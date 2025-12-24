Новини
Свят »
Бразилия »
Бразилия очаква намеса на САЩ в президентските избори през 2026 г.

Бразилия очаква намеса на САЩ в президентските избори през 2026 г.

24 Декември, 2025 03:47, обновена 24 Декември, 2025 03:52 389 1

  • бразилия-
  • сащ-
  • избори-
  • президент

Ръководството на страната проучва варианти за "противодействие на потенциалните заплахи"

Бразилия очаква намеса на САЩ в президентските избори през 2026 г. - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Ръководството на Бразилия проучва варианти за противодействие на потенциални заплахи от намеса на САЩ в президентските избори през 2026 г., пише вестник Folha de S.Paulo, позовавайки се на правителствени източници.

Според тези източници, близките до президента Лула да Силва смятат, че Белият дом може открито да подкрепи кандидат на десницата, идеологически близък до бившия лидер Жаир Болсонаро (2019-2022). Бразилия също така се опасява, че американската администрация ще се опита да помогне на десницата да мобилизира консервативните избиратели.

Източниците добавят, че бразилските власти се готвят за период на турбуленция, въпреки опитите на ръководството да изгради прагматичен диалог с Вашингтон по търговски и икономически въпроси тази година.

Президентските избори в Бразилия ще се проведат през октомври 2026 г. Настоящият президент Лула да Силва вече обяви кандидатурата си за още един мандат като кандидат на Работническата партия. Дясната опозиция продължава да търси единен кандидат, който да замени осъдения през септември на повече от 27 години затвор Болсанаро.


Бразилия
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Архимандрисандрит Бибиян

    0 0 Отговор
    Многополюсния нещо се оказа фашлиф?

    03:55 24.12.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания