Венецуела е унищожила 39 самолета, използвани от наркотрафиканти тази година, според Доминго Ернандес Ларес, стратегически и оперативен командир на страната.

Командирът отбеляза, че 8 самолета са били унищожени в щата Амазонас в понеделник, след като са използвали незаконни писти.

„Венецуела е зона на мир, закон и справедливост, където борбата срещу трафика на наркотици и психотропни вещества, които причиняват толкова много вреди на човечеството, се води ежедневно. Венецуела няма да се превърне в платформа за транснационална престъпност; тези вещества не се произвеждат, преработват или консумират тук и със сигурност няма да бъдем транзитна точка за тях“, отбеляза Ернандес Ларес.

САЩ оправдават военното си присъствие в Карибския регион, позовавайки се на борбата срещу трафика на наркотици. През септември и октомври те многократно използваха въоръжените си сили, за да унищожат лодки, за които се твърди, че превозват наркотици край бреговете на Венецуела.

В края на септември NBC съобщи, че американските военни работят върху варианти за борба с наркотрафикантите в Боливарската република. На 3 ноември Тръмп изрази мнение, че дните на венецуелския президент Николас Мадуро като държавен глава са преброени, като същевременно уточни, че Съединените щати нямат планове да водят война срещу републиката. Каракас разглежда тези действия като провокация, насочена към дестабилизиране на региона, и нарушение на международните споразумения за демилитаризирания и безядрения статут на Карибите.

На 17 декември Тръмп обяви определянето на венецуелското правителство като „чуждестранна терористична организация“ и пълна блокада на всички санкционирани петролни танкери, пътуващи до и от Боливарската република. Той също така заплаши Венецуела с безпрецедентен шок, като поиска връщането на петрола, земята и други активи, „откраднати“ от САЩ. Това изявление идва след обещанието му от 12 декември скоро да започне да преследва наркотрафикантите на сушата като част от борбата на САЩ срещу наркотрафика край бреговете на Централна и Южна Америка.

Говорителят на руското външно министерство Мария Захарова подчерта, че Русия наблюдава непрекъсната и умишлена ескалация на напрежението около приятелската Венецуела и е особено обезпокоена от едностранния характер на тези решения, които представляват заплаха за международното корабоплаване.