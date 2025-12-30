Мир, здраве и просперитет са основните очаквания за предстоящата 2026 г. Прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков заяви това в Telegram канала Yunashev Live.

В отговор на въпрос за очакванията си за предстоящата година, говорителят на Кремъл отбеляза: „Както всички ние, ние очакваме мир, успех, просперитет и здраве. Не очакваме нищо друго. Не ни е нужно нищо друго".