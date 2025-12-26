Китай наложи санкции на американски отбранителни фирми

Китайското Министерство на външните работи обяви санкции срещу 10 физически лица и 20 американски отбранителни компании, включително клона на авиокомпанията "Боинг" в град Сейнт Луис, щата Мисури, заради продажба на оръжие на Тайван, предаде Ройтерс, съобщи БТА.
Мерките замразяват всички авоари, които компаниите и лицата притежават в Китай, и забраняват на местни организации и хора да правят бизнес с тях, съобщи ведомството.
Лицата, включени в списъка със санкции, нямат право и да влизат на територията на Китай.
Китай вчера разкритикува най-новата сделка за продажба на оръжия от САЩ на Тайван и заяви, че тя „ускорява заплахата от война“ в Тайванския пролив, предаде Ройтерс.
Миналата седмица САЩ обявиха споразумение за продажба на оръжия на Тайван на стойност 11,1 милиарда долара, което е най-голямата сделка за американски оръжия за демократично управлявания остров, чието правителство отхвърля претенциите на Пекин, че е част от територията на Китай.
САЩ трябва да спрат „всички провокации“ и да коригират „погрешните си действия“, заяви на редовна пресконференция говорителят на китайското министерство на отбраната Чжан Сяоган.
Междувременно говорителят на китайското външно министерство Лин Цзян обвини САЩ, че се опитват да попречат на подобряването на отношенията между Китай и Индия.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Това вече е нещо
Коментиран от #11, #15
13:52 26.12.2025
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 руски фпв дрон
Коментиран от #6
13:54 26.12.2025
6 при Свети Петър с 200
До коментар #5 от "руски фпв дрон":Кевин Джеймс Кели-младши, Хейдън Фишър Милър и Шон Дейвид Маквей преминаха в категорията "двеста".
Коментиран от #13
13:57 26.12.2025
7 Реалист
До коментар #4 от "СъBeтckияT пПeHиc AаAkp0бат":Дeмилитаpизация? Уkpайна вeчe има eдна от най-cилнитe аpмии в Евpоnа.
Киeв e nо-близо до НАТО от вcяkоrа.
Доpи аkо Рycия оkynиpа няkолkо perиона, това няма да e доcтатъчно, за да ce npeдcтави kато „nобeда“. И Пyтин rо знаe.
Пyтин cerа ce cтpахyва от kpая на войната nовeчe, отkолkото от cамата война
Коментиран от #8
13:58 26.12.2025
8 лекувай се
До коментар #7 от "Реалист":макар, че звучиш неспасяемо
14:01 26.12.2025
9 ДългоИме
14:03 26.12.2025
10 Браво на Китай
14:03 26.12.2025
11 По точно
До коментар #1 от "Това вече е нещо":Си да не се мъчи за Тайван, ами да си взема Сибир. Това са китайски исторически територии.
14:06 26.12.2025
12 Всъщност
Коментиран от #16
14:07 26.12.2025
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Логично
До коментар #13 от "Пръцко":Грее го , че справедливостта изисква тези , които насъскаха украинци срещу руснаци трябва да си платят !
14:10 26.12.2025
15 Сорос
До коментар #1 от "Това вече е нещо":Защо малкият Пуслерне може да наложи санкции на запада???
14:11 26.12.2025
16 Путин
До коментар #12 от "Всъщност":Сорос ми нареди да станам... "многоходови"
Коментиран от #17
14:12 26.12.2025
17 овч,
До коментар #16 от "Путин":Да ви беше наредил на вас да станете по-нормал....ни !
14:15 26.12.2025
18 Смо питам
14:20 26.12.2025
19 Дейви Джоунс
14:26 26.12.2025
20 Онзи
14:32 26.12.2025