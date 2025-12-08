Новини
The Guardian: Това е последният шанс на Украйна да прекрати войната, запазвайки суверенитета си
8 Декември, 2025 09:11 3 571 75

Отхвърлянето на сегашното предложение вероятно би довело до намаляване на по-нататъшната подкрепа от Съединените щати

The Guardian: Това е последният шанс на Украйна да прекрати войната, запазвайки суверенитета си - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Преговорите за войната в Украйна са разочароващи и трагични. От една страна, жертвата на агресия, чието положение става все по-отчаяно. От друга, брутален агресор, готов на изключителни усилия, за да спечели войната. По средата, търпелив американски президент, жаден за сделка.

Не е изненадващо, че толкова много наблюдатели се обявяват срещу предложенията, представени наскоро от президента Доналд Тръмп и неговия емисар Стив Уиткоф. Тези предложения изглежда предлагат много на Русия и малко на Украйна – освен прекратяване на насилието.

Това обаче е последният шанс Украйна да прекрати войната, запазвайки суверенитета си, защото след година условията може да са по-лоши, пише The Guardian.

Ако преговорите доведат до план, който не предлага на Украйна никаква надежда за сигурност след войната, никой украински лидер няма да го приеме. Сигурността е в основата на суверенитета и би било политическо самоубийство да се размени суверенитетът на Украйна за мир. Но ето какъв е проблемът: в миналото Киев и неговите партньори многократно надценяваха влиянието си за прекратяване на войната при благоприятни условия, само за да се окажат изправени пред по-нататъшни руски успехи и по-слаба преговорна позиция месеци по-късно.

Ако споразумението сега бъде отхвърлено, Украйна ще бъде в по-слаба позиция в следващия кръг от преговори, който може да се проведе догодина. Русия би могла да настоява за липсата на каквито и да било гаранции за сигурност или да поиска присъствието на „свои политически съюзници“ в Киев. В този случай Украйна вече няма да преговаря за запазване на суверенитета си. Тя ще преговаря за подробностите по връщането към васален статус под руско ръководство.

Отхвърлянето на сегашното предложение обаче вероятно би довело до намаляване на по-нататъшната подкрепа от Съединените щати, включително спиране на обмена на разузнавателна информация и доставките на американски оръжия, които Европа в момента има възможност да закупи за Украйна.

Авторът Кристофър С. Чивис, експерт по въпросите на международната политика и сигурността, смята, че сегашното предложение за мир може да е последното за Украйна, в която тя по някакъв начин би запазила суверенитета си.


  • 1 Петър Волгин

    82 10 Отговор
    "Хо-хо-хо! Около Коледа наистина става чудеса! Преди малко по RAI 3, един от каналите на италианската държавна телевизия излъчиха репортаж от войната в Украйна, където се представяше руската гледна точка. Трудно е да си го представи човек, нали. Включително бяха записали млада жена, която служеше във военна част за управление на дронове. Тя на чист италиански разказа, че е живяла и работила в Италия, но се е върнала да се сражава за Русия, когато е разбрала, че в Украйна унищожават паметници на съветските войници, загинали по време на Втората световна война. После разказаха колко голям бил броят на желаещите да се запишат като доброволци в руската армия. Обясниха, че една от причините била високите заплати там, но също, подчертаха това, голяма роля играело и желанието на много млади хора да се сражават за родината си. Съвсем доскоро такъв репортаж не би бил излъчен в никоя телевизия от Западна Европа - била тя частна или държавна. В ефира вървяха единствено пропагандни филмчета за Зеленски и приближените му.
    Нещата наистина се обръщат. И може би не е чак толкова далеч времето, когато Европа отново ще се върне към нормалността."

    09:12 08.12.2025

  • 2 Отреазвяващ

    70 1 Отговор
    Не разбирам държавите,които разпалват конфликти с какви очи дават съвети?Е тъз, работа не ми е ясна?

    Коментиран от #19

    09:13 08.12.2025

  • 3 честен ционист

    59 3 Отговор
    Укропам никога не са имали суверенитет, също както и Ганчо.

    09:13 08.12.2025

  • 4 ЕвроАтлантически гьон

    89 5 Отговор
    Украйна загуби суверенитета си с американския преврат още през 2014

    Коментиран от #23

    09:14 08.12.2025

  • 5 милостив е путин,вечна слава на иператор

    71 11 Отговор
    Украйна все още съществува, защото Путин жали етническите руснаци в Украйна, които са болшинството от населението. Ракетни и бомбови удари се извършват само по обекти извън работно време, за да се намалят жертвите. Не се употребява ядрено оръжие и не се предвижда употребата му.
    Великодушието и търпението на Владимир Владимирович са много големи. Над три години го дразнят. Скачат му по нервите. Сипят обиди. А той търпи и щади мирното население на Киев и градовете, където няма сражения.

