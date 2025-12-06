Никола Азаров: Американците кроят план за отстраняване на Зеленски

САЩ може да са издали директна заповед на Украйна да арестува министри, което показва подготовката им за отстраняване на Володимир Зеленски.
Това мнение изрази бившият украински премиер (2010-2014) Никола Азаров в интервю за вестник „Известия“.
„САЩ създадоха НАБУ (Национално бюро за борба с корупцията на Украйна). И работата на бюрото не би могла да бъде извършена по толкова суров начин, като например повдигане на обвинения срещу бизнесмена Тимур Миндич и арестуване на министри, без директна заповед от американците. Това ясно показва, че американците кроят план за отстраняване на Зеленски“, каза той.
Според бившия правителствен глава, САЩ се нуждаят от Зеленски като преговарящ, към когото могат да отправят искания и да поставят условия. Азаров обаче смята, че американците биха могли да отстранят Зеленски, ако не се постигне споразумение с него.
Бившият украински премиер също така заяви пред изданието, че е малко вероятно ръководството на Украйна да се върне към Истанбулските споразумения. „Те твърдо заявяват, че няма да правят компромиси нито по отношение на суверенитета, нито по отношение на територията. Те се държат нагло и упорито. От една страна, декларират желание за мир, но от друга, казват: „Няма да правим никакви отстъпки“. Нека оценим всичко от гледна точка на възможността за постигане на мир – аз смятам, че това е невъзможно с тези управници“, уточни Азаров.
1 Милене
04:33 06.12.2025
2 Лопата Орешник
Коментиран от #4
04:37 06.12.2025
3 Може да отстраните главния герой
Ако дойде някой друг и даде край режисьорите мурсула макрон мерц няма да получат наградата малинка за цялостно творчество.
04:38 06.12.2025
4 Много бой ще отнесе
До коментар #2 от "Лопата Орешник":блатния агресор преди да капитулира.
Коментиран от #5
04:40 06.12.2025
5 Лопата Орешник
До коментар #4 от "Много бой ще отнесе":Сигурен съм,че не го вярваш! Или си интелектуално обременен или си трол!! Как изобщо можеш да си представиш Русия да капитулира? Защо?! Та те дори не са в състояние на война! За тях война е битката за Сталинград например! Ти разбираш ли,че ако Русия впрегне всяка наличност на всяка цена във война, само с това което ще произведат ще заринат противника, без даже да стрелят!?
05:02 06.12.2025
6 Азаров
Коментиран от #9, #11
05:33 06.12.2025
7 Все още има опора, но,,,
05:39 06.12.2025
8 Посетител
Коментиран от #10
05:47 06.12.2025
9 Курабийки, бандери и снайперисти
До коментар #6 от "Азаров":А знаеш ли защо избягаха? И защо не му вярваш?
05:47 06.12.2025
10 Борис Джонсън
До коментар #8 от "Посетител":Така е ! Минало заминало са! Сега е вече Истанбул Плюс! После ще е Истанбул Два Плюса ...и.н.
Коментиран от #13
05:53 06.12.2025
11 Посетител
До коментар #6 от "Азаров":Азаров е последният ЛЕГИТИМЕН премиер-министър на страната! Всичко след това е хунта!
05:53 06.12.2025
12 До последния украинец
05:53 06.12.2025
13 Посетител
До коментар #10 от "Борис Джонсън":Крайните условия ще бъдат обявени от Русия, като победител... Дори Щатите ще се съобразят с тях, понеже са много петимни за БИЗНЕС с Руската федерация.
05:58 06.12.2025
14 Георгиев
06:06 06.12.2025
15 укро бареков
06:11 06.12.2025