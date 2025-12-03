Бившият президент на Бразилия ще прекара поне 7,5 години в строг затвор

Бившият президент на Бразилия Жаир Болсонаро, осъден на 27 години и три месеца за организиране на опит за държавен преврат, ще трябва да остане в затвор със строг режим поне 7 години и 6 месеца, съобщиха бразилските съдебни власти, предаде испанската агенция ЕФЕ, предава БТА.

Според документа, изпратен от Наказателния съд до Върховния съд, Болсонаро ще може да поиска по-лек режим на изтърпяване на присъдата едва на 24 април 2033 г. Ако това бъде одобрено, той ще може да напуска затвора през деня за работа или учене, но ще се връща в килията си всяка вечер.

Същият съд постанови, че бившият лидер може да подаде искане за условно освобождаване на 13 март 2037 г., дни преди да навърши 82 години. Присъдата му започна да се изтърпява на 4 август и ще приключи през 2052 г.

Болсонаро обаче продължава да се надява, че Върховният съд ще разгледа жалбата му за анулиране на делото, въпреки че съдът вече го е обявил за приключено.

Бившият президент излежава присъдата си в специална килия в централата на Федералната полиция в Бразилия. Той бе осъден за ръководене на заговор, целящ да попречи на президента Луиз Инасио Лула да Силва да встъпи в длъжност след изборите през октомври 2022 г., когато Болсонаро също бе кандидат за преизбиране.