Според Дмитрий Песков Киев използва финансовия въпрос като средство за допълнително финансиране

Кремъл: Твърденията за липса на средства за избори в Украйна са опит за натиск над Запада - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Изявленията, че Украйна не разполага с достатъчно средства за провеждане на президентски избори, са част от стратегия на Киев за осигуряване на допълнително финансиране от Запада. Това заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от „Известия“, предава Фокус.

По думите му не е ясно доколко коментарите на съветника в канцеларията на украинския президент Михайло Подоляк отразяват официалната позиция на украинските власти. Песков изрази съмнение дали подобни твърдения представляват реалната гледна точка на Киев.

Говорителят на Кремъл подчерта, че украинската страна използва „различни трикове“, за да привлече допълнителни финансови средства от западните си партньори.

По-рано Михайло Подоляк заяви, че страната не разполага с необходимия ресурс за организиране на избори. Според него основните бюджетни приоритети в момента са свързани с милитаризацията и финансирането на социални програми.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Варна 3

    18 5 Отговор
    Лъжат и пак лъжат. Все едно и също.

    13:49 26.12.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Адрес 4000

    13 10 Отговор
    Подоляк отдавна работи за Рашистите
    Невестулката и утрепката просто си подават топката и създават хибридки

    13:51 26.12.2025

  • 4 Диктор

    11 22 Отговор
    Дай Боже новата 2026 година да сложи край на тази война, запалена от Русия, както и свобода за Палестина. Еврото избрах, чакам 2026 година началото на януари.

    13:51 26.12.2025

  • 5 Реалност

    18 16 Отговор
    Тодор Живков е управлявал България в продължение на 35 години и въпреки това накрая го свалят от власт, без той да има дори най-малък шанс да противодейства.
    Ахмед Доган бе считан за най-силния човек в държавата, но Шиши го изрита от ДПС и Сараите му, все едно никога не са били негови.
    Бойко Борисов управлява страната години наред, хвалейки се колко е влиятелен и уважаван в Европа, а в момента се е превърнал в послушно и добре дресирано кученце в краката на Шиши.
    Това е повече от ясен показател, че тези хора всъщност никога не са имали реална власт. Те са просто кукли на конци. Някой друг решава, а те са само изпълнители на чужда воля. Силата, която някога е дала цялата власт в ръцете на Живков, Доган, Борисов, а сега и на Пеевски, е същата, която нашепва и в ухото на Тръмп.
    Зеленски е първият, който се изправи срещу тази сила и отказа да ѝ се подчини. Целият свят трябва да го подкрепи, за да се справи с нея, а след това да разчисти метастазите и в собствените си редици.
    Туморът се лекува само по един начин — изрязва се до здрава тъкан. Няма друго лечение!

    Коментиран от #16

    13:52 26.12.2025

  • 6 "Всякога проклета Русия" по Раковски

    15 17 Отговор
    Защо Русия е толкова зла страна?

    В продължение на векове Русия е подчинявала съседите си и е завладявала земите им, причинявайки смърт, мъка и страдания на местното население.
    В продължение на векове негативният подбор бушува в Русия.
    След болшевишкия преврат през октомври 1917 г. Русия се обърна към официалната политика на „червен терор“ под ръководството на Ленин - милиони хора бяха безмилостно убити.
    През 1920 г. Бялата армия бяга от Русия: 300 000 млади, здрави мъже в репродуктивна възраст са изчезнали, най-образовани, мъже с почтеност, нежелаещи да правят компромиси с болшевишкия режим.
    През 1922 г. болшевиките извършват експулсиране на университетски професори. За пореден път най-добрите от най-добрите напускат семействата си. Интелектуалният потенциал на Русия е унищожен.
    При Сталин вълни от терор срещу гражданите и изкуствено предизвикан глад опустошиха както градовете, така и селата.
    Милиони селяни бяха убити или изпратени в ГУЛАГ-овете — най-трудолюбивата част от тези, които изхранваха страната и обработваха земята.
    Качествата, които улесняваха оцеляването, бяха способността за лицемерие, малодушието, моралната гъвкавост, липсата на самочувствие. Посредствеността беше предимство.

    През 21-ви век Путин и бандата му отново завъртяха колелото на негативния подбор.
    Най-добрите хора отново напускат Русия на Путин, защото просто не могат да живеят там.

    Коментиран от #14

    13:53 26.12.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Както винаги.

    14 18 Отговор
    Песков и пияницата Захарова отговарят без някой да ги пита.
    Абе Папуа Нова Гвинея със сняг.

    Коментиран от #15

    13:55 26.12.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Zaхарова

    13 8 Отговор
    Гуведа тук! Започвайте да лъжете!За какво ви храним?

    Коментиран от #18

    13:56 26.12.2025

  • 13 Опааа

    12 5 Отговор

    До коментар #9 от "СъBeтckияT пПeHиc AаAkp0бат":

    Чуваш ли гласове?

