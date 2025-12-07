The New York Times: Европа е на стратегически кръстопът

След публикуването на новата Стратегия за национална сигурност на САЩ, Европа се намира на „стратегически кръстопът“ – между запазването на трансатлантическата сигурност и следването на независим курс в новите реалности на международната политика, пише The New York Times.
Тази седмица администрацията на САЩ публикува актуализирана Стратегия за национална сигурност, която призовава европейските страни да поемат „основна отговорност“ за собствената си отбрана. Съединените щати вече не трябва да гарантират сигурността на Европа, се посочва в нея.
Сред приоритетите на политиката на САЩ спрямо Европа е да ѝ се даде възможност „да стои на собствените си крака и да действа като група от обединени суверенни държави, включително като поеме основна отговорност за собствената си отбрана“.
Освен това Вашингтон обвини Европейския съюз в потискане на „политическата свобода“ и предупреди за риска някои членове на НАТО да станат „предимно неевропейски“.
Бившият председател на Европейската комисия, най-висшият изпълнителен орган на ЕС, Романо Проди, заяви пред вестника, че досега „няма системен отговор“ на САЩ и изрази надежда, че блокът ще „разработи политики“, които ще го направят по-настоятелен. „Това не означава прекъсване на връзките със Съединените щати. Означава да има глас“, каза той.
09:24 07.12.2025
Първо място - жълта шапка Урсула с подгласници: Калас, Рюте, Макрарон, Стър-мър и Мерц
НА ПЕЧЕЛИВШИТЕ - ЧЕСТИТО!
09:33 07.12.2025
До коментар #1 от "пешо":Не знам дали е на кръстопът, но това е една фригидна бабичка, доведена до тоталитаризъм от лицето на снимката....... Съгласен с коментара ти.....
09:34 07.12.2025
Ееропа без Щатския пазар умира като придарък на Азия каквато вдъщност географски е.
Ниакква йонкурентноспособност няма сектор в който Европа да е водеща.
Няма технология от последните 100 години която да идва от европа.
Коментиран от #27
09:35 07.12.2025
икономически и финансов упадък, и се нуждае от промяна.
Това гласи новопубликуваната Стратегия за национална сигурност на САЩ.
Ако настоящите тенденции продължат, континентът ще бъде неузнаваем
след 20 или по-малко години.
09:37 07.12.2025
До коментар #22 от "Хеми значи бензин":Да ме прощаваш, ама има невероятно върхова европейска технология, пораждаща възхищение и завист в останалата част от планетата.
Капачка, която не може да се махне от бутилката и ти бърка в носа докато пиеш!
ТУШЕ!!!
09:39 07.12.2025
Ще унищожи Европа Икономически, Политически и Културно.
09:40 07.12.2025