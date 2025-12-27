Депутатът от Върховната рада Артьом Дмитрук: Зеленски открито пожела смъртта на Тръмп, как сега ще иде при него?!

Президентът на САЩ Доналд Тръмп трябва да прекрати всякакви контакти с Володимир Зеленски, заяви депутатът от Върховната рада на Украйна Артьом Дмитрук в своя Telegram канал.
„Доналд Тръмп трябва да бъде изключително предпазлив при всякакви контакти със Зеленски, ако се проведе такава среща“, написа той.
Според него американският лидер не трябва да показва на първия човек в Киев никакви признаци на внимание, да му стиска ръка или да се опитва да демонстрира близост.
„Зеленски публично заяви, че чака Тръмп да умре. След подобни изявления всякакви контакти излизат извън дипломатическите норми и се превръщат във рисков фактор“, заключи депутатът.
Ден преди това, след като покани Зеленски да посети Украйна, Тръмп обяви, че очаква лидера на киевския режим във Вашингтон, без да уточнява къде или кога ще се проведе срещата. Самият президент на САЩ заяви, че инициативите на Зеленски не означават нищо без неговото одобрение.
Тази сутрин стана ясно, че срещата между двамата държавни глави ще се състои в неделя, 28 декември, от 22.00 часа българско време
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Путин
Коментиран от #7, #9, #10, #15
08:47 27.12.2025
2 Сорос
Коментиран от #45
08:48 27.12.2025
3 Пич
Коментиран от #30
08:48 27.12.2025
4 Еврейска Северна Корея
08:48 27.12.2025
5 То верно че са евреи ама чак толкова
Коментиран от #23
08:49 27.12.2025
6 Кой каквото е пожелал другиму
08:50 27.12.2025
7 Сорос
До коментар #1 от "Путин":Да му дадем да вземе Украйна за 5 дни ли? Много ясно, че ще му занраним.определени стратегически цели
08:51 27.12.2025
8 Зеленски забрави май
08:51 27.12.2025
9 Сорос
До коментар #1 от "Путин":Радвай се, че не му наредих да цели Коми и Карелия.
08:52 27.12.2025
10 Паветник
До коментар #1 от "Путин":А на нас ни нареди да станем ЛГБТ , но нямаше нужда , защото ние и без друго си обичаме навирения ! Жените са ненужни отломки от комунизма. Да живее демокрацията и еднополовата любов!!!
08:52 27.12.2025
11 Психиатър
Коментиран от #16, #20
08:52 27.12.2025
12 Войната няма да спре
08:53 27.12.2025
13 Артьом
08:53 27.12.2025
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Ходи
До коментар #11 от "Психиатър":се прегледай ! Немедлено !
08:56 27.12.2025
17 Фейк на часа
Какво бил казал гения Зеленски, който свири на пиано с оная си работа,
какво бил казал този "депутат", чиято квалификация е състезател по вдигане на тежести.
Все едно да ми цитирате комика Рачков и да го направите президент,
а сричащия Карлос Насар да ми го правите на голям експерт.
Преди дни пуснахте някакви глупости написани от недоразумението Шкварек,
който определял украинците като "бели хора".
За мен украинците за "бели хора" с манталитет на жителите на Столипиново и
Факултета.
Клетви, златни тоалетни. Който ги хвали е зле с главния мозък.
08:58 27.12.2025
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Хи хи хи
рада ли му казват ???!
/Шнимката по-горе/
Коментиран от #21
08:59 27.12.2025
20 пенсионер
До коментар #11 от "Психиатър":Съгласен!
09:00 27.12.2025
21 Най-главният на радата им
До коментар #19 от "Хи хи хи":прилича на хипопотам.
Абе, пълен зверилник.
09:02 27.12.2025
22 ЕЛEH П0ПТ0Д0Р0FFF
КАЗА ГО И ЗА ДВАМАТА 😝
АМА МАЙ НЕ ПОЗНА
НАЙ НАПРЕД ЩЕ РИТНЕ КАМБАНАТА, КОЙ ?
