Зеленски проведе телефонен разговор с Кушнер и Уиткоф

Володимир Зеленски проведе телефонен разговор със специалния пратеник на президента на САЩ Стивън Уиткоф и със зетя на президента на САЩ Доналд Тръмп, предприемача Джаред Кушнер. Той обяви това в своя Telegram канал.
„Току-що, заедно с началника на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна Андрей Игнатов и секретаря на Съвета за национална сигурност и отбрана Рустем Умеров, проведохме дълъг и информативен телефонен разговор със Стив Виткоф и Джаред Кушнер. „Благодарен съм за много съдържателния и конструктивен разговор“, написа Зеленски, без да предоставя подробности.
Според него „се споразумяхме за следващите стъпки и формати за разговора с Америка“. „Очаквам Рустем Умеров и генерал Игнатов да дадат подробен доклад.“ „Не можем да обсъждаме всичко по телефона, така че трябва да работим подробно с екипите си върху идеите и предложенията“, заключи Зеленски.
Умеров и Игнатов в момента са в САЩ. Bloomberg съобщи по-рано, че разговорите между представители на САЩ и Украйна, проведени във Флорида на 4 и 5 декември, не са довели до значителен пробив в мирния процес. Очакваше се преговорите да продължат на 6 декември.
