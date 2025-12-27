Новини
Toyota пропадна в замръзналата река Лена в Якутск, загинаха трима

Toyota пропадна в замръзналата река Лена в Якутск, загинаха трима

27 Декември, 2025 05:59, обновена 27 Декември, 2025 09:55 3 620 55

  • якутск-
  • река лена-
  • инцидент-
  • пострадали

Петима са в болница, в тежко състояние са четирима

Toyota пропадна в замръзналата река Лена в Якутск, загинаха трима - 1
Снимка: Якутия 24
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Трима души загинаха в ледените води на река Лена в Иркутск, след като автомобил Toyota Estima с осем човека пропадна в замръзналото корито в град Якутск. Колата се е движела в неразрешен район близо до място за изпускане на отпадъчни води в коритото на реката.

Петима са хоспитализирани с измръзване в центъра за изгаряния на Републиканска болница № 2..

Четирима от тях са в интензивно отделение, съобщи пресслужбата на Министерството на здравеопазването на Якутия. Един мъж е в средно тежко състояние. "Пациентите получават всички необходими медицински грижи“, се казва в изявлението.

Спасителите успяха да извадят потъналия автомобил, като в него бе открито тялото на починало дете, се казва в съобщение в Telegram канала на спасителната служба на Якутия.

Преди това бяха открити телата на още двама загинали.

Изпратени са водолази от спасителната служба на Якутия, а психолог от руското Министерство на извънредните ситуации работи с пострадалите.

„Тялото на една от жертвите от потъналата кола е намерено на ръба на ледена дупка", съобщи Telegram каналът на спасителната служба на Якутия. Според източника жертвата е мъж на около 60 години. Той е успял да доплува до повърхността, но не е успял да се измъкне“, се казва в доклада.

Температурата в Якутск е -44 градуса по Целзий.

Снимка: Фейсбук


Русия
Поставете оценка:
Оценка 3 от 16 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мисквич

    11 9 Отговор
    немаше да пропадне!

    Коментиран от #16, #17

    06:14 27.12.2025

  • 2 Якути

    19 6 Отговор
    са най-чистите руснаци!

    Коментиран от #8

    06:16 27.12.2025

  • 3 оня с коня

    22 9 Отговор
    Фабричен Дефект на Тойотите е че пропадат в Замръзнали води.Ако тия Якутци бяха седнали в 2 Лади,това нещастие нямаше да се случи..

    06:19 27.12.2025

  • 4 Рачев

    26 15 Отговор
    Те пропадат и във външни нужници и там замръзват.Май месец ги вадят.Руски традиции.

    Коментиран от #10

    06:23 27.12.2025

  • 5 Винкело

    11 14 Отговор
    И там допълзяла джендерастията - работели били психолози...

    Коментиран от #7, #31

    06:23 27.12.2025

  • 6 Тва пус то пиенье

    17 12 Отговор
    Шги довръши тия монголья.
    Война им не требе на тия алкаше

    06:23 27.12.2025

  • 7 Тоа па

    16 9 Отговор

    До коментар #5 от "Винкело":

    На ху ЙЛО педофила за кво са му психаре, он цалива КУ РАна рамАзан и малките момченца

    06:27 27.12.2025

  • 8 а бе..

    8 13 Отговор

    До коментар #2 от "Якути":

    А пък делиорманопоматците са най-чистите бг-та,всичко друго е мелез,то от 1300 год,б-я..2/3 она е била в робство и всеки който е минал тука е яко е орал,сеял и вършал

    Коментиран от #14, #18

    06:46 27.12.2025

  • 9 Да понеже

    17 15 Отговор
    Няма асфалт
    Няма пътища и мостове
    Стават такива инциденти.

    Якутия най голямата по площ
    И най богата на природни ресурси
    Територия
    В Русия
    Живеят най бедно и мизерстват.

    И пак трябва да благодарят на
    Бункерния ГЕЙО СТРАТЕГ.

    Хахахаха хахахаха хахахаха

    Нас Кинули
    Надули.

    Коментиран от #36, #38

    06:47 27.12.2025

  • 10 чекисть..

    10 14 Отговор

    До коментар #4 от "Рачев":

    Тука бг-тата..не мооте да пропаднате внужник0 напеефски0-оти има 0тгавнатьците му..да кушате поне още една петилетка

    Коментиран от #15

    06:50 27.12.2025

  • 11 Да бе Тойота

    8 7 Отговор
    Руснаците не ползват жендърски автомобили.

    06:52 27.12.2025

  • 12 Хмм

    6 4 Отговор
    60-годишен авантюрист, вместо да ги спре

    Коментиран от #13

    06:53 27.12.2025

  • 13 Бау

    9 3 Отговор

    До коментар #12 от "Хмм":

    Каква авантюра бре.
    Това е нормална практика при положение,че дебелината на леда е над метър.

