 1 Отговор
    Геронтофила пак ще отнесе два шамара дедобаба си.

    15:27 05.12.2025

  • 3 Чичак

    3 28 Отговор
    Спирайте социалните глупости и произвеждайте въоръжение.
    Сащ са не сигурен съюзник

    15:27 05.12.2025

  • 4 Верно ли

    42 1 Отговор
    Хахахах, отричал нашия :)))) Да, ама съюзниците зас голямата локва подслушват всички съюзници, както знаем още от времето на Меркел, та ходи обяснявай, че жена ти е жена :))))

    15:28 05.12.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Джамбaза

    32 2 Отговор
    В едно излечение Макрон отрича всичко, а после го потвърждава.
    Май е време да ходи да се грижи за възрастните си роднини!

    15:29 05.12.2025

  • 7 АМИ ТОЙ И ЗА

    26 1 Отговор
    БЕЛОТО ОТРИЧАШЕ
    БИЛО СОПОЛИ
    НИЩО ПОВЕЧЕ

    15:30 05.12.2025

  • 8 Механик

    32 1 Отговор
    Ооо, Макроне, ма ти отрече и че че баба ти те би и то пред цял свят, та сега ли?!

    15:30 05.12.2025

  • 9 Фотографа

    15 1 Отговор
    Бая са се наз06или на тая снимка

    15:31 05.12.2025

  • 10 Ретро спомен

    21 0 Отговор
    Някой,започне ли много да се обяснява, значи,нещо не е наред

    15:32 05.12.2025

  • 11 хахаха

    17 2 Отговор
    руснаци не им трябват за сключването на траен мир важното е австралийците да участват....

    15:33 05.12.2025

  • 12 Френски

    11 1 Отговор
    М.ар.сол

    15:34 05.12.2025

  • 13 Павел пенев

    14 1 Отговор
    Слушай Макароне, следващата година ще бъдеш изритан като кирливо коте от кебапчийница със или без единство със САЩ.

    15:35 05.12.2025

  • 14 Уфф

    15 2 Отговор
    Този клоун, е без всякакво достойнство и чест! Не минава и ден, без да покажат глупостта си. Европа е обречена с тези идиоти!

    15:36 05.12.2025

  • 15 Американците са бизнесмени

    10 1 Отговор
    Никой не се интересува от една бивша красавица А сега нямаш на старица Европа и един полуразложен труп като част от нейното тяло.
    Разговорите се водят между белият дом и Москва на ниво бизнес взаимно сътрудничество и печалби.

    Коментиран от #24

    15:39 05.12.2025

  • 16 Я виж

    8 1 Отговор

    До коментар #1 от "Има начин !":

    Най-малко пет неизвестни дрона са прелетели над военноморската база Ил Лонг, разположена в пристанището на Брест в Западна Франция , според френското издание Le Point .

    15:40 05.12.2025

  • 17 ЖабарЕ

    6 0 Отговор
    За Фашингтон мангизите, за вас и за нас супата

    15:43 05.12.2025

  • 18 Рене Артоа

    9 0 Отговор
    Канадци, австралийци, японци, марсианци? Тия верно яко се друсат.

    15:45 05.12.2025

  • 19 ТомаБикоФ

    9 0 Отговор
    Тоя Макарон започна да Лъже като нашия крадец и лъжец
    Бойко Методиев Борисов.

    15:56 05.12.2025

  • 20 Я пък тоя

    7 0 Отговор
    Хване ли те Бриджит, всичко ще признаеш.

    15:58 05.12.2025

  • 21 Ало. Макрон съм

    0 0 Отговор
    Моля ве да ме оставите на трона още малко, защото ако подам оставка сега, ТО шъ на бий.
    П.п. И да не подам оставка, ТО пак шъ ма бий.

    16:12 05.12.2025

  • 22 Ролан

    0 0 Отговор
    Макарон става за партизанин. Дори и да го измъчват няма да признае!😄

    16:28 05.12.2025

  • 23 Хаха

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Има начин !":

    Ти да не идваш от шоковата зала?

    16:43 05.12.2025

  • 24 Росуфил

    1 0 Отговор

    До коментар #15 от "Американците са бизнесмени":

    а руские блядкьй най обичат бизнесмени и груб секс 😂

    16:47 05.12.2025

  • 25 ДългоИме

    0 0 Отговор
    "САЩ се нуждаят от европейци, които да оглавят тези усилия за мир“, (добавям), като мен" - казва Макаронаджията! Боже опази европейците от такива като него!

    16:50 05.12.2025

  • 26 Ха ха

    0 0 Отговор
    Европейците т.е Урсула,кая,макарона и мерц били необходими на Америка за са оглавят преговорите за мир?! Тоя е леко нагъл....ей сега Тръмп ще слуша тия изтърсаци

    16:51 05.12.2025