    Коментиран от #21

    09:15 08.12.2025

  • 6 само да попитам

    57 5 Отговор
    как запазваш нещо което го нямаш???

    09:16 08.12.2025

  • 7 Чао Зеле чао

    59 6 Отговор
    Тръмп каза, че е много разочарован, че Зелето даже не е чел мирния договор.
    Значи краят се вижда.

    Коментиран от #26

    09:16 08.12.2025

  • 8 Един

    52 3 Отговор
    The Guardian подсещат украинците да се "вземат в ръце" , защото ако няма Украйна - НЯМА КОЙ ДА ВРЪЩА кердита от американската помощ !!!

    09:17 08.12.2025

  • 9 Пич

    56 6 Отговор
    САЩ станаха добри ???!!! Не , САЩ винаги са били добри търговци и шмекерии , и усещат кога е по умно да извлекат нещо от дадена ситуация , отколкото да не извлекат нищо ! А идиоти от ЕС и Англия бяха брутално откровени - до последният украинец !!! Или , Урсулианците са загрижени за суверинитета на Украйна единствено за да яздят Украйна !!!

    09:17 08.12.2025

  • 10 жжжжж

    52 3 Отговор
    Свърши ли войната много хора от ръководството на ЕС ще отидат в затвора за корупция

    09:18 08.12.2025

  • 11 Миме, Мимеееее

    43 5 Отговор
    И на тебе предлагаме да престанеш с проукраинската пропаганда!

    09:19 08.12.2025

  • 12 ?????

    50 5 Отговор
    А всичко беше толкова просто.
    Не пипат общата история, общия език и общата църква.
    Търгуват и с Европа и с Русия.
    Но предпочетоха да станат марионетки на силите решили за пореден път да унищожават Русия.
    Да си сърбат квото са си надробили.

    09:20 08.12.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Факти

    7 45 Отговор
    След 4 години война Запада няма да се откаже от Украйна. Избийте си от главите. Русия е обречена.

    Коментиран от #16, #24, #48

    09:22 08.12.2025

  • 15 Бени Пича

    29 1 Отговор
    Много глупаво поведение от страна на Зеленски, че продължва да упорства, ако погледнем българската история води ли сме война за беломорието, загубихме и платихме висока цена за това. Да кажем 100 години по късно без война, без заплахи ходиме в Гърция, на почивка даже купуваме имоти на същото това беломорие за което предците ни са воювали. Нищо чудно след 100 години и с Донбас да е така за руснаци и украиниц, сега трябва да се спасят животи не земя, тя ще е там още много поколоения след Зеленски

    Коментиран от #17, #37

    09:23 08.12.2025

  • 16 Стамен

    33 3 Отговор

    До коментар #14 от "Факти":

    Продължавай в този дух и Украйна няма да я има на картата!

    09:25 08.12.2025

  • 17 зрител

    34 1 Отговор

    До коментар #15 от "Бени Пича":

    упорства Лондон, съответно марионетките му !

    09:28 08.12.2025

  • 18 Как последен шанс, нали

    29 3 Отговор
    Контраступа разгромява руската армия по 50-60 пъти дневно и вече стигна Москва?

    09:29 08.12.2025

  • 19 Става въпрос за МНОГО пари

    27 1 Отговор

    До коментар #2 от "Отреазвяващ":

    Украинският лидер Володимир Зеленски може да избяга в Израел на фона на провалите на украинските въоръжени сили на фронтовата линия и вътрешнополитическия натиск, произтичащ от корупционен скандал, според The ​​National Interest .

    „С отслабването на военните усилия на Украйна и нарастването на натиска върху администрацията на президента Володимир Зеленски, в Киев и извън него се разпространява странен слух : украинският лидер може скоро да избяга в Израел – може би с куфар (или няколко) богатства от военното време“, се казва в текста.

    В статията се отбелязва, че няма доказателства, че Зеленски планира подобен ход, но „слуховете продължават да се разпространяват с причина“.

    Както посочват авторите, „Израел тихомълком се превърна в любимо убежище за украинските олигарси, бизнесмени и бивши чиновници, които се страхуват не само от Русия, но и от отговорността, която собственият им народ и американските данъкоплатци един ден биха могли да изискват“.

