Копринка Червенкова: Страхувам се, че Желязков ще остане да ни управлява до изборите, защото никой не иска

Копринка Червенкова: Страхувам се, че Желязков ще остане да ни управлява до изборите, защото никой не иска

26 Декември, 2025 14:10

На изборите ще се повтори същата картина, ако на тях не се яви Румен Радев, коментира още журналистът .

Копринка Червенкова: Страхувам се, че Желязков ще остане да ни управлява до изборите, защото никой не иска - 1
Снимка: ФАКТИ
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Страхувам се, че Желязков ще остане да ни управлява до изборите, защото никой не иска да го прави в този момент.

Това заяви пред БНР Копринка Червенкова, журналист, бивш главен редактор на вестник "Култура".

"Известно време ще ни управлява едно нелегитимно правителство, което е в оставка. Нямам усещане, че цялата тази администрация много ще се старае".

Тя коментира защо Борисов е предприел хода с подаването на оставка.

"Той се страхуваше от това залепване на ГЕРБ за Пеевски".

Червенкова прогнозира, че на изборите ще се повтори същата картина, ако на тях не се яви Румен Радев.

"Ако той не участва в политическата битка, ще възпроизведем това, което ни се случи преди една година, когато те зашиха това правителство по някакъв начин".

Ако президентът не слезе на политическия терен, тя не очаква и много по-висока избирателна активност.

"Когато и да се яви Радев, той ще има една огромна маса, която го чака".

Като "мокри сънища на Асен Василев" Червенкова определи желанието на ПП-ДБ да получат 121 места в следващия парламент.

"Разбира се, че няма да се случи. Те са белязани с едно клеймо".

Копринка Червенкова мисли, че не само на поколението Z дължим сегашния развой на събитията.

"То знаеше ли защо е дошло на площада?! Аз мисля, че те дойдоха заради купона".

Тя коментира и разгръщането на политическата биография на Делян Пеевски.

"Той се качи на някакъв кариерен асансьор и той го добута дотук. Най-голямата му победа е политическото убийство на Доган.

Мисля, че не е толкова велик, колкото го разказват. Той е универсалното обяснение на всеки провал".

Червенкова не вярва, че съществува задкулисие, което решава кога да падне дадено правителство.

"Обстоятелствата го определят. Никакво задкулисие не накара Борисов да напусне правителството, а собственото му чувство за самосъхранение. Страх, че ще бъде анулиран, че ще бъде изчегъртан. И засега неговата партия събира най-много гласове".

Борисов обаче няма политическо бъдеще, мисли тя.

"Той няма никакъв шанс да стане президент".

Журналистът коментира и политическото бъдеще на управлявалите с него БСП и ИТН.

"Ако имат късмет, може и да проникнат в следващия парламент. Но БСП мисля, че съвсем ще издъхне. Те нямат скрит електорат. Може би ИТН имат скрит електорат, фенове на самия Слави".

От "Величие" нищо няма да остане, прогнозира още Червенкова.

Няма опасност "ДПС-Ново начало" да стане първа политическа сила, убедена е тя.

Чака ни много трудна година, подчерта журналистът в предаването "Хоризонт за вас"


България
  • 1 истина

    14 3 Отговор
    Знаем вече ,че си била тогава двоен агент ,когато си била на работа в Дойче Веле ,няма нужда да го доказваш отново и отново .

    14:16 26.12.2025

  • 2 Оставка повторно.

    7 8 Отговор
    Да се разкара. И Народен съд.

    14:21 26.12.2025

  • 3 аааахахахааа

    11 6 Отговор
    Нема се плашиш Копринке! Че кво му е на Желязков?

    14:21 26.12.2025

  • 4 НИЯ

    9 9 Отговор
    Да ,ако не слезе на политическата сцена Радев всичко е обречено на същата мизерия и тотален упадък на България.За съжаление този голям ентусиазъм на младите на площада ще отиде на вятъра.Същите стари муцуни които от злоба ще ни довършат.

    14:22 26.12.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 евалата чалгопитеци

    9 4 Отговор
    Как е Новото Нормално? По-добре ли живеете сега? По-спокойно ли ви е? А по-предвидимо ли ви е? Парапитеците протестирали в чужбина, прибраха ли се да раждат българи?