    13:57 26.12.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 ха-ха

    15 11 Отговор

    До коментар #10 от "Както винаги.":

    Не знам дали Захарова е пияница , ама знам , че на теб в махалата ти викат джибрата . Защо така ,бе , мой ?!

    13:59 26.12.2025

  • 16 Искам да знам

    11 2 Отговор

    До коментар #5 от "Реалност":

    Доган уж учредил ДПС и като партия, но той пак си остава политически мафиот, действащ със същите правомощия като на съвременното ДПС-Ново начало. АПС е мафията и алтернативата на ДПС!

    14:00 26.12.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 овч,

    3 11 Отговор

    До коментар #12 от "Zaхарова":

    НА ТЕБ ЗЕЛЯ ДА НЕ БИ ДА НЕ ТИ Е ПЛАТИЛ , ЧЕ НЕЩО ЗЛО......БЕН МИ СЕ ВИДИШ ?

    14:02 26.12.2025

  • 19 Варна 3

    9 8 Отговор

    До коментар #14 от "минувача":

    Я четете внимателно, Раковски е бил велик БГ патриот по подобие на Левски. Сегашната политическа ситуация си е просто ру3ка подлога!

    Коментиран от #22, #23

    14:02 26.12.2025

  • 20 Що си не метнеш въжето?

    10 3 Отговор

    До коментар #8 от "СъBeтckияT пПeHиc AаAkp0бат":

    И на по здрав клон.

    14:02 26.12.2025

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 минувача

    5 10 Отговор

    До коментар #19 от "Варна 3":

    Знам кой е Раковски и ти си последния , който ще ме информира за това . И най - великите са се ,,дънили ,, понякога , примери колкото искаш .

    Коментиран от #28

    14:05 26.12.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 онзи

    4 4 Отговор

    До коментар #22 от "Чуй сега!":

    По-лошото е, когато си българска изме....т !

    14:06 26.12.2025

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 РУZИЯ Е ТЕРОРИZТ

    7 3 Отговор

    До коментар #23 от "минувача":

    Вашият мозък ви е пълен с тиквени семки.

    Коментиран от #31

    14:08 26.12.2025

  • 29 То дори е смешно твърдение

    6 7 Отговор
    За избори трябват милиони, а те по повече крадат от милиардите на фашисткият запад.

    14:09 26.12.2025

  • 30 ха-ха

    6 9 Отговор

    До коментар #26 от "ДОЛУ РУZИЯ":

    Ха-ха !!!!!!!!!!!!!На крива ракета Космосът и пречи .И при вас е така - все Русия ви пречи , а не разбирате , че причината е единствено у вас .

    Коментиран от #48

    14:09 26.12.2025

  • 31 минувача

    2 8 Отговор

    До коментар #28 от "РУZИЯ Е ТЕРОРИZТ":

    Поне е пълен с нещо , а при теб е огледална повърхност , нищо не се задържа върху нея !

    14:10 26.12.2025

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 онзи

    3 7 Отговор

    До коментар #26 от "ДОЛУ РУZИЯ":

    Е ,И?! ПО-УМЕН И ПО-МЛАД НЯМА ДА СТАНЕШ С ТИЯ ПИСАНИЯ ПО САЙТОВЕТЕ ! Наблягай на храната и остави писането на другите ! Не е за теб тая работа ....

    14:12 26.12.2025

  • 34 Русия е мизерия

    9 5 Отговор
    Оххх, поредната тиква на телефона и микрофона от Кремъл... подпомагащ Путин...

    14:12 26.12.2025

  • 35 Добър ден!

    5 2 Отговор
    Другари комунисти,Артилеристи,Механици и други подобни иzzмети,где МОЧАТА?

    14:15 26.12.2025

  • 36 гост

    2 1 Отговор
    Внезапно почина руският генерал Юрий Садовенко, един от най-близките съратници на Шойгу Бившият заместник-министър на отбраната генерал-полковник Юрий Садовенко е починал на 56-годишна възраст. Причината за смъртта му "сърдечно заболяване“. Генерал Садовенко е починал на 25 декември в Москва, съобщават ТАСС и украинското издание "Фокус".

    Юрий Садовенко е роден на 11 септември 1969 г. в Житомир.

    Завършил е Висшето въздушно-десантно командно училище в Рязан, четири години е служил в армията, след което преминава в Министерството на извънредните ситуации, където става помощник на Сергей Шойгу, който е ръководител на ведомството, след това управлява неговия апарат, а през 2007 г. на същата длъжност преминава заедно с началника си в администрацията на губернатора на Московска област.

    Коментиран от #37

    14:19 26.12.2025

  • 37 гост

    3 1 Отговор

    До коментар #36 от "гост":

    Да не си помисли някой , че са му помогнали ,сакън , руските генерали винаги получават "сърдечно заболяване" само по собствено желание , хахахах !!