    07:21 27.12.2025

  • 14 помак

    8 5 Отговор

    До коментар #8 от "а бе..":

    зашили си раznpaния газопровод

    08:07 27.12.2025

  • 15 чекичисть

    6 4 Отговор

    До коментар #10 от "чекисть..":

    пак ли си немандрасана

    08:08 27.12.2025

  • 16 така де

    13 7 Отговор

    До коментар #1 от "Мисквич":

    москвич нито щеше да запали ,нито щеше да се движи при минус 44, а ако попадне във вода щеше да потъне като ютия и никой нямаше да изплува и при плюс 20 градуса .Карал ли си москвич или казано честно опел от 45год

    Коментиран от #47

    08:08 27.12.2025

  • 17 Да, нямаше да запали,

    4 2 Отговор

    До коментар #1 от "Мисквич":

    значи си прав!

    08:23 27.12.2025

  • 18 И ти си

    4 1 Отговор

    До коментар #8 от "а бе..":

    Изоран .

    Личи си .

    Коментиран от #20

    08:29 27.12.2025

  • 19 Московия затънала до шия

    12 4 Отговор
    Ама нали там според рушкофилите само Буханка и Урал вървяха? Каква е тази Тойота? Да се удавиш във фекални води на -44 градуса. Това само руZнаците го могат.

    Коментиран от #21

    08:39 27.12.2025

  • 20 хикочко..

    4 8 Отговор

    До коментар #18 от "И ти си":

    А пък братушките два раза са орали и брали тука-оти все стъпвате на криво и сега пак повтаряте грешките си,требва ви орбанчо..он не клечи и цука нозете на дъртио джендър урсуль и не е сред мужиците/там са и наще/със полички

    Коментиран от #25

    08:51 27.12.2025

  • 21 болгарин..

    6 6 Отговор

    До коментар #19 от "Московия затънала до шия":

    А бе п0машкии..в сибир са най чистите реки и езера-виж байкаль..това не ти енужник0 напеефтьски дека има да му кушашь отгавнатьцитему-поне още една петилетка

    Коментиран от #26

    08:55 27.12.2025

  • 22 Няма почиква тролът малоумен

    5 3 Отговор
    Като види статия за Русия веднага се иизхожда по въпроса.

    Коментиран от #35

    09:13 27.12.2025

  • 23 последните

    4 5 Отговор
    водката не прощава.....може да са ползвали и препарати за вана......там не пропускат нищо.....

    09:20 27.12.2025

  • 24 Пак ли…

    5 3 Отговор
    Нали веднъж вече падаха, колко пъти за днес…

    09:41 27.12.2025

  • 25 нахуиочко

    4 2 Отговор

    До коментар #20 от "хикочко..":

    забравяи че са орали нивата на дядо ти 🤡

    09:41 27.12.2025

  • 26 помак

    1 2 Отговор

    До коментар #21 от "болгарин..":

    не спирай с мъшкото млèко

    09:42 27.12.2025

  • 27 Който

    3 3 Отговор
    пие антифриз....

    09:42 27.12.2025

  • 28 Ха ха ха ха

    7 3 Отговор
    Пари за мост намат, пари за СВО имат. Да пропадат!

    09:43 27.12.2025

  • 29 Дик диверсанта

    6 3 Отговор
    Нерде изменници, не са с Лада, а са с Тойота от загниващия запад.
    След изваждането веднага на съд.

    Коментиран от #33

    09:45 27.12.2025

  • 30 Болгарин

    4 4 Отговор
    Пропаднала държава

    09:45 27.12.2025

  • 31 Хи хи

    4 3 Отговор

    До коментар #5 от "Винкело":

    На тебе ти нрябва психиатър

    09:46 27.12.2025

  • 32 Ушанките

    4 4 Отговор
    както винаги избиват рибата с невъзможната си пиянска тпта. Да се удавиш в лна с Тойота - Нов жанр в скотското им битие.

    09:47 27.12.2025

  • 33 Я пак

    4 2 Отговор

    До коментар #29 от "Дик диверсанта":

    Тойота и запад нещо не се връзва.

    Коментиран от #55

    09:48 27.12.2025

  • 34 ААА ТИЯ ШО НЕ СА НА ФРОНТААА

    2 3 Отговор
    АМИ СИ ЧЕШАТ КРАСТАТА НА ТУЬОТИ.....

    09:54 27.12.2025

  • 35 не обиждай

    2 1 Отговор

    До коментар #22 от "Няма почиква тролът малоумен":

    русомилите!

