Разбиха яйце в главата на френски партиен лидер

Лидерът на френската дясна партия „Национален сбор“, Жордан Бардела, е бил нападнат по време на среща с читатели в югозападния френски град Моасак. Заподозреният е разбил яйце по главата му, съобщи вестник „Фигаро“, позовавайки се на жандармерията.
„Докато президентът на Националния сбор е подписвал екземпляри от новата си книга „Какво искат французите“, мъж се е приближил до него и е разбил яйце по главата му“, пише вестникът.
Заподозреният, мъж на около 70 години, е бил незабавно задържан и взет под стража.
Лидерът на „Национален сбор“ не е пострадал и е бил изведен от стаята за няколко минути, преди да продължи срещата си с читатели.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 клетия
20:50 29.11.2025
2 Бойко Българоубиец
20:54 29.11.2025
3 Госпожа преподавателката
Ами не стават тези френски микро президенти и затова навремето Германия ги прегази за една седмица. А смените френски войници се чудеха Как да прескочат Ламанша за да избягат.
До колкото разбрах сега щели да ходят в Украйна за да бягат към Полша. Така е времената се менят.
Коментиран от #7
20:55 29.11.2025
4 Сатана Z
20:55 29.11.2025
5 Pyccкий Карлик
Коментиран от #14
20:58 29.11.2025
6 Пич
Мартин Лутер Кинг
От днес и аз имам една мечта
Да разбия някое яйце
В политическа глава
Коментиран от #8, #17
20:58 29.11.2025
7 киев
До коментар #3 от "Госпожа преподавателката":за 3 дни
20:58 29.11.2025
8 ичке
До коментар #6 от "Пич":твоите в блендера
Коментиран от #10
20:59 29.11.2025
9 Феникс
20:59 29.11.2025
10 Така
До коментар #8 от "ичке":Ли наричаш изхода....ааа......входа си? Блендер?!
Коментиран от #12
21:02 29.11.2025
11 Пепа
Коментиран от #13
21:02 29.11.2025
12 питай мааси
До коментар #10 от "Така":тя много поема.може и ти палафник да си пробваш входовете
21:04 29.11.2025
13 ти две
До коментар #11 от "Пепа":ма църни
21:05 29.11.2025
14 Ако баба беше мъжка
До коментар #5 от "Pyccкий Карлик":И Васил Левски с ботуши,а Христо БОТЕВ с каска
Коментиран от #15
21:06 29.11.2025
15 мии
До коментар #14 от "Ако баба беше мъжка":дръж дръжкота
21:08 29.11.2025
16 Сорос
Пък и в ареста ще го хранят безплатно!
"Заподозреният, мъж на около 70 години, е бил незабавно задържан и взет под стража."
21:23 29.11.2025
17 Центов
До коментар #6 от "Пич":Аз също, но ако Сорос избере главата на политика, а не безплатно!
21:26 29.11.2025