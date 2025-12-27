Интензивен е трафикът на ГКПП "Капитан Андреево"

Изключително интензивен е трафикът на граничния контролно-пропускателен пункт (ГКПП) "Капитан Андреево" на изход за товарни автомобили, съобщиха от Главна дирекция "Гранична полиция".

Трафикът е нормален на граничните преходи с Гърция. Нормално е и движението на всички ГКПП с Република Северна Македония.

На границата с Република Сърбия трафикът е интензивен на ГКПП "Калотина" на вход за леки автомобили.

Движението е нормално на границата с Румъния.