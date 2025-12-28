Новини
Румяна Дечева: Насилственото въвеждане на машинното гласуване, без да бъде обяснено, не е добро решение

Румяна Дечева: Насилственото въвеждане на машинното гласуване, без да бъде обяснено, не е добро решение

28 Декември, 2025

"Ние сме единствената страна, в която се гласува и с хартия, и с машина в един и същи ден и на едно и също място", коментира експертът по изборно законодателство

"Насилственото въвеждане на машинното гласуване, без да бъде обяснено, без да са се постарали народните представители да постигнат консенсус и без да са изчистили недоверието на хората към машините за гласуване, не е добро решение". Това заяви пред News.bg Румяна Дечева, експерт по изборно законодателство и бивш председател и заместник-председател на Обществения съвет към Централната избирателна комисия (ЦИК).

Тя обясни, че вероятно има основания ПП-ДБ да поискат 100% машинно гласуване на предсрочните парламентарни избори през пролетта.

"Добрата практика е да няма на едно и също място и по също време друг вид гласуване. Ако има и различен начин на гласуване за хора, които биха предпочели да изразят гласа си по-различен начин, то гласуването в секция би трябвало да е с машина, а останалите хора да гласуват с хартия, но по друго време и друго място. Ние сме единствената страна, в която се гласува и с хартия, и с машина в един и същи ден и на едно и също място", коментира Дечева.

Тя даде пример, че Изборният кодекс е един от най-променяните закони у нас - цели 27 промени в последните 11 години, което по думите ѝ не е най-добрата практика.

Според Дечева дали ще се върне доверието в изборния процес с промени в Изборния кодекс - зависело народните представители как щe го направят. "Не виждам процес, който да обединява, който да се опитва да поставят еднакви условия пред всички нас, гласуващите", отбеляза експертът по изборното законодателство.

Румяна Дечева посочи, че онова, което може да се направи като промени в Изборния кодекс, е да се върне функционалността на машините за гласуване, а не те да бъдат просто "принтери". Единствено трябва да се махнат едни недомислици, които превърнаха машините, които сме платили като страна, в която подаваме гласа си. Могат да бъдат направени и други неща, които не изисква промени в Изборния кодекс, като например в изборните секции, уточни Дечева.

Другото, което би могло да се направи за предсрочните парламентарни избори, без да се налага промяна, е по отношение предотвратяването изкривяването на вота чрез купения и контролиран вот. Това са малки неща, които при воля и при предварителна декларация за решимост от страна на парламентарно представените партии, може да повиши доверието в изборния процес, смята Румяна Дечева.

Тя допълни, че друго, което може да се направи е промяна в обучението на Секционните избирателни комисии (СИК) и на Районните избирателни комисии (РИК). Огромна част от членовете на СИК изпълняват работата си, без да бъдат обучени и слушат някой, който е обучен. Те следват някого, а не изпълняват мандата си такъв, какъвто е по закон, изтъкна Румяна Дечева.

Защо не се използват лични карти с биометрични данни на изборите?

Румяна Дечева заяви, че не се използват лични карти с биометрия, защото това до голяма степен касае контролирания вот. Биометричното разпознаване би решило много проблеми, смята тя. И даде пример, че много държави минават към биометричното разпознаване с аргумент, за да се знае кое точно лице гласува.

Според нея до 2-3 месеца при следващите парламентарни избори няма да има възможност да бъдат въведени лични карти с биометрия в борбата срещу купения и контролиран вот. "Онова, което може да се направи е разговорът и обсъжданията за промени да започнат и когато се вземе решението какво да се направи в Изборния кодекс, то да стане закон, за да не се компрометира качеството на процеса. Със сигурност биометричното разпознаване ще подобри и доверието, и качеството в изборите", каза още Румяна Дечева.


