Шеста вълна от експлозии отекна в Киев, съобщава се за петима ранени при нощните руски атаки

Шеста вълна от експлозии отекна в Киев от началото на деня, предаде информационната агенция Укринформ.
В Киев, както и в областите Виница, Днепропетровска, Житомирска, Киевска, Кировоградска, Полтавска, Сумска, Черкаска и Черниговска области са издадени предупреждения за въздушна тревога.
В резултат на нощните експлозии една трета от районите на Киев са без отопление, а в няколко района е спряно електричеството, обяви кметът Кличко в своя Telegram канал.
По думите му "в някои райони на левия бряг" на столицата няма електричество. Там са Дарницки, Деснянски и Днепровски райони.
Игор Сапожко, кметът на Бровари в Киевска област, също съобщи, че значителна част от населението е без ток.
В нощта на 27 декември в Киев и региона бяха пуснати сирени за въздушна тревога. Украинските медии съобщиха за възможни щети на топлоелектрически и когенерационни централи в Киев и околния регион.
Петима души са ранени при руската атака срещу Киев тази нощ, съобщи в "Телеграм" кметът на столицата Виталий Кличко, цитиран от Укринформ.
"Към момента четирима от ранените при удара на врага са получили медицинска помощ. Трима са хоспитализирани, а един е прегледан и се лекува извън болница", уточни той.
По думите на Кличко в югозападната част на Киев е избухнал пожар в автомобилен сервиз. В северната част на столицата отломки от дронове са паднали във вилна зона, а в североизточната част на града има отломки на открит терен.
Кметът допълни, че всички аварийни и спасителни служби работят на място.
