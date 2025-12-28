Новини
Започва описването на щетите след наводнението в село Гелеменово

28 Декември, 2025 11:51

Няколко приземни етажа и дворове, както и земеделски площи там бяха залети на Коледа от придошлите води на река Телки дере.

От утре започва описването на щетите след наводнението в пазарджишкото село Гелеменово, съобщават от БНТ. Няколко приземни етажа и дворове, както и земеделски площи там бяха залети на Коледа от придошлите води на река Телки дере.

Междувременно от "Напоителни системи" спряха работа по възстановяване на дигите, заради възникнало напрежение с местните жители. Според хората трябва да бъде направен цялостен проект за реконструкция на съоръжението и дерето да се вкара в бетонно коритото. Те са против изкореняването на дървета около дигата на Телки дере, тъй като те са попречили дигата да се скъса при големия воден напор.

Според "Напоителни системи" обаче, асфалтовата настилка трябва да бъде разрушена, за да се повдигне нивото на дигата. Предстои Министерството на земеделието и храните да подаде сигнал до прокуратурата за невъзможността да се работи в района на Гелеменово.


  • 1 Разбрах че

    1 1 Отговор
    кметът е даден на прокуратурата, вярно ли е?

    11:53 28.12.2025

  • 2 бай ганьо

    1 0 Отговор
    Или казано иначе ако ме се народните пак значи не сме си свършили работата

    11:53 28.12.2025

  • 3 Данко Харсъзина

    3 4 Отговор
    И тези ли не са чували думата "застраховка"?

    11:55 28.12.2025

  • 4 Данко Харсъзина

    4 0 Отговор
    Правилно са спрели работата по дигата. Така не се прави ремонт на дига. Трябва да се спазват законовите разпоредби.

    11:58 28.12.2025

  • 5 Едно

    4 0 Отговор
    към гьотере .

    11:59 28.12.2025

  • 6 Данко Харсъзина

    0 2 Отговор
    Предпроектни проучвания, Идеен проект, технически проект, работен проект, осигуряване на финансиране, Разрешение за строеж, Акт обр. 2, строителство, акт. 14,акт.15,акт16.
    Това е редът за да не стане като в Кочани. Само, че няма да има изгорени, а удавени.

    12:02 28.12.2025

  • 7 Данко Харсъзина

    6 0 Отговор
    "Напоителни системи" бяха решили да хвърлят малко пръст и да откраднат едни милиони. Обичайното. Правителство в оставка и крадене кой колкото може, като за последно.

    12:04 28.12.2025

  • 8 Данко Харсъзина

    2 1 Отговор
    Прокуратурата трябва да разследва Напоителни системи защо работят без Разрешение за строеж и без Акт. Обр. 2. Брутално не спазване на ЗУТ и една камара законови и подзаконови актове. Шефовете на Напоителни системи плачат за затвор. Но това няма да се случи. Обичайното.

    Коментиран от #11

    12:11 28.12.2025

  • 9 Въобще да не ги описват

    1 0 Отговор
    Кой е разрешил строителство в дере? Заливани са и друг път, защо не са застраховани или застрахователя отказва?

    12:11 28.12.2025

  • 10 Данко Харсъзина

    2 1 Отговор
    Бойко така правеше укрепване на свлачища по пътищата. Авариен ремонт, и пари в чували и чекмеджета. Нищо старо не е забравено, и нищо ново не е научено.

    12:13 28.12.2025

  • 11 хан Бойко

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Данко Харсъзина":

    Ти нещо оплакваш ли се какво ?

    12:13 28.12.2025

  • 12 Ами да

    4 0 Отговор
    Само описват идиотите от властта! Години вече!

    12:16 28.12.2025

  • 14 Данко Харсъзина

    2 1 Отговор
    Така както "строят" дигата от Напоителни системи, такова е и строителството в Елените. И после оле, мале, издавени, виновни няма и строителни книжа няма никакви.

    12:16 28.12.2025

  • 15 ZЕРБ за Евразийско Разграбване на 🇧🇬

    2 0 Отговор
    Видим резултат от управлението на ГЕРБ ДПС БСП.
    Корупцията оставя децата ви без бъдеще в Родината, корупцията убива !

    12:18 28.12.2025

  • 16 Данко Харсъзина

    0 1 Отговор
    Управляващите да хвърлят малко пръст и да откраднат едни милиони. Пък после ако ще да се издави цялото село. Не крадете от хидромелиоративни съоръжения. Давят се хора след това.
    Отивам да карам ски. Сполай ви, и останете със здраве.

    12:22 28.12.2025

  • 17 Изтриван

    2 0 Отговор
    ФаТките са долен сайт...
    Трият без никаква причина...

    12:42 28.12.2025

