Фидан: Само искреното и решително участие в преговорите може да спре войната в Украйна

6 Декември, 2025 10:51, обновена 6 Декември, 2025 10:59 878 18

  • хакан фидан-
  • украйна-
  • газа

Първи приоритет при разполагането на международни силите в Газа трябва да бъде разделянето на палестинците и израелците по границата

Фидан: Само искреното и решително участие в преговорите може да спре войната в Украйна - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Турският външен министър Хакан Фидан призова Европа, както и страните в конфликта в Украйна и останалите заинтересовани, да се включат в преговори, отбелязвайки, че посредничеството на САЩ по този въпрос има шанс за успех.

„В отсъствието на САЩ, Европа трябва да търси по-креативни решения, за да стане по-устойчива. Вярвам, че единственият жизнеспособен начин за прекратяване на тази война е искреното и решително участие в преговорите. В момента се провеждат добри посреднически усилия. Надявам се, че американското посредничество ще помогне за постигане на успех, те имат всички шансове за успех“, каза Фидан по време на дискусия на форума в Доха.

23-ият форум в Доха, озаглавен „Правосъдие в действие: от обещание към прогрес“, се провежда на 6 и 7 декември в хотел „Шератон Гранд“ в Доха. Участниците във форума обсъждат широк кръг от въпроси, свързани с политиката, сигурността и икономиката.

Основната цел на международните стабилизационни сили в ивицата Газа, чието формиране в момента се обсъжда, е да се установи разделителна граница между палестинци и израелци, заяви Фидан.

„Ще продължим да допринасяме за продължаващите мирни усилия в Газа. Що се отнася до международните стабилизационни сили, в момента се водят обширни дискусии за това как да се сформира тази структура, какви ще бъдат нейните специфични задачи и какви ще бъдат правилата за взаимодействие. Вярвам, че когато формулираме мисията на тези сили, трябва да бъдем реалисти и да вземем предвид нюансите, тъй като реалните условия съществуват на място. Нашият първи приоритет при разполагането на силите трябва да бъде разделянето на палестинците и израелците на границата“, каза той.

След като тази част от мисията приключи, каза Фидан, „могат да се разгледат и други въпроси“. „Всичко, което тази мисия прави, ще бъде свързано и с дейността на други структури, по-специално полицията, която ще бъде укрепена и обучена. Освен това ще имаме палестинска местна администрация и мирен съвет. Всички тези органи вероятно ще работят координирано“, отбеляза министърът.

Той добави, че „след като тази система бъде горе-долу установена, ще можем да говорим за реалистични очаквания за международната мисия“. В момента, каза той, в контекста на формирането на стабилизационни сили, „има основен проблем“ относно „кои държави ще допринесат, в какъв обем и формат“.


Турция
Поставете оценка:
Оценка 1 от 4 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Варна 3

    5 7 Отговор
    Русия да се откаже от териториите и претенциите си към други страни!

    Коментиран от #6

    11:02 06.12.2025

  • 2 Шопо

    8 4 Отговор
    Плана за мир има само една точка - капитулация.
    Безусловна капитулация на Украйна.

    Коментиран от #5

    11:02 06.12.2025

  • 3 Разберете това

    5 3 Отговор
    Повече преговори и незабавно прекратяване на огъня. Първо от Русия, след това и от Украйна.

    Коментиран от #8, #13

    11:03 06.12.2025

  • 4 Гьостерица

    6 2 Отговор
    Само Путин може да спре войната. И това ще стане, но бавно и болезнено.

    11:05 06.12.2025

  • 5 Диктор

    3 8 Отговор

    До коментар #2 от "Шопо":

    Ако Русия не спре огъня, Русия ще капитулира, като европейска Русия стане Украйна, а сибирската (азиатска) Русия стане Китай. Отидете в Москва, там е по-приятно.

