Разбиха яйце в главата на френски партиен лидер

29 Ноември, 2025 20:47

Инцидентът е станал по време на среща с читатели

Разбиха яйце в главата на френски партиен лидер - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова

Лидерът на френската дясна партия „Национален сбор“, Жордан Бардела, е бил нападнат по време на среща с читатели в югозападния френски град Моасак. Заподозреният е разбил яйце по главата му, съобщи вестник „Фигаро“, позовавайки се на жандармерията.

„Докато президентът на Националния сбор е подписвал екземпляри от новата си книга „Какво искат французите“, мъж се е приближил до него и е разбил яйце по главата му“, пише вестникът.

Заподозреният, мъж на около 70 години, е бил незабавно задържан и взет под стража.

Лидерът на „Национален сбор“ не е пострадал и е бил изведен от стаята за няколко минути, преди да продължи срещата си с читатели.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 клетия

    2 5 Отговор
    скопей.трябвало яйцата да му разбият

    20:50 29.11.2025

  • 2 Бойко Българоубиец

    5 2 Отговор
    Българите са твърде страхливи да ме мерят с яйце 😏 хехе ГЕРБ ПОБЕДА!

    20:54 29.11.2025

  • 3 Госпожа преподавателката

    6 3 Отговор
    е разбила главата на макрончо с яйце.
    Ами не стават тези френски микро президенти и затова навремето Германия ги прегази за една седмица. А смените френски войници се чудеха Как да прескочат Ламанша за да избягат.
    До колкото разбрах сега щели да ходят в Украйна за да бягат към Полша. Така е времената се менят.

    Коментиран от #7

    20:55 29.11.2025

  • 4 Сатана Z

    5 2 Отговор
    Нали никой не си е помислял,че партийният лидер на ДПС Пеевски ще се срещне с читатели да обсъждат написаната от него книга?

    20:55 29.11.2025

  • 5 Pyccкий Карлик

    3 8 Отговор
    Колко ли яйци ще се разбият в главата на Джобния Гитлер га руснаците научат за реалния брой жертви в Украйна ? 👍

    Коментиран от #14

    20:58 29.11.2025

  • 6 Пич

    6 2 Отговор
    "Имам една мечта"
    Мартин Лутер Кинг

    От днес и аз имам една мечта
    Да разбия някое яйце
    В политическа глава

    Коментиран от #8, #17

    20:58 29.11.2025

  • 7 киев

    2 6 Отговор

    До коментар #3 от "Госпожа преподавателката":

    за 3 дни

    20:58 29.11.2025

  • 8 ичке

    3 3 Отговор

    До коментар #6 от "Пич":

    твоите в блендера

    Коментиран от #10

    20:59 29.11.2025

  • 9 Феникс

    6 2 Отговор
    Неолибералните фашисти стават все по радикални и безкруполни! Не зная горките че ако и ответната страна се радикализира като тях ще гризнат дръвцето!

    20:59 29.11.2025

  • 10 Така

    2 2 Отговор

    До коментар #8 от "ичке":

    Ли наричаш изхода....ааа......входа си? Блендер?!

    Коментиран от #12

    21:02 29.11.2025

  • 11 Пепа

    7 2 Отговор
    И на Урсула така , ама с щраусово яйце!!!!

    Коментиран от #13

    21:02 29.11.2025

  • 12 питай мааси

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "Така":

    тя много поема.може и ти палафник да си пробваш входовете

    21:04 29.11.2025

  • 13 ти две

    1 2 Отговор

    До коментар #11 от "Пепа":

    ма църни

    21:05 29.11.2025

  • 14 Ако баба беше мъжка

    1 2 Отговор

    До коментар #5 от "Pyccкий Карлик":

    И Васил Левски с ботуши,а Христо БОТЕВ с каска

    Коментиран от #15

    21:06 29.11.2025

  • 15 мии

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "Ако баба беше мъжка":

    дръж дръжкота

    21:08 29.11.2025

  • 16 Сорос

    0 1 Отговор
    Понеже съм филантроп, помогнах му на човечеца с малко от парите ви, че на пенцийка не издъжа!
    Пък и в ареста ще го хранят безплатно!

    "Заподозреният, мъж на около 70 години, е бил незабавно задържан и взет под стража."

    21:23 29.11.2025

  • 17 Центов

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Пич":

    Аз също, но ако Сорос избере главата на политика, а не безплатно!

    21:26 29.11.2025