    Както пише The National Interest, след като „човекът с портфейла“ на Володимир Зеленски, Тимур Миндич, избяга, „вземайки със себе си откраднатото богатство“, подобни действия от страна на украинския лидер не изглеждат „толкова неправдоподобни

    09:29 08.12.2025

  • 20 Президентът на САЩ Доналд Тръмп

    19 2 Отговор
    може да обърне гръб на Украйна. Това e било заявено от сина на ръководителя на Белия дом, Доналд Тръмп - младши, по време на форум в Доха, е съобщил Politico. "Мисля, че може да го направи. Хубавото и уникалното при баща ми е, че не знаеш какво ще направи. Фактът, че е непредсказуем, кара всички да действат интелектуално и искрено", казал синът на американския лидер. Тръмп - младши е добавил, че корупцията е дългогодишен проблем в Украйна. Според сина на политика, този въпрос предизвиквал недоволство сред международните партньори на Украйна. В нощта на 7 декември Bloomberg е съобщил, че в Европа нарастват страховете от възможното избягване и отдръпване от конфликта в Украйна, ако не се постигне мирно споразумение между Москва и Киев. Най-лошият сценарий е отслабване на натиска върху Руската федерация, край на обмена на разузнавателна информация с Киев и забрана за използването на Американски оръжия срещу Русия.

    09:30 08.12.2025

  • 21 Путин е като хитлер но е в зародиш

    7 34 Отговор

    До коментар #5 от "милостив е путин,вечна слава на иператор":

    Що за щуротия ,агресор предизвикал милиони жертви "милостив "

    Коментиран от #25

    09:31 08.12.2025

  • 22 Докъде стигнаха днес Контранаступа

    24 2 Отговор
    и Перемогата, влязоха ли в Москва?

    09:32 08.12.2025

  • 23 Факти

    9 22 Отговор

    До коментар #4 от "ЕвроАтлантически гьон":

    Украйна (Киевска Рус) е загубила суверенитета си още през 13 ти век, когато Монголската империя я превзема. После се изреждат Полското кралство, Руската империя, СССР, Руската федерация, а сега е зависима от Запада. За държава като Украйна е нормално да бъде зависима. Нейният суверенитет се изразява в това да избере от кой да бъде зависима. Запада очевидно е най-добрата опция. Ние споделяме подобна съдба. България губи суверенитета си през 14-ти век, когато Османската империя я превзема. Оттогава все сме зависими. За щастие ние успяхме да се отскубнем от Русия и влязохме в НАТО и ЕС. Украйна иска същото, защото вижда, че всички източноевропейски държави, които скъсаха с Русия и влязоха в западния блок, дръпнаха напред.

    Коментиран от #34, #36

    09:33 08.12.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Контраступа ще оправи

    17 1 Отговор

    До коментар #21 от "Путин е като хитлер но е в зародиш":

    работата.

    09:33 08.12.2025

  • 26 Лука

    3 12 Отговор

    До коментар #7 от "Чао Зеле чао":

    Тръмп се държи като първия президент на САЩ. Все едно САЩ НИ СА ДАЛИ ГАРАНЦИЯ НА УКРАЙНА ЗА ТЕРИТОРИАЛНАТА И ЦЯЛОСТ !

    09:35 08.12.2025

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Госあ

    17 4 Отговор
    Руснаците нападнаха Украйна, а американците сключиха сделка с руснаците. И за всичко това, пръст имат евреите. Не е сложно. Лошото е, че на главните постове у Брюксел са мисирки - в буквален смисъл, дори.

    09:36 08.12.2025

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Форумните укротролове, побеждавате

    23 1 Отговор
    ли, побеждавате ли Русия днес??🤣😂🤣

    09:37 08.12.2025

  • 31 Абе, Контраступа колко

    14 2 Отговор
    окупирани градове превзе днес?🤣😂🤣

    Коментиран от #35

    09:39 08.12.2025

  • 32 Мдаааа дааа

    20 2 Отговор
    Когато на кучето му се прияде бой отива и пре0пикава тоягата на овчаря...

    И все пак да чуем КАКВА Е ПРИЧИНАТА за тоя военен конфликт... запада да престане да ни тика версията, че Путин е лош, агресор и т.н. и че една сутрин се събудил и нападнал Укрия за да отиде да закусва малки деца...
    И така господа натовци кажете дайте отговор... КОЙ НАПРАВИ ТАЗИ ВОЙНА НЕОБХОДИМА!!!
    „Истинският автор на войната не е този, който я обявява, а този, който я прави необходима“.
    Това го казва прз 1824 г. Франсоа Огюст Мари Минье, френски историк, журналист и член на Френската академия.

