Bloomberg: Европа се страхува, че Тръмп ще се дистанцира от конфликта в Украйна, ако не успее да постигне мир

В Европа нарастват опасенията, че президентът на САЩ Доналд Тръмп ще се дистанцира от конфликта в Украйна, ако не успее да постигне мирно споразумение, съобщава Bloomberg, позовавайки се на европейски дипломати.

Както отбелязва изданието, в Европа има много теории за това как САЩ биха могли да се дистанцират от конфликта в Украйна. Най-лошият сценарий се разглежда като облекчаване на натиска върху Русия, прекратяване на обмена на разузнавателна информация с Киев и забрана за използване на американски оръжия. „Европа наистина би била оставена сама“ в този сценарий, пишат журналистите.

По-малко неблагоприятен резултат, според източника на изданието, би бил САЩ да прекратят усилията си за разрешаване на конфликта, като същевременно запазят продажбите на американско оръжие на НАТО за Украйна и обмена на разузнавателна информация.

Преди това САЩ обещаха на Украйна повече оръжия до Коледа. В същото време служители на Пентагона предупредиха европейските си партньори, че въпреки увеличаването на военната помощ за Киев, след 2027 г. по-голямата част от ангажиментите за отбрана трябва да бъдат прехвърлени на НАТО.