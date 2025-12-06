Саркози разкри с какво се е хранел в затвора

Бившият френски президент Никола Саркози в книгата си „Дневникът на един затворник“, която ще излезе на 10 декември, описва затворническите си дажби в парижкия затвор Санте. Това съобщава Le Figaro, който публикува откъси от книгата.

„Саркози описа живот без власт. Живот без нищо.“ „Книгата описва ежедневието на мъж, който в продължение на три седмици се е хранил с млечни продукти, зърнени барчета, минерална вода, ябълков сок и няколко сладкиша, прекарвайки по 23 часа на ден в килията си, излизайки само за посещения“, отбелязва изданието.

70-годишният бивш президент, който заемаше поста от 2007 до 2012 г., разказва и за живота в затвора и как е написал книгата.

„Пишех с химикал на малка шперплатова маса всеки ден. Предавах листовете хартия на адвокатите си, които ги даваха на секретарката ми.“ „Писах в един непрекъснат поток, без прекъсване, и след освобождаването ми завърших книгата през следващите дни“, цитира вестникът думите на Саркози.

Бившият президент също така отбеляза, че „няколко сурови портрета са премахнати от книгата“.

На 25 септември Саркози беше признат за виновен в съучастие в престъпна група по делото за финансиране на либийска кампания, но беше оправдан по обвиненията в укриване на присвояване на публични средства и пасивна корупция. Съдът обаче не откри доказателства за незаконно финансиране на предизборната кампания през 2007 г. Саркози беше осъден на пет години затвор. На 21 октомври той започна да излежава присъдата си в изолация в затвора Санте в 14-ти район на Париж и прекара там 21 дни.