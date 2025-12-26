Кремъл: Твърденията за липса на средства за избори в Украйна са опит за натиск над Запада

Изявленията, че Украйна не разполага с достатъчно средства за провеждане на президентски избори, са част от стратегия на Киев за осигуряване на допълнително финансиране от Запада. Това заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от „Известия“, предава Фокус.
По думите му не е ясно доколко коментарите на съветника в канцеларията на украинския президент Михайло Подоляк отразяват официалната позиция на украинските власти. Песков изрази съмнение дали подобни твърдения представляват реалната гледна точка на Киев.
Говорителят на Кремъл подчерта, че украинската страна използва „различни трикове“, за да привлече допълнителни финансови средства от западните си партньори.
По-рано Михайло Подоляк заяви, че страната не разполага с необходимия ресурс за организиране на избори. Според него основните бюджетни приоритети в момента са свързани с милитаризацията и финансирането на социални програми.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Варна 3
13:49 26.12.2025
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Адрес 4000
Невестулката и утрепката просто си подават топката и създават хибридки
13:51 26.12.2025
4 Диктор
13:51 26.12.2025
5 Реалност
Ахмед Доган бе считан за най-силния човек в държавата, но Шиши го изрита от ДПС и Сараите му, все едно никога не са били негови.
Бойко Борисов управлява страната години наред, хвалейки се колко е влиятелен и уважаван в Европа, а в момента се е превърнал в послушно и добре дресирано кученце в краката на Шиши.
Това е повече от ясен показател, че тези хора всъщност никога не са имали реална власт. Те са просто кукли на конци. Някой друг решава, а те са само изпълнители на чужда воля. Силата, която някога е дала цялата власт в ръцете на Живков, Доган, Борисов, а сега и на Пеевски, е същата, която нашепва и в ухото на Тръмп.
Зеленски е първият, който се изправи срещу тази сила и отказа да ѝ се подчини. Целият свят трябва да го подкрепи, за да се справи с нея, а след това да разчисти метастазите и в собствените си редици.
Туморът се лекува само по един начин — изрязва се до здрава тъкан. Няма друго лечение!
Коментиран от #16
13:52 26.12.2025
6 "Всякога проклета Русия" по Раковски
В продължение на векове Русия е подчинявала съседите си и е завладявала земите им, причинявайки смърт, мъка и страдания на местното население.
В продължение на векове негативният подбор бушува в Русия.
След болшевишкия преврат през октомври 1917 г. Русия се обърна към официалната политика на „червен терор“ под ръководството на Ленин - милиони хора бяха безмилостно убити.
През 1920 г. Бялата армия бяга от Русия: 300 000 млади, здрави мъже в репродуктивна възраст са изчезнали, най-образовани, мъже с почтеност, нежелаещи да правят компромиси с болшевишкия режим.
През 1922 г. болшевиките извършват експулсиране на университетски професори. За пореден път най-добрите от най-добрите напускат семействата си. Интелектуалният потенциал на Русия е унищожен.
При Сталин вълни от терор срещу гражданите и изкуствено предизвикан глад опустошиха както градовете, така и селата.
Милиони селяни бяха убити или изпратени в ГУЛАГ-овете — най-трудолюбивата част от тези, които изхранваха страната и обработваха земята.
Качествата, които улесняваха оцеляването, бяха способността за лицемерие, малодушието, моралната гъвкавост, липсата на самочувствие. Посредствеността беше предимство.
През 21-ви век Путин и бандата му отново завъртяха колелото на негативния подбор.
Най-добрите хора отново напускат Русия на Путин, защото просто не могат да живеят там.
Коментиран от #14
13:53 26.12.2025
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Както винаги.
Абе Папуа Нова Гвинея със сняг.
Коментиран от #15
13:55 26.12.2025
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Zaхарова
Коментиран от #18
13:56 26.12.2025
13 Опааа
До коментар #9 от "СъBeтckияT пПeHиc AаAkp0бат":Чуваш ли гласове?
13:57 26.12.2025
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 ха-ха
До коментар #10 от "Както винаги.":Не знам дали Захарова е пияница , ама знам , че на теб в махалата ти викат джибрата . Защо така ,бе , мой ?!
13:59 26.12.2025
16 Искам да знам
До коментар #5 от "Реалност":Доган уж учредил ДПС и като партия, но той пак си остава политически мафиот, действащ със същите правомощия като на съвременното ДПС-Ново начало. АПС е мафията и алтернативата на ДПС!
14:00 26.12.2025
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 овч,
До коментар #12 от "Zaхарова":НА ТЕБ ЗЕЛЯ ДА НЕ БИ ДА НЕ ТИ Е ПЛАТИЛ , ЧЕ НЕЩО ЗЛО......БЕН МИ СЕ ВИДИШ ?
14:02 26.12.2025
19 Варна 3
До коментар #14 от "минувача":Я четете внимателно, Раковски е бил велик БГ патриот по подобие на Левски. Сегашната политическа ситуация си е просто ру3ка подлога!
