Саудитска Арабия нанесе удари по позиции на йеменските сепаратисти

26 Декември, 2025 12:21 658 8

Саудитска Арабия заяви вчера, че продължава да се надява, че главната сепаратистка група в южната част на Йемен ще сложи край на ескалацията

Саудитска Арабия нанесе удари по позиции на йеменските сепаратисти - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Саудитска Арабия нанесе днес удари по позиции на йеменски сепаратисти, съобщиха те за Франс прес, предаде БТА.

Сепаратистката групировка Южен преходен съвет (ЮПС) заяви пред агенцията, че саудитските сили са нанесли три удара. "Саудитските военновъздушни сили бомбардираха позиции, държани от елитни части в Уади Нахб, в провинция Хадрамаут“, гласи публикация в социалните мрежи на медията "Независимата верига на Аден“, свързана със сепаратистите.

За момента саудитските власти не са потвърдили акцията пред АФП.

По-рано този месец сепаратистите от Южния преходен съвет, които в миналото бяха подкрепяни от Обединените арабски емирства, заявиха, че са превзели източните провинции Хадрамаут и Махра и са затвърдили позициите си в териториите на някогашната държава Южен Йемен.

Южният преходен съвет е важна част от коалицията, която се сражава на страната на международно признатото правителство срещу йеменските бунтовници хуси.

Саудитска Арабия заяви вчера, че продължава да се надява, че главната сепаратистка група в южната част на Йемен ще сложи край на ескалацията на напрежението.


Йемен
  • 1 търговията на нефт

    0 6 Отговор
    загърби долара и дончо превърта край бреговете на Венецуела, всичко вече е юани, рупии, реали и рубли

    12:24 26.12.2025

  • 2 !!!?

    3 1 Отговор
    В 21 век войни се водят най-вече там където целуват Корана - руския и арабския "мир" !!!?

    Коментиран от #3

    12:50 26.12.2025

  • 3 !!!!!

    1 2 Отговор

    До коментар #2 от "!!!?":

    Войните ги предизвикват мошетата, Саудитска Арабия е 4футска колония!!!!!

    12:53 26.12.2025

  • 4 СъBeтckияT пПeHиc AаAkp0бат

    0 2 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    12:57 26.12.2025

  • 5 СъBeтckияT пПeHиc AаAkp0бат

    0 2 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    12:57 26.12.2025

  • 6 СъBeтckияT пПeHиc AаAkp0бат

    0 1 Отговор
    Демилитаризацията на урки продължава

    Коментиран от #7

    12:57 26.12.2025

  • 7 !!!?

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "СъBeтckияT пПeHиc AаAkp0бат":

    Прекалил си с водка "Путинка"...целувай корана и се моли за 40 девици !

    13:02 26.12.2025

  • 8 оня с коня

    0 0 Отговор
    Тоя Ирански Йемен ...първо Израел,после Саудитска Арабия...

    13:03 26.12.2025