Toyota пропадна в замръзналата река Лена в Якутск, загинаха трима

Трима души загинаха в ледените води на река Лена в Иркутск, след като автомобил Toyota Estima с осем човека пропадна в замръзналото корито в град Якутск. Колата се е движела в неразрешен район близо до място за изпускане на отпадъчни води в коритото на реката.

Петима са хоспитализирани с измръзване в центъра за изгаряния на Републиканска болница № 2..

Четирима от тях са в интензивно отделение, съобщи пресслужбата на Министерството на здравеопазването на Якутия. Един мъж е в средно тежко състояние. "Пациентите получават всички необходими медицински грижи“, се казва в изявлението.

Спасителите успяха да извадят потъналия автомобил, като в него бе открито тялото на починало дете, се казва в съобщение в Telegram канала на спасителната служба на Якутия.

Преди това бяха открити телата на още двама загинали.

Изпратени са водолази от спасителната служба на Якутия, а психолог от руското Министерство на извънредните ситуации работи с пострадалите.

„Тялото на една от жертвите от потъналата кола е намерено на ръба на ледена дупка", съобщи Telegram каналът на спасителната служба на Якутия. Според източника жертвата е мъж на около 60 години. Той е успял да доплува до повърхността, но не е успял да се измъкне“, се казва в доклада.

Температурата в Якутск е -44 градуса по Целзий.