    Коментиран от #12

    11:06 06.12.2025

  • 6 Ха ха ха ха

    4 1 Отговор

    До коментар #1 от "Варна 3":

    Имаш температура нещо, парацетамол и под юргана.

    Коментиран от #10

    11:07 06.12.2025

  • 7 Никога повече руско нашествие

    3 7 Отговор
    Да живее България! Русия още не е превзела Покровск.

    11:08 06.12.2025

  • 8 Град Козлодуй

    5 1 Отговор

    До коментар #3 от "Разберете това":

    Преговорите са между САЩ и Зеленски.
    Целите на СВО ще бъдат постигнати и без помощ от САЩ.

    11:08 06.12.2025

  • 9 Бялджип

    6 1 Отговор
    Турчинът не отчита, че Европа НЕ ЖЕЛАЕ! преговори. Евросъюза днес се явява саботажник на всякакви преговори. Никой не говори за мир, само за въоръжаване, пари, война. При това с активното съучастие на украинските бандитски лидери. Украинския народ, отдавна никой за нищо не го пита!

    11:09 06.12.2025

  • 10 Варна 3

    2 5 Отговор

    До коментар #6 от "Ха ха ха ха":

    При вас главата е пълна с руска дезинформация, че ви боли много

    11:09 06.12.2025

  • 11 Хайде без вас този път

    4 3 Отговор
    Малко ми идва в повече Турция като миротворец. Същите, които не са спрели да палят раздори и да чертаят планове с територията на всичките си съседи, говорят за мир, но си мислят как да си върнат Крим и околностите му.

    11:13 06.12.2025

  • 12 Тц тц тц тц

    5 1 Отговор

    До коментар #5 от "Диктор":

    Абе вие Русия е фалирахте няколко пъти, тя се разпадна не знаеш ли? Путин и той не е между живите, яйца и бензин няма, Крим и Курск са украински, младите възкръснаха … не четеш ли факти?

    11:13 06.12.2025

  • 13 Иван

    3 3 Отговор

    До коментар #3 от "Разберете това":

    Никакви преговори, масирана атака с ядрено оръжие само това може да спре Русия.

    11:13 06.12.2025

  • 14 Клоуна пусин 🤡💩

    0 5 Отговор
    По време на посещението си в Индия, Владимир Путин неочаквано беше хванат неподготвен от индийски журналист, който зададе болезнено директен въпрос: Защо Русия нападна точно хората ( руско езичните ), които твърдеше, че е дошла да защити?
    Какво би казал той на рускоезичните украинци, които някога са се доверявали на Москва, но сега питат: „Защо Путин ни причинява това?“
    Гийта Мохан му напомни, че много украинци, които говорят руски, никога не са мразили Русия и никога не са виждали Москва като враг, са били шокирани, когато руските бомби са разрушили домовете им .
    Путин замръзна за момент и отговори:
    „Не разбрах въпроса – шокиран от какво?“

    Коментиран от #17

    11:26 06.12.2025

  • 15 50/50

    2 1 Отговор
    Само искрено приятелство между САЩ и Русия може да постави ред в света! Първо трябва да одрусат такива като теб и началника ти, а не да са ви оставили да се правите на световна сила!

    11:28 06.12.2025

  • 16 Мишел

    2 0 Отговор
    Русия е казала, че мир в Украйна ще има след завършване специалната операция. Дали тогава ще има Украйна е отделен въпрос

    11:30 06.12.2025

  • 17 Шопо

    4 0 Отговор

    До коментар #14 от "Клоуна пусин 🤡💩":

    Индианските журналисти не говорят по руски, за това не им се разбира.
    Иглински не е майка език нито на индианеца нито на руснака.

    11:34 06.12.2025

  • 18 Копейка

    0 0 Отговор
    Аман, Фидан ! Ти брат, ти майка ; спри я тази война, че като гледам как се самоизтребват орките и укрите, впереди хептен ще останем без “асвабадители”. Зян ще станат погачите ни.

    12:17 06.12.2025

