Цивилни жертви след въздушна атака над Харков
  Тема: Украйна

Цивилни жертви след въздушна атака над Харков

26 Декември, 2025 19:28 502 4

Управляеми авиобомби поразиха цивилна зона в централната част на града, има и ранени

Цивилни жертви след въздушна атака над Харков - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Руски въздушен удар засегна Харков в петък следобед, като по информация на украинските власти най-малко двама души са загинали, а няколко други са били ранени. Атаката е извършена с управляеми авиобомби (КАБ) и е поразила Шевченковския район на града, съобщава Би Би Си, предава News.bg.

Ръководителят на регионалната военна администрация Олег Синегубов заяви, че руските сили са използвали три управляеми бомби. Две от тях са паднали извън границите на Харков, а третата е ударила натоварен централен път. По думите му в засегнатия район няма военни цели, а само цивилна инфраструктура.

В резултат на удара е избухнал пожар, като са били повредени автомобили и прозорци на жилищни сгради. Кметът на Харков Игор Терехов съобщи, че няколко автомобила са изгорели, като в част от тях е имало хора.

„Един човек е загинал на място, а друг е починал в линейка“, посочи Синегубов. По-късно той уточни, че жертвите са двама мъже на 40 и 55 години. Сред ранените са 20-годишна и 73-годишна жена, които са приети в болница, както и дете.

Според местните власти първоначалната информация за броя на пострадалите е била противоречива. В последното си изявление Синегубов съобщи, че общо осем души са ранени, включително деветмесечно момиченце. По-рано той и кметът Терехов говореха за по-малък брой пострадали, като подчертаха, че данните се уточняват.

Руската страна не е коментирала въздушния удар по Харков.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 4.4 от 5 гласа.
  • 1 БОЛШЕВИК

    7 1 Отговор
    "цивилна зона" само с военни и чужди наемници!

    19:32 26.12.2025

  • 2 Нема проблем Зеленски е казал, че

    4 2 Отговор
    преговорите са много конструктивни и с голям напредък. Всеки момент може да стане мира и Русия да се предаде.

    19:36 26.12.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Къв Харков бре

    2 0 Отговор
    Сватбата на палестинската двойка се превърна в погребение след израелската атака в Гааза

    Дълго отлаганата сватба на палестинска двойка завърши трагедия, когато израелска атака удари училището в Гааза, където се бяха укрили, превръщайки момента на радост в скръб и купчини от трупове при поредно нарушение на прекратяването на огъня. 

    19:48 26.12.2025

