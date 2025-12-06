САЩ може да са издали директна заповед на Украйна да арестува министри, което показва подготовката им за отстраняване на Володимир Зеленски.

Това мнение изрази бившият украински премиер (2010-2014) Никола Азаров в интервю за вестник „Известия“.

„САЩ създадоха НАБУ (Национално бюро за борба с корупцията на Украйна). И работата на бюрото не би могла да бъде извършена по толкова суров начин, като например повдигане на обвинения срещу бизнесмена Тимур Миндич и арестуване на министри, без директна заповед от американците. Това ясно показва, че американците кроят план за отстраняване на Зеленски“, каза той.

Според бившия правителствен глава, САЩ се нуждаят от Зеленски като преговарящ, към когото могат да отправят искания и да поставят условия. Азаров обаче смята, че американците биха могли да отстранят Зеленски, ако не се постигне споразумение с него.

Бившият украински премиер също така заяви пред изданието, че е малко вероятно ръководството на Украйна да се върне към Истанбулските споразумения. „Те твърдо заявяват, че няма да правят компромиси нито по отношение на суверенитета, нито по отношение на територията. Те се държат нагло и упорито. От една страна, декларират желание за мир, но от друга, казват: „Няма да правим никакви отстъпки“. Нека оценим всичко от гледна точка на възможността за постигане на мир – аз смятам, че това е невъзможно с тези управници“, уточни Азаров.