Коментиран от #22, #23
14:02 26.12.2025
20 Що си не метнеш въжето?
До коментар #8 от "СъBeтckияT пПeHиc AаAkp0бат":И на по здрав клон.
14:02 26.12.2025
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 минувача
До коментар #19 от "Варна 3":Знам кой е Раковски и ти си последния , който ще ме информира за това . И най - великите са се ,,дънили ,, понякога , примери колкото искаш .
Коментиран от #28
14:05 26.12.2025
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 онзи
До коментар #22 от "Чуй сега!":По-лошото е, когато си българска изме....т !
14:06 26.12.2025
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 РУZИЯ Е ТЕРОРИZТ
До коментар #23 от "минувача":Вашият мозък ви е пълен с тиквени семки.
Коментиран от #31
14:08 26.12.2025
29 То дори е смешно твърдение
14:09 26.12.2025
30 ха-ха
До коментар #26 от "ДОЛУ РУZИЯ":Ха-ха !!!!!!!!!!!!!На крива ракета Космосът и пречи .И при вас е така - все Русия ви пречи , а не разбирате , че причината е единствено у вас .
Коментиран от #48
14:09 26.12.2025
31 минувача
До коментар #28 от "РУZИЯ Е ТЕРОРИZТ":Поне е пълен с нещо , а при теб е огледална повърхност , нищо не се задържа върху нея !
14:10 26.12.2025
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 онзи
До коментар #26 от "ДОЛУ РУZИЯ":Е ,И?! ПО-УМЕН И ПО-МЛАД НЯМА ДА СТАНЕШ С ТИЯ ПИСАНИЯ ПО САЙТОВЕТЕ ! Наблягай на храната и остави писането на другите ! Не е за теб тая работа ....
14:12 26.12.2025
34 Русия е мизерия
14:12 26.12.2025
35 Добър ден!
14:15 26.12.2025
36 гост
Юрий Садовенко е роден на 11 септември 1969 г. в Житомир.
Завършил е Висшето въздушно-десантно командно училище в Рязан, четири години е служил в армията, след което преминава в Министерството на извънредните ситуации, където става помощник на Сергей Шойгу, който е ръководител на ведомството, след това управлява неговия апарат, а през 2007 г. на същата длъжност преминава заедно с началника си в администрацията на губернатора на Московска област.
Коментиран от #37
14:19 26.12.2025
37 гост
До коментар #36 от "гост":Да не си помисли някой , че са му помогнали ,сакън , руските генерали винаги получават "сърдечно заболяване" само по собствено желание , хахахах !!
14:22 26.12.2025
38 Стрелка
14:22 26.12.2025
39 Варна 3
Коментиран от #45
14:22 26.12.2025
40 По-скоро
До коментар #22 от "Чуй сега!":Млъкнете,
Че
Ще Си Хванете Пътя
За Русия!
14:26 26.12.2025
41 Тоа па кой е?
14:27 26.12.2025
42 Варна 3
14:29 26.12.2025
43 гост
"Операцията по освобождаването на населените места е продължила през есента на 2025 г. повече от 100 дни с подкрепата на бойците от 20-и армейски корпус. През цялото това време войниците от 3-ти щурмов батальон на 225-ти ОШП са били на позиции и са извършвали контраатакуващи действия", съобщават от подразделението.
Оттам определят тази операция като "уникална", тъй като "подразделението в продължение на повече от 100 дни непрекъснато е държало позициите си и е напредвало".
От полка добавят, че всички бойци, участвали в операцията, са предложени за държавни награди".
Коментиран от #49
14:30 26.12.2025
44 Констатация
14:30 26.12.2025
45 Последния Софиянец
До коментар #39 от "Варна 3":Заедно с всички русороби.
14:31 26.12.2025
46 Патиланец
14:32 26.12.2025
47 хахаха
14:33 26.12.2025
48 Хардлайнер
До коментар #30 от "ха-ха":Те кривите ракети са у русията, де и луната не могат улучи!
14:34 26.12.2025
49 Украинците са силни
До коментар #43 от "гост":Ето и данните за загубите на Русия.
Коментиран от #58
14:36 26.12.2025
50 Патиланец
14:38 26.12.2025
51 Готов за бой
14:40 26.12.2025
52 Патиланец
14:40 26.12.2025
53 Хардлайнер
14:42 26.12.2025
54 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
че да може Оленка Zельоненска да си купи горката ново палтенце за Нова година...
Коментиран от #56
14:44 26.12.2025
55 Пепи Волгата
14:46 26.12.2025
56 Я бега бе!
До коментар #54 от "Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.":Беги бръже.
14:49 26.12.2025
57 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
14:55 26.12.2025
58 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
До коментар #49 от "Украинците са силни":Само от загрузка с 200 разбира блатара и копейката му гладна.
14:57 26.12.2025