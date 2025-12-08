The Guardian: Това е последният шанс на Украйна да прекрати войната, запазвайки суверенитета си

Преговорите за войната в Украйна са разочароващи и трагични. От една страна, жертвата на агресия, чието положение става все по-отчаяно. От друга, брутален агресор, готов на изключителни усилия, за да спечели войната. По средата, търпелив американски президент, жаден за сделка.
Не е изненадващо, че толкова много наблюдатели се обявяват срещу предложенията, представени наскоро от президента Доналд Тръмп и неговия емисар Стив Уиткоф. Тези предложения изглежда предлагат много на Русия и малко на Украйна – освен прекратяване на насилието.
Това обаче е последният шанс Украйна да прекрати войната, запазвайки суверенитета си, защото след година условията може да са по-лоши, пише The Guardian.
Ако преговорите доведат до план, който не предлага на Украйна никаква надежда за сигурност след войната, никой украински лидер няма да го приеме. Сигурността е в основата на суверенитета и би било политическо самоубийство да се размени суверенитетът на Украйна за мир. Но ето какъв е проблемът: в миналото Киев и неговите партньори многократно надценяваха влиянието си за прекратяване на войната при благоприятни условия, само за да се окажат изправени пред по-нататъшни руски успехи и по-слаба преговорна позиция месеци по-късно.
Ако споразумението сега бъде отхвърлено, Украйна ще бъде в по-слаба позиция в следващия кръг от преговори, който може да се проведе догодина. Русия би могла да настоява за липсата на каквито и да било гаранции за сигурност или да поиска присъствието на „свои политически съюзници“ в Киев. В този случай Украйна вече няма да преговаря за запазване на суверенитета си. Тя ще преговаря за подробностите по връщането към васален статус под руско ръководство.
Отхвърлянето на сегашното предложение обаче вероятно би довело до намаляване на по-нататъшната подкрепа от Съединените щати, включително спиране на обмена на разузнавателна информация и доставките на американски оръжия, които Европа в момента има възможност да закупи за Украйна.
Авторът Кристофър С. Чивис, експерт по въпросите на международната политика и сигурността, смята, че сегашното предложение за мир може да е последното за Украйна, в която тя по някакъв начин би запазила суверенитета си.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Петър Волгин
Нещата наистина се обръщат. И може би не е чак толкова далеч времето, когато Европа отново ще се върне към нормалността."
09:12 08.12.2025
2 Отреазвяващ
Коментиран от #19
09:13 08.12.2025
3 честен ционист
09:13 08.12.2025
4 ЕвроАтлантически гьон
Коментиран от #23
09:14 08.12.2025
5 милостив е путин,вечна слава на иператор
Великодушието и търпението на Владимир Владимирович са много големи. Над три години го дразнят. Скачат му по нервите. Сипят обиди. А той търпи и щади мирното население на Киев и градовете, където няма сражения.
Коментиран от #21
09:15 08.12.2025
6 само да попитам
09:16 08.12.2025
7 Чао Зеле чао
Значи краят се вижда.
Коментиран от #26
09:16 08.12.2025
8 Един
09:17 08.12.2025
9 Пич
09:17 08.12.2025
10 жжжжж
09:18 08.12.2025
11 Миме, Мимеееее
09:19 08.12.2025
12 ?????
Не пипат общата история, общия език и общата църква.
Търгуват и с Европа и с Русия.
Но предпочетоха да станат марионетки на силите решили за пореден път да унищожават Русия.
Да си сърбат квото са си надробили.
09:20 08.12.2025
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Факти
Коментиран от #16, #24, #48
09:22 08.12.2025
15 Бени Пича
Коментиран от #17, #37
09:23 08.12.2025
16 Стамен
До коментар #14 от "Факти":Продължавай в този дух и Украйна няма да я има на картата!
09:25 08.12.2025
17 зрител
До коментар #15 от "Бени Пича":упорства Лондон, съответно марионетките му !
