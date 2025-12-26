Цивилни жертви след въздушна атака над Харков

Руски въздушен удар засегна Харков в петък следобед, като по информация на украинските власти най-малко двама души са загинали, а няколко други са били ранени. Атаката е извършена с управляеми авиобомби (КАБ) и е поразила Шевченковския район на града, съобщава Би Би Си, предава News.bg.

Ръководителят на регионалната военна администрация Олег Синегубов заяви, че руските сили са използвали три управляеми бомби. Две от тях са паднали извън границите на Харков, а третата е ударила натоварен централен път. По думите му в засегнатия район няма военни цели, а само цивилна инфраструктура.

В резултат на удара е избухнал пожар, като са били повредени автомобили и прозорци на жилищни сгради. Кметът на Харков Игор Терехов съобщи, че няколко автомобила са изгорели, като в част от тях е имало хора.

„Един човек е загинал на място, а друг е починал в линейка“, посочи Синегубов. По-късно той уточни, че жертвите са двама мъже на 40 и 55 години. Сред ранените са 20-годишна и 73-годишна жена, които са приети в болница, както и дете.

Според местните власти първоначалната информация за броя на пострадалите е била противоречива. В последното си изявление Синегубов съобщи, че общо осем души са ранени, включително деветмесечно момиченце. По-рано той и кметът Терехов говореха за по-малък брой пострадали, като подчертаха, че данните се уточняват.

Руската страна не е коментирала въздушния удар по Харков.