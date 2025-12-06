Фидан: Само искреното и решително участие в преговорите може да спре войната в Украйна

Турският външен министър Хакан Фидан призова Европа, както и страните в конфликта в Украйна и останалите заинтересовани, да се включат в преговори, отбелязвайки, че посредничеството на САЩ по този въпрос има шанс за успех.

„В отсъствието на САЩ, Европа трябва да търси по-креативни решения, за да стане по-устойчива. Вярвам, че единственият жизнеспособен начин за прекратяване на тази война е искреното и решително участие в преговорите. В момента се провеждат добри посреднически усилия. Надявам се, че американското посредничество ще помогне за постигане на успех, те имат всички шансове за успех“, каза Фидан по време на дискусия на форума в Доха.

23-ият форум в Доха, озаглавен „Правосъдие в действие: от обещание към прогрес“, се провежда на 6 и 7 декември в хотел „Шератон Гранд“ в Доха. Участниците във форума обсъждат широк кръг от въпроси, свързани с политиката, сигурността и икономиката.

Основната цел на международните стабилизационни сили в ивицата Газа, чието формиране в момента се обсъжда, е да се установи разделителна граница между палестинци и израелци, заяви Фидан.

„Ще продължим да допринасяме за продължаващите мирни усилия в Газа. Що се отнася до международните стабилизационни сили, в момента се водят обширни дискусии за това как да се сформира тази структура, какви ще бъдат нейните специфични задачи и какви ще бъдат правилата за взаимодействие. Вярвам, че когато формулираме мисията на тези сили, трябва да бъдем реалисти и да вземем предвид нюансите, тъй като реалните условия съществуват на място. Нашият първи приоритет при разполагането на силите трябва да бъде разделянето на палестинците и израелците на границата“, каза той.

След като тази част от мисията приключи, каза Фидан, „могат да се разгледат и други въпроси“. „Всичко, което тази мисия прави, ще бъде свързано и с дейността на други структури, по-специално полицията, която ще бъде укрепена и обучена. Освен това ще имаме палестинска местна администрация и мирен съвет. Всички тези органи вероятно ще работят координирано“, отбеляза министърът.

Той добави, че „след като тази система бъде горе-долу установена, ще можем да говорим за реалистични очаквания за международната мисия“. В момента, каза той, в контекста на формирането на стабилизационни сили, „има основен проблем“ относно „кои държави ще допринесат, в какъв обем и формат“.