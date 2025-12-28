Румяна Дечева: Насилственото въвеждане на машинното гласуване, без да бъде обяснено, не е добро решение

"Насилственото въвеждане на машинното гласуване, без да бъде обяснено, без да са се постарали народните представители да постигнат консенсус и без да са изчистили недоверието на хората към машините за гласуване, не е добро решение". Това заяви пред News.bg Румяна Дечева, експерт по изборно законодателство и бивш председател и заместник-председател на Обществения съвет към Централната избирателна комисия (ЦИК).
Тя обясни, че вероятно има основания ПП-ДБ да поискат 100% машинно гласуване на предсрочните парламентарни избори през пролетта.
"Добрата практика е да няма на едно и също място и по също време друг вид гласуване. Ако има и различен начин на гласуване за хора, които биха предпочели да изразят гласа си по-различен начин, то гласуването в секция би трябвало да е с машина, а останалите хора да гласуват с хартия, но по друго време и друго място. Ние сме единствената страна, в която се гласува и с хартия, и с машина в един и същи ден и на едно и също място", коментира Дечева.
Тя даде пример, че Изборният кодекс е един от най-променяните закони у нас - цели 27 промени в последните 11 години, което по думите ѝ не е най-добрата практика.
Според Дечева дали ще се върне доверието в изборния процес с промени в Изборния кодекс - зависело народните представители как щe го направят. "Не виждам процес, който да обединява, който да се опитва да поставят еднакви условия пред всички нас, гласуващите", отбеляза експертът по изборното законодателство.
Румяна Дечева посочи, че онова, което може да се направи като промени в Изборния кодекс, е да се върне функционалността на машините за гласуване, а не те да бъдат просто "принтери". Единствено трябва да се махнат едни недомислици, които превърнаха машините, които сме платили като страна, в която подаваме гласа си. Могат да бъдат направени и други неща, които не изисква промени в Изборния кодекс, като например в изборните секции, уточни Дечева.
Другото, което би могло да се направи за предсрочните парламентарни избори, без да се налага промяна, е по отношение предотвратяването изкривяването на вота чрез купения и контролиран вот. Това са малки неща, които при воля и при предварителна декларация за решимост от страна на парламентарно представените партии, може да повиши доверието в изборния процес, смята Румяна Дечева.
Тя допълни, че друго, което може да се направи е промяна в обучението на Секционните избирателни комисии (СИК) и на Районните избирателни комисии (РИК). Огромна част от членовете на СИК изпълняват работата си, без да бъдат обучени и слушат някой, който е обучен. Те следват някого, а не изпълняват мандата си такъв, какъвто е по закон, изтъкна Румяна Дечева.
Защо не се използват лични карти с биометрични данни на изборите?
Румяна Дечева заяви, че не се използват лични карти с биометрия, защото това до голяма степен касае контролирания вот. Биометричното разпознаване би решило много проблеми, смята тя. И даде пример, че много държави минават към биометричното разпознаване с аргумент, за да се знае кое точно лице гласува.
Според нея до 2-3 месеца при следващите парламентарни избори няма да има възможност да бъдат въведени лични карти с биометрия в борбата срещу купения и контролиран вот. "Онова, което може да се направи е разговорът и обсъжданията за промени да започнат и когато се вземе решението какво да се направи в Изборния кодекс, то да стане закон, за да не се компрометира качеството на процеса. Със сигурност биометричното разпознаване ще подобри и доверието, и качеството в изборите", каза още Румяна Дечева.
1 Ами
08:34 28.12.2025
2 Кирчо и Кокорчо
08:35 28.12.2025
3 Последния Софиянец
08:35 28.12.2025
4 Решение
Депутати и министри без охрана и имунитет
Който отсъства от зала няма надник
Три самоотлъчки дисциплинарно уволнение
Депутатска заплата максимум две средни за страната
08:36 28.12.2025
5 Леля Гошо
08:37 28.12.2025
6 И в допълнение
08:37 28.12.2025
7 про100то
08:37 28.12.2025
8 Последния Софиянец
Коментиран от #54
08:37 28.12.2025
9 Ъхъ!!!
