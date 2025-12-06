Новини
Бившият американски разузнавач Скот Ритър: Справихме се с Ермак, сега ще свалим Радата
  Тема: Украйна

Бившият американски разузнавач Скот Ритър: Справихме се с Ермак, сега ще свалим Радата

6 Декември, 2025 10:03

САЩ ще се отърват от Зеленски, веднага щом подпише условията им за мир, смята анализаторът

Бившият американски разузнавач Скот Ритър: Справихме се с Ермак, сега ще свалим Радата - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев

САЩ планират да се отърват от Володимир Зеленски, заяви американският военен анализатор и бивш разузнавач Скот Ритър в интервю с Дани Хайфонг в своя YouTube канал.

„Украйна е най-корумпираното място на планетата. Съединените щати току-що се справиха с Ермак.

Ние се справихме с Ермак. Никой друг. Ние го направихме. А сега ще свалим Радата. И ще разрушим тази структура. И това създава нова реалност.

И в крайна сметка ще премахнем Зеленски веднага щом Зеленски подпише споразумение за прекратяване на войната при нашите условия“, каза той.


САЩ
  Хмм

    Ами, добре.

    10:08 06.12.2025

  икономист

    Заповядайте в Бългаския Парламент ,второто най -корумпирано място на планетата

    10:08 06.12.2025

  ФАКТОЛОЗИТЕ СЕ ОБЪРКАХА МАЙ

    ЗАДУХА ДРУГ МОЩЕН ВЯТЪР И ТЕЗИ СМЕНИХА ПЛОЧАТА И ЗАТОВА ДАВАТ ДРУГАТА ,ИСТИНСКАТА ГЛЕДНА ТОЧКА.ДОСЕГА РИТЪР БЕШЕ ТАБУ ЗА СОРОСОИДНИТЕ МЕДИИ.

    10:09 06.12.2025

  Хаха

    Този от години е на заплата при Путлер и затова говори тези глупости.

    10:10 06.12.2025

  Браво

    Има възмездие. Зеления убиец трябваше да е отдавна с кратуната у златния кенеф.

    10:11 06.12.2025

  Хеми значи бензин

    След това следва разпада на украйна

    10:12 06.12.2025

  Пенсионер 69 годишен

    Има обектни журналисти във Факти. Милен Ганев е един от тях. Без идеологични протуберанси. Само факти.

    10:14 06.12.2025

  Погледи ме с едното, да те видя с двете

    Сащисаните републиканци показват на Русия, "Вижте какво правим за вас, за да знаете, какво очакваме за нас". В САЩ назрява гражданска война, а всяка такава обикновено се нуждае от външна подкрепа. ЕС е глобалистко из чадие, Китай конкурент, остава само Русия.

    10:16 06.12.2025

  Иван

    Еленски.

    10:16 06.12.2025

  Халил от Изгрев

    Е бате, ния не сме ли корумпирани?

    10:17 06.12.2025

  цкиоик

    И в България да наминете да видите душманите от ГЕРБ и ДПС - Шишко как огабиха българите и изпродадоха България. Ограбиха бъдещето на българите от мафията.

    10:17 06.12.2025

  Пенсионер 69 годишен

    Задуха вятърът на ИСТИНСКАТА промяна от Атлантическия океан и соросоидчетата изпаднаха в кома. Чичко Тръмп като размаха пръст, Европа трепери и копае окопи.

    10:19 06.12.2025

  Кой плашите?

    Ще си свалите гащите тръмпоманите. Събрали се американскит бизнес фашисти на Тръмп с руските бизнес нацисти на Путин да правят бизнес и да цепят държавите и народите, както си поискат. Искат да възродят студените времена. Едните да грабят от определени държави и народи, и другите да правят същото на други. Няма кой да ви позволи. Европа трябва да се превърне отново обединена икономически, политически и военно. Европа трябва да се превърне в добре смазана машина. Америка и Русия го е страх от това. Затова правят всичко възможно да изолират Европа. Най-корумпираните мества на света да Кремъл и Белия дом на безмозъчните бизнесмени.

    10:20 06.12.2025

  Хахаха

    Този има много по-голям шанс да се превърне в уличен Скот скитащ по улиците на Америка.

    10:22 06.12.2025

  Иван

    Да си чул тези някога да са били критикувани от НАТО-ОТАН, билдербергите, рептила Джордж Шорош, нациста Килъри, сатанинските равини, Урсула Фон Дер Лайен, Кая Келеш Калас, Елен Поптодоров?

    10:24 06.12.2025

  Пенсионер 69 годишен

    Белия дом и Кремъл против кафявата чума. На два фронта от запад и от изток ще изкоренят плевелите на неофашизма.

    10:24 06.12.2025

  Хмм

    направиха каквото можаха, наложиха му санкции за корупция с подписа на самия американски президент, но дори за ПП-ДБ пеевски е по-скъп от САЩ въпреки че се кълнат в обратното

    10:25 06.12.2025

  Иван

    Той е в списъка на сатанинските ционисти.

    10:26 06.12.2025

  Дориана

    Крайно време е Зелански да бъде свален. Путин отдавна предупреждаваше, Сега и Тръмп го разбра. Мир не може да има докато не се смени властта в Украйна.

    10:26 06.12.2025

  Хайо

    Едва ли е второто ,по размер на кражбите сигурно е на 2 но с Украйна са едно.

    10:26 06.12.2025

  дядото

    когато страницата е на господарите ви от запада няма блокиране и о ужас.с бруталната си цензура нищо няма да постигнете освен омраза и протести.

    10:27 06.12.2025