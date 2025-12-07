Новини
Тръмп: Влизащите в САЩ по море наркотици намаляха с 94%, търся останалите шест

7 Декември, 2025 03:38

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган проведе телефонен разговор с венецуелския лидер Николас Мадуро

Тръмп: Влизащите в САЩ по море наркотици намаляха с 94%, търся останалите шест - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Съединените щати ще започнат да се борят с наркокартелите на сушата по същия начин, както го правят в морето, обяви президентът на САЩ Доналд Тръмп на гала вечерята в Кенеди Център „Хонорс“.

Съединените щати преследват лодки край бреговете на Централна и Южна Америка за предполагаем трафик на наркотици.

„Ще започнем същия процес на сушата, защото знаем всеки маршрут, знаем всяка къща, знаем къде живеят.“ „Знаем всичко за тях“, каза той.

Той добави, че количеството наркотици, влизащи в САЩ по море, е намаляло с 94 процента.

„И се опитвам да разбера кои са останалите шест процента“, заключи президентът.

Вашингтон оправдава военното си присъствие в Карибския регион, позовавайки се на борбата с наркотрафика.

През първите два месеца на есента американците многократно откриваха огън, за да унищожават лодки край бреговете на Венецуела. В края на септември NBC съобщи, че американските военни работят върху варианти за насочване към наркотрафиканти в самата латиноамериканска страна.

През ноември Тръмп изрази мнение, че дните на венецуелския президент Николас Мадуро като държавен глава са преброени, но увери, че Вашингтон няма планове да воюва с Каракас.

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган подчерта важността от продължаването на диалога между Венецуела и САЩ по време на телефонен разговор в събота с венецуелския лидер Николас Мадуро, съобщи Анадолската агенция (АА), цитирана от БТА.

Според Дирекцията по комуникации към турското президентство двамата президенти са обсъдили по телефона двустранните отношения и ключови регионални събития.

Ердоган е подчертал пред Мадуро важността на диалога между САЩ и Венецуела, изразявайки надежда, че настоящото напрежение между тях ще отслабне.

Турция поддържа тесни връзки с Венецуела. Президентът Ердоган посети страната за последен път през декември 2018 г., за да предложи подкрепата си на Мадуро, чието преизбиране беше отхвърлено от Вашингтон и някои европейски страни заради изборни измами.

Американски официални лица и медии посочиха възможността Мадуро да намери убежище в Турция, ако падне от власт.

„Чух, че Турция и Иран са много приятни по това време на годината“, написа миналата седмица сенаторът републиканец Линдзи Греъм в „Екс“, приканвайки венецуелския президент да напусне страната си.


САЩ
Оценка 5 от 1 гласа.
