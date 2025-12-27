Новини
Депутатът от Върховната рада Артьом Дмитрук: Зеленски открито пожела смъртта на Тръмп, как сега ще иде при него?!
Депутатът от Върховната рада Артьом Дмитрук: Зеленски открито пожела смъртта на Тръмп, как сега ще иде при него?!

27 Декември, 2025 08:37

Американският президент трябва да прекрати всякакви контакти с колегата си от Киев, смята украинският законотворец

Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп трябва да прекрати всякакви контакти с Володимир Зеленски, заяви депутатът от Върховната рада на Украйна Артьом Дмитрук в своя Telegram канал.

„Доналд Тръмп трябва да бъде изключително предпазлив при всякакви контакти със Зеленски, ако се проведе такава среща“, написа той.

Според него американският лидер не трябва да показва на първия човек в Киев никакви признаци на внимание, да му стиска ръка или да се опитва да демонстрира близост.

„Зеленски публично заяви, че чака Тръмп да умре. След подобни изявления всякакви контакти излизат извън дипломатическите норми и се превръщат във рисков фактор“, заключи депутатът.

Ден преди това, след като покани Зеленски да посети Украйна, Тръмп обяви, че очаква лидера на киевския режим във Вашингтон, без да уточнява къде или кога ще се проведе срещата. Самият президент на САЩ заяви, че инициативите на Зеленски не означават нищо без неговото одобрение.

Тази сутрин стана ясно, че срещата между двамата държавни глави ще се състои в неделя, 28 декември, от 22.00 часа българско време


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Путин

    10 49 Отговор
    През февруари 2022 г. Сорос се свърза с мен и ми връчи дълъг списък с нелигитимни цели в Украйна. Нареди ни да сме "многоходови" и да не целим нелигитмни цели. Често ще ме виждате по западните телевизии да мънкам за легитимни цели в Украйна. Така намалям удара с издирването ми в 133 държави по света.

    Коментиран от #7, #9, #10, #15

    08:47 27.12.2025

  • 2 Сорос

    12 65 Отговор
    Зеленски е демократ, т.е. стои по-високо от Тръмп в йерархията на запад.

    Коментиран от #45

    08:48 27.12.2025

  • 3 Пич

    78 14 Отговор
    Ее , какво да се очаква от надрусан наркоман...?! Дори не знае кога да говори , и кога да мълчи!!!

    Коментиран от #30

    08:48 27.12.2025

  • 4 Еврейска Северна Корея

    5 29 Отговор
    На запад има избори, но Сорос не участва на тях. Както и Ким Чен Ун участва в избори.

    08:48 27.12.2025

  • 5 То верно че са евреи ама чак толкова

    14 49 Отговор
    Този алкохолик бърка Путлер със Зеленски

    Коментиран от #23

    08:49 27.12.2025

  • 6 Кой каквото е пожелал другиму

    42 7 Отговор
    се връща на него.

    08:50 27.12.2025

  • 7 Сорос

    7 23 Отговор

    До коментар #1 от "Путин":

    Да му дадем да вземе Украйна за 5 дни ли? Много ясно, че ще му занраним.определени стратегически цели

    08:51 27.12.2025

  • 8 Зеленски забрави май

    51 8 Отговор
    че бумеранга се връща.

    08:51 27.12.2025

  • 9 Сорос

    5 26 Отговор

    До коментар #1 от "Путин":

    Радвай се, че не му наредих да цели Коми и Карелия.

    08:52 27.12.2025

  • 10 Паветник

    26 11 Отговор

    До коментар #1 от "Путин":

    А на нас ни нареди да станем ЛГБТ , но нямаше нужда , защото ние и без друго си обичаме навирения ! Жените са ненужни отломки от комунизма. Да живее демокрацията и еднополовата любов!!!

    08:52 27.12.2025

  • 11 Психиатър

    42 34 Отговор
    Само в много болна,русофилска кратуна може да се роди подобна версия и тълкуване.😂

    Коментиран от #16, #20

    08:52 27.12.2025

  • 12 Войната няма да спре

    28 3 Отговор
    Тръмп само протака с процедурни хватки и войната си върви на пълни обороти.

    08:53 27.12.2025

  • 13 Артьом

    3 17 Отговор
    защо не е в затвора?

