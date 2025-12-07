Новини
Песков: Актуализираната Стратегия за национална сигурност на САЩ може да е гаранция за успешен завършек на преговорите

Песков: Актуализираната Стратегия за национална сигурност на САЩ може да е гаранция за успешен завършек на преговорите

7 Декември, 2025 04:19, обновена 7 Декември, 2025 10:55

ЕК заяви, че цени трансатлантическите отношения, но се застъпва за водещата роля на ЕС при вземането на решения относно себе си

Песков: Актуализираната Стратегия за национална сигурност на САЩ може да е гаранция за успешен завършек на преговорите - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Актуализираната Стратегия за национална сигурност на САЩ може да бъде гаранция за „конструктивно“ продължаване на преговорите за уреждане на конфликта в Украйна, заяви прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков пред кореспондента на ВГТРК Павел Зарубин.

Според него настоящата администрация на САЩ е коренно различна от предишните и тъй като президентът Доналд Тръмп е „силен“, това му дава възможност да коригира концепцията, за да отговаря на неговата визия.

„Корекциите, които виждаме, бих казал, до голяма степен съответстват на нашата визия и може би можем да се надяваме, че това би могло да бъде скромна гаранция, че ще можем да продължим конструктивно съвместната си работа за намиране на мирно уреждане на конфликта в Украйна – поне“, каза той.

Кремъл счита за положителна стъпка преразглеждането на стратегията за национална сигурност от администрацията на Тръмп, която вече не нарича Русия „пряка заплаха“ и дори призовава за сътрудничество с Москва по отношение на стратегическата стабилност.

Тази оценка беше дадена от Дмитрий Песков, прессекретар на руския президент, в интервю за ТАСС.

„Считаме това за положителна стъпка“, заяви той.

Посланията на администрацията на Тръмп относно руско-американските отношения са поразително различни от подходите на предишни американски лидери, включително Джо Байдън, заяви Песков.

„Като цяло те със сигурност контрастират с подходите на предишни администрации“, оцени прессекретарят на руския лидер.

Кремъл възнамерява да проучи по-подробно актуализираната Стратегия за национална сигурност на САЩ и да анализира нейните разпоредби, каза още "гласът" на Путин.

„Разбира се, трябва да я проучим по-внимателно и да я анализираме“, отбеляза той.

В контекста на публикуването на актуализираната Стратегия за национална сигурност на САЩ, Европейската комисия (ЕК) заяви, че цени трансатлантическите отношения, но се застъпва за водещата роля на ЕС при вземането на решения относно себе си.

Говорителят на ЕС заяви това пред кореспондента на Европейская правда, цитиран от ФОКУС.

В светлината на публикуването на Стратегията за национална сигурност на САЩ, говорителят отбеляза "приоритета на прекратяване на войната на Русия срещу Украйна“, както и важното внимание към събитията в Западното полукълбо, "което е ключово за сигурността на самите САЩ“.

"Напълно сме съгласни, че "Европа остава стратегически и културно важна за Съединените щати“ и че "трансатлантическата търговия остава стълб на световната икономика и американския просперитет“, заяви той.

Според говорителя, ЕС е активизирал усилията си през последните години за намаляване на зависимостта си от Съединените щати за отбрана.

"Ще продължим да работим конструктивно, за да гарантираме конкурентоспособността на Европа. Трансатлантическото партньорство е уникално и, както винаги, съюзниците са по-силни заедно“, категоричен е той.

"Решенията, които засягат Европейския съюз, се вземат от Европейския съюз за Европейския съюз, включително решения, които засягат нашата регулаторна автономия, защитата на свободата на словото и международния ред, основан на правила“, добави говорителят.

Новата Стратегия за национална сигурност на САЩ, ключов документ, който определя приоритетите на външната политика и сигурността на Съединените щати, беше публикувана в четвъртък.

Документът подчертава, че политиката спрямо Европа трябва да се фокусира върху връщане към стратегическа стабилност в отношенията с Русия, даване на по-голяма отговорност на Европа за собствената ѝ отбрана и предотвратяване на по-нататъшно разширяване на НАТО.

Първият дипломат на ЕС, Кая Калас, заяви по-рано, че макар критиките на администрацията на САЩ да имат известна основателност, Европа трябва да бъде по-уверена в собствените си сили, особено в отношенията си с Русия.


Русия
  • 1 Ха-ха-ха

    11 9 Отговор
    Сащ вече.ги е страх да ви нарекат "заплаха"!