Коментиран от #15
08:38 28.12.2025
10 Пич
Коментиран от #22
08:40 28.12.2025
11 Никой
08:42 28.12.2025
12 1357
08:48 28.12.2025
13 машинното гласуване води до
АЛА БАЛА
Познахте коя е нали
Шарлатан партия
08:50 28.12.2025
14 Тома
Коментиран от #20
08:50 28.12.2025
15 Прав си, но
До коментар #9 от "Ъхъ!!!":Сега на мода са флашките. Всяко нещо с времето си.
08:53 28.12.2025
16 Какво
08:53 28.12.2025
17 Здрасти
Коментиран от #26
08:54 28.12.2025
18 в кратце
08:55 28.12.2025
19 КАТО БЯХ 3-ТИ КЛАС
08:55 28.12.2025
20 Й.В.Сталин
До коментар #14 от "Тома":Моля те, прояви малко уважение, "човека" пиши с главно Ч та да няма недоразумения.
Хубав ден.
08:56 28.12.2025
21 проф Константинов
Коментиран от #25, #32, #61
08:56 28.12.2025
22 Баце
До коментар #10 от "Пич":Кратко и ясно и изчерпателно, но ще си позволя да добавя:
играят си на управляващи и опозиция само по време на избори или когато не могат да уточнят процентите или откровено се прецакват и не дават нищо на другите.
08:58 28.12.2025
23 Ами
Коментиран от #34
08:58 28.12.2025
24 така е
През ноември 2021 г. ЦИК потвърди за наличие на нови 199 машини, които също не бяха регистрирани и бяха открити в склад на „Сиела Норма“ след разследвания.
09:02 28.12.2025
25 А да питам
До коментар #21 от "проф Константинов":ТРЯБВА ДА Е СЪС МАШИНА, ЗАРАДИ ТУМБИТЕ ТЪМНИ НЕГРАМОТНИЦИ КОЙТО ВСЕКИ ПЪТ ОПРЕДЕЛЯТ ВЪВ ДАДЕН РАЙОН КОЙ ДА "УПРАВЛЯВА". ТО СЪС КЛЕЧКИ, ЦИФРИ ИЗПИСАНИ ПО РЪЦЕТЕ, ГОТОВИ БЮЛЕТИНИ ДАДЕНИ ИМ ПРЕДВАРИТЕЛНО, И ОЩЕ КУП НЕЗАКОННИ НЕЩА.
Коментиран от #27, #28
09:02 28.12.2025
26 Знаещ
До коментар #17 от "Здрасти":Абе ,,умнико,,. Ти колата я караш само докато и изтече гаранцията ли? При машинното гласуване има по малка възможност за влизане с готова написана бюлетина. Ако сканираш резултата и флашки и хеш кодове няма да помогнат. Въпросът е, че един етнос само това чака. Иначе са назад с едни 100 евра. И едно Ново начало ще е 5та партия.
Коментиран от #30
09:05 28.12.2025
27 А да питам
До коментар #25 от "А да питам":Тумби неграмотници само в България ли има?
Коментиран от #35
09:05 28.12.2025
28 Последния Софиянец
До коментар #25 от "А да питам":Групите платени роми са много добри с машините .Имам чувството че им правят обучение на машините.
09:05 28.12.2025
29 Хартията
09:06 28.12.2025
30 Здрасти
До коментар #26 от "Знаещ":Кой ще ми гарантира че машина без гаранция не е отваряна и бърникана вътре?
Коментиран от #39, #43
09:06 28.12.2025
31 Павел пенев
09:07 28.12.2025
32 АБЕ, "професоре"
До коментар #21 от "проф Константинов":И ти мислиш че със твоя глас си променил нещо?
