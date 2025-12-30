Новини
Свят »
Венецуела »
Венецуела е унищожила 39 самолета на наркотърговци за 1 година

Венецуела е унищожила 39 самолета на наркотърговци за 1 година

30 Декември, 2025 09:45 901 10

  • венецуела-
  • самолети-
  • наркотрафиканти-
  • унищожени

Осем от тях са били унищожени в щата Амазонас в понеделник

Венецуела е унищожила 39 самолета на наркотърговци за 1 година - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Венецуела е унищожила 39 самолета, използвани от наркотрафиканти тази година, според Доминго Ернандес Ларес, стратегически и оперативен командир на страната.

Командирът отбеляза, че 8 самолета са били унищожени в щата Амазонас в понеделник, след като са използвали незаконни писти.

„Венецуела е зона на мир, закон и справедливост, където борбата срещу трафика на наркотици и психотропни вещества, които причиняват толкова много вреди на човечеството, се води ежедневно. Венецуела няма да се превърне в платформа за транснационална престъпност; тези вещества не се произвеждат, преработват или консумират тук и със сигурност няма да бъдем транзитна точка за тях“, отбеляза Ернандес Ларес.

САЩ оправдават военното си присъствие в Карибския регион, позовавайки се на борбата срещу трафика на наркотици. През септември и октомври те многократно използваха въоръжените си сили, за да унищожат лодки, за които се твърди, че превозват наркотици край бреговете на Венецуела.

В края на септември NBC съобщи, че американските военни работят върху варианти за борба с наркотрафикантите в Боливарската република. На 3 ноември Тръмп изрази мнение, че дните на венецуелския президент Николас Мадуро като държавен глава са преброени, като същевременно уточни, че Съединените щати нямат планове да водят война срещу републиката. Каракас разглежда тези действия като провокация, насочена към дестабилизиране на региона, и нарушение на международните споразумения за демилитаризирания и безядрения статут на Карибите.

На 17 декември Тръмп обяви определянето на венецуелското правителство като „чуждестранна терористична организация“ и пълна блокада на всички санкционирани петролни танкери, пътуващи до и от Боливарската република. Той също така заплаши Венецуела с безпрецедентен шок, като поиска връщането на петрола, земята и други активи, „откраднати“ от САЩ. Това изявление идва след обещанието му от 12 декември скоро да започне да преследва наркотрафикантите на сушата като част от борбата на САЩ срещу наркотрафика край бреговете на Централна и Южна Америка.
Говорителят на руското външно министерство Мария Захарова подчерта, че Русия наблюдава непрекъсната и умишлена ескалация на напрежението около приятелската Венецуела и е особено обезпокоена от едностранния характер на тези решения, които представляват заплаха за международното корабоплаване.


Венецуела
Поставете оценка:
Оценка 5 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ВИВА

    6 2 Отговор
    Венецуела

    09:48 30.12.2025

  • 2 Швейк

    2 3 Отговор
    Заслужава похвала братска Венецуела.

    09:56 30.12.2025

  • 3 Само на Конкурентните картели на Президе

    1 3 Отговор
    Трябва да се дели на едно както обича да казва Мадуро подигравателни

    09:59 30.12.2025

  • 4 И сега остана само Картелът наречен

    0 2 Отговор
    Венецуела Хахахахха
    Хахахаха
    Държава нарко производител и нарко трафикант
    Официално можеш да си платиш данък печалба от Кокаин

    10:01 30.12.2025

  • 5 Да ги бутат двамата със Путин в затвора

    1 3 Отговор
    Да се лижат там те друго и без това немогат
    Пас Играчи

    Коментиран от #8

    10:03 30.12.2025

  • 6 Екакво лошо има в наркотиците

    1 0 Отговор
    Те са за слабите дето са ненужни на планетата това е добър естествен подбор..аз например що не друсам.? Явно има нещо в гена ми

    10:05 30.12.2025

  • 7 Владимир Путин, президент

    3 0 Отговор
    Нощес Русия унищожи 91 украински дрона с една единствена резиденция !!! 😁

    10:07 30.12.2025

  • 8 Факт

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Да ги бутат двамата със Путин в затвора":

    Кой за какво си мисли!

    Коментиран от #9

    10:08 30.12.2025

  • 9 Анонимен

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Факт":

    Човекът не може да се удържи.

    10:10 30.12.2025

  • 10 Ако техните са като нашите

    0 1 Отговор
    Вероятно самальотите са на картел, който не си плаща на Мадуро. Или другата сценка: някой братчет си е платил да вземе пазарен дял. Хем се оказваме борци за правда, хем върви алъш вериша… тия схеми ние сме ги измислили:)

    10:38 30.12.2025