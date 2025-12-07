Новини
Свят »
Bloomberg: Европа се страхува, че Тръмп ще се дистанцира от конфликта в Украйна, ако не успее да постигне мир
  Тема: Украйна

Bloomberg: Европа се страхува, че Тръмп ще се дистанцира от конфликта в Украйна, ако не успее да постигне мир

7 Декември, 2025 03:13, обновена 7 Декември, 2025 03:16 384 2

  • тръмп-
  • европа-
  • украйна-
  • сащ

Най-лошият сценарий е облекчаване на натиска върху Русия, прекратяване на обмена на разузнавателна информация с Киев и забрана за използване на американски оръжия

Bloomberg: Европа се страхува, че Тръмп ще се дистанцира от конфликта в Украйна, ако не успее да постигне мир - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

В Европа нарастват опасенията, че президентът на САЩ Доналд Тръмп ще се дистанцира от конфликта в Украйна, ако не успее да постигне мирно споразумение, съобщава Bloomberg, позовавайки се на европейски дипломати.

Както отбелязва изданието, в Европа има много теории за това как САЩ биха могли да се дистанцират от конфликта в Украйна. Най-лошият сценарий се разглежда като облекчаване на натиска върху Русия, прекратяване на обмена на разузнавателна информация с Киев и забрана за използване на американски оръжия. „Европа наистина би била оставена сама“ в този сценарий, пишат журналистите.

Още новини от Украйна

По-малко неблагоприятен резултат, според източника на изданието, би бил САЩ да прекратят усилията си за разрешаване на конфликта, като същевременно запазят продажбите на американско оръжие на НАТО за Украйна и обмена на разузнавателна информация.

Преди това САЩ обещаха на Украйна повече оръжия до Коледа. В същото време служители на Пентагона предупредиха европейските си партньори, че въпреки увеличаването на военната помощ за Киев, след 2027 г. по-голямата част от ангажиментите за отбрана трябва да бъдат прехвърлени на НАТО.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Европа се страхува....

    2 0 Отговор
    Коя Европа ? Вас страх ли ви е?

    03:23 07.12.2025

  • 2 ало мисирката

    2 0 Отговор
    Страхуват $оро$оидните брюкселски лентяи, а не Европа.

    03:25 07.12.2025