    Коментиран от #33

    14:24 26.12.2025

  • 7 Светли

    11 9 Отговор
    празници, а в ефира зли вещици. Тази е от петата колона, завършила в Москва. Докато не се махнат тия дъртини, и не дадат път на младите, няма как България да се оправи. И всичките, говорят за елементарния Радев. Със служебните си правителства видяхме, че води страната към провал. Да не говорим за зависимостите му с Кремъл. И тая " култур простакеса" седнала да обсъжда Асен Василев. Умират от злоба, че в България се роди истински лидер и блестящ финансист.

    Коментиран от #10

    14:24 26.12.2025

  • 8 генеразия ЗЕТ

    5 5 Отговор
    Младите неумни сами си счупиха държавата. Сега ще трябва да си я оправят сами.

    Коментиран от #39

    14:25 26.12.2025

  • 9 ГЕРБ мафия

    9 5 Отговор
    Да си построи хотела, до тогава ше е готов!!!

    14:26 26.12.2025

  • 10 блестящ финансист

    6 3 Отговор

    До коментар #7 от "Светли":

    И бившите съдружници на Асен Василев така мислят з анего. Единия вече го осъди за измама, а другия още го съди.

    14:26 26.12.2025

  • 11 Тома

    8 2 Отговор
    Роско ще раздаде милиарди евро народна пара на укронацистите за златни клозети

    14:27 26.12.2025

  • 12 Дориана

    8 5 Отговор
    Никой не иска Желязков, Борисов и Пеевски , които заедно с малките предателски партии ИТН и БСП ОЛ създадоха най- голямата в историята на България коалиция Магнитски - Мафия отличаваща се с мафия, корупция, олигархия, кражби, рекети и пълзяща диктатура. Така , че народа ще се вдигне на още по- голяма революция, защото искат честни и прозрачни избори, които Певски и Борисов, заедно с техните патерици Слави Трифонов и Зафиров се готвят да откраднат и опорочат.

    14:27 26.12.2025

  • 13 Ограбената държава

    13 1 Отговор
    не може да си намери стопанин!? Ами закривай и парламата и без това са там само заради заплатите и бонусите за Коледа и Нова година! Няма защо да ги хрантутим повече!

    Коментиран от #20

    14:27 26.12.2025

  • 14 Понеделник всички на площада.

    9 3 Отговор
    Да искаме Оставка на Оставката. Тия от ПП ни излъгаха и счупихме държавата.

    Коментиран от #16

    14:27 26.12.2025

  • 15 закон за ...

    9 3 Отговор
    Честни народни референдуми....Страната ни от сатанистите е обладана и народът е този ,който трябва да си я върне....!!!!!!!

    14:28 26.12.2025

  • 16 Не .....не и не..

    3 2 Отговор

    До коментар #14 от "Понеделник всички на площада.":

    На татюви и пеликани.....

    14:30 26.12.2025

  • 17 нема са пуашиш

    4 3 Отговор
    така пожелаха жълтопаветниците.

    А Летеца е просто пара през свирката
    Нищо полезно

    14:31 26.12.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 две добри новини

    4 6 Отговор
    Еврото идва.
    Копейките си отиват.

    Коментиран от #22, #26

    14:33 26.12.2025

  • 20 БЪЛГАРИТЕ

    3 2 Отговор

    До коментар #13 от "Ограбената държава":

    Вече всички са зомбита чакащи надгробните си плочи...

    14:34 26.12.2025

  • 21 Град Козлодуй

    1 3 Отговор
    Нещо гръмна, не е пиратка.....

    14:35 26.12.2025

  • 22 Дано....

    1 4 Отговор

    До коментар #19 от "две добри новини":

    Вместо УШИ сле НГ да ти пораснат копейки....

    14:36 26.12.2025

  • 23 На тоя свят само олигофрените са

    2 4 Отговор
    Вечни. Желязков ще остане да ни управлява...

    14:36 26.12.2025

  • 24 Бою кривият уййййй

    5 1 Отговор
    да звъни на дЖилезку тъъъпото с министерско постановление да отменя увеличението на заплатите веднага за патканите с пагони и ченгетата! Квот за другите през бюджета тва и за тях. Няма такива едните през постановление а другите да го ядат през бюджета еййй....

    14:37 26.12.2025

  • 25 Герб саботират служебен кабинет.

    5 2 Отговор
    За да управляват правят мизерии без да носят отговорност.

