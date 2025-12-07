The New York Times: Европа е на стратегически кръстопът

След публикуването на новата Стратегия за национална сигурност на САЩ, Европа се намира на „стратегически кръстопът“ – между запазването на трансатлантическата сигурност и следването на независим курс в новите реалности на международната политика, пише The New York Times.

Тази седмица администрацията на САЩ публикува актуализирана Стратегия за национална сигурност, която призовава европейските страни да поемат „основна отговорност“ за собствената си отбрана. Съединените щати вече не трябва да гарантират сигурността на Европа, се посочва в нея.

Сред приоритетите на политиката на САЩ спрямо Европа е да ѝ се даде възможност „да стои на собствените си крака и да действа като група от обединени суверенни държави, включително като поеме основна отговорност за собствената си отбрана“.

Освен това Вашингтон обвини Европейския съюз в потискане на „политическата свобода“ и предупреди за риска някои членове на НАТО да станат „предимно неевропейски“.

Бившият председател на Европейската комисия, най-висшият изпълнителен орган на ЕС, Романо Проди, заяви пред вестника, че досега „няма системен отговор“ на САЩ и изрази надежда, че блокът ще „разработи политики“, които ще го направят по-настоятелен. „Това не означава прекъсване на връзките със Съединените щати. Означава да има глас“, каза той.