    09:57 27.12.2025

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 1488

    4 2 Отговор
    абе б0клуцu мисирести
    колко статии още ше притопляте на първа страница

    Коментиран от #49

    10:00 27.12.2025

  • 38 ТАМ ДАНЪЦИ НЯМА ВИНЕТКИ

    6 3 Отговор

    До коментар #9 от "Да понеже":

    НЯМА БЕНЗИНА Е 50 СТОТИНКИ КОЛОТО СУБСИДИРАН ДОМАТИТЕ СА ПО ЕФТИНИ ОТ В КООФЛЕНД БАНАНИТЕ СА ЕДИН ЛЕВ МЕСТНИТЕ СИ ТРЕПЯТ ЕЛЕНИ И РИБА НА КОРЕМ И НИИИИИИКОЙ НЕ ГИ ЗАКСЧС ЩОТО ПОСЛЕ ЕДИН ЯКУТЕЦ НА ФРОНТА ТРЕПЕ ТРИСТА окрайнеца А АКО Е СНАЙПЕР Е ПО ТОЧЕН ОТ СЕКИ ДРУГ.

    Коментиран от #50

    10:00 27.12.2025

  • 39 Още веднъж

    4 0 Отговор
    ако ни я наврете в носа днес, ще ви е за пръв път.

    10:01 27.12.2025

  • 40 Тойота

    2 2 Отговор
    Я няма да запали, я ще закъса, я ще пропадне. Таралясници.

    10:05 27.12.2025

  • 41 Милене какви си ги написал

    5 0 Отговор
    Загинаха в ледените води на река Лена в Иркутск, а автомобила пропаднал в замръзналото ледено корито в град Якутск. Не се разбира къде са паднали, защото между 2-та града има голями растояние. Или те са паднали в Иркутск и са доплували до Якутск ?

    Коментиран от #46

    10:08 27.12.2025

  • 42 В В.П.

    3 1 Отговор
    При -40 температура на въздуха няма как реката да е без дебел лед,обаче там където се вливат фекалии,явно ледът е по крехък...ИМАМЕ ДВА ОБЕКТА В ЯКУТИЯ .ОБАЧЕ ТАМ РАБОТЯТ МЕСТНИ ..ОТ СЪОБРАЖЕНИЯ ЗА СИГУРНОСТ..

    10:14 27.12.2025

  • 43 В В.П.

    3 0 Отговор
    Това е груба грешка .Винаги плащаш скъпо..

    10:19 27.12.2025

  • 44 Никой

    2 1 Отговор
    Тези са самоубийци.

    10:20 27.12.2025

  • 45 Ако бяха с “ Нива”

    1 1 Отговор
    Нямаше да пропаднат!

    10:24 27.12.2025

  • 46 Хай хай хай

    1 0 Отговор

    До коментар #41 от "Милене какви си ги написал":

    Толко си може човечето.

    10:27 27.12.2025

  • 47 така бре

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "така де":

    при хубав акумулатор и некръщаван бензин щеше да запали.може и да му помогнеш с манинелата да разбие маслото

    10:29 27.12.2025

  • 48 В В.П.

    0 1 Отговор
    През юли скитах из РФ ,с моята окрсинка,и Уаз патриот,обаче повече от Красноярския край не стигнах..Изключителна държава..Якутия е за якутите ..Стада елени ,по 10000 глави ..Уникално.Росомаха не видях..

    Коментиран от #51

    10:30 27.12.2025

  • 49 1488

    0 0 Отговор

    До коментар #37 от "1488":

    гориво за газова пещ събудили се

    10:31 27.12.2025

  • 50 а анадолеца

    0 0 Отговор

    До коментар #38 от "ТАМ ДАНЪЦИ НЯМА ВИНЕТКИ":

    стреля сека вечер в тебе

    Коментиран от #52, #54

    10:33 27.12.2025

  • 51 стигнал

    0 0 Отговор

    До коментар #48 от "В В.П.":

    та е некой даги си му булка

    10:35 27.12.2025

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 В В.П.

    0 0 Отговор
    Камиони по 50 тона се движат по Лена и Енисей ,.Без проблем..тия хора са объркали маршрута .

    10:36 27.12.2025

  • 54 НЕ СИ ПОДРОБЕН

    0 0 Отговор

    До коментар #50 от "а анадолеца":

    КЪС ТИ Е РЕЧНИКА. ПОАКАЗАТЕЛНО ЗАТЪПУНГЕР

    10:36 27.12.2025

  • 55 Дик диверсанта

    0 0 Отговор

    До коментар #33 от "Я пак":

    Що бе дебил, ти само изток ли знаеш?

    10:37 27.12.2025

Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания