Вашингтон одобри продажба на оръжие за Дания, Италия и Южна Корея

Държавният департамент на САЩ одобри потенциална продажба на ракети „въздух-въздух“ със среден обсег AIM-120C-8 на Дания за 730 милиона долара.
Това беше обявено от Агенцията за сътрудничество в областта на външната сигурност на Пентагона, която отговаря за продажбата на военно оборудване и оръжия в чужбина по междуправителствени договори.
Според изявлението, датските власти предварително са поискали от Съединените щати да закупят 200 от тези ракети, както и свързано с тях оборудване.
В документа се подчертава, че „предложената продажба би била в съответствие с външната политика на САЩ и целите за национална сигурност чрез укрепване на сигурността на съюзник от НАТО“.
Американската страна смята, че продажбата на ракетите на Дания ще подобри оперативната съвместимост на нейните сили с ВВС на САЩ и тези на други държави-членки на НАТО. Очаква се RTX Corporation да бъде главният изпълнител.
Администрацията на САЩ вече е уведомила Конгреса за решението си да одобри потенциалната продажба на тези ракети. Законодателният орган има 30 дни, за да прегледа потенциалната сделка и да обмисли дали да я блокира.
По-рано Агенцията за сътрудничество в областта на сигурността към Пентагона съобщи, че Държавният департамент е одобрил потенциалната продажба на системата за управление на бойни действия за противовъздушна и противоракетна отбрана (IBCS) и свързаната с нея логистична поддръжка на Дания за 3 милиарда долара.
Държавният департамент на САЩ одобри потенциалната продажба на оръжейна бомбена система (GBU-39/B Small Diameter Bombs-Increment I) и свързано оборудване на Южна Корея за приблизително 111,8 млн. долара, съобщи Пентагонът в петък. Основният изпълнител по тази сделка е "Боинг".
Държавният департамент също така одобри потенциалната продажба на ракети въздух-земя с удължен обсег и свързано с тях оборудване на Италия на стойност от 301 млн., съобщи Пентагонът. Основният изпълнител на сделката е "Локхийд Мартин".
Гръцкият парламент одобри покупката на 36 пускови установки ПУЛС (Прецизна и универсална система за изстрелване/PULS) от израелската компания "Елбит" (Elbit) на стойност 758 милиона долара, съобщи гръцкият вестник "Катимерини".
Гръцката комисия по отбрана и външни работи одобри покупката на закрито заседание и след година на обсъждане , включващо няколко забавяния поради войната в Газа, отбелязва "Джерузалем пост".
Тази покупка изглежда е първата стъпка в партньорство, което би включвало инвестиция от 3 млрд. долара в създаването на "многослоен купол за противовъздушна и противоракетна отбрана над Гърция", съобщи гръцкият вестник "Сити Таймс".
Това е и част от програмата за модернизация на армията на стойност 28 млрд. долара, стартирана от Гърция, която ще продължи до 2036 г. Целта ѝ е да възстанови гръцките въоръжени сили, които бяха силно засегнати от финансовата криза от 2009 до 2018 г.
Ходът идва и в момент, когато Турция поддържа военния си растеж и се стреми да придобие влияние в региона, посочва "Джерузалем пост". И двете страни са членки на НАТО, но отношенията между тях са обтегнати, допълва вестникът.
Основните конфликти между Гърция и Турция са съсредоточени около морските граници, енергийните ресурси в Източното Средиземноморие, нарушенията на въздушното пространство и статута на Кипър, който е разделен на Северен (турски) и Южен (гръцки) откакто Турция нахлу там през 1974 г. Новите системи ПУЛС се разглеждат в Атина като ключов възпиращ фактор в това десетилетно съперничество.
Най-новото военно развитие на Турция беше обявено през ноември с подписването на договори на стойност 6,5 милиарда долара за укрепване и развитие на интегрираната, многослойна система за противовъздушна отбрана "Стоманен купол".
Членката на НАТО Турция, която през последните години значително увеличи производството на отбранителната си промишленост и намали зависимостта си от външни доставчици, за първи път обяви плановете си за изграждане на своята система "Стоманен купол" – подобна на израелската система "Железен купол" – през юли 2024 г.
1 оня с коня
Коментиран от #2
05:14 06.12.2025
2 Господин
До коментар #1 от "оня с коня":Нато рязпадне ли се че се разпадна и ЕС щото бе Нато и обща отбрана квато искат ЕС значи Четвърти райх Франция ще се изнесе лалто и Италия.
06:37 06.12.2025
3 Фен
07:22 06.12.2025