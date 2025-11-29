Разбиха яйце в главата на френски партиен лидер

Лидерът на френската дясна партия „Национален сбор“, Жордан Бардела, е бил нападнат по време на среща с читатели в югозападния френски град Моасак. Заподозреният е разбил яйце по главата му, съобщи вестник „Фигаро“, позовавайки се на жандармерията.

„Докато президентът на Националния сбор е подписвал екземпляри от новата си книга „Какво искат французите“, мъж се е приближил до него и е разбил яйце по главата му“, пише вестникът.

Заподозреният, мъж на около 70 години, е бил незабавно задържан и взет под стража.

Лидерът на „Национален сбор“ не е пострадал и е бил изведен от стаята за няколко минути, преди да продължи срещата си с читатели.