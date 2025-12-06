Бившият американски разузнавач Скот Ритър: Справихме се с Ермак, сега ще свалим Радата

САЩ планират да се отърват от Володимир Зеленски, заяви американският военен анализатор и бивш разузнавач Скот Ритър в интервю с Дани Хайфонг в своя YouTube канал.
„Украйна е най-корумпираното място на планетата. Съединените щати току-що се справиха с Ермак.
Ние се справихме с Ермак. Никой друг. Ние го направихме. А сега ще свалим Радата. И ще разрушим тази структура. И това създава нова реалност.
И в крайна сметка ще премахнем Зеленски веднага щом Зеленски подпише споразумение за прекратяване на войната при нашите условия“, каза той.
1 Хмм
10:08 06.12.2025
2 икономист
Коментиран от #18, #21
10:08 06.12.2025
3 ФАКТОЛОЗИТЕ СЕ ОБЪРКАХА МАЙ
Коментиран от #13
10:09 06.12.2025
4 Хаха
Коментиран от #7
10:10 06.12.2025
5 Браво
10:11 06.12.2025
6 Хеми значи бензин
10:12 06.12.2025
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Пенсионер 69 годишен
10:14 06.12.2025
9 Погледи ме с едното, да те видя с двете
10:16 06.12.2025
10 Иван
10:16 06.12.2025
11 Халил от Изгрев
10:17 06.12.2025
12 цкиоик
Коментиран от #16
10:17 06.12.2025
13 Пенсионер 69 годишен
До коментар #3 от "ФАКТОЛОЗИТЕ СЕ ОБЪРКАХА МАЙ":Задуха вятърът на ИСТИНСКАТА промяна от Атлантическия океан и соросоидчетата изпаднаха в кома. Чичко Тръмп като размаха пръст, Европа трепери и копае окопи.
10:19 06.12.2025
14 Кой плашите?
Коментиран от #17
10:20 06.12.2025
15 Хахаха
Коментиран от #19
10:22 06.12.2025
16 Иван
До коментар #12 от "цкиоик":Да си чул тези някога да са били критикувани от НАТО-ОТАН, билдербергите, рептила Джордж Шорош, нациста Килъри, сатанинските равини, Урсула Фон Дер Лайен, Кая Келеш Калас, Елен Поптодоров?
10:24 06.12.2025
17 Пенсионер 69 годишен
До коментар #14 от "Кой плашите?":Белия дом и Кремъл против кафявата чума. На два фронта от запад и от изток ще изкоренят плевелите на неофашизма.
10:24 06.12.2025
18 Хмм
До коментар #2 от "икономист":направиха каквото можаха, наложиха му санкции за корупция с подписа на самия американски президент, но дори за ПП-ДБ пеевски е по-скъп от САЩ въпреки че се кълнат в обратното
10:25 06.12.2025
19 Иван
До коментар #15 от "Хахаха":Той е в списъка на сатанинските ционисти.
10:26 06.12.2025
20 Дориана
10:26 06.12.2025
21 Хайо
До коментар #2 от "икономист":Едва ли е второто ,по размер на кражбите сигурно е на 2 но с Украйна са едно.
10:26 06.12.2025
22 дядото
10:27 06.12.2025