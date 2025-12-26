Изявленията, че Украйна не разполага с достатъчно средства за провеждане на президентски избори, са част от стратегия на Киев за осигуряване на допълнително финансиране от Запада. Това заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от „Известия“, предава Фокус.

По думите му не е ясно доколко коментарите на съветника в канцеларията на украинския президент Михайло Подоляк отразяват официалната позиция на украинските власти. Песков изрази съмнение дали подобни твърдения представляват реалната гледна точка на Киев.

Говорителят на Кремъл подчерта, че украинската страна използва „различни трикове“, за да привлече допълнителни финансови средства от западните си партньори.

По-рано Михайло Подоляк заяви, че страната не разполага с необходимия ресурс за организиране на избори. Според него основните бюджетни приоритети в момента са свързани с милитаризацията и финансирането на социални програми.