09:28 08.12.2025
18 Как последен шанс, нали
09:29 08.12.2025
19 Става въпрос за МНОГО пари
До коментар #2 от "Отреазвяващ":Украинският лидер Володимир Зеленски може да избяга в Израел на фона на провалите на украинските въоръжени сили на фронтовата линия и вътрешнополитическия натиск, произтичащ от корупционен скандал, според The National Interest .
„С отслабването на военните усилия на Украйна и нарастването на натиска върху администрацията на президента Володимир Зеленски, в Киев и извън него се разпространява странен слух : украинският лидер може скоро да избяга в Израел – може би с куфар (или няколко) богатства от военното време“, се казва в текста.
В статията се отбелязва, че няма доказателства, че Зеленски планира подобен ход, но „слуховете продължават да се разпространяват с причина“.
Както посочват авторите, „Израел тихомълком се превърна в любимо убежище за украинските олигарси, бизнесмени и бивши чиновници, които се страхуват не само от Русия, но и от отговорността, която собственият им народ и американските данъкоплатци един ден биха могли да изискват“.
Както пише The National Interest, след като „човекът с портфейла“ на Володимир Зеленски, Тимур Миндич, избяга, „вземайки със себе си откраднатото богатство“, подобни действия от страна на украинския лидер не изглеждат „толкова неправдоподобни
09:29 08.12.2025
20 Президентът на САЩ Доналд Тръмп
09:30 08.12.2025
21 Путин е като хитлер но е в зародиш
До коментар #5 от "милостив е путин,вечна слава на иператор":Що за щуротия ,агресор предизвикал милиони жертви "милостив "
Коментиран от #25
09:31 08.12.2025
22 Докъде стигнаха днес Контранаступа
09:32 08.12.2025
23 Факти
До коментар #4 от "ЕвроАтлантически гьон":Украйна (Киевска Рус) е загубила суверенитета си още през 13 ти век, когато Монголската империя я превзема. После се изреждат Полското кралство, Руската империя, СССР, Руската федерация, а сега е зависима от Запада. За държава като Украйна е нормално да бъде зависима. Нейният суверенитет се изразява в това да избере от кой да бъде зависима. Запада очевидно е най-добрата опция. Ние споделяме подобна съдба. България губи суверенитета си през 14-ти век, когато Османската империя я превзема. Оттогава все сме зависими. За щастие ние успяхме да се отскубнем от Русия и влязохме в НАТО и ЕС. Украйна иска същото, защото вижда, че всички източноевропейски държави, които скъсаха с Русия и влязоха в западния блок, дръпнаха напред.
Коментиран от #34, #36
09:33 08.12.2025
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Контраступа ще оправи
До коментар #21 от "Путин е като хитлер но е в зародиш":работата.
09:33 08.12.2025
26 Лука
До коментар #7 от "Чао Зеле чао":Тръмп се държи като първия президент на САЩ. Все едно САЩ НИ СА ДАЛИ ГАРАНЦИЯ НА УКРАЙНА ЗА ТЕРИТОРИАЛНАТА И ЦЯЛОСТ !
09:35 08.12.2025
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Госあ
09:36 08.12.2025
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Форумните укротролове, побеждавате
09:37 08.12.2025
31 Абе, Контраступа колко
Коментиран от #35
09:39 08.12.2025
32 Мдаааа дааа
И все пак да чуем КАКВА Е ПРИЧИНАТА за тоя военен конфликт... запада да престане да ни тика версията, че Путин е лош, агресор и т.н. и че една сутрин се събудил и нападнал Укрия за да отиде да закусва малки деца...
И така господа натовци кажете дайте отговор... КОЙ НАПРАВИ ТАЗИ ВОЙНА НЕОБХОДИМА!!!
„Истинският автор на войната не е този, който я обявява, а този, който я прави необходима“.