    14:40 26.12.2025

  • 26 Два цирея да ти излязат

    1 1 Отговор

    До коментар #19 от "две добри новини":

    Под мишниците-кат самолет да одиш

    14:41 26.12.2025

  • 27 Желязков

    5 2 Отговор
    натвори толкова пакости на българския народ,колкото никой преди него! Последната е съгласието да плащаме,ние и децата и внуците ни за златните тоалетни и пет-звездните хотели на фашагите!

    Коментиран от #31

    14:41 26.12.2025

  • 28 Атлантическият трябва да го поемаме

    2 0 Отговор
    Постоянно и дълбоко и ура да викаме, това е същността на атлантизма. Хибридизация и нацизъм, мизерия и война

    14:42 26.12.2025

  • 29 Защо им отваряш очите

    1 1 Отговор
    Част от стадото не е просто ако румбирано и взима парички на изборите а останалите си ги лъжат както си искат.
    Мистър Бийн отишъл на някаква чешма заедно с още един да поставят цветя. Толкова ли са умни в кавички да не разберат че това ще има последствия върху техният политически живот.
    Но такива са всички 240 в парламента с изключение на няколко които са умни и хитри и наистина няма да има промяна.

    14:43 26.12.2025

  • 30 Статукво се крепи на

    2 1 Отговор
    Партии продажници срещу народа. Не им вярвайте, не бъдете наивни хора ...
    Това беше и целта на гнусните атлантици от всички възможни партии.Да влезем в 2026 година със Старият бюджет, хората не са важни и парите да отидат директно за НАТО, тенекии и Украйна..... Няма значение атлантиците от коя партия са, те са еднакво вредни. Те са истинският враг на хората. Запомнете и го разберете хора. Атлантик ли е, все е смет. Все е вреден и все нещо му хлопа в кратуната...

    14:44 26.12.2025

  • 31 Отворко

    1 1 Отговор

    До коментар #27 от "Желязков":

    Ти първо виж краднатото от комунягите и не говори глупости По големи крадци няма

    Коментиран от #34

    14:45 26.12.2025

  • 32 Желязков ще остане да ни управлява... ?

    1 0 Отговор
    Домашно към урок N1:
    Да си отговорим на въпроса, кое налага да "работим" с Украйна ? Общи ценности ли с тези нацисти имаме? Паметник на Хитлер и Бандера ли ще правим? Малцинствата си ли ще избиваме или от избирателни права ще ги лишаваме? Кое ни е общото със тези хора? А със гнусните ционисти в Израел? Грам даже общи ценности нямаме. Нито със Украйна нито пък със нацистки Израел

    14:46 26.12.2025

  • 33 Бастардо

    0 1 Отговор

    До коментар #6 от "евалата чалгопитеци":

    Пич,браво за коменнара!

    Коментиран от #36

    14:46 26.12.2025

  • 34 Има има ...

    1 0 Отговор

    До коментар #31 от "Отворко":

    По големи крадци от АТЛАНТИЦИТЕ няма !

    14:47 26.12.2025

  • 35 Желязкоф

    2 0 Отговор
    Трябват ми още 50 000 000, да направя водопада да не замръзва зимъска

    14:49 26.12.2025

  • 36 Станахте

    1 0 Отговор

    До коментар #33 от "Бастардо":

    Само двама......

    14:50 26.12.2025

  • 37 Още време им трябва ....

    2 0 Отговор
    Трябва до дупка България да се досъсипва ...атлантическите фееекалии
    Наречени МС одобриха на тайно среднощно заседание 17,5 милиона евро Коледна спешна "помощ" за Буферайна. 35 милиона лева е бюджета на една средно голяма община в България. Предателите от БСП-ОЛ и ИТН също с две ръце са гласували"ЗА".... Още време им трябва ....

    14:50 26.12.2025

  • 38 Евродебил

    1 1 Отговор
    Според поправката Бойкиев като нищо ще си управлява ГРОБ до ГРОБ.А бе не минат ли руснаците Дунав приключване курса като държава.

