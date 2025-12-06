Фидан: Само искреното и решително участие в преговорите може да спре войната в Украйна

Турският външен министър Хакан Фидан призова Европа, както и страните в конфликта в Украйна и останалите заинтересовани, да се включат в преговори, отбелязвайки, че посредничеството на САЩ по този въпрос има шанс за успех.
„В отсъствието на САЩ, Европа трябва да търси по-креативни решения, за да стане по-устойчива. Вярвам, че единственият жизнеспособен начин за прекратяване на тази война е искреното и решително участие в преговорите. В момента се провеждат добри посреднически усилия. Надявам се, че американското посредничество ще помогне за постигане на успех, те имат всички шансове за успех“, каза Фидан по време на дискусия на форума в Доха.
23-ият форум в Доха, озаглавен „Правосъдие в действие: от обещание към прогрес“, се провежда на 6 и 7 декември в хотел „Шератон Гранд“ в Доха. Участниците във форума обсъждат широк кръг от въпроси, свързани с политиката, сигурността и икономиката.
Основната цел на международните стабилизационни сили в ивицата Газа, чието формиране в момента се обсъжда, е да се установи разделителна граница между палестинци и израелци, заяви Фидан.
„Ще продължим да допринасяме за продължаващите мирни усилия в Газа. Що се отнася до международните стабилизационни сили, в момента се водят обширни дискусии за това как да се сформира тази структура, какви ще бъдат нейните специфични задачи и какви ще бъдат правилата за взаимодействие. Вярвам, че когато формулираме мисията на тези сили, трябва да бъдем реалисти и да вземем предвид нюансите, тъй като реалните условия съществуват на място. Нашият първи приоритет при разполагането на силите трябва да бъде разделянето на палестинците и израелците на границата“, каза той.
След като тази част от мисията приключи, каза Фидан, „могат да се разгледат и други въпроси“. „Всичко, което тази мисия прави, ще бъде свързано и с дейността на други структури, по-специално полицията, която ще бъде укрепена и обучена. Освен това ще имаме палестинска местна администрация и мирен съвет. Всички тези органи вероятно ще работят координирано“, отбеляза министърът.
Той добави, че „след като тази система бъде горе-долу установена, ще можем да говорим за реалистични очаквания за международната мисия“. В момента, каза той, в контекста на формирането на стабилизационни сили, „има основен проблем“ относно „кои държави ще допринесат, в какъв обем и формат“.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Варна 3
Коментиран от #6
11:02 06.12.2025
2 Шопо
Безусловна капитулация на Украйна.
Коментиран от #5
11:02 06.12.2025
3 Разберете това
Коментиран от #8, #13
11:03 06.12.2025
4 Гьостерица
11:05 06.12.2025
5 Диктор
До коментар #2 от "Шопо":Ако Русия не спре огъня, Русия ще капитулира, като европейска Русия стане Украйна, а сибирската (азиатска) Русия стане Китай. Отидете в Москва, там е по-приятно.
Коментиран от #12
11:06 06.12.2025
6 Ха ха ха ха
До коментар #1 от "Варна 3":Имаш температура нещо, парацетамол и под юргана.
Коментиран от #10
11:07 06.12.2025
7 Никога повече руско нашествие
11:08 06.12.2025
8 Град Козлодуй
До коментар #3 от "Разберете това":Преговорите са между САЩ и Зеленски.
Целите на СВО ще бъдат постигнати и без помощ от САЩ.
11:08 06.12.2025
9 Бялджип
11:09 06.12.2025
10 Варна 3
До коментар #6 от "Ха ха ха ха":При вас главата е пълна с руска дезинформация, че ви боли много
11:09 06.12.2025
11 Хайде без вас този път
11:13 06.12.2025
12 Тц тц тц тц
До коментар #5 от "Диктор":Абе вие Русия е фалирахте няколко пъти, тя се разпадна не знаеш ли? Путин и той не е между живите, яйца и бензин няма, Крим и Курск са украински, младите възкръснаха … не четеш ли факти?
11:13 06.12.2025
13 Иван
До коментар #3 от "Разберете това":Никакви преговори, масирана атака с ядрено оръжие само това може да спре Русия.
11:13 06.12.2025
14 Клоуна пусин 🤡💩
Какво би казал той на рускоезичните украинци, които някога са се доверявали на Москва, но сега питат: „Защо Путин ни причинява това?“
Гийта Мохан му напомни, че много украинци, които говорят руски, никога не са мразили Русия и никога не са виждали Москва като враг, са били шокирани, когато руските бомби са разрушили домовете им .
Путин замръзна за момент и отговори:
„Не разбрах въпроса – шокиран от какво?“
Коментиран от #17
11:26 06.12.2025
15 50/50
11:28 06.12.2025
16 Мишел
11:30 06.12.2025
17 Шопо
До коментар #14 от "Клоуна пусин 🤡💩":Индианските журналисти не говорят по руски, за това не им се разбира.
Иглински не е майка език нито на индианеца нито на руснака.
11:34 06.12.2025
18 Копейка
12:17 06.12.2025