Китай се надява на мир в Украйна

30 Декември, 2025 10:15 632 16

Пътят към него, обаче е трънлив и сложен

Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Китай се надява да постигне мирно споразумение за Украйна, което ще се справи с коренните причини за конфликта и ще постигне мир в Европа, заяви във вторник китайският външен министър Ван И.

„Въпреки че пътят към мир в Украйна остава трънлив и сложен, Китай е готов да продължи да играе конструктивна роля и се надява да постигне всеобхватно, трайно и обвързващо мирно споразумение, което ще се справи с коренните причини за конфликта и противоречията и ще постигне траен мир и стабилност в Европа“, каза Ван И на конференция за международната обстановка и китайската дипломация през 2025 г.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 минаващия

    5 5 Отговор
    Докато зеленият клоун е жив - мир няма да има .

    10:18 30.12.2025

  • 2 Швейк

    5 0 Отговор
    Абе , като всички са за мир , как се стига до война ?

    Коментиран от #5

    10:19 30.12.2025

  • 3 Атина Палада

    6 1 Отговор
    Русия е колония на Китай

    10:20 30.12.2025

  • 4 минувач

    5 1 Отговор
    Докато ботокса е жив мир няма да има.

    10:21 30.12.2025

  • 5 С терористи и рекитьори

    3 3 Отговор

    До коментар #2 от "Швейк":

    Като руснаците, защо питаш как? Това се очакваше и ще се очаква в бъдеще от тях

    10:22 30.12.2025

  • 6 Факти

    4 1 Отговор
    Да, бе, да. Нали вие дадохте зелена светлина на Путин за войната. Без вашето "приятелство без граници" той никога нямаше да нападне Украйна. Вие знаехте, че Русия ще скъса връзки със Запада и ще стане тотално зависима от вас. Сега й извивате ръцете и си правите каквото искате с нея. Това е отмъщението ви за "века на унижението", в който Русия ви отне 1,5 милиона кв.км. Превзехте я без пушка да пукне, а тя ви се радва. Браво, добре го изиграхте.

    Коментиран от #16

    10:25 30.12.2025

  • 7 666

    0 2 Отговор
    Ако си за бав но ра 3 виващия бакшиш, гласувай с плюс. Ако си за Сорос, гласувай с минус

    10:26 30.12.2025

  • 8 Цивилизования

    1 0 Отговор
    Свят докато не обуха Северна Корея и Иран и докато не привлече Индия на своя странаи чак тогава да “играе” с Русия срещу Китай, мир няма да има

    10:27 30.12.2025

  • 10 Москва

    0 3 Отговор
    Китай трябва не само да ни съчувства,а и да ни помага,за да не ни загуби като провинция.

    10:33 30.12.2025

  • 11 Руският Диктатор Опиянен от

    1 3 Отговор
    Имперски амбиции не зачитащ Руският Живот ще се Бие до последният Жив Руснак

    Коментиран от #13

    10:33 30.12.2025

  • 12 Китайците

    1 3 Отговор
    взеха да се усещат.Русия губи,губят и те.

    10:36 30.12.2025

  • 13 Халкович Игор

    1 2 Отговор

    До коментар #11 от "Руският Диктатор Опиянен от":

    10-20 милиона жертви са необходими на Путин
    За по добри доходи от продажба на петрол и газ
    Никому не са нужни 100 милиона Руснаци всички елити във русия се надяват на население от 40-50 милиона

    10:36 30.12.2025

  • 14 И накрая пак Русия ще изяде боя

    1 3 Отговор
    Като Рускиня пред блока влачена от пияният си Мъж

    10:39 30.12.2025

  • 15 онзи

    1 0 Отговор
    Злобното Джуджи беше прав за едно - сайтът е за НЕумни !

    10:46 30.12.2025

  • 16 овч,

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Факти":

    Дълги писания , без особен интерес от и без друго не особено интелигентната аудитория ...

    10:50 30.12.2025