    И Монтескьо казва..., трябва да различаваме тези, които водят войните, от онези, които ги правят неизбежни.
    ,,Не е важно кой започва войната. Важното е кой я е предизвикал." /Бисмарк/

    09:40 08.12.2025

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Госあ

    9 9 Отговор

    До коментар #23 от "Факти":

    Принципно си прав. Дразня се, обаче на простите хора дето се пеняват само на руснаците. Аз не виждам нищо лошо в руския газ, уран и нефт ! Напротив, виждам много добро. Толкова. Руски галош в България и аз не искам !

    Коментиран от #41

    09:41 08.12.2025

  • 35 Контранаступа

    14 1 Отговор

    До коментар #31 от "Абе, Контраступа колко":

    Напредва и наближава Лвов...

    09:42 08.12.2025

  • 36 Дръпна хмел ли напред?

    15 1 Отговор

    До коментар #23 от "Факти":

    ЕВРОСТАТ..24.12.2025 Г.
    България е най.бедната,най корумпираната и най бързо умиращата държава в ЕС
    Льохман това са фактите.

    Коментиран от #49

    09:42 08.12.2025

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Х0х0ля да проумее

    17 1 Отговор
    Първото предложение на руснаците винаги е най доброто... после въжето се притяга и апетита се увеличава!!!

    09:45 08.12.2025

  • 39 Риндалко

    12 1 Отговор
    До всички "украинци", които четат и пишат тук във форума - руснаци сте освен ако не сте от Лвов, Галичина и околията!

    09:45 08.12.2025

  • 40 Лопата с чип

    14 1 Отговор
    Да помогнем на Марчето, да се освести:
    "Италианският министър на отбраната: Тръмп ни каза в прав текст, че ЕС е малък, бавен, стар и вече ненужен"
    Нещо да кажеш по въпроса Марче?
    Или и този е марионетка на Путин?
    Жалки сте !

    09:46 08.12.2025

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Германия предлага да се включи

    10 2 Отговор
    в мирните преговори за Украйна, като възобнови вноса на руски газ, е казал Фабио Де Маси, новият съпредседател на германската партия BSW (преди това Съюзът на Сара Вагенкнехт за разум и справедливост). "Разбира се, би било добра политика, ако отидем при г-н Владимир Путин и кажем: "Готови сме отново да купуваме газ и искаме да обвържем това с примирието в Украйна", казал Де Мази на конгреса на BSW в Магдебург. Думите му са цитирани от агенцията DPA. Според лидера на партията, по този начин европейците отново могат да получат място на масата за преговори по въпроса на Украйна. "Тази война е голяма катастрофа, но можеше да бъде избегната," казал Де Мази. Според него Западът не е взел насериозно червените линии, начертани от Русия.

    Коментиран от #62

    09:48 08.12.2025

  • 44 Станимир

    10 3 Отговор
    До всички русофоби и евроатлантици - учете турски, че ще ви трябва ако стане вашето

    09:49 08.12.2025

  • 45 А колко е простичко

    13 2 Отговор
    Ето ви едно разумно предложение от само 2 точки, което ще сложи край на войната за 1 час, не за 24, както обещаваше Алф:
    чл. 1. Украйна се съгласява на незабавна и безусловна капитулация.
    чл. 2. НАТО се съгласява никога повече да не си вре носа по границите на Русия.

    09:49 08.12.2025

  • 46 Украински кашик

    11 2 Отговор
    Играта свърши.

    09:50 08.12.2025

  • 47 Кравар

    9 2 Отговор
    Тръмп защо се прави на интересен ? Прости от днес да спре всякаква подкрепа за киевския режими до една седмица войната ще приключи.

    09:54 08.12.2025

  • 48 Оня

    5 1 Отговор

    До коментар #14 от "Факти":

    И ще яде дебелата руска тояга, тогава, тоя западнал.