Коментиран от #36
09:07 28.12.2025
33 Знаещ
Коментиран от #40
09:08 28.12.2025
34 Пич
До коментар #23 от "Ами":Ако щеш вярвай , но и Хитлер не е успял да постигне такъв фашизъм , какъвто постигна ЕС !!! За нас е ясно - процедират сякаш сме им поредната африканска колония. Но същото правят и в старите държави от ЕС ! Никой не пита примерно германците или французите дали искате да канят камилари !!! И сега , когато германците и французите ясно надигат глас в протести срещу камиларите и талибаните , вместо някой от ЕС да ги чуе , изпращат разни МВР - та да ги бият , и обстрелват с газ и студена вода !!! И това - срещу собствените си народи , за да са добре талибаните!!!
Коментиран от #37, #38
09:08 28.12.2025
35 Само
До коментар #27 от "А да питам":тука им плащат.
09:08 28.12.2025
36 как да го промениш?
До коментар #32 от "АБЕ, "професоре"":През 2021 година в България бяха установени 92 непоръчани изборни машини, които са били задържани на митници. Тези устройства предизвикаха значителни полемики относно тяхната легитимност и цел. По-конкретно, те бяха внесени от компанията „Сиела Норма“ и стана ясно, че честа манипулация на изборите е била потенциално възможна.
Общата бройка хванати от МВР фалшиви машини е 624. Кой е харчил пари за тях и за какво са му били? Всичките ли са хванати?
Коментиран от #42, #45, #48
09:09 28.12.2025
37 Нещо
До коментар #34 от "Пич":на синджир ли си вързан тука ?
09:10 28.12.2025
38 разликата е
До коментар #34 от "Пич":ЕС ти дава правото да го напуснеш когато пожелаеш. Дори няма да те пита къде ще заминеш. Освен това Путин дава два златни декара в Сибир на всеки имигрант. Ще забогатееш!
Коментиран от #72
09:10 28.12.2025
39 Знаещ
До коментар #30 от "Здрасти":А кой ще гарантира, че хартиеното гласуване е реално. Ако беше рата, нямаше да се хабим да пишем тук. Работата е че няма за кого да гласуваме.
Коментиран от #44
09:11 28.12.2025
40 какво ще кажеш
До коментар #33 от "Знаещ":Да гласуваме през банкоматите? Така няма да има съмнения за манипулации.
09:12 28.12.2025
41 нннн
Коментиран от #71
09:12 28.12.2025
44 Щи кажа
До коментар #39 от "Знаещ":Хартията ОСТАВА и винаги може да бъде проверена. КОЙ ГАРАНТИРА, ЧЕ ФЛАШКАТА ВКЛЮЧЕНА В МАШИНАТА НЕ Е ПРЕДВАРИТЕЛНО ЗАПИСАНА? Каква е причината за драстичните разлики между отчетения от мапината брой гласове и броя на контролните отрязъци от същата машина?
09:13 28.12.2025
45 Знаещ
До коментар #36 от "как да го промениш?":А да си чувал за допълнително напрчатани бюлетини. Към 400000 бяха май. Те за какво са.
Коментиран от #49
09:13 28.12.2025
46 не подкрепям пп дб или
09:14 28.12.2025
47 само толкова
До коментар #43 от "Тръмпича":Само толкова ли ви е интелекта на поклонниците на Костя?
09:14 28.12.2025
48 Някой
До коментар #36 от "как да го промениш?":А над половин милион фалшиви, ЗАДРАСКАНИ бюлетини, изгубени протоколи, изгубени чували,
09:15 28.12.2025
49 да бе
До коментар #45 от "Знаещ":И на тях било напечатано СПЕСИМЕН. Пройзводствен брак.
Коментиран от #53
09:15 28.12.2025
50 да се знае
Коментиран от #51, #55
09:16 28.12.2025
51 Пременил
До коментар #50 от "да се знае":се Илия..... пак с тия.
09:18 28.12.2025
52 Някой
09:18 28.12.2025
53 Не бе
До коментар #49 от "да бе":подготвени са за недействителни.
Коментиран от #56
09:20 28.12.2025
54 клюкарката
До коментар #8 от "Последния Софиянец":Винаги когато няма кого да канят привикват тази устата леля да създава шум в пространството.Разберете го бе-всички в пенсионна възраст да си стоят в къщи.Освободете позициите на младите.В тях е бъдещето на държавата.Не е възможно човек който е учил "история на БКП" и "основи на комунизма",днес да ръси акъл по медиите.Не става,а и не трябва.
