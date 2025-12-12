В Тенеси екзекутираха мъж чрез смъртоносна инжекция за убийството на студентка през 1988 г. ВИДЕО

В щата Тенеси беше екзекутиран Харолд Уейн Никълс чрез смъртоносна инжекция за изнасилването и убийството през 1988 г. на Карен Пули, 20-годишна студентка в щатския колеж в Чатануга, съобщи Асошиейтед прес.

64-годишният Никълс призна, че е убил Пули, както и че е изнасилил няколко други жени в района на Чатануга. Въпреки че изрази разкаяние по време на съдебния процес, той призна, че би продължил с насилственото си поведение, ако не беше арестуван. Той беше осъден на смърт през 1990 г.

"Към хората, на които съм навредил, съжалявам“, каза Никълс в последната си изявление.

Никълс беше привързан към носилка с чаршаф, изтеглен малко над кръста му, и дълга тръба, простираща се от съседна стая до интравенозна система, поставена от вътрешната част на лакътя му. В един момент той пое много дълбоко въздух и цялото му тяло се изпъна. Дишането му се забави, след което спря и беше обявен за мъртъв.

Сестрата на Никълс, Дебора Пери, наблюдаваше екзекуцията от стаята за свидетели и плачеше тихо, но не проговори.

Криптомагнатът До Квон беше осъден на 15 години затвор за подвеждане на инвеститори, които загубиха милиарди, когато неговият проект за стабилна криптовалута TerraUSD се срина през 2022 г., съобщи Асошиейтед прес.

Присъдата на Квон от федерален съдия в Ню Йорк идва, след като през август той се призна за виновен по обвинения в измама, произтичащи от краха на Terraform Labs на стойност 40 милиарда долара.

Компанията рекламираше TerraUSD като надеждна "стабилна валута" – вид валута, която обикновено е обвързана със стабилни активи, за да се предотвратят драстични колебания в цените. Прокурорите обаче твърдят, че всичко това е било илюзия, която се е срутила, опустошавайки инвеститорите и предизвиквайки "каскада от кризи, които заляха криптовалутните пазари".

Квон преди това се съгласи да отстъпи над 19 милиона долара, които според властите отразяват незаконно придобити приходи, като част от споразумението за признаване на вина.