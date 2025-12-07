Главнокомандващият Сирски посети щаба на ВСУ в Сумска област

Посещението на главнокомандващия на въоръжените сили на Украйна Александър Сирски на командния пункт на групировката на въоръжените сили на Украйна в Сумска област показва приоритета на това направление, смятат руските служби за сигурност.
„Командният пункт на групировката на въоръжените сили на Украйна в Сумска област беше посетен вчера от главнокомандващия на въоръжените сили на Украйна Александър Сирски, което може да показва, че сумското направление е приоритет за украинското командване“, каза източник на ТАСС от ведомството.
Руски военнослужещи са унищожили позиции на три подразделения на украинските въоръжени сили в два района на Сумска област, съобщиха службите за сигурност на РИА Новости.
„Позициите на 158-ма отделна механизирана бригада, 116-та отделна бригада от войските за териториална отбрана и специална рота на 225-ти отделен щурмов полк в районите на Андреевка и Садки бяха унищожени“, съобщи източникът на агенцията.
Сумска област е част от зоната на отговорност на групировката войски „Север“. Нейните войници действат и в част от Харковска област.
Според последните данни на Министерството на отбраната, през последните 24 часа групировката е атакувала позиции на украинските въоръжени сили в няколко населени места в тези региони, а Украйна е загубила над 285 войници.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Укропат
09:42 07.12.2025
2 И мижитурка
Коментиран от #4, #14
09:43 07.12.2025
3 Европеец
09:43 07.12.2025
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Браво на украинците !
Коментиран от #41
09:44 07.12.2025
6 Ццц
09:44 07.12.2025
7 Сорос
09:44 07.12.2025
8 Коректен
До коментар #4 от "Путин":Май ви е наредил също да стане и бав н0 ра 3 вив @щи.
09:45 07.12.2025
9 Мухаххаха
09:46 07.12.2025
10 Хе хе...
Коментиран от #12
09:47 07.12.2025
11 Днес ми е некак ТРИДНЕВНО
Коментиран от #16, #19
09:48 07.12.2025
12 Контранаступа
До коментар #10 от "Хе хе...":Като СВОто.....вервай ми.
09:49 07.12.2025
13 007
09:49 07.12.2025
14 Путин
До коментар #2 от "И мижитурка":Путин мачка цялото Нато и Украйна и както гледаш никой не иска да влиза в конфликт с него. Нато седят и 4 години тровят украинския народ с обещания, а да си видял да правят нещо по въпроса, дават 400 млрд в оръжия и санкции, ама ги е страх да пратят войници
Коментиран от #20, #21
09:49 07.12.2025
15 име
09:49 07.12.2025
16 Путин нинджата
До коментар #11 от "Днес ми е некак ТРИДНЕВНО":Сорос ни нареди да станем "многоходови" и да не целим стратегически обекти в Украйна.
09:50 07.12.2025
17 Путин
Коментиран от #22
09:50 07.12.2025
18 Сумска област
09:51 07.12.2025
19 Хахахах
До коментар #11 от "Днес ми е некак ТРИДНЕВНО":Я питай на украинците дали им пука, че военните и удрят рафинерии, хората са без вода и парно заради зеления наркоман. Боли ги за рафинерии те, губят територии, губят близките си, а нашия се радва че украинците ударили рафинерия.
Коментиран от #23
09:51 07.12.2025
20 Сорос
До коментар #14 от "Путин":5 г. Пуслее мачка цялото НАТО на 9 км от руската граница. Ако войниците извикат, ще ги чуят майките им през границата.
Коментиран от #26
09:51 07.12.2025
21 Лее се РУСКА КРЪВ, НЕ НАТОВСКА
До коментар #14 от "Путин":Под ударите на натовското оръжие. Кой кого ли мачка.
Коментиран от #24, #29
09:52 07.12.2025
22 Сорос
До коментар #17 от "Путин":И жп линиите в Украйна му наредих да не цели на този бакшиш с токчетата и ботокса.
09:53 07.12.2025
23 Я пъ тоа
До коментар #19 от "Хахахах":То и в Русия нема ток и бензин....ама айде
09:53 07.12.2025
24 Пуслер
До коментар #21 от "Лее се РУСКА КРЪВ, НЕ НАТОВСКА":1 млн руски животи са по-евтини от 1 западен.
09:54 07.12.2025
25 Днес ми е некак ТРИДНЕВНО
09:54 07.12.2025
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Сирски....
09:55 07.12.2025
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Натовско оръжие
09:58 07.12.2025
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Лее се РУСКА КРЪВ, НЕ НАТОВСКА
До коментар #29 от "Маняк":Май цифрата на убитите е коренно различна....а можеш ли да си представиш че НАТОВСКИ РАКЕТИ избиват руснаци в...Русия...кога ли руски ракети ша избиват натовци в...натовски държави???
Коментиран от #38
10:00 07.12.2025
33 МНО НА РУСИЯ
10:01 07.12.2025
34 Сирски в Суми
10:03 07.12.2025
35 Киев, Херсон.....
До коментар #31 от "Еми":Погром за Путин.......малки селища не влизат въобще в сметката
10:04 07.12.2025
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Купеййййкаааа....... муахаххаа
До коментар #31 от "Еми":Киев, Херсон, Харков.... обастни градове и столица
10:12 07.12.2025
38 Путин нинджата
До коментар #32 от "Лее се РУСКА КРЪВ, НЕ НАТОВСКА":Сорос ни нареди да сме "многоходови"
10:13 07.12.2025
39 Гориил
10:21 07.12.2025
40 Соро и на тейко
До коментар #4 от "Путин":ти му казал да е многоходов ама тейко ти, толкова м е акълът, разбрал многовходов.
И те е направил в грешния вход.
11:08 07.12.2025
41 Аз ти вярвам
До коментар #5 от "Браво на украинците !":но други оже и да не ти повярват.
Има ли потвърждение от Дойче Веле, Портников и Галущенко?
11:15 07.12.2025