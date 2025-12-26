Копринка Червенкова: Страхувам се, че Желязков ще остане да ни управлява до изборите, защото никой не иска

Страхувам се, че Желязков ще остане да ни управлява до изборите, защото никой не иска да го прави в този момент.
Това заяви пред БНР Копринка Червенкова, журналист, бивш главен редактор на вестник "Култура".
"Известно време ще ни управлява едно нелегитимно правителство, което е в оставка. Нямам усещане, че цялата тази администрация много ще се старае".
Тя коментира защо Борисов е предприел хода с подаването на оставка.
"Той се страхуваше от това залепване на ГЕРБ за Пеевски".
Червенкова прогнозира, че на изборите ще се повтори същата картина, ако на тях не се яви Румен Радев.
"Ако той не участва в политическата битка, ще възпроизведем това, което ни се случи преди една година, когато те зашиха това правителство по някакъв начин".
Ако президентът не слезе на политическия терен, тя не очаква и много по-висока избирателна активност.
"Когато и да се яви Радев, той ще има една огромна маса, която го чака".
Като "мокри сънища на Асен Василев" Червенкова определи желанието на ПП-ДБ да получат 121 места в следващия парламент.
"Разбира се, че няма да се случи. Те са белязани с едно клеймо".
Копринка Червенкова мисли, че не само на поколението Z дължим сегашния развой на събитията.
"То знаеше ли защо е дошло на площада?! Аз мисля, че те дойдоха заради купона".
Тя коментира и разгръщането на политическата биография на Делян Пеевски.
"Той се качи на някакъв кариерен асансьор и той го добута дотук. Най-голямата му победа е политическото убийство на Доган.
Мисля, че не е толкова велик, колкото го разказват. Той е универсалното обяснение на всеки провал".
Червенкова не вярва, че съществува задкулисие, което решава кога да падне дадено правителство.
"Обстоятелствата го определят. Никакво задкулисие не накара Борисов да напусне правителството, а собственото му чувство за самосъхранение. Страх, че ще бъде анулиран, че ще бъде изчегъртан. И засега неговата партия събира най-много гласове".
Борисов обаче няма политическо бъдеще, мисли тя.
"Той няма никакъв шанс да стане президент".
Журналистът коментира и политическото бъдеще на управлявалите с него БСП и ИТН.
"Ако имат късмет, може и да проникнат в следващия парламент. Но БСП мисля, че съвсем ще издъхне. Те нямат скрит електорат. Може би ИТН имат скрит електорат, фенове на самия Слави".
От "Величие" нищо няма да остане, прогнозира още Червенкова.
Няма опасност "ДПС-Ново начало" да стане първа политическа сила, убедена е тя.
Чака ни много трудна година, подчерта журналистът в предаването "Хоризонт за вас"
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 истина
14:16 26.12.2025
2 Оставка повторно.
14:21 26.12.2025
3 аааахахахааа
14:21 26.12.2025
4 НИЯ
14:22 26.12.2025
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 евалата чалгопитеци
Коментиран от #33
14:24 26.12.2025
7 Светли
Коментиран от #10
14:24 26.12.2025
8 генеразия ЗЕТ
Коментиран от #39
14:25 26.12.2025
9 ГЕРБ мафия
14:26 26.12.2025
10 блестящ финансист
До коментар #7 от "Светли":И бившите съдружници на Асен Василев така мислят з анего. Единия вече го осъди за измама, а другия още го съди.
14:26 26.12.2025
11 Тома
14:27 26.12.2025
12 Дориана
14:27 26.12.2025
13 Ограбената държава
Коментиран от #20
14:27 26.12.2025
14 Понеделник всички на площада.
Коментиран от #16
14:27 26.12.2025
15 закон за ...
14:28 26.12.2025
16 Не .....не и не..
До коментар #14 от "Понеделник всички на площада.":На татюви и пеликани.....
14:30 26.12.2025
17 нема са пуашиш
А Летеца е просто пара през свирката
Нищо полезно
14:31 26.12.2025
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 две добри новини
Копейките си отиват.
Коментиран от #22, #26
14:33 26.12.2025
20 БЪЛГАРИТЕ
До коментар #13 от "Ограбената държава":Вече всички са зомбита чакащи надгробните си плочи...
14:34 26.12.2025
21 Град Козлодуй
14:35 26.12.2025
22 Дано....
До коментар #19 от "две добри новини":Вместо УШИ сле НГ да ти пораснат копейки....