    08:53 27.12.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Ходи

    12 10 Отговор

    До коментар #11 от "Психиатър":

    се прегледай ! Немедлено !

    08:56 27.12.2025

  • 17 Фейк на часа

    50 13 Отговор
    Защо ни занимавате с тази укро-бандеровска-ромска драма?
    Какво бил казал гения Зеленски, който свири на пиано с оная си работа,
    какво бил казал този "депутат", чиято квалификация е състезател по вдигане на тежести.

    Все едно да ми цитирате комика Рачков и да го направите президент,
    а сричащия Карлос Насар да ми го правите на голям експерт.

    Преди дни пуснахте някакви глупости написани от недоразумението Шкварек,
    който определял украинците като "бели хора".
    За мен украинците за "бели хора" с манталитет на жителите на Столипиново и
    Факултета.
    Клетви, златни тоалетни. Който ги хвали е зле с главния мозък.

    08:58 27.12.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Хи хи хи

    25 7 Отговор
    На киийюфския маймунарник
    рада ли му казват ???!

    /Шнимката по-горе/

    Коментиран от #21

    08:59 27.12.2025

  • 20 пенсионер

    15 13 Отговор

    До коментар #11 от "Психиатър":

    Съгласен!

    09:00 27.12.2025

  • 21 Най-главният на радата им

    22 6 Отговор

    До коментар #19 от "Хи хи хи":

    прилича на хипопотам.
    Абе, пълен зверилник.

    09:02 27.12.2025

  • 22 ЕЛEH П0ПТ0Д0Р0FFF

    22 6 Отговор
    ТОЙ НЕ ГО КАЗА ЗА ТРЪМП
    КАЗА ГО И ЗА ДВАМАТА 😝
    АМА МАЙ НЕ ПОЗНА
    НАЙ НАПРЕД ЩЕ РИТНЕ КАМБАНАТА, КОЙ ?
    ПОЗНАХТЕ!
    ТОЙ 😩

    Коментиран от #25

    09:03 27.12.2025

  • 23 Майка на Путин има

    28 4 Отговор

    До коментар #5 от "То верно че са евреи ама чак толкова":

    чисто руска фамилия! Провери в Гугъл произхода на фамилията Шеломова!

    И не обвинявай всички евреи, защото освен Зеленски и Сорос има и Джефри Сакс и много други като него.
    Както и българите, не са всички като тебе!

    Коментиран от #32

    09:05 27.12.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Ами

    20 7 Отговор

    До коментар #22 от "ЕЛEH П0ПТ0Д0Р0FFF":

    Не се знае дали Зеленски ще достигне годините на Путин и Тръмп. Може да ги изпревари. Там ред няма.

    Коментиран от #47

    09:06 27.12.2025

  • 26 ЗАЩОТО

    24 6 Отговор
    ТРЪМП ЗНАЕ ЧЕ КОМИКА ИСКА ДА МУ ПРАВИ СКЕЧОВЕ,....НА ЖИВО И НЕМА ДА ГО "УВАЖИ"

    09:06 27.12.2025

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Героят на САЩ и ЕС

    33 8 Отговор
    Зеленски е загубил разсъдъка си. Следствие на напрежение и прекомерна употреба на наркотици. Напрежението не е поради близо милион и половина убити и ранени, а поради реалната перспектива за конфискацията на банковите му сметки. Вашингтон има пълна информация за тях от най-близките съратници на Зеленски. Те са го предали за да се спасят, живота си и част от накрадени те пари.

    09:06 27.12.2025

  • 29 андрей от тв.

    21 7 Отговор
    сетен път се уверявам че, зеленият не е добре....................

    Коментиран от #44

    09:07 27.12.2025

  • 30 ти случайно

    5 14 Отговор

    До коментар #3 от "Пич":

    да си чувал че парите и стремежа към тях са най големата дрога А ЗЕЛЕНСКИ като каза той да умре имаше впредвид путин, тук рушлята спекулират защото знаят че путин е безсмъртен с двойниците си ,защото истинския отдавна е умрел

    Коментиран от #37

    09:13 27.12.2025

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 русичь..

