The Guardian: Това е последният шанс на Украйна да прекрати войната, запазвайки суверенитета си

Преговорите за войната в Украйна са разочароващи и трагични. От една страна, жертвата на агресия, чието положение става все по-отчаяно. От друга, брутален агресор, готов на изключителни усилия, за да спечели войната. По средата, търпелив американски президент, жаден за сделка.

Не е изненадващо, че толкова много наблюдатели се обявяват срещу предложенията, представени наскоро от президента Доналд Тръмп и неговия емисар Стив Уиткоф. Тези предложения изглежда предлагат много на Русия и малко на Украйна – освен прекратяване на насилието.

Това обаче е последният шанс Украйна да прекрати войната, запазвайки суверенитета си, защото след година условията може да са по-лоши, пише The Guardian.

Ако преговорите доведат до план, който не предлага на Украйна никаква надежда за сигурност след войната, никой украински лидер няма да го приеме. Сигурността е в основата на суверенитета и би било политическо самоубийство да се размени суверенитетът на Украйна за мир. Но ето какъв е проблемът: в миналото Киев и неговите партньори многократно надценяваха влиянието си за прекратяване на войната при благоприятни условия, само за да се окажат изправени пред по-нататъшни руски успехи и по-слаба преговорна позиция месеци по-късно.

Ако споразумението сега бъде отхвърлено, Украйна ще бъде в по-слаба позиция в следващия кръг от преговори, който може да се проведе догодина. Русия би могла да настоява за липсата на каквито и да било гаранции за сигурност или да поиска присъствието на „свои политически съюзници“ в Киев. В този случай Украйна вече няма да преговаря за запазване на суверенитета си. Тя ще преговаря за подробностите по връщането към васален статус под руско ръководство.

Отхвърлянето на сегашното предложение обаче вероятно би довело до намаляване на по-нататъшната подкрепа от Съединените щати, включително спиране на обмена на разузнавателна информация и доставките на американски оръжия, които Европа в момента има възможност да закупи за Украйна.

Авторът Кристофър С. Чивис, експерт по въпросите на международната политика и сигурността, смята, че сегашното предложение за мир може да е последното за Украйна, в която тя по някакъв начин би запазила суверенитета си.