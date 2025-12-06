Новини
Зеленски проведе телефонен разговор с Кушнер и Уиткоф
  Тема: Украйна

Зеленски проведе телефонен разговор с Кушнер и Уиткоф

6 Декември, 2025 19:15 1 612 48

В него е постигнато споразумение за следващите стъпки и формати за разговор със САЩ

Зеленски проведе телефонен разговор с Кушнер и Уиткоф - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Володимир Зеленски проведе телефонен разговор със специалния пратеник на президента на САЩ Стивън Уиткоф и със зетя на президента на САЩ Доналд Тръмп, предприемача Джаред Кушнер. Той обяви това в своя Telegram канал.

„Току-що, заедно с началника на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна Андрей Игнатов и секретаря на Съвета за национална сигурност и отбрана Рустем Умеров, проведохме дълъг и информативен телефонен разговор със Стив Виткоф и Джаред Кушнер. „Благодарен съм за много съдържателния и конструктивен разговор“, написа Зеленски, без да предоставя подробности.

Според него „се споразумяхме за следващите стъпки и формати за разговора с Америка“. „Очаквам Рустем Умеров и генерал Игнатов да дадат подробен доклад.“ „Не можем да обсъждаме всичко по телефона, така че трябва да работим подробно с екипите си върху идеите и предложенията“, заключи Зеленски.

Умеров и Игнатов в момента са в САЩ. Bloomberg съобщи по-рано, че разговорите между представители на САЩ и Украйна, проведени във Флорида на 4 и 5 декември, не са довели до значителен пробив в мирния процес. Очакваше се преговорите да продължат на 6 декември.


Поставете оценка:
Оценка 2.4 от 17 гласа.
  • 1 Зеленски

    33 3 Отговор
    Отново досажда с тъпотиите си на Кушнер и Уиткоф.....

    19:18 06.12.2025

  • 2 Миролюб Войнов, миротворец

    25 4 Отговор
    Вече няма никъв смисъл от мир.
    До конца 👍

    19:19 06.12.2025

  • 3 Шопо

    7 29 Отговор
    С помощ от ЕС и България Зеленски може да победи Русия.

    Коментиран от #8, #27

    19:19 06.12.2025

  • 4 Уитков

    30 4 Отговор
    Наркомане сваляй гащите

    19:20 06.12.2025

  • 5 Доообре....

    25 2 Отговор
    „се споразумяхме за следващите стъпки и формати за разговора с Америка“...... обади се утре пак зелен плужак. Аре чао ....

    19:20 06.12.2025

  • 6 Бай Ставри

    16 4 Отговор
    Ще го сложи едноокия смок с кожените дисаги на всичкото соросчета, евроатлантичета, краварчета и 22/7далчета У кафявата точка.

    19:21 06.12.2025

  • 7 Как го издържат се чудя

    27 2 Отговор
    Какви нерви трябва да имат тея хора

    19:21 06.12.2025

  • 8 Бай Ставри

    3 8 Отговор

    До коментар #3 от "Шопо":

    ЪХЪ така е

    19:22 06.12.2025

  • 9 Зеленски 2 седмици

    22 3 Отговор
    Не е стъпил в Киев.

    19:24 06.12.2025

  • 10 пробив в мирния процес

    22 2 Отговор
    е възможен само във Москва. Там трябва да отиде и капитулацията да разпише със всички последици от това. Решат ли руснаците да дебаркират Днепър, до дни ще са на границата с Полша и филма ще приключи с масови екзекуции на цялата им хунта. Неизбежно е

    19:26 06.12.2025

  • 11 ФАШИСТА СИ ГОВОРИ С КУШНЕР КОЙТО Е ОТ

    21 1 Отговор
    БЕЛОРУСИЯ !

    19:26 06.12.2025

  • 12 Ъъъъъъъъъъ

    8 2 Отговор
    На 08/12 се среща с Мерц, Макрон и Стармър. Какво ли ще обсъждат? 🤔

    Коментиран от #16, #24, #48

    19:26 06.12.2025

  • 13 Факт

    1 0 Отговор
    Идеи и предложения!

    Коментиран от #22

    19:28 06.12.2025

  • 14 Гост

    15 1 Отговор
    А пък язе се обадих на 112 да им кажа че има говеда на пътя! Питаха ме колко са, викам мното, навсакъде са! Обещаха помощ, много голяма, само да ме видят някъде, щели да ми помогнаг яко!!! Аз им кацах че утре пак ще звънна!

    19:28 06.12.2025

  • 15 Механик

    16 1 Отговор
    Еееее, разгеле! Най-после статия за Зеленски.
    Цял ден мълчание, та почнах вече да се притеснявам, че му се е случило нещо лошо.
    Но сега вече си отдъхнах.
    п.п.
    Но ме мъчат два въпроса:
    /Колко българи живеят в Одесса?
    /Чей КУРск?

    19:29 06.12.2025

  • 17 НА ТОЯ

    15 1 Отговор
    Всичките пари дето е откраднал , няма да му стигнат само за телефонните сметки и пътуванията.

    19:30 06.12.2025

  • 18 Бялджип

    16 1 Отговор
    Да развява бялото знаме, стига е избивал народа си. След това съд и вероятно бесилка. Това трябва да получат всички, които съсипват държавата си, за да служат на чужди интереси.

    19:30 06.12.2025

  • 19 Най на края

    14 1 Отговор
    Ще спрат да му вдигат телефончето и ще се приключи с малоумните му драми

    19:31 06.12.2025

  • 20 Спецназ

    12 1 Отговор
    Еленски трябва да го обесят самите украинци.