    2 5 Отговор

    До коментар #23 от "Майка на Путин има":

    Бгбандерците са като коньие с капаци..шеломов и шаламов са типично русские фамилий,даже си спомням че имаше един писател от вологда..варлам тихонович

    09:17 27.12.2025

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Чичо Дончо каза

    8 4 Отговор
    Зеленце стига толкова.Много скъпо ни излезе тази работа.Няма да можете да върнете парите дето потрошихме за Украйна.

    09:29 27.12.2025

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Пич

    5 0 Отговор

    До коментар #30 от "ти случайно":

    Не успя да кажеш нищо интелигентно , защото изказването ти е в моя полза ! Ако най голямата дрога са парите - Кой краде повече от Зелю ?! Евентуално - Урсула само.....

    09:44 27.12.2025

  • 38 АУУУУУ

    3 3 Отговор

    До коментар #35 от "ами":

    АБЕ КАКВО СТАНА С ВЕЛИКАТА ПОБЕДА НА ПУТИН В КУПЯНСК ........ КОПЕЙКИТЕ РЕВАХТЕ ЧЕ БИЛО СНИМАНО ПРЕЗ 202РА ....... С АЙФОН 17 🤣🤣🤣🤣

    Коментиран от #41

    09:56 27.12.2025

  • 39 Абе при Фюрера има ли такива

    3 1 Отговор
    Американският президент трябва да прекрати всякакви контакти с колегата си от Киев, смята украинският законотворец.
    -;-
    Некай знае ли дали при Фюрера има такава опозиция?!

    Егати смърделия Путлеризъм!

    10:06 27.12.2025

  • 40 Ццц

    2 1 Отговор
    Първо, клоунът се представя за "първия човек в Киев", но това не е така. Съмнително е дори колко е човек. Второ, не Тръмп може да кани Зеленски в Украйна, а Путин, защото той е домакин там! Трето, не можеш да бъдеш "държавен глава", ако държава няма, а от главата си ползваш основно носа! Четвърто, Зеленски може да постигне високи резултати само на наркотест или ако се излага. За това Коледното му обръщение не е изненада за никой. Като знаем какво е Джоузеф Байдън и американската версия за Втората световна война, не ни изненадва нито избора на персонал за ролята на главен нацист, нито защо предната администрация вярваше, че този никаквец може да победи Русия, щом Хитлер не успя.

    Коментиран от #42

    10:07 27.12.2025

  • 41 Гадно

    2 0 Отговор

    До коментар #38 от "АУУУУУ":

    АУУУУУ
    11ОТГОВОР
    До коментар 35 от "ами":

    АБЕ КАКВО СТАНА С ВЕЛИКАТА ПОБЕДА НА ПУТИН В КУПЯНС
    ...
    -;-
    На Рублите им остана утехата че поне Лисабон е освободен напълно от Рашмахта!
    Колкото построиха социализъма и комунизъма!

    10:08 27.12.2025

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Значи

    0 0 Отговор
    Ццц
    00ОТГОВОР
    Първо, клоунът се представя за "първия човек в Киев", но това не е така. Съмнително е дори колко е човек. Второ, не Тръмп може да кани Зеленски в Украйна, а Путин, защото той е домакин там!
    -;-
    Значи Фюрера бил домакин в Киев!
    А в Покровск и в Гостомел какъв е ?!?!?!
    Малко е да се пише че рашистите са били смърдели!

    10:11 27.12.2025

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Перо

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Сорос":

    Ционист “демократ”! Това е смешно!

    10:13 27.12.2025

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Важното е

    1 1 Отговор

    До коментар #25 от "Ами":

    Ами::

    Не се знае дали Зеленски ще достигне годините на Путин и Тръмп. Може да ги изпревари. Там ред няма.
    -;-
    Важното е Аллах овреме да си прибере Фюрера!

    10:16 27.12.2025

  • 48 Тоя палячо,

    1 0 Отговор
    да вземе да се обръсне,че прилича на дядо Мраз.

    10:18 27.12.2025

  • 49 стоян георгиев

    0 0 Отговор
    Мише,мише с кви глупости се занимаваш не е истина...тоя не е депутат а това дето говори са пълни щуротии.въпрпса е защо главния редактор на медията ги публикува?

    10:33 27.12.2025

