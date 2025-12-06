Вашингтон одобри продажба на оръжие за Дания, Италия и Южна Корея

Държавният департамент на САЩ одобри потенциална продажба на ракети „въздух-въздух“ със среден обсег AIM-120C-8 на Дания за 730 милиона долара.

Това беше обявено от Агенцията за сътрудничество в областта на външната сигурност на Пентагона, която отговаря за продажбата на военно оборудване и оръжия в чужбина по междуправителствени договори.

Според изявлението, датските власти предварително са поискали от Съединените щати да закупят 200 от тези ракети, както и свързано с тях оборудване.

В документа се подчертава, че „предложената продажба би била в съответствие с външната политика на САЩ и целите за национална сигурност чрез укрепване на сигурността на съюзник от НАТО“.

Американската страна смята, че продажбата на ракетите на Дания ще подобри оперативната съвместимост на нейните сили с ВВС на САЩ и тези на други държави-членки на НАТО. Очаква се RTX Corporation да бъде главният изпълнител.

Администрацията на САЩ вече е уведомила Конгреса за решението си да одобри потенциалната продажба на тези ракети. Законодателният орган има 30 дни, за да прегледа потенциалната сделка и да обмисли дали да я блокира.

По-рано Агенцията за сътрудничество в областта на сигурността към Пентагона съобщи, че Държавният департамент е одобрил потенциалната продажба на системата за управление на бойни действия за противовъздушна и противоракетна отбрана (IBCS) и свързаната с нея логистична поддръжка на Дания за 3 милиарда долара.

Държавният департамент на САЩ одобри потенциалната продажба на оръжейна бомбена система (GBU-39/B Small Diameter Bombs-Increment I) и свързано оборудване на Южна Корея за приблизително 111,8 млн. долара, съобщи Пентагонът в петък. Основният изпълнител по тази сделка е "Боинг".

Държавният департамент също така одобри потенциалната продажба на ракети въздух-земя с удължен обсег и свързано с тях оборудване на Италия на стойност от 301 млн., съобщи Пентагонът. Основният изпълнител на сделката е "Локхийд Мартин".

Гръцкият парламент одобри покупката на 36 пускови установки ПУЛС (Прецизна и универсална система за изстрелване/PULS) от израелската компания "Елбит" (Elbit) на стойност 758 милиона долара, съобщи гръцкият вестник "Катимерини".

Гръцката комисия по отбрана и външни работи одобри покупката на закрито заседание и след година на обсъждане , включващо няколко забавяния поради войната в Газа, отбелязва "Джерузалем пост".

Тази покупка изглежда е първата стъпка в партньорство, което би включвало инвестиция от 3 млрд. долара в създаването на "многослоен купол за противовъздушна и противоракетна отбрана над Гърция", съобщи гръцкият вестник "Сити Таймс".

Това е и част от програмата за модернизация на армията на стойност 28 млрд. долара, стартирана от Гърция, която ще продължи до 2036 г. Целта ѝ е да възстанови гръцките въоръжени сили, които бяха силно засегнати от финансовата криза от 2009 до 2018 г.

Ходът идва и в момент, когато Турция поддържа военния си растеж и се стреми да придобие влияние в региона, посочва "Джерузалем пост". И двете страни са членки на НАТО, но отношенията между тях са обтегнати, допълва вестникът.

Основните конфликти между Гърция и Турция са съсредоточени около морските граници, енергийните ресурси в Източното Средиземноморие, нарушенията на въздушното пространство и статута на Кипър, който е разделен на Северен (турски) и Южен (гръцки) откакто Турция нахлу там през 1974 г. Новите системи ПУЛС се разглеждат в Атина като ключов възпиращ фактор в това десетилетно съперничество.

Най-новото военно развитие на Турция беше обявено през ноември с подписването на договори на стойност 6,5 милиарда долара за укрепване и развитие на интегрираната, многослойна система за противовъздушна отбрана "Стоманен купол".

Членката на НАТО Турция, която през последните години значително увеличи производството на отбранителната си промишленост и намали зависимостта си от външни доставчици, за първи път обяви плановете си за изграждане на своята система "Стоманен купол" – подобна на израелската система "Железен купол" – през юли 2024 г.