    Ако много го мразят да го предадат на руснаците и

    да му подарят един ръчен трион
    да реже 25 кубика дърва дневна норма за яденье!

    А вечерта веселие-
    ганг- банг от чеченски и татарски резани п.шки!

    Коментиран от #25

    19:31 06.12.2025

  • 21 ЗЕЛЬОН ГЕЙ

    11 1 Отговор
    Няма среща, най много да го чуят по телефона.

    19:33 06.12.2025

  • 22 не може да бъде

    8 0 Отговор

    До коментар #13 от "Факт":

    Със сигурност има идея да се прояви повече уважение към украинската делегация -и преговорите да се състоят не в приемната на голф-клуб в Маями както предишния път а в нещо по -сериозно напр-съблекалнята на бейзболния стадион в Маями !?

    19:35 06.12.2025

  • 23 Загуба на време

    14 0 Отговор
    и излишна показност от страна на един комик чието поведение е на нарцис" и граничи с олигофрения.
    Единствените които все още вярват че може да спечели войната са розовите понита и тези които все още получават корупционни рошвети в Европа защото зад океанският брат вече е вдигнал доверие от него.

    19:37 06.12.2025

  • 25 Бай Ставри

    4 1 Отговор

    До коментар #20 от "Спецназ":

    Съгласен съм, обаче е рода на Сатаняху....

    19:39 06.12.2025

  • 29 Неразбрал

    8 0 Отговор
    Някой да ми обясни , защо потника препикава като кучк.....@ всяка държава и ходи като раматиз навсякъде .....защо не го свърта на едно място ???????

    19:43 06.12.2025

  • 30 ФЕЙК - либераст

    8 0 Отговор
    Миленке, да не бъркаш Светльо Витков със Стив ВИТКОВ? С най-добри чувства към "автора"!

    19:48 06.12.2025

  • 31 Да бяга , ама къде?

    6 0 Отговор

    До коментар #28 от "Хи хи хи":

    Нито той , нито Сирски могат да избягат някъде на тази планета.

    19:49 06.12.2025

  • 32 Ами

    6 0 Отговор
    Според мен, има известен напредък в отношенията между окраина и САЩ.
    Тръмп направи така, че във всяко изказване на Зеленски свързано със САЩ,
    да има и изказване на благодарност от окраинска страна.
    Поне за пред медиите :)

    19:50 06.12.2025

  • 33 КЪМ ЗЕЛЬОН ГЕЙ

    8 0 Отговор
    Не ни търси, ако трябва ние ще ти звъннем.

    19:52 06.12.2025

  • 34 Гост

    8 0 Отговор
    Кое е извънредното... Украинците ги бомбят, а Зеленски размишлява на някоя от яхтите си, говорейки по телефона?!

    19:53 06.12.2025

  • 35 Написа вика, написа и са подписа

    11 0 Отговор
    "Благодарен съм" написа Зеленски, без да предоставя подробности.....заключи Зеленски.... и тва е страшна новина, и за това трябва задължително да ни я изплющят мощно от БТА- дупката със лай.....

    19:55 06.12.2025

  • 36 Уф Божкеее...!

    8 0 Отговор
    И това нима е ,,новина"...?!

    19:55 06.12.2025

  • 37 Фори

    1 3 Отговор
    Уитков е братовчед на Светльо Витков. Като отишъл брата на дядо му в Америка се написал Витков но те го четат Уитков.

    19:59 06.12.2025

  • 38 Димитър

    9 0 Отговор
    Спрете да ни занимавате с този наркоман!

    20:01 06.12.2025

  • 39 Ццц

    7 0 Отговор
    По времето на стационарните телефони и ние имахме точно време на тел. 180 и вицове на тел. 194, ако помня правилно. Украинците стигат и по-далеч, осигурявайки директна връзка с клоун, ако си тъжен. Проблемът е, че шутът стърже като банциг от наркотиците и английският му е на ниво ранната кариера на Арнолд Шварценегер.

    20:06 06.12.2025

  • 40 Отреазвяващ

    6 0 Отговор
    Ма верни ли тези са го отразили?Трябва и тях да освидетелстват.ТЕЛК.

    20:09 06.12.2025

  • 42 Перо

    6 0 Отговор
    Тоя еврейн всеки ден ли ще звъни и се среща в САЩ! Вече отдавна е омръзнал и досадил на Тръмп и пак ще му тегли една и ще го остави на дждндърията от ЕС!

    20:11 06.12.2025

  • 43 000

    8 0 Отговор
    Без повече откраднати пари на европейските граждани от киевско-брюкселската крадлива шайка.

    20:12 06.12.2025

  • 44 Той

    5 0 Отговор
    Зеленски,прочети това- у м р и к у ч е крраставо, вземи и тагаренко със себе си

    20:16 06.12.2025

  • 45 Пенчо

    5 0 Отговор
    "..проведохме дълъг и информативен телефонен разговор със Стив Виткоф и Джаред Кушнер. ..."
    Тоест са теглили една яка м@ина на зеленото. Общо са приключили за 40 секунди.

    20:21 06.12.2025

  • 46 Шекспир

    4 0 Отговор
    Не просто комедиен актьор, лош комедиен актьор.

    20:24 06.12.2025

  • 47 Данко Харсъзина

    1 1 Отговор
    Тази война ще продължи вечно.

    20:26 06.12.2025

  • 48 Знае

    2 0 Отговор

    До коментар #12 от "Ъъъъъъъъъъ":

    Ще обсъждат бело от Колумбия, или от Еквадор ще шмъркат .

    20:29 06.12.2025