    09:54 08.12.2025

  • 49 Факти

    4 7 Отговор

    До коментар #36 от "Дръпна хмел ли напред?":

    Успокой се малко с лъжите. 24.12.2025 все още не е дошъл. Има повече от две седмици до тогава. Пък и статистика към такава къдрава дата не съществува. Евростат вади статистиката за годината чак на пролет. Ако беше се поинтересувал щеше да знаеш, че според Евростат за 2023 г. и 2024 г. най-корумпираната и най-бедната държава в ЕС е Унгария. Да, точно така. Унгария ни измести от последното място по реално потребление на стоки и услуги на човек. Унгарците вече са по-бедни от нас благодарение на копейката Орбан. А имай предвид, че ние традиционно имаме по-голям сив сектор, тоест имаме повече пари от тези в статистиката. Това означава, че СЪС СИГУРНОСТ сме задминали унгарците. Бързо забравихте как Русия ни сдъвка и ни изплю с режим на тока, празни магазини и километрични опашки за хранителни стоки от първа необходимост. Забравихте как обявихме държавен банкрут и мораториум на плащанията по външния дълг. Забравихте двете хиперинфлации на БКП (БСП) с които обраха последните спестявания на народа. Добре, че влязохме в правия път с НАТО и ЕС.

    09:57 08.12.2025

  • 50 Госあ

    10 18 Отговор

    До коментар #41 от "Ха ХаХа":

    Глей са, не веднъж съм писал за елементарното възпитание и признателност и здравословни отношения с Русия. Руско-турската освободителна война има най голямо влияние върху България, действително, но не само - а на целите Балкани. Въпреки че войната има стратегически интереси за Русия, не бива да се забравя ефекта и върху нас. Ние обаче, имаме исторически личности като Тервел, който не само спасява друга страна, но врага си ! Имаме и пример с Франция, която решително помага на САЩ за независимостта им. И така нататък. Нашата признателност е налице, апропо, колко улици и булеварди носят имената на руски личности ? А ? Докато руснаците фалшифицират историята ни и приписват на кирилицата някакви извън български корени, а руските чугуни в България пригласят ! Къде е възпитанието ? Относно индустриализацията на България, също не бива да се разглежда едностранно ! Нито про, нито анти - руски. Факт е, че преди руснаците сме произвеждали самолети, факт е, че завода за полупроводници в Ботевград е с французите, а не с руснаците и така нататък…

    Коментиран от #54

    09:58 08.12.2025

  • 51 Саруман

    5 20 Отговор
    Тая плоча с агресор и жертва не се ли изтърка вече?!? Колко компромати им трябват на лаещите русофоби?!?

    Коментиран от #57

    09:58 08.12.2025

  • 52 Евроатлантик

    17 5 Отговор
    Украйна може да се справи с фашисткия агресор и без помощта на САЩ.

    10:00 08.12.2025

  • 53 ИНЖ1

    4 3 Отговор
    "....прекратяване на насилието"??? А какви са гаранциите, че РФ ще прекрати насилието???? И за какво време???
    Може ли да се вярва на болшевиките??? Категорично НЕ!!!
    Така че това в момента е мимикрия, а не реален преговорен процес....

    Коментиран от #58, #60

    10:03 08.12.2025

  • 54 Добре де, Контраступа нали

    4 2 Отговор

    До коментар #50 от "Госあ":

    разгроми руснаците, ко плачеш сега?

    Коментиран от #63

    10:04 08.12.2025

  • 55 наблюдател

    2 4 Отговор
    оранжевия президент чел ли е договора от 1994 гд когато сащ стават гарант за теритирията на украинците

    Коментиран от #61

    10:06 08.12.2025

  • 56 Миндич

    3 2 Отговор
    Много е просто,англичаните,пазещи еврейчето да си хванат самолета.И ще клекне,иначе го чака съдбата на онзи от вълчата бърлога,дет го заляха с 3 туби нензин.

    10:06 08.12.2025

  • 57 Рашистан отива в небитието при

    5 4 Отговор

    До коментар #51 от "Саруман":

    крайцера и СССР.

    Коментиран от #65

    10:07 08.12.2025

  • 58 Кия спортидж

    3 2 Отговор

    До коментар #53 от "ИНЖ1":

    Комисарките-болшевики,днес са в Брюксел

    10:09 08.12.2025

  • 59 английската полит икономика каза

    1 2 Отговор
    войната ше е длъга....

    10:09 08.12.2025

  • 60 Анонимен

    2 1 Отговор

    До коментар #53 от "ИНЖ1":

    Кои са болшевиките в Русия бе?Болшевики има само в ЕС.

    10:10 08.12.2025

  • 61 Иди го питай де, или поне му

    1 0 Отговор

    До коментар #55 от "наблюдател":

    пиши на и-мейла, тук едва ли ще те прочете.

