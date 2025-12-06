Новини
Никола Азаров: Американците кроят план за отстраняване на Зеленски
  Тема: Украйна

Никола Азаров: Американците кроят план за отстраняване на Зеленски

6 Декември, 2025 04:24, обновена 6 Декември, 2025 04:31 1 158 15

Малко вероятно е това ръководство на Украйна да се върне към Истанбулските споразумения, смята бившият премиер на страната

Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

САЩ може да са издали директна заповед на Украйна да арестува министри, което показва подготовката им за отстраняване на Володимир Зеленски.

Това мнение изрази бившият украински премиер (2010-2014) Никола Азаров в интервю за вестник „Известия“.

„САЩ създадоха НАБУ (Национално бюро за борба с корупцията на Украйна). И работата на бюрото не би могла да бъде извършена по толкова суров начин, като например повдигане на обвинения срещу бизнесмена Тимур Миндич и арестуване на министри, без директна заповед от американците. Това ясно показва, че американците кроят план за отстраняване на Зеленски“, каза той.

Според бившия правителствен глава, САЩ се нуждаят от Зеленски като преговарящ, към когото могат да отправят искания и да поставят условия. Азаров обаче смята, че американците биха могли да отстранят Зеленски, ако не се постигне споразумение с него.

Бившият украински премиер също така заяви пред изданието, че е малко вероятно ръководството на Украйна да се върне към Истанбулските споразумения. „Те твърдо заявяват, че няма да правят компромиси нито по отношение на суверенитета, нито по отношение на територията. Те се държат нагло и упорито. От една страна, декларират желание за мир, но от друга, казват: „Няма да правим никакви отстъпки“. Нека оценим всичко от гледна точка на възможността за постигане на мир – аз смятам, че това е невъзможно с тези управници“, уточни Азаров.


Украйна
Оценка 4 от 8 гласа.
Оценка 4 от 8 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Милене

    8 2 Отговор
    Не ли ли омръзна да говорите за нази Зеленски иначе за Тиквата и Прасето не смеете да гъкнете.

    04:33 06.12.2025

  • 2 Лопата Орешник

    14 15 Отговор
    Справедлив мир е когато победеният си го признае и победителят уважи това признание и боя спре! Според безподобно нахалните Окри справедливост е да са ги смазали, да са ги счупили от бой и накрая победителят да им върне всичко загубено, все едно не се е случило! ОТАН предприе маневри за обграждане на Русия, ползвайки 404 като плацдарм, Русия реагира и почна да раздава шамари, а сега началниците, които си изпросиха боя , тия същите искат всичко да е както преди??? Някаква връзка с централния дали има?!

    Коментиран от #4

    04:37 06.12.2025

  • 3 Може да отстраните главния герой

    7 14 Отговор
    Комедията трябва да продължи докрай.
    Ако дойде някой друг и даде край режисьорите мурсула макрон мерц няма да получат наградата малинка за цялостно творчество.

    04:38 06.12.2025

  • 4 Много бой ще отнесе

    14 12 Отговор

    До коментар #2 от "Лопата Орешник":

    блатния агресор преди да капитулира.

    Коментиран от #5

    04:40 06.12.2025

  • 5 Лопата Орешник

    7 1 Отговор

    До коментар #4 от "Много бой ще отнесе":

    Сигурен съм,че не го вярваш! Или си интелектуално обременен или си трол!! Как изобщо можеш да си представиш Русия да капитулира? Защо?! Та те дори не са в състояние на война! За тях война е битката за Сталинград например! Ти разбираш ли,че ако Русия впрегне всяка наличност на всяка цена във война, само с това което ще произведат ще заринат противника, без даже да стрелят!?

    05:02 06.12.2025

  • 6 Азаров

    1 5 Отговор
    не беше ли в глутницата на избЕгалия в Русия,бивш украински президент,Виктор Янукович?Беше!Е,как тогава да му се вярва?Лъже мерз@ веца,лъже.

    Коментиран от #9, #11

    05:33 06.12.2025

  • 7 Все още има опора, но,,,

    6 0 Отговор
    Това, което пише Азаров може и да е вярно. Въпреки всичките разкрития обаче Зеленски продължава да упорства защото няма алтернатива. Големият брой споразумения с Великобритания и страните от ЕС го задължават да продължава войната и да не сяда да преговаря. Няма нищо безплатно, след като е взел милиарди страната му ще бъде разорена по силата на тези споразумения. Сметката сигурно ще излезе крива. Европейците намериха група алчни глупаци в нужда и ги оплетоха в паяжината си, но не прецениха добре поведението на Америка. Сега се опитват да спасят връщането на милиардите си, наливайки още милиарди. Кауза пердута.

    05:39 06.12.2025

  • 8 Посетител

    3 0 Отговор
    Ако е за Истанбулските споразумения от 2022, те си останаха в 2022-ра! Минало-заминало...

    Коментиран от #10

    05:47 06.12.2025

  • 9 Курабийки, бандери и снайперисти

    3 0 Отговор

    До коментар #6 от "Азаров":

    А знаеш ли защо избягаха? И защо не му вярваш?

    05:47 06.12.2025

  • 10 Борис Джонсън

    2 1 Отговор

    До коментар #8 от "Посетител":

    Така е ! Минало заминало са! Сега е вече Истанбул Плюс! После ще е Истанбул Два Плюса ...и.н.

    Коментиран от #13

    05:53 06.12.2025

  • 11 Посетител

    3 0 Отговор

    До коментар #6 от "Азаров":

    Азаров е последният ЛЕГИТИМЕН премиер-министър на страната! Всичко след това е хунта!

    05:53 06.12.2025

  • 12 До последния украинец

    4 0 Отговор
    САЩ, Великобритания и ЕС изградиха този Зеленски. Той се държи, така както те му казваха. Какво се сърдя, единственото решение е самоубийство.

    05:53 06.12.2025

  • 13 Посетител

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "Борис Джонсън":

    Крайните условия ще бъдат обявени от Русия, като победител... Дори Щатите ще се съобразят с тях, понеже са много петимни за БИЗНЕС с Руската федерация.

    05:58 06.12.2025

  • 14 Георгиев

    3 0 Отговор
    Азаров е реалист. Има го и може да бъде ползван. Вижда нещата истински и прави точно изводи. Според мен има политически бъдеще. Зеленият наркоман вече е направил крачка над нищото и ще последва стъпка в отвъдното. Белото не прощава. Ако сегашното му поведение е по искане на англичаните, скоро те ще го премахнат (под чужд флаг, разбира се), защото те ще загубят всичко възможно.

    06:06 06.12.2025

  • 15 укро бареков

    0 0 Отговор
    смех в залата

    06:11 06.12.2025

