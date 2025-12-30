Китай се надява на мир в Украйна

Китай се надява да постигне мирно споразумение за Украйна, което ще се справи с коренните причини за конфликта и ще постигне мир в Европа, заяви във вторник китайският външен министър Ван И.
„Въпреки че пътят към мир в Украйна остава трънлив и сложен, Китай е готов да продължи да играе конструктивна роля и се надява да постигне всеобхватно, трайно и обвързващо мирно споразумение, което ще се справи с коренните причини за конфликта и противоречията и ще постигне траен мир и стабилност в Европа“, каза Ван И на конференция за международната обстановка и китайската дипломация през 2025 г.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 минаващия
10:18 30.12.2025
2 Швейк
Коментиран от #5
10:19 30.12.2025
3 Атина Палада
10:20 30.12.2025
4 минувач
10:21 30.12.2025
5 С терористи и рекитьори
До коментар #2 от "Швейк":Като руснаците, защо питаш как? Това се очакваше и ще се очаква в бъдеще от тях
10:22 30.12.2025
6 Факти
Коментиран от #16
10:25 30.12.2025
7 666
10:26 30.12.2025
8 Цивилизования
10:27 30.12.2025
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Москва
10:33 30.12.2025
11 Руският Диктатор Опиянен от
Коментиран от #13
10:33 30.12.2025
12 Китайците
10:36 30.12.2025
13 Халкович Игор
До коментар #11 от "Руският Диктатор Опиянен от":10-20 милиона жертви са необходими на Путин
За по добри доходи от продажба на петрол и газ
Никому не са нужни 100 милиона Руснаци всички елити във русия се надяват на население от 40-50 милиона
10:36 30.12.2025
14 И накрая пак Русия ще изяде боя
10:39 30.12.2025
15 онзи
10:46 30.12.2025
16 овч,
До коментар #6 от "Факти":Дълги писания , без особен интерес от и без друго не особено интелигентната аудитория ...
10:50 30.12.2025