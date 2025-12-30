Мир, здраве и просперитет са основните очаквания за предстоящата 2026 г. Прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков заяви това в Telegram канала Yunashev Live.
В отговор на въпрос за очакванията си за предстоящата година, говорителят на Кремъл отбеляза: „Както всички ние, ние очакваме мир, успех, просперитет и здраве. Не очакваме нищо друго. Не ни е нужно нищо друго".
1 Оня ден Песков
Яко банкет ,
Снимки от богатата трапеза
Ядат пият
Веселба .
А Блатните Нещастници в окопите
Нека умират
За Кремълските Ашлаци...
11:38 30.12.2025
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Един
11:45 30.12.2025
4 Озадачен
11:46 30.12.2025
5 Баш Хайдутин и действащ комунист
11:52 30.12.2025
6 и аз очаквам
12:21 30.12.2025
7 Вън!
12:26 30.12.2025
8 Плешива първопричина
12:31 30.12.2025