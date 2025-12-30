Китай се надява на мир в Украйна

Китай се надява да постигне мирно споразумение за Украйна, което ще се справи с коренните причини за конфликта и ще постигне мир в Европа, заяви във вторник китайският външен министър Ван И.

„Въпреки че пътят към мир в Украйна остава трънлив и сложен, Китай е готов да продължи да играе конструктивна роля и се надява да постигне всеобхватно, трайно и обвързващо мирно споразумение, което ще се справи с коренните причини за конфликта и противоречията и ще постигне траен мир и стабилност в Европа“, каза Ван И на конференция за международната обстановка и китайската дипломация през 2025 г.