    10:10 08.12.2025

  • 62 Стига

    1 0 Отговор

    До коментар #43 от "Германия предлага да се включи":

    си писал тези глупости навсякъде.

    10:11 08.12.2025

  • 63 Госあ

    3 0 Отговор

    До коментар #54 от "Добре де, Контраступа нали":

    Плача, че у България има невероятен шум относно руснаците, русофобски, русофилски ! Излишен. Няма друга такава страна, както пееше Светльо Витков - Уевски, ЦСКА ! И в тоя шум вирее мафията. Прозрачни, прагматични и дипломатични отношения трябват.

    Коментиран от #67

    10:12 08.12.2025

  • 64 Енчо Капитански

    3 1 Отговор
    Такива противопоставяния, като това в Украйна не свършват с договори, а свършват с пълен разгром на едната страна.

    10:12 08.12.2025

  • 65 Миндич и Зеленски

    3 2 Отговор

    До коментар #57 от "Рашистан отива в небитието при":

    ние си keHдззаме в златни keHeффи и ни бОли фара.

    10:12 08.12.2025

  • 66 миме

    2 0 Отговор
    ко стаа. глътни хапче....

    10:14 08.12.2025

  • 67 Ама сега си в Шенген, хващай пътя

    2 3 Отговор

    До коментар #63 от "Госあ":

    и заминавай в свободната и демократична Европа, развявай украински знамена и празнувай победата на на Контраступа над Русия.

    Коментиран от #72

    10:14 08.12.2025

  • 68 Даскал

    6 2 Отговор
    Ако лузъра Путлер имаше достатъчно мозък в кратуната си, щеше да знае, че "Насила хубост не става...".

    10:16 08.12.2025

  • 69 Благо Благов

    1 4 Отговор
    Това да не е концерт по желание. Днес война утре мир вдругиден пак война и така нататък. САЩ надцениха силите си и сега се чудят как да се измъкнат от тази ситуация.

    10:16 08.12.2025

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Кривоверен алкаш

    2 0 Отговор
    м айната ти....кое беше нецензурното бе нешастник

    10:20 08.12.2025

  • 72 Госあ

    0 0 Отговор

    До коментар #67 от "Ама сега си в Шенген, хващай пътя":

    Почти всички българи биха предпочели Европа пред Русия. Това е сигурно. Украинците искат същото и показват голям героизъм, наистина ! Въпреки скапаната им корумпирана хунта. Запада ги разиграва, обаче, волно или неволно с някакви смешни подаяния, каквито и цифри мангизи да обявява ! Я кажи, колко самолета, колко танка, колко установки за ракети за далечни удари им предоставиха ? М ? Аз мога пак да постна списъка от помощ за Русия срещу Германия ! Искаш ли ?

    10:21 08.12.2025

  • 73 Историк

    1 1 Отговор
    Целта но агент Краснов е да обслужи изцяло интересите на Путин и до принуди Украйна да капитулира и да си прави сделки с Русия. Този безскрупулен мошеник въобще не се интересува за живота на украинците, за него не съществуват никакви ценности като свобода, суверенитет, териториална цялост,международни правила, закони. Официалният му план за нов световен ред е руский мир- пълно ликвидиране на съществуващия и въвеждане на по-лош от закона на джунглата защото там по-силните животни спират да се бият, като се наядат,а тези двамата злодеи, които искат сега да подчинят света, нямат наяждане. Американците си избраха Путин за президент и заради него ежедневно умират много хора в Украйна, а той претендира да е гълъбчето на мира Пълен кошмар и цинизъм.

    10:23 08.12.2025

  • 74 Петербург

    1 0 Отговор
    Браво,спечели си парите за днём,

    10:24 08.12.2025

  • 75 Историк

    1 0 Отговор
    Целта но агент Краснов е да обслужи изцяло интересите на Путин и до принуди Украйна да капитулира и да си прави сделки с Русия. Този безскрупулен мошеник въобще не се интересува за живота на украинците, за него не съществуват никакви ценности като свобода, суверенитет, териториална цялост,международни правила, закони. Официалният му план за нов световен ред е руский мир- пълно ликвидиране на съществуващия и въвеждане на по-лош от закона на джунглата защото там по-силните животни спират да се бият, като се наядат,а тези двамата злодеи, които искат сега да подчинят света, нямат наяждане. Американците си избраха Путин за президент и заради него ежедневно умират много хора в Украйна, а той претендира да е гълъбчето на мира Пълен кошмар и цинизъм.

    10:25 08.12.2025

