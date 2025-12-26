Новини
Китай наложи санкции на американски отбранителни фирми
Китай наложи санкции на американски отбранителни фирми

26 Декември, 2025 13:51 956 20

Мерките замразяват всички авоари, които компаниите и лицата притежават в Китай

Китай наложи санкции на американски отбранителни фирми - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Китайското Министерство на външните работи обяви санкции срещу 10 физически лица и 20 американски отбранителни компании, включително клона на авиокомпанията "Боинг" в град Сейнт Луис, щата Мисури, заради продажба на оръжие на Тайван, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Мерките замразяват всички авоари, които компаниите и лицата притежават в Китай, и забраняват на местни организации и хора да правят бизнес с тях, съобщи ведомството.

Лицата, включени в списъка със санкции, нямат право и да влизат на територията на Китай.

Китай вчера разкритикува най-новата сделка за продажба на оръжия от САЩ на Тайван и заяви, че тя „ускорява заплахата от война“ в Тайванския пролив, предаде Ройтерс.

Миналата седмица САЩ обявиха споразумение за продажба на оръжия на Тайван на стойност 11,1 милиарда долара, което е най-голямата сделка за американски оръжия за демократично управлявания остров, чието правителство отхвърля претенциите на Пекин, че е част от територията на Китай.

САЩ трябва да спрат „всички провокации“ и да коригират „погрешните си действия“, заяви на редовна пресконференция говорителят на китайското министерство на отбраната Чжан Сяоган.

Междувременно говорителят на китайското външно министерство Лин Цзян обвини САЩ, че се опитват да попречат на подобряването на отношенията между Китай и Индия.


  • 1 Това вече е нещо

    18 4 Отговор
    Каквото повикало, такова се обадило.

    Коментиран от #11, #15

    13:52 26.12.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 руски фпв дрон

    14 5 Отговор
    удари пикап с трима хамерикански наемници и те загубиха пулс

    Коментиран от #6

    13:54 26.12.2025

  • 6 при Свети Петър с 200

    11 4 Отговор

    До коментар #5 от "руски фпв дрон":

    Кевин Джеймс Кели-младши, Хейдън Фишър Милър и Шон Дейвид Маквей преминаха в категорията "двеста".

    Коментиран от #13

    13:57 26.12.2025

  • 7 Реалист

    8 23 Отговор

    До коментар #4 от "СъBeтckияT пПeHиc AаAkp0бат":

    Дeмилитаpизация? Уkpайна вeчe има eдна от най-cилнитe аpмии в Евpоnа.
    Киeв e nо-близо до НАТО от вcяkоrа.
    Доpи аkо Рycия оkynиpа няkолkо perиона, това няма да e доcтатъчно, за да ce npeдcтави kато „nобeда“. И Пyтин rо знаe.
    Пyтин cerа ce cтpахyва от kpая на войната nовeчe, отkолkото от cамата война

    Коментиран от #8

    13:58 26.12.2025

  • 8 лекувай се

    15 6 Отговор

    До коментар #7 от "Реалист":

    макар, че звучиш неспасяемо

    14:01 26.12.2025

  • 9 ДългоИме

    9 3 Отговор
    Браво! Чайниците добре са "усвоили" мурафетите на краварите! "Каквото повикало, такова се обадило" .

    14:03 26.12.2025

  • 10 Браво на Китай

    11 3 Отговор
    С американските камъни, по техните кратуни. Трябва само да се съберете всички и тогава ще видят кон боб яде ли!

    14:03 26.12.2025

  • 11 По точно

    6 9 Отговор

    До коментар #1 от "Това вече е нещо":

    Си да не се мъчи за Тайван, ами да си взема Сибир. Това са китайски исторически територии.

    14:06 26.12.2025

  • 12 Всъщност

    10 5 Отговор
    Предполагам , че това е само началото . Верочтно Китай тепърва ще ударя самозабравилия се Запад . Не знам защо Русия действа толкова нежно към наглите евроатлантици ... засега ?!

    Коментиран от #16

    14:07 26.12.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Логично

    6 3 Отговор

    До коментар #13 от "Пръцко":

    Грее го , че справедливостта изисква тези , които насъскаха украинци срещу руснаци трябва да си платят !

    14:10 26.12.2025

  • 15 Сорос

    4 3 Отговор

    До коментар #1 от "Това вече е нещо":

    Защо малкият Пуслерне може да наложи санкции на запада???

    14:11 26.12.2025

  • 16 Путин

    6 6 Отговор

    До коментар #12 от "Всъщност":

    Сорос ми нареди да станам... "многоходови"

    Коментиран от #17

    14:12 26.12.2025

  • 17 овч,

    3 1 Отговор

    До коментар #16 от "Путин":

    Да ви беше наредил на вас да станете по-нормал....ни !

    14:15 26.12.2025

  • 18 Смо питам

    5 2 Отговор
    Що за безмислено словосъчетание : " американски отбранителни фирми " ? Кой е нападал САЩ , че да се отбраняват ? Нападат винаги американците ! Вдили са повече нападателни войни , отколкото години е съществувала държавата им .

    14:20 26.12.2025

  • 19 Дейви Джоунс

    2 2 Отговор
    Щом Китай налага санкции на САЩ явно пластовете почват сериозно да се разместват. Макар че едва ли има по-големи санкции от това петролът да не се търгува вече само в долари. Тръмп явно има намерение да се прави на Джак Спароу в Карибско море, но не се знае какво ще последва от това.

    14:26 26.12.2025

  • 20 Онзи

    2 2 Отговор
    Доживяхме да видим как друг налага санкции на САШ, ти да видим май света има равновесие

    14:32 26.12.2025