    04:25 07.12.2025

  • 2 Последния Софиянец

    13 10 Отговор
    Западното полукълбо за САЩ.Източното за Русия и Китай.

    04:26 07.12.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Нормално

    15 12 Отговор
    Режимът в Кремъл е заплаха за човечеството и самите руснаци.

    Коментиран от #16

    04:37 07.12.2025

  • 5 ЗАПЛАХА ЗА ДА ОГРАБВАТ ДАНЪКОПЛАТЦИТЕ

    13 4 Отговор
    ТО И ПРЕДИ НЕБЯХТЕ ЗАПЛАХА , НО НАЛИ ТРЯБВАШЕ ДА СЕ ВЪРТИ ТАЯ МАНТРА ТА ДА Е ПОВОД ЗА ОГРАБВАНЕТО НА ДАНЪКОПЛАТЦИТЕ , ЗА ВЪОРЪЖАВАНЕ , ЗА ПРЕДИЗВИКАНИ РАЗМИТИЦИ , ЗА ВОЙНИ , ЗА ВЪОРЪЖАВА НЕ НА ПРОКСИТЕ И ....... ОЧЕВАДНИ ПРИМЕРИ ИМА ДНЕС - КАТО СЕ ЗАПОЧНЕ ОТ УКРАЙНА, ПОЛША ,РОМЪНИЯ И ............ !
    ДОБРЕ ЧЕ ДОЙДОХА УМНИ ХОТА НА ВЛАСТ ЗА ДА СЛОЖАТ КРАЙ НЕ ТЕЯ ПЛАШИПУТКУВЦИ НАЙ-ПОСЛЕ!!

    Коментиран от #11

    04:47 07.12.2025

  • 6 Факти

    13 5 Отговор
    Кремъл: Положителна стъпка е, че вече не сме "пряка заплаха" за САЩ а само за ЕвроУрсулите !

    04:51 07.12.2025

  • 7 Миролюб Войнов, наивен оптимист

    8 14 Отговор
    Положителна стъпка ще е, когда 140млн вaтници се събудят и щастливи разберат че Губернята вече я няма 😁👍

    Коментиран от #10

    04:54 07.12.2025

  • 8 Гориил

    14 2 Отговор
    Европа трябва да се промени и реформира по-бързо. В противен случай американците ще спрат да сътрудничат и да помагат. Побързайте. Всичко върви към разпад и деградация. Междувременно и руснаците, и американците искат сближаване и сътрудничество.

    05:06 07.12.2025

  • 9 стоян георгиев

    6 1 Отговор
    РУСИЯ ,САЩ,КИТАЙ ,ИНДИЯ УСТАНОВЯНАТ НОВИЯ СВЕТОВЕН РЕД И ПРИКЛЮЧВАТ С ГЛОБАЛИСТКОТА САРОСОИДНО И ЛИБЕРАСТ-ДЖЕНДЪРЯСАЛО НЕДОНОСЧЕ ЕС ,А НИЕ НАЛИ ВИНАГИ ИСТОРИЧЕСКИ СМЕ НА ГУБЕЩАГА СТРАНА И СЕГА В ТОЗИ ИСТОРИЧЕСКИ МОМЕНТ ЗАРАДИ ЕВРОАТЛАНТИЧЕСКИТЕ ТИКВИ ,ПРАСЕТА И РОЗОВИ ПОНИТА ТОЧНО СЕГА РИПНАХМЕ И РЕШИХМЕ ДА СЕ КАЧИМ НА ПОТЪВАЩИЯ КОРАБ НАРЕЧЕН ЕВРОЗОНА...
    ТЕ НА ТОВА СЕ ВИКА(ДАЛНОВИДНА) ПОЛИТИКА И ПОЛИТИЧЕСКИ КРЕТЕНИЗЪМ ,НО И ИМАМЕ ОЩЕ ЕДИН ШАНС ПРЕДИ ДА ПОТЪНЕМ , ДА СКОЧИМ В ПОСЛЕДНАТА СПАСИТЕЛНА ЛОДКА КАТО ИЗЛЕЗЕМ ВСИЧКИ БЪЛГАРИ ТАЯ СРЯДА НА 10 ЯНУАРИ ПО ПЛОЩАДИТЕ И СВАЛИМ ТОВА ПРОДАЖНО ПРАВИТЕЛСТВО НА ДВАТА ШОПАРА ПРЕДИ ТО ДА Е ПОГРЕБАЛО БЪЛГАРИЯ В ПОРЕДНАТА НАЦИОНАЛНА КАТАСТРОФА..

