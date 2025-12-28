Започва описването на щетите след наводнението в село Гелеменово

От утре започва описването на щетите след наводнението в пазарджишкото село Гелеменово, съобщават от БНТ. Няколко приземни етажа и дворове, както и земеделски площи там бяха залети на Коледа от придошлите води на река Телки дере.
Междувременно от "Напоителни системи" спряха работа по възстановяване на дигите, заради възникнало напрежение с местните жители. Според хората трябва да бъде направен цялостен проект за реконструкция на съоръжението и дерето да се вкара в бетонно коритото. Те са против изкореняването на дървета около дигата на Телки дере, тъй като те са попречили дигата да се скъса при големия воден напор.
Според "Напоителни системи" обаче, асфалтовата настилка трябва да бъде разрушена, за да се повдигне нивото на дигата. Предстои Министерството на земеделието и храните да подаде сигнал до прокуратурата за невъзможността да се работи в района на Гелеменово.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Разбрах че
11:53 28.12.2025
2 бай ганьо
11:53 28.12.2025
3 Данко Харсъзина
11:55 28.12.2025
4 Данко Харсъзина
11:58 28.12.2025
5 Едно
11:59 28.12.2025
6 Данко Харсъзина
Това е редът за да не стане като в Кочани. Само, че няма да има изгорени, а удавени.
12:02 28.12.2025
7 Данко Харсъзина
12:04 28.12.2025
8 Данко Харсъзина
Коментиран от #11
12:11 28.12.2025
9 Въобще да не ги описват
12:11 28.12.2025
10 Данко Харсъзина
12:13 28.12.2025
11 хан Бойко
До коментар #8 от "Данко Харсъзина":Ти нещо оплакваш ли се какво ?
12:13 28.12.2025
12 Ами да
12:16 28.12.2025
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Данко Харсъзина
12:16 28.12.2025
15 ZЕРБ за Евразийско Разграбване на 🇧🇬
Корупцията оставя децата ви без бъдеще в Родината, корупцията убива !
12:18 28.12.2025
16 Данко Харсъзина
Отивам да карам ски. Сполай ви, и останете със здраве.
12:22 28.12.2025
17 Изтриван
Трият без никаква причина...
12:42 28.12.2025