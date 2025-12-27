Новини
Шеста вълна от експлозии отекна в Киев, съобщава се за петима ранени при нощните руски атаки

27 Декември, 2025 09:00, обновена 27 Декември, 2025 10:21

Няколко района на града са без отопление и осветление

Шеста вълна от експлозии отекна в Киев, съобщава се за петима ранени при нощните руски атаки - 1
Снимка: БГНЕС/Архив
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Шеста вълна от експлозии отекна в Киев от началото на деня, предаде информационната агенция Укринформ.

В Киев, както и в областите Виница, Днепропетровска, Житомирска, Киевска, Кировоградска, Полтавска, Сумска, Черкаска и Черниговска области са издадени предупреждения за въздушна тревога.

В резултат на нощните експлозии една трета от районите на Киев са без отопление, а в няколко района е спряно електричеството, обяви кметът Кличко в своя Telegram канал.

По думите му "в някои райони на левия бряг" на столицата няма електричество. Там са Дарницки, Деснянски и Днепровски райони.

Игор Сапожко, кметът на Бровари в Киевска област, също съобщи, че значителна част от населението е без ток.

В нощта на 27 декември в Киев и региона бяха пуснати сирени за въздушна тревога. Украинските медии съобщиха за възможни щети на топлоелектрически и когенерационни централи в Киев и околния регион.

Петима души са ранени при руската атака срещу Киев тази нощ, съобщи в "Телеграм" кметът на столицата Виталий Кличко, цитиран от Укринформ.

"Към момента четирима от ранените при удара на врага са получили медицинска помощ. Трима са хоспитализирани, а един е прегледан и се лекува извън болница", уточни той.

По думите на Кличко в югозападната част на Киев е избухнал пожар в автомобилен сервиз. В северната част на столицата отломки от дронове са паднали във вилна зона, а в североизточната част на града има отломки на открит терен.

Кметът допълни, че всички аварийни и спасителни служби работят на място.


Украйна
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Копейкин Костя

    14 36 Отговор
    Руский мир...

    09:03 27.12.2025

  • 2 Фен

    46 23 Отговор
    Руснаците отнесоха цялата енергетика на Украйна, и само 5 ранени. И после, ни промиват мозъците с "пълномащабна война".

    Коментиран от #10, #12

    09:05 27.12.2025

  • 3 Тц тц тц тц

    43 23 Отговор
    И няколко уплашени. Друго си е еврейски удар по хуманитарен пункт със стотина жертви….

    09:07 27.12.2025

  • 4 Допълнение

    42 22 Отговор
    Кметът забрави да допълни за прецизен удар по военни цели напълно успешен.

    09:09 27.12.2025

  • 5 Ези или тура

    36 2 Отговор
    Лоши руснаци, лоши… юдеите са добри и човеколюбци, затова искат да доминират със сила и разрушения.

    09:12 27.12.2025

  • 6 Ами

    31 2 Отговор
    поне две деца,с мустаци и пагони,няма ли ?!

    09:15 27.12.2025

  • 7 Нее,

    29 1 Отговор
    не може да бъде ! Укристан сваля от 50 дрона поне 100...

    09:16 27.12.2025

  • 8 Жиката

    21 1 Отговор
    Поражения няма ,ударена е само един автомобил Запорожец. Вярвайте..

    09:24 27.12.2025

  • 9 Миньоро

    29 3 Отговор
    Украинците не са у ред. Президент комик и столичен кмет боксьор. Големо театро.

    09:30 27.12.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 БОЛШЕВИК

    12 0 Отговор
    Укрите са с унищожено ПВО вече не могат да свалят по 170 ракети от изстреляни 100!

    10:27 27.12.2025

  • 12 Червената шапчица

    14 0 Отговор

    До коментар #2 от "Фен":

    В същото време в западната преса пише, че 50 военни инструктира почиващи на Бахамите са яли отровни гъби и са починали. Ама кофчезите нямало да се отварят...

    10:27 27.12.2025

  • 13 Механик

    9 0 Отговор
    Първа вълна, втора вълна...
    И накрая Киеф ще фане само вЪлна.

    10:27 27.12.2025

  • 14 ха-ха

    8 0 Отговор
    Коледната заря за урките продължава с пълна сила ! Да не спира и след Новата година ! Така става , като не знаят какво да правят зельовците .

    10:31 27.12.2025

  • 15 Пич

    7 0 Отговор
    Седим и умувам......умувам и седим...... Са , начи.......кое първо ще загуби стратегическо значение за Украйна - Киев , или Одеса.....???!!!!

    Коментиран от #21, #23

    10:33 27.12.2025

  • 16 Минувач

    6 0 Отговор
    Президента Тръмп ясно и точно обясни на смъркача какво да направи …. Ама не слуша завалията и всеки ден губи и територии - нямаш карти в ръцете си му каза човекът …

    10:33 27.12.2025

  • 17 Точен

    6 0 Отговор
    Нашите печелят...

    10:34 27.12.2025

  • 18 Не,че нещо,ама...

    6 0 Отговор
    Ако украинците празнуват Нова година, дали сами ще си хвърлят бомби и фойерверки?...ще бъде доста парадоксално...или ще гледат на Путин зарята? Коментирайте👍

    10:36 27.12.2025

  • 19 напиши за шереметиево........

    0 4 Отговор
    Напиши за шереметиево...........И в масква има заря.......

    10:37 27.12.2025

  • 20 Удри Вова,

    4 0 Отговор
    Тия крави не са наши, мамцу им п0йeбeM фашистичку!

    10:38 27.12.2025

  • 21 Амиии,вероятно

    4 0 Отговор

    До коментар #15 от "Пич":

    Одеса...тъй като,корабите които влизат оттам, не са украински,така,че...Одеса няма стратегическо значение...не съм сигурен обаче, колко българи живеят там🤣

    10:38 27.12.2025

  • 22 КОЙТО СА ЦЕПИ ОТ СССР

    2 0 Отговор
    Получава ТОВААААА ДА МУ МИСЛИМ НИЙ КО ЛИ НА ЧАКА...

    10:39 27.12.2025

  • 23 Българин

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Пич":

    Затова Азов режат руски тикви в Покровск и Купянск.

    10:42 27.12.2025

