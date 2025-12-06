Ако мирният план за уреждане на украинския конфликт бъде допълнително изменен, основният автор на измененията ще бъде зетят на американския президент.

Това заяви съветникът на руския президент Юрий Ушаков в разговор с журналиста от ВГТРК Павел Зарубин.

„Лично аз вярвам, че ако някакъв план, водещ до уреждане, продължи да се изготвя на хартия, г-н Кушнер ще бъде този, който ще пише по-голямата част от него“, предположи Ушаков.

Според него, зетят на Тръмп е добавил „елемент на последователност“ към „очарованието и дружелюбието“ на специалния пратеник на американския лидер Стив Уиткоф. Присъствието му на преговорите е било „много навременно“, смята Ушаков.

Говорейки за разговорите между руския лидер Владимир Путин и американската делегация в Кремъл, Ушаков отбеляза „конструктивната и приятелска“ атмосфера на срещата. Президентският съветник също така похвали приятелския разговор между Путин и специалния пратеник Уиткоф.

„Те проведоха наистина приятелски разговор и веднага се разбраха“, сподели Ушаков.