Задържаха 400 килограма наркотици за 24 милиона евро

На турската митница Гюрбулак на границата с Иран е разкрита нелегална наркотична пратка, съдържаща 394 кг метамфетамин. Стойността на заловения наркотик се оценява на 1 милиард и 179 милиона турски лири (близо 24 млн. евро), информира турската държавна телевизия ТРТ Хабер, която се позова на съобщение на Министерството на търговията, съобщава БТА.

Наркотикът е разкрит при операция на турските власти в рамките на системата за анализ на риска и целевите проучвания, която се прилага на турските гранични пунктове.

Тир, пристигнал на турската митница Гюрбулак откъм Иран, бил подложен на проверка на рентгеновата уредба за МПС. Проверката показала наличие на съмнителен товар. Въз основа на данните екипи за борба с наркотрафика предприели допълнително щателно претърсване на тира, в резултат на което били разкрити 394 кг метамфетамин, укрити между законно регистрираните в товарителницата стоки. Стойността на конфискувания наркотик е около 1,179 млрд. турски лири.

Шофьорът на тира е арестуван, а наркотикът, заловен по време на операцията, е унищожен.

Републиканската прокуратура в окръжния град Догу Беязът е започнала разследване.

В съобщение на турското Министерство на търговията по случая се посочва, че "борбата с трафика на наркотици, който заплашва общественото здраве и националната сигурност, продължава най-активно чрез усъвършенствани системи за анализ и на принципа на "нулева толерантност".

Гюрбулак е главният и най-важен граничен пункт от общо трите гранично-пропускателни пункта между Турция и Иран. Разкрит е през 1937 г. от Ататюрк и оттогава служи за връзка между Изтока и Запада през Турция.