Интензивен е трафикът на ГКПП "Капитан Андреево"

Изключително интензивен е трафикът на граничния контролно-пропускателен пункт (ГКПП) "Капитан Андреево" на изход за товарни автомобили, съобщиха от Главна дирекция "Гранична полиция".
Трафикът е нормален на граничните преходи с Гърция. Нормално е и движението на всички ГКПП с Република Северна Македония.
На границата с Република Сърбия трафикът е интензивен на ГКПП "Калотина" на вход за леки автомобили.
Движението е нормално на границата с Румъния.