    Коментиран от #42

    14:51 26.12.2025

  • 39 коментар

    0 1 Отговор

    До коментар #8 от "генеразия ЗЕТ":

    не,
    Сега ще трябва Бою Циганина да я оправя.
    А те ще трябва да се свият в някой ъгъл.
    Само с протести не става.
    И знание и ум трябват
    При тях са дефицит

    Коментиран от #43

    14:52 26.12.2025

  • 40 Танцуващият с Копейки

    2 0 Отговор
    Копринка Червенкова е стара червена бабичка, която изпълзя на светло по поръчка на Румбата. Поредната болшевишка бълха, която се опитва да ни зомбира, че без Зеленият Чорап, България ще пропадне. Нищо подобно няма да се случи. Румбата не смее да се впусне в политическата борба, не само защото е страхлив, а защото осъзнава, че електората ще се обърне срещу него много бързо. Проблемът с русофилската тълпа е, че много бързо се разочароват от "спасителите", които им предлагат задкулисните кукловоди от ДС. Точно затова, дори при мижавата избирателна активност, русофилските партии едвам събират има- няма една трета от вота. ри това той е разделен между Възраждане, БСП, Меч, Величие и ИТН. Ако се появи Румбата, единственото което ще се случи, ще е още по- голяма фрагментация на лявото пространство. Да не забравяме и партията на Корнела, както и тази на Мая Манолова, а и разни тарикати, като "3-ти март", които също ще се пробват за субсидии и ще оберат част от вота. В следващият Парламент, руските подлоги ще са дори по- малко от тези в сегашният. Независимо, че уж русофилите били "хиляди, маса, народ". Ако това беше вярно, отдавна да имахме Парламент доминиран от някоя русофилска партия. При увеличена избирателна активност, всъщност русофилите ще бъдат на практика изритани от парламента, защото не гласуващите, които потенциално биха отишли на тези избори, не само не симпатизират на русофилията, но и не искат да виждат руски подлоги като Румбата в Народното Събрани

    14:53 26.12.2025

  • 41 Точно така е!

    1 1 Отговор
    Съд е нужен за престъпното ни атлантическо правителството в оставка, съд и лустрация за всички атлантически боклуци ! Народен съд ! Статукво се крепи
    На Партии продажници срещу народа. Не им вярвайте, не бъдете наивни...
    Това беше и целта на гнусните атлантици от всички възможни партии.Да влезем в 2026 година със Старият бюджет, хората не са важни и парите да отидат директно за НАТО, тенекии и Украйна..... Няма значение атлантиците от коя партия са, те са еднакво вредни. Те са истинският враг на хората. Запомнете и го разберете хора. Атлантик ли е, все е смет. Все е вреден и все нещо му хлопа в кратуната, и до последно гледа да вреди и да граби ...

    14:53 26.12.2025

  • 42 Бедняшката русофилска иzzмет

    2 1 Отговор

    До коментар #38 от "Евродебил":

    От Нова година и тя ще получава заплата в евро.

    Коментиран от #46

    14:54 26.12.2025

  • 43 направо му се чудя на Борисов

    0 2 Отговор

    До коментар #39 от "коментар":

    Направо се чудя на биволските нерви на Борисов. Колко пъти вече вади България от калта, а парапитеците все недоволстват и чупят отново държавата.

    14:55 26.12.2025

  • 44 ЕДГАР КЕЙСИ

    1 0 Отговор
    РОДИ МЕ МАМО ГЛУПА , АЗ САМА ЩЕ СЕ ИЗРУСЯ .................. ТАКА И В ТЕБЕ КОПРИНКЕ ................... ЩОМ ДО ШАРЛАТАНИНА , МИСТЪР КЕШ .................... ОСТАНА ДА ВИ "СПАСЯВА" , СПУКАНА ВИ Е РАБОТАТА ..................... НЯМА ДА ИМА АЛА БАЛА С ИЛИ ПРЕЗ РЕZИДЕНТА .................

    14:55 26.12.2025

  • 45 Още време им трябва ....

    0 1 Отговор
    Петрол за нефтохима грам няма кой да достави , но да подаряват десетки хиляди тонове мазут на Македония желание има нали....Още време им трябва ....

    14:55 26.12.2025

  • 46 не позна

    2 0 Отговор

    До коментар #42 от "Бедняшката русофилска иzzмет":

    Ще им плащат в рукойни. Евро откуда?

    14:55 26.12.2025

  • 47 Неадекватни политици

    0 0 Отговор
    Водят света в грешна и опасна посока. В настоящият момент правилният ход е експроприация на въоръженията и финансовата олигархия, разпускане на НАТО и ЕС като империалистически военни съюзи .... Всичко друго е разруха и смърт. Лишаване на младите от бъдеще и просперитет а вероятно и от право на живот

    14:57 26.12.2025