    09:56 07.12.2025

  • 10 Урсул фон РептиЛайнян🐍

    5 2 Отговор

    До коментар #7 от "Миролюб Войнов, наивен оптимист":

    Соросоидно либерално 💩 свършени сте!

    Коментиран от #24

    09:58 07.12.2025

  • 11 стоян

    0 5 Отговор

    До коментар #5 от "ЗАПЛАХА ЗА ДА ОГРАБВАТ ДАНЪКОПЛАТЦИТЕ":

    До 5 ком - другар твърдиш че запада се въоръжавал - тая лъжлива опорка се изтърка - сесесерето даваше до 30% от брутния продукт за армията а САЩ и запада не повече от 4 - 5%

    10:17 07.12.2025

  • 12 СъBeтckияT пПeHиc аkp0бат

    5 1 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    Коментиран от #25

    10:17 07.12.2025

  • 13 СъBeтckияT пПeHиc аkp0бат

    5 2 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    Коментиран от #22

    10:17 07.12.2025

  • 14 СъBeтckияT пПeHиc аkp0бат

    5 1 Отговор
    Джо Роган: Когато казвам на хората... че 12 000 души са били арестувани във Великобритания тази година за публикации в социалните мрежи, челюстта им пада.

    Трябва да внимавате, защото подобни неща са заразни... Може да се превърнат в истински проблем.

    10:17 07.12.2025

  • 15 СъBeтckияT пПeHиc аkp0бат

    5 1 Отговор
    Корпоративният рейд срещу Nexperia се провали. Нидерландия връща контрола над компанията на китайците.
    Припомням, че китайците реагираха грубо на справедливата конфискация на активите им в Европа, като спряха да доставят чипове на европейската автомобилна индустрия.
    Няколко месеца по-късно Европа беше принудена да направи отстъпки на „изнудвачите“

    10:18 07.12.2025

  • 16 Млъкни веее ,истерия

    4 0 Отговор

    До коментар #4 от "Нормално":

    Млъкни веее истерия

    10:18 07.12.2025

  • 17 Анонимен

    0 4 Отговор
    пак бодка салльотка

    10:45 07.12.2025

  • 18 Майна

    6 0 Отговор
    Какви шамари за Брюксел
    Ха ха ха
    Тръмп ги хвърли в нокдаун..
    Свършени са.
    Браво

    Коментиран от #20

    10:59 07.12.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Експерта от хоремага

    2 0 Отговор
    Американците най накрая загряха, че вместо да възпрепятстват съюз Европа - Русия е по добре да се съюзят с Русия и да бият шута на еуронеадекватите и кораба майка, дето остана без субмарини и само със спомена за Нелсън, понастоящем паметник на Трафалгар чаршия.

    Коментиран от #23

    11:08 07.12.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 хех

    0 0 Отговор
    Айшето може би е девствена... ама надали!

    11:26 07.12.2025

  • 28 Българин

    0 0 Отговор
    "ХОМОТ" Изтегляш пари от банката. Няма с какво да ги върнеш и после ти обират имота и ти слагата на шията "ХОМОТ". Ето какво означава думата "ХОМОТ" - въже с което, без ти да знаеш, да те обесят! Та нищо ново под небето. СССР навлезе по Свещенните Български Земи през 1944г. и по заповед на Юдашвили Сталин бе въведено "Крепостното Право" за изземване на земите на Българските Селяни и натикване по колхозите - ТКЗС да работят за без пари и да изхранват злодеи - комунисти. Тия селяни, които не си даваха земята ги нарекоха кулаци и ги натикаха по концлагерите, избиха цялата българска интелигенция и аристокрация. Обраха парите на Българските Банки от преди 1944г. Създадоха си свой Московски Банки по Българската територия. 32 тона злато през 60те години на миналия век заминаха за Москва да позлатяват дворците на Кремъл! След 1989г. изкупиха 400 хиляди имота по черноморието. Цялата Камчия вече не е Българска. А кои са собственици на Имотните Компании, на ТКЗС и на Външнотърговските Банки - Българи? Бостана е обран и може би само един Български Зеленчук, горе в планината остана необран, да чукa по главите на нас българите, че все още ни има!

    11:30 07.12.2025

