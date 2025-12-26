Саудитска Арабия нанесе удари по позиции на йеменските сепаратисти

Саудитска Арабия нанесе днес удари по позиции на йеменски сепаратисти, съобщиха те за Франс прес, предаде БТА.
Сепаратистката групировка Южен преходен съвет (ЮПС) заяви пред агенцията, че саудитските сили са нанесли три удара. "Саудитските военновъздушни сили бомбардираха позиции, държани от елитни части в Уади Нахб, в провинция Хадрамаут“, гласи публикация в социалните мрежи на медията "Независимата верига на Аден“, свързана със сепаратистите.
За момента саудитските власти не са потвърдили акцията пред АФП.
По-рано този месец сепаратистите от Южния преходен съвет, които в миналото бяха подкрепяни от Обединените арабски емирства, заявиха, че са превзели източните провинции Хадрамаут и Махра и са затвърдили позициите си в териториите на някогашната държава Южен Йемен.
Южният преходен съвет е важна част от коалицията, която се сражава на страната на международно признатото правителство срещу йеменските бунтовници хуси.
Саудитска Арабия заяви вчера, че продължава да се надява, че главната сепаратистка група в южната част на Йемен ще сложи край на ескалацията на напрежението.