    14:22 26.12.2025

  • 38 Стрелка

    3 3 Отговор
    Никой не се интересува от коментарите ня тоя. Кой какво искал да каже, що така. Да се коментира вътрешното състояние, което е плачевно. Надминава е Маша водката.

    14:22 26.12.2025

  • 39 Варна 3

    4 4 Отговор
    Останалите като Путин, Герасимов, Шойгу, Захарова, други руски генерали и руски войници скоро да пукнат!

    Коментиран от #45

    14:22 26.12.2025

  • 40 По-скоро

    3 1 Отговор

    До коментар #22 от "Чуй сега!":

    Млъкнете,

    Че

    Ще Си Хванете Пътя

    За Русия!

    14:26 26.12.2025

  • 41 Тоа па кой е?

    1 1 Отговор
    Я изезни бе!!!

    14:27 26.12.2025

  • 42 Варна 3

    2 1 Отговор
    Изчезвайте Песков, че най-накрая ще сте следващия!

    14:29 26.12.2025

  • 43 гост

    5 1 Отговор
    ВСУ си върнаха пет села в Днепропетровска област Силите за отбрана на Украйна са освободили от руските сили 5 села в Днепропетровска област: Орестопол, Новоселовка, Сосновка, Хорошее и Вороное. За това съобщават от 225-и отделен щурмов полк, предава УНИАН.

    "Операцията по освобождаването на населените места е продължила през есента на 2025 г. повече от 100 дни с подкрепата на бойците от 20-и армейски корпус. През цялото това време войниците от 3-ти щурмов батальон на 225-ти ОШП са били на позиции и са извършвали контраатакуващи действия", съобщават от подразделението.

    Оттам определят тази операция като "уникална", тъй като "подразделението в продължение на повече от 100 дни непрекъснато е държало позициите си и е напредвало".

    От полка добавят, че всички бойци, участвали в операцията, са предложени за държавни награди".

    Коментиран от #49

    14:30 26.12.2025

  • 44 Констатация

    6 2 Отговор
    Рашистите са брутално отчаяни,че не могат да свалят Зеленски😂. Избори по време на война е абсурдно да има...

    14:30 26.12.2025

  • 45 Последния Софиянец

    4 1 Отговор

    До коментар #39 от "Варна 3":

    Заедно с всички русороби.

    14:31 26.12.2025

  • 46 Патиланец

    3 0 Отговор
    Кво го боли пeса за украинските партньори! Имат си С Корея и Китай!

    14:32 26.12.2025

  • 47 хахаха

    1 1 Отговор
    хахаха - от европата трябва да се издой, каквото може до дупка и европата трябва да измисли начин да различава украинците от руснаците

    14:33 26.12.2025

  • 48 Хардлайнер

    2 0 Отговор

    До коментар #30 от "ха-ха":

    Те кривите ракети са у русията, де и луната не могат улучи!

    14:34 26.12.2025

  • 49 Украинците са силни

    4 0 Отговор

    До коментар #43 от "гост":

    Ето и данните за загубите на Русия.

    Коментиран от #58

    14:36 26.12.2025

  • 50 Патиланец

    1 0 Отговор
    Гледам че в лявото око е бушини ан! Май е имал сериозен разговор с путин!

    14:38 26.12.2025

  • 51 Готов за бой

    2 0 Отговор
    През 44-та рашките ни окупираха и държаха под робство цели 45 години. Ако пак ни атакуват първата ми работа ще е да застана на Калотина с картечница и да разстрелям плъховете които ще напират да дезертират на запад. И после се заемам с гадните рашки 👊

    14:40 26.12.2025

  • 52 Патиланец

    3 0 Отговор
    Гледам че в лявото око е бушиниран! Май е имал сериозен разговор с путин!

    14:40 26.12.2025

  • 53 Хардлайнер

    3 0 Отговор
    Трябва да пратят Б. Б. в Украйна! Тук той се справи добре с уличните пeсове!

    14:42 26.12.2025

  • 54 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    2 2 Отговор
    Сега г-жа фон дер Някояси и оная Кая Никояси ще дадат на Zeления от нашите парички,
    че да може Оленка Zельоненска да си купи горката ново палтенце за Нова година...

    Коментиран от #56

    14:44 26.12.2025

  • 55 Пепи Волгата

    1 0 Отговор
    Хаха на смахнатите тролове.

    14:46 26.12.2025

  • 56 Я бега бе!

    1 0 Отговор

    До коментар #54 от "Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.":

    Беги бръже.

    14:49 26.12.2025

  • 57 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    0 1 Отговор
    А онова страхливото от бункера с ботокса и токчетата продължава да нулира ватата,

    14:55 26.12.2025

  • 58 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    0 1 Отговор

    До коментар #49 от "Украинците са силни":

    Само от загрузка с 200 разбира блатара и копейката му гладна.

    14:57 26.12.2025

