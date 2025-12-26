Китай наложи санкции на американски отбранителни фирми

Китайското Министерство на външните работи обяви санкции срещу 10 физически лица и 20 американски отбранителни компании, включително клона на авиокомпанията "Боинг" в град Сейнт Луис, щата Мисури, заради продажба на оръжие на Тайван, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Мерките замразяват всички авоари, които компаниите и лицата притежават в Китай, и забраняват на местни организации и хора да правят бизнес с тях, съобщи ведомството.

Лицата, включени в списъка със санкции, нямат право и да влизат на територията на Китай.

Китай вчера разкритикува най-новата сделка за продажба на оръжия от САЩ на Тайван и заяви, че тя „ускорява заплахата от война“ в Тайванския пролив, предаде Ройтерс.

Миналата седмица САЩ обявиха споразумение за продажба на оръжия на Тайван на стойност 11,1 милиарда долара, което е най-голямата сделка за американски оръжия за демократично управлявания остров, чието правителство отхвърля претенциите на Пекин, че е част от територията на Китай.

САЩ трябва да спрат „всички провокации“ и да коригират „погрешните си действия“, заяви на редовна пресконференция говорителят на китайското министерство на отбраната Чжан Сяоган.

Междувременно говорителят на китайското външно министерство Лин Цзян обвини САЩ, че се опитват да попречат на подобряването на отношенията между Китай и Индия.