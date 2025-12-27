Депутатът от Върховната рада Артьом Дмитрук: Зеленски открито пожела смъртта на Тръмп, как сега ще иде при него?!

Президентът на САЩ Доналд Тръмп трябва да прекрати всякакви контакти с Володимир Зеленски, заяви депутатът от Върховната рада на Украйна Артьом Дмитрук в своя Telegram канал.

„Доналд Тръмп трябва да бъде изключително предпазлив при всякакви контакти със Зеленски, ако се проведе такава среща“, написа той.

Според него американският лидер не трябва да показва на първия човек в Киев никакви признаци на внимание, да му стиска ръка или да се опитва да демонстрира близост.

„Зеленски публично заяви, че чака Тръмп да умре. След подобни изявления всякакви контакти излизат извън дипломатическите норми и се превръщат във рисков фактор“, заключи депутатът.

Ден преди това, след като покани Зеленски да посети Украйна, Тръмп обяви, че очаква лидера на киевския режим във Вашингтон, без да уточнява къде или кога ще се проведе срещата. Самият президент на САЩ заяви, че инициативите на Зеленски не означават нищо без неговото одобрение.

Тази сутрин стана ясно, че срещата между двамата държавни глави ще се състои в неделя, 28 декември, от 22.00 часа българско време