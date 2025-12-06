САЩ планират да се отърват от Володимир Зеленски, заяви американският военен анализатор и бивш разузнавач Скот Ритър в интервю с Дани Хайфонг в своя YouTube канал.

„Украйна е най-корумпираното място на планетата. Съединените щати току-що се справиха с Ермак.

Още новини от Украйна

Ние се справихме с Ермак. Никой друг. Ние го направихме. А сега ще свалим Радата. И ще разрушим тази структура. И това създава нова реалност.

И в крайна сметка ще премахнем Зеленски веднага щом Зеленски подпише споразумение за прекратяване на войната при нашите условия“, каза той.