Това го казва прз 1824 г. Франсоа Огюст Мари Минье, френски историк, журналист и член на Френската академия.
И Монтескьо казва..., трябва да различаваме тези, които водят войните, от онези, които ги правят неизбежни.
,,Не е важно кой започва войната. Важното е кой я е предизвикал." /Бисмарк/
09:40 08.12.2025
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Госあ
До коментар #23 от "Факти":Принципно си прав. Дразня се, обаче на простите хора дето се пеняват само на руснаците. Аз не виждам нищо лошо в руския газ, уран и нефт ! Напротив, виждам много добро. Толкова. Руски галош в България и аз не искам !
Коментиран от #41
09:41 08.12.2025
35 Контранаступа
До коментар #31 от "Абе, Контраступа колко":Напредва и наближава Лвов...
09:42 08.12.2025
36 Дръпна хмел ли напред?
До коментар #23 от "Факти":ЕВРОСТАТ..24.12.2025 Г.
България е най.бедната,най корумпираната и най бързо умиращата държава в ЕС
Льохман това са фактите.
Коментиран от #49
09:42 08.12.2025
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Х0х0ля да проумее
09:45 08.12.2025
39 Риндалко
09:45 08.12.2025
40 Лопата с чип
"Италианският министър на отбраната: Тръмп ни каза в прав текст, че ЕС е малък, бавен, стар и вече ненужен"
Нещо да кажеш по въпроса Марче?
Или и този е марионетка на Путин?
Жалки сте !
09:46 08.12.2025
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Германия предлага да се включи
Коментиран от #62
09:48 08.12.2025
44 Станимир
09:49 08.12.2025
45 А колко е простичко
чл. 1. Украйна се съгласява на незабавна и безусловна капитулация.
чл. 2. НАТО се съгласява никога повече да не си вре носа по границите на Русия.
09:49 08.12.2025
46 Украински кашик
09:50 08.12.2025
47 Кравар
09:54 08.12.2025
48 Оня
До коментар #14 от "Факти":И ще яде дебелата руска тояга, тогава, тоя западнал.
09:54 08.12.2025
49 Факти
До коментар #36 от "Дръпна хмел ли напред?":Успокой се малко с лъжите. 24.12.2025 все още не е дошъл. Има повече от две седмици до тогава. Пък и статистика към такава къдрава дата не съществува. Евростат вади статистиката за годината чак на пролет. Ако беше се поинтересувал щеше да знаеш, че според Евростат за 2023 г. и 2024 г. най-корумпираната и най-бедната държава в ЕС е Унгария. Да, точно така. Унгария ни измести от последното място по реално потребление на стоки и услуги на човек. Унгарците вече са по-бедни от нас благодарение на копейката Орбан. А имай предвид, че ние традиционно имаме по-голям сив сектор, тоест имаме повече пари от тези в статистиката. Това означава, че СЪС СИГУРНОСТ сме задминали унгарците. Бързо забравихте как Русия ни сдъвка и ни изплю с режим на тока, празни магазини и километрични опашки за хранителни стоки от първа необходимост. Забравихте как обявихме държавен банкрут и мораториум на плащанията по външния дълг. Забравихте двете хиперинфлации на БКП (БСП) с които обраха последните спестявания на народа. Добре, че влязохме в правия път с НАТО и ЕС.
