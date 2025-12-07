Новини
Свят »
САЩ »
The New York Times: Европа е на стратегически кръстопът

The New York Times: Европа е на стратегически кръстопът

7 Декември, 2025 09:17, обновена 7 Декември, 2025 09:23 787 29

  • европа-
  • сащ-
  • стратегия-
  • политика

Старият континент е между запазването на трансатлантическата сигурност и следването на независим курс в новите реалности на международната политика, пише изданието

The New York Times: Европа е на стратегически кръстопът - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

След публикуването на новата Стратегия за национална сигурност на САЩ, Европа се намира на „стратегически кръстопът“ – между запазването на трансатлантическата сигурност и следването на независим курс в новите реалности на международната политика, пише The New York Times.

Тази седмица администрацията на САЩ публикува актуализирана Стратегия за национална сигурност, която призовава европейските страни да поемат „основна отговорност“ за собствената си отбрана. Съединените щати вече не трябва да гарантират сигурността на Европа, се посочва в нея.

Сред приоритетите на политиката на САЩ спрямо Европа е да ѝ се даде възможност „да стои на собствените си крака и да действа като група от обединени суверенни държави, включително като поеме основна отговорност за собствената си отбрана“.

Освен това Вашингтон обвини Европейския съюз в потискане на „политическата свобода“ и предупреди за риска някои членове на НАТО да станат „предимно неевропейски“.

Бившият председател на Европейската комисия, най-висшият изпълнителен орган на ЕС, Романо Проди, заяви пред вестника, че досега „няма системен отговор“ на САЩ и изрази надежда, че блокът ще „разработи политики“, които ще го направят по-настоятелен. „Това не означава прекъсване на връзките със Съединените щати. Означава да има глас“, каза той.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 4.3 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 пешо

    17 0 Отговор
    вещицата на клада

    Коментиран от #21

    09:24 07.12.2025

  • 2 пешо

    17 0 Отговор
    тая и калас ще погубят ЕС

    09:25 07.12.2025

  • 3 Последния Софиянец

    14 0 Отговор
    Фашистка Европа капитулира и ще плаща 80 години репарации.

    09:25 07.12.2025

  • 4 Запознат

    14 0 Отговор
    Европа на фашистите няма бъдеще. Целият свят ви го казва - САЩ, Китай, Русия, Индия, БРИКС и останалите.

    09:26 07.12.2025

  • 5 Само да добавя

    15 0 Отговор
    Иди си, бе лельо! Достатъчно бели направи на ЕС, още ли ще чакаме? Нито си симпатична, нито си умна, само с едната злоба не се живее.

    09:27 07.12.2025

  • 6 побърканяк

    12 0 Отговор
    Кръстопътя на урсула е към пандиза.

    09:27 07.12.2025

  • 7 Долу ЕС

    13 0 Отговор
    К за Сорос и либерализма.

    09:27 07.12.2025

  • 8 Това трябваше

    7 2 Отговор
    да стане преди 35 години. Закъснението има своята цена.

    09:27 07.12.2025

  • 9 Уфф

    12 0 Отговор
    Аз мисля че ЕС, ще избере трети път.....разпускане!

    09:27 07.12.2025

  • 10 някой

    11 0 Отговор
    По всичко личи,че и като акушерка е слаб специалист след като всичките нейни идеи и проекти са мъртвородени

    09:28 07.12.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 ЗАЩОТО

    7 0 Отговор
    НА ИЗЛИЗАНЕ ОТ КРЪСТОПЪТЯ , ТОВА НЕЩО НА ФОТОТО АКО НЕ ИЗПАДНЕ ОТ КАРУЦАТА .......ОЙДЕХМЕ У ДЪЛБОКОТО НА РЯКАТА

    09:30 07.12.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Факт

    5 0 Отговор
    Милитаристите унищожават Европа!

    09:31 07.12.2025

  • 15 Дас Хаген

    8 0 Отговор
    Тази бабичка Постави Европа на този кръстопът! Война започната от амбициите на семейство Байдън , ще остане подкрепена само от ЕС до неговия фалит!

