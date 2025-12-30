Новини
Песков очаква мир и просперитет през 2026 година

30 Декември, 2025 11:35 594 8

Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Мир, здраве и просперитет са основните очаквания за предстоящата 2026 г. Прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков заяви това в Telegram канала Yunashev Live.

В отговор на въпрос за очакванията си за предстоящата година, говорителят на Кремъл отбеляза: „Както всички ние, ние очакваме мир, успех, просперитет и здраве. Не очакваме нищо друго. Не ни е нужно нищо друго".


  • 1 Оня ден Песков

    12 1 Отговор
    В един Ресторант
    Яко банкет ,
    Снимки от богатата трапеза
    Ядат пият
    Веселба .

    А Блатните Нещастници в окопите
    Нека умират
    За Кремълските Ашлаци...

    11:38 30.12.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Един

    10 1 Отговор
    Очаквал мир. Все едно да се изходиш и да очакваш хубава миризма.

    11:45 30.12.2025

  • 4 Озадачен

    8 2 Отговор
    Очаква мир и просперитет - за кого??? Явно за себе си! Прочее синчето на тоя е американски гражданин - храна за размисъл, за който може да мисли.

    11:46 30.12.2025

  • 5 Баш Хайдутин и действащ комунист

    3 7 Отговор
    Да живее СССР САМО БКП КПСС

    11:52 30.12.2025

  • 6 и аз очаквам

    2 0 Отговор
    увеличение на заплатата ..ама уви

    12:21 30.12.2025

  • 7 Вън!

    3 1 Отговор
    От Украйна,гниди…

    12:26 30.12.2025

  • 8 Плешива първопричина

    3 1 Отговор
    Пес Ков, мир ще има като ви изхвърлят от Украйна с ритници, а просперитет повече никога няма да има. Ще хрупате хрен и толкова.

    12:31 30.12.2025