09:57 08.12.2025
50 Госあ
До коментар #41 от "Ха ХаХа":Глей са, не веднъж съм писал за елементарното възпитание и признателност и здравословни отношения с Русия. Руско-турската освободителна война има най голямо влияние върху България, действително, но не само - а на целите Балкани. Въпреки че войната има стратегически интереси за Русия, не бива да се забравя ефекта и върху нас. Ние обаче, имаме исторически личности като Тервел, който не само спасява друга страна, но врага си ! Имаме и пример с Франция, която решително помага на САЩ за независимостта им. И така нататък. Нашата признателност е налице, апропо, колко улици и булеварди носят имената на руски личности ? А ? Докато руснаците фалшифицират историята ни и приписват на кирилицата някакви извън български корени, а руските чугуни в България пригласят ! Къде е възпитанието ? Относно индустриализацията на България, също не бива да се разглежда едностранно ! Нито про, нито анти - руски. Факт е, че преди руснаците сме произвеждали самолети, факт е, че завода за полупроводници в Ботевград е с французите, а не с руснаците и така нататък…
Коментиран от #54
09:58 08.12.2025
51 Саруман
Коментиран от #57
09:58 08.12.2025
52 Евроатлантик
10:00 08.12.2025
53 ИНЖ1
Може ли да се вярва на болшевиките??? Категорично НЕ!!!
Така че това в момента е мимикрия, а не реален преговорен процес....
Коментиран от #58, #60
10:03 08.12.2025
54 Добре де, Контраступа нали
До коментар #50 от "Госあ":разгроми руснаците, ко плачеш сега?
Коментиран от #63
10:04 08.12.2025
55 наблюдател
Коментиран от #61
10:06 08.12.2025
56 Миндич
10:06 08.12.2025
57 Рашистан отива в небитието при
До коментар #51 от "Саруман":крайцера и СССР.
Коментиран от #65
10:07 08.12.2025
58 Кия спортидж
До коментар #53 от "ИНЖ1":Комисарките-болшевики,днес са в Брюксел
10:09 08.12.2025
59 английската полит икономика каза
10:09 08.12.2025
60 Анонимен
До коментар #53 от "ИНЖ1":Кои са болшевиките в Русия бе?Болшевики има само в ЕС.
10:10 08.12.2025
61 Иди го питай де, или поне му
До коментар #55 от "наблюдател":пиши на и-мейла, тук едва ли ще те прочете.
10:10 08.12.2025
62 Стига
До коментар #43 от "Германия предлага да се включи":си писал тези глупости навсякъде.
10:11 08.12.2025
63 Госあ
До коментар #54 от "Добре де, Контраступа нали":Плача, че у България има невероятен шум относно руснаците, русофобски, русофилски ! Излишен. Няма друга такава страна, както пееше Светльо Витков - Уевски, ЦСКА ! И в тоя шум вирее мафията. Прозрачни, прагматични и дипломатични отношения трябват.
Коментиран от #67
10:12 08.12.2025
64 Енчо Капитански
10:12 08.12.2025
65 Миндич и Зеленски
До коментар #57 от "Рашистан отива в небитието при":ние си keHдззаме в златни keHeффи и ни бОли фара.
10:12 08.12.2025
66 миме
10:14 08.12.2025
67 Ама сега си в Шенген, хващай пътя
До коментар #63 от "Госあ":и заминавай в свободната и демократична Европа, развявай украински знамена и празнувай победата на на Контраступа над Русия.
Коментиран от #72
10:14 08.12.2025
68 Даскал
10:16 08.12.2025
69 Благо Благов
10:16 08.12.2025
70 Този коментар е премахнат от модератор.
71 Кривоверен алкаш
10:20 08.12.2025
72 Госあ
До коментар #67 от "Ама сега си в Шенген, хващай пътя":Почти всички българи биха предпочели Европа пред Русия. Това е сигурно. Украинците искат същото и показват голям героизъм, наистина ! Въпреки скапаната им корумпирана хунта. Запада ги разиграва, обаче, волно или неволно с някакви смешни подаяния, каквито и цифри мангизи да обявява ! Я кажи, колко самолета, колко танка, колко установки за ракети за далечни удари им предоставиха ? М ? Аз мога пак да постна списъка от помощ за Русия срещу Германия ! Искаш ли ?
10:21 08.12.2025
73 Историк
10:23 08.12.2025
74 Петербург
10:24 08.12.2025
75 Историк
10:25 08.12.2025