14:36 26.12.2025
23 На тоя свят само олигофрените са
14:36 26.12.2025
24 Бою кривият уййййй
14:37 26.12.2025
25 Герб саботират служебен кабинет.
14:40 26.12.2025
26 Два цирея да ти излязат
До коментар #19 от "две добри новини":Под мишниците-кат самолет да одиш
14:41 26.12.2025
27 Желязков
Коментиран от #31
14:41 26.12.2025
28 Атлантическият трябва да го поемаме
14:42 26.12.2025
29 Защо им отваряш очите
Мистър Бийн отишъл на някаква чешма заедно с още един да поставят цветя. Толкова ли са умни в кавички да не разберат че това ще има последствия върху техният политически живот.
Но такива са всички 240 в парламента с изключение на няколко които са умни и хитри и наистина няма да има промяна.
14:43 26.12.2025
30 Статукво се крепи на
Това беше и целта на гнусните атлантици от всички възможни партии.Да влезем в 2026 година със Старият бюджет, хората не са важни и парите да отидат директно за НАТО, тенекии и Украйна..... Няма значение атлантиците от коя партия са, те са еднакво вредни. Те са истинският враг на хората. Запомнете и го разберете хора. Атлантик ли е, все е смет. Все е вреден и все нещо му хлопа в кратуната...
14:44 26.12.2025
31 Отворко
До коментар #27 от "Желязков":Ти първо виж краднатото от комунягите и не говори глупости По големи крадци няма
Коментиран от #34
14:45 26.12.2025
32 Желязков ще остане да ни управлява... ?
Да си отговорим на въпроса, кое налага да "работим" с Украйна ? Общи ценности ли с тези нацисти имаме? Паметник на Хитлер и Бандера ли ще правим? Малцинствата си ли ще избиваме или от избирателни права ще ги лишаваме? Кое ни е общото със тези хора? А със гнусните ционисти в Израел? Грам даже общи ценности нямаме. Нито със Украйна нито пък със нацистки Израел
14:46 26.12.2025
33 Бастардо
До коментар #6 от "евалата чалгопитеци":Пич,браво за коменнара!
Коментиран от #36
14:46 26.12.2025
34 Има има ...
До коментар #31 от "Отворко":По големи крадци от АТЛАНТИЦИТЕ няма !
14:47 26.12.2025
35 Желязкоф
14:49 26.12.2025
36 Станахте
До коментар #33 от "Бастардо":Само двама......
14:50 26.12.2025
37 Още време им трябва ....
Наречени МС одобриха на тайно среднощно заседание 17,5 милиона евро Коледна спешна "помощ" за Буферайна. 35 милиона лева е бюджета на една средно голяма община в България. Предателите от БСП-ОЛ и ИТН също с две ръце са гласували"ЗА".... Още време им трябва ....
14:50 26.12.2025
38 Евродебил
Коментиран от #42
14:51 26.12.2025
39 коментар
До коментар #8 от "генеразия ЗЕТ":не,
Сега ще трябва Бою Циганина да я оправя.
А те ще трябва да се свият в някой ъгъл.
Само с протести не става.
И знание и ум трябват
При тях са дефицит
Коментиран от #43
14:52 26.12.2025
40 Танцуващият с Копейки
14:53 26.12.2025
41 Точно така е!
На Партии продажници срещу народа. Не им вярвайте, не бъдете наивни...
Това беше и целта на гнусните атлантици от всички възможни партии.Да влезем в 2026 година със Старият бюджет, хората не са важни и парите да отидат директно за НАТО, тенекии и Украйна..... Няма значение атлантиците от коя партия са, те са еднакво вредни. Те са истинският враг на хората. Запомнете и го разберете хора. Атлантик ли е, все е смет. Все е вреден и все нещо му хлопа в кратуната, и до последно гледа да вреди и да граби ...
14:53 26.12.2025
42 Бедняшката русофилска иzzмет
До коментар #38 от "Евродебил":От Нова година и тя ще получава заплата в евро.
Коментиран от #46
14:54 26.12.2025
43 направо му се чудя на Борисов
До коментар #39 от "коментар":Направо се чудя на биволските нерви на Борисов. Колко пъти вече вади България от калта, а парапитеците все недоволстват и чупят отново държавата.
14:55 26.12.2025
44 ЕДГАР КЕЙСИ
14:55 26.12.2025
45 Още време им трябва ....
14:55 26.12.2025
46 не позна
До коментар #42 от "Бедняшката русофилска иzzмет":Ще им плащат в рукойни. Евро откуда?
14:55 26.12.2025
47 Неадекватни политици
14:57 26.12.2025