    09:31 07.12.2025

  • 16 Така е Европа на

    5 0 Отговор
    Меркел фон Тана мерц макрон енглиша. С ТЯХ СМЕ ОБРЕЧЕНИ. А КЪДЕ Е ГОЛЯМАТА РАДЕТЕЛКА ЗА СПРАВЕДЛИВОСТ КЬОВЕШИ. КРИЕ СЕ. А КОРУПЦИЯТА РЪСТЕ.

    09:32 07.12.2025

  • 17 Хм...

    4 0 Отговор
    Всъщност актуализираната Стратегия за национална сигурност казва още много неща и всички те са изключително нелицеприятни за ЕсеС и колективните мЪрсулки. Споменатото в статията не е дори върха на айсберга.

    09:32 07.12.2025

  • 18 Смърт за 💀☠️

    4 0 Отговор
    Шорош и Родшилдите и брюксилските либераст жендъря..

    09:33 07.12.2025

  • 19 гост

    5 0 Отговор
    Класация за "най-кадърни" и "обичани" същества в Европа:
    Първо място - жълта шапка Урсула с подгласници: Калас, Рюте, Макрарон, Стър-мър и Мерц
    НА ПЕЧЕЛИВШИТЕ - ЧЕСТИТО!

    09:33 07.12.2025

  • 20 Абе

    4 0 Отговор
    Не е много кръстопът, а колапс.. Ама айде сега. Каквото качество политиците, такива и медиите

    09:34 07.12.2025

  • 21 Европеец

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "пешо":

    Не знам дали е на кръстопът, но това е една фригидна бабичка, доведена до тоталитаризъм от лицето на снимката....... Съгласен с коментара ти.....

    09:34 07.12.2025

  • 22 Хеми значи бензин

    3 1 Отговор
    Общо взето глупости.
    Ееропа без Щатския пазар умира като придарък на Азия каквато вдъщност географски е.
    Ниакква йонкурентноспособност няма сектор в който Европа да е водеща.
    Няма технология от последните 100 години която да идва от европа.

    Коментиран от #27

    09:35 07.12.2025

  • 23 На кладата вещиците

    1 0 Отговор
    Урсула,Кая и Лагард !

    09:36 07.12.2025

  • 24 Суха съчка

    0 0 Отговор
    САЩ е продал Европа на Русия както Горбачов продаде СССР за жълти стотинки.

    09:37 07.12.2025

  • 25 Тръмп:

    1 0 Отговор
    Европа управлявана от Урсулиците се намира в състояние на цивилизационен,
    икономически и финансов упадък, и се нуждае от промяна.
    Това гласи новопубликуваната Стратегия за национална сигурност на САЩ.
    Ако настоящите тенденции продължат, континентът ще бъде неузнаваем
    след 20 или по-малко години.

    09:37 07.12.2025

  • 26 Ццц

    0 0 Отговор
    Трябва да постъпим хуманно и по европейски със сегашното ръководство на ЕС, както се постъпва с кон със счупен крак. И това ще е първа стъпка във вярната посока.

    09:39 07.12.2025

  • 27 Баце,

    0 0 Отговор

    До коментар #22 от "Хеми значи бензин":

    Да ме прощаваш, ама има невероятно върхова европейска технология, пораждаща възхищение и завист в останалата част от планетата.
    Капачка, която не може да се махне от бутилката и ти бърка в носа докато пиеш!
    ТУШЕ!!!

    09:39 07.12.2025

  • 28 дядото

    1 0 Отговор
    европа не е от скоро на кръстопът.две световни войни,десетки други войни в миналото,от 80 години - студена война.европейските държави трябва да се откажат от имперския си начин на живот на войни и грабежи

    09:39 07.12.2025

  • 29 Истината:

    0 0 Отговор
    Тази от снимката, акушерката, заради русофобията си,
    Ще унищожи Европа Икономически, Политически и Културно.

    09:40 07.12.2025