Актуализираната Стратегия за национална сигурност на САЩ може да бъде гаранция за „конструктивно“ продължаване на преговорите за уреждане на конфликта в Украйна, заяви прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков пред кореспондента на ВГТРК Павел Зарубин.

Според него настоящата администрация на САЩ е коренно различна от предишните и тъй като президентът Доналд Тръмп е „силен“, това му дава възможност да коригира концепцията, за да отговаря на неговата визия.

„Корекциите, които виждаме, бих казал, до голяма степен съответстват на нашата визия и може би можем да се надяваме, че това би могло да бъде скромна гаранция, че ще можем да продължим конструктивно съвместната си работа за намиране на мирно уреждане на конфликта в Украйна – поне“, каза той.

Кремъл счита за положителна стъпка преразглеждането на стратегията за национална сигурност от администрацията на Тръмп, която вече не нарича Русия „пряка заплаха“ и дори призовава за сътрудничество с Москва по отношение на стратегическата стабилност.

Тази оценка беше дадена от Дмитрий Песков, прессекретар на руския президент, в интервю за ТАСС.

„Считаме това за положителна стъпка“, заяви той.

Посланията на администрацията на Тръмп относно руско-американските отношения са поразително различни от подходите на предишни американски лидери, включително Джо Байдън, заяви Песков.

„Като цяло те със сигурност контрастират с подходите на предишни администрации“, оцени прессекретарят на руския лидер.

Кремъл възнамерява да проучи по-подробно актуализираната Стратегия за национална сигурност на САЩ и да анализира нейните разпоредби, каза още "гласът" на Путин.

„Разбира се, трябва да я проучим по-внимателно и да я анализираме“, отбеляза той.

В контекста на публикуването на актуализираната Стратегия за национална сигурност на САЩ, Европейската комисия (ЕК) заяви, че цени трансатлантическите отношения, но се застъпва за водещата роля на ЕС при вземането на решения относно себе си.

Говорителят на ЕС заяви това пред кореспондента на Европейская правда, цитиран от ФОКУС.



В светлината на публикуването на Стратегията за национална сигурност на САЩ, говорителят отбеляза "приоритета на прекратяване на войната на Русия срещу Украйна“, както и важното внимание към събитията в Западното полукълбо, "което е ключово за сигурността на самите САЩ“.



"Напълно сме съгласни, че "Европа остава стратегически и културно важна за Съединените щати“ и че "трансатлантическата търговия остава стълб на световната икономика и американския просперитет“, заяви той.



Според говорителя, ЕС е активизирал усилията си през последните години за намаляване на зависимостта си от Съединените щати за отбрана.



"Ще продължим да работим конструктивно, за да гарантираме конкурентоспособността на Европа. Трансатлантическото партньорство е уникално и, както винаги, съюзниците са по-силни заедно“, категоричен е той.



"Решенията, които засягат Европейския съюз, се вземат от Европейския съюз за Европейския съюз, включително решения, които засягат нашата регулаторна автономия, защитата на свободата на словото и международния ред, основан на правила“, добави говорителят.



Новата Стратегия за национална сигурност на САЩ, ключов документ, който определя приоритетите на външната политика и сигурността на Съединените щати, беше публикувана в четвъртък.



Документът подчертава, че политиката спрямо Европа трябва да се фокусира върху връщане към стратегическа стабилност в отношенията с Русия, даване на по-голяма отговорност на Европа за собствената ѝ отбрана и предотвратяване на по-нататъшно разширяване на НАТО.



Първият дипломат на ЕС, Кая Калас, заяви по-рано, че макар критиките на администрацията на САЩ да имат известна основателност, Европа трябва да бъде по-уверена в собствените си сили, особено в отношенията си с Русия.