Коментиран от #57
09:20 28.12.2025
55 Някой
До коментар #50 от "да се знае":А ТЕБ ИНТЕРЕСУВА ЛИ ТЕ КАКВО Е КАЗАЛ НЯКОЙ СИ ТЪР"ТЕЙ. ПО" МЕДИЙТЕ" РАЗБИРАЧИ ХИЛЯДИ.
09:22 28.12.2025
56 действителни недействитлни се бори лесно
До коментар #53 от "Не бе":Махат се химикалките от секциите и всека партиа получава само един голям номер. В урната пускаш този номер. Когато няма писано и драскано, няма да има и недействителни бюлетини. И е мит че на изборите имало много недействителни бщлетини.
Коментиран от #65
09:22 28.12.2025
57 Хаха
До коментар #54 от "клюкарката":Младите са на "прайда". За това стават, за нищо друго.
09:24 28.12.2025
58 проф. Константинов
"На повечето места по света, където се използват машини, те се използват за това, за принтери, в САЩ е така. Тоест, ние искаме да въведем прогресивната американска технология. Тази система на гласуване е за богати нации. Според мен е недостойно да обсъждам, че БНБ не може да отпечата бюлетини. В 21-ви век е просто смешно да говорим за това", коментира експертът.
„Всички европейци си изхвърлиха машините, където ги имаха. Защо да ги въвеждаме, ако повече от половината хора не ги искат?“, попита проф. Константинов.
"Това с невалидните гласове у нас е пълен мит и лъжа. Един единствен път имаше висок процент и то само когато изборите бяха за кмет и общински съветници. Тогава бяха 15% недействителните гласове. При парламентарни избори, особено пък при президентски, когато сме гласували само с бюлетини, гласовете винаги са били в нормата", каза още той.
Според проф. Константинов машинното гласуване е отказало много българи да гласуват на три поредни парламентарни избори.
09:25 28.12.2025
59 Факт
09:26 28.12.2025
60 Тъмен субект
Коментиран от #62
09:27 28.12.2025
61 Стефан
До коментар #21 от "проф Константинов":Да изгони неграмотните избиратели от малцинствата.
09:29 28.12.2025
62 ти кажи
До коментар #60 от "Тъмен субект":Кой внесе тези 624 фалшиви изборни машини, които хвана МВР и за какво си е харчил парите за тях? Музей ли ще прави?
09:29 28.12.2025
63 Асен
Коментиран от #68
09:30 28.12.2025
64 ООрана държава
09:30 28.12.2025
65 Сакън
До коментар #56 от "действителни недействитлни се бори лесно":достатъчно номера прекарват лилавите. Пълно беше с цuгaнu в тия комисии на последните избори. Хората вече са толкоз погнусени, че даже и в комисиите не искат да се хващат. Имената на партиите, написани, без номера. Който не може да чете, да ходи да се научи.
09:30 28.12.2025
66 аз съм за машинно гласуване
09:30 28.12.2025
67 Манипулиран машинен вот
09:31 28.12.2025
68 интересното е
До коментар #63 от "Асен":Че статистиката показва в цинагнските махали най-много гласове за ППДБ.
09:31 28.12.2025
69 Костадин
09:33 28.12.2025
71 Ъхъ!!!
До коментар #41 от "нннн":Ами начина за честно гласуване в България е открит - машинното гласуване! Ама на някои хора това хич не им харесва - не може да драскаш по бюлетините и по протоколите и е доста по-трудно да купуваш гласове.
09:34 28.12.2025
72 Пич
До коментар #38 от "разликата е":Леле...... Не мога да повярвам колко си лишен от разсъдък , а се имаш за умен !!! ЕС ти давал право да го напускаш , за да натъпче на твоето място в родината ти камилари и талибани...???!!! Паветник , паветнииик...... Кога ви осакатиха толкова в мозъка.....???!!!
09:36 28.12.2025