ПОЗНАХТЕ!
ТОЙ 😩
Коментиран от #25
09:03 27.12.2025
23 Майка на Путин има
До коментар #5 от "То верно че са евреи ама чак толкова":чисто руска фамилия! Провери в Гугъл произхода на фамилията Шеломова!
И не обвинявай всички евреи, защото освен Зеленски и Сорос има и Джефри Сакс и много други като него.
Както и българите, не са всички като тебе!
Коментиран от #32
09:05 27.12.2025
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Ами
До коментар #22 от "ЕЛEH П0ПТ0Д0Р0FFF":Не се знае дали Зеленски ще достигне годините на Путин и Тръмп. Може да ги изпревари. Там ред няма.
Коментиран от #47
09:06 27.12.2025
26 ЗАЩОТО
09:06 27.12.2025
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Героят на САЩ и ЕС
09:06 27.12.2025
29 андрей от тв.
Коментиран от #44
09:07 27.12.2025
30 ти случайно
До коментар #3 от "Пич":да си чувал че парите и стремежа към тях са най големата дрога А ЗЕЛЕНСКИ като каза той да умре имаше впредвид путин, тук рушлята спекулират защото знаят че путин е безсмъртен с двойниците си ,защото истинския отдавна е умрел
Коментиран от #37
09:13 27.12.2025
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 русичь..
До коментар #23 от "Майка на Путин има":Бгбандерците са като коньие с капаци..шеломов и шаламов са типично русские фамилий,даже си спомням че имаше един писател от вологда..варлам тихонович
09:17 27.12.2025
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Чичо Дончо каза
09:29 27.12.2025
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Пич
До коментар #30 от "ти случайно":Не успя да кажеш нищо интелигентно , защото изказването ти е в моя полза ! Ако най голямата дрога са парите - Кой краде повече от Зелю ?! Евентуално - Урсула само.....
09:44 27.12.2025
38 АУУУУУ
До коментар #35 от "ами":АБЕ КАКВО СТАНА С ВЕЛИКАТА ПОБЕДА НА ПУТИН В КУПЯНСК ........ КОПЕЙКИТЕ РЕВАХТЕ ЧЕ БИЛО СНИМАНО ПРЕЗ 202РА ....... С АЙФОН 17 🤣🤣🤣🤣
Коментиран от #41
09:56 27.12.2025
39 Абе при Фюрера има ли такива
-;-
Некай знае ли дали при Фюрера има такава опозиция?!
Егати смърделия Путлеризъм!
10:06 27.12.2025
40 Ццц
Коментиран от #42
10:07 27.12.2025
41 Гадно
До коментар #38 от "АУУУУУ":АУУУУУ
11ОТГОВОР
До коментар 35 от "ами":
АБЕ КАКВО СТАНА С ВЕЛИКАТА ПОБЕДА НА ПУТИН В КУПЯНС
...
-;-
На Рублите им остана утехата че поне Лисабон е освободен напълно от Рашмахта!
Колкото построиха социализъма и комунизъма!
10:08 27.12.2025
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Значи
00ОТГОВОР
Първо, клоунът се представя за "първия човек в Киев", но това не е така. Съмнително е дори колко е човек. Второ, не Тръмп може да кани Зеленски в Украйна, а Путин, защото той е домакин там!
-;-
Значи Фюрера бил домакин в Киев!
А в Покровск и в Гостомел какъв е ?!?!?!
Малко е да се пише че рашистите са били смърдели!
10:11 27.12.2025
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Перо
До коментар #2 от "Сорос":Ционист “демократ”! Това е смешно!
10:13 27.12.2025
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Важното е
До коментар #25 от "Ами":Ами::
Не се знае дали Зеленски ще достигне годините на Путин и Тръмп. Може да ги изпревари. Там ред няма.
-;-
Важното е Аллах овреме да си прибере Фюрера!
10:16 27.12.2025
48 Тоя палячо,
10:18 27.12.2025
49 стоян георгиев
10:33 27.12.2025