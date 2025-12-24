Бразилия очаква намеса на САЩ в президентските избори през 2026 г.

Ръководството на Бразилия проучва варианти за противодействие на потенциални заплахи от намеса на САЩ в президентските избори през 2026 г., пише вестник Folha de S.Paulo, позовавайки се на правителствени източници.

Според тези източници, близките до президента Лула да Силва смятат, че Белият дом може открито да подкрепи кандидат на десницата, идеологически близък до бившия лидер Жаир Болсонаро (2019-2022). Бразилия също така се опасява, че американската администрация ще се опита да помогне на десницата да мобилизира консервативните избиратели.

Източниците добавят, че бразилските власти се готвят за период на турбуленция, въпреки опитите на ръководството да изгради прагматичен диалог с Вашингтон по търговски и икономически въпроси тази година.

Президентските избори в Бразилия ще се проведат през октомври 2026 г. Настоящият президент Лула да Силва вече обяви кандидатурата си за още един мандат като кандидат на Работническата партия. Дясната опозиция продължава да търси единен кандидат, който да замени осъдения през септември на повече от 27 години затвор Болсанаро.