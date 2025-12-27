Toyota пропадна в замръзналата река Лена в Якутск, загинаха трима

Трима души загинаха в ледените води на река Лена в Иркутск, след като автомобил Toyota Estima с осем човека пропадна в замръзналото корито в град Якутск. Колата се е движела в неразрешен район близо до място за изпускане на отпадъчни води в коритото на реката.
Петима са хоспитализирани с измръзване в центъра за изгаряния на Републиканска болница № 2..
Четирима от тях са в интензивно отделение, съобщи пресслужбата на Министерството на здравеопазването на Якутия. Един мъж е в средно тежко състояние. "Пациентите получават всички необходими медицински грижи“, се казва в изявлението.
Спасителите успяха да извадят потъналия автомобил, като в него бе открито тялото на починало дете, се казва в съобщение в Telegram канала на спасителната служба на Якутия.
Преди това бяха открити телата на още двама загинали.
Изпратени са водолази от спасителната служба на Якутия, а психолог от руското Министерство на извънредните ситуации работи с пострадалите.
„Тялото на една от жертвите от потъналата кола е намерено на ръба на ледена дупка", съобщи Telegram каналът на спасителната служба на Якутия. Според източника жертвата е мъж на около 60 години. Той е успял да доплува до повърхността, но не е успял да се измъкне“, се казва в доклада.
Температурата в Якутск е -44 градуса по Целзий.
