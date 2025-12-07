Новини
Главнокомандващият Сирски посети щаба на ВСУ в Сумска област
  Тема: Украйна

Главнокомандващият Сирски посети щаба на ВСУ в Сумска област

7 Декември, 2025 09:32, обновена 7 Декември, 2025 09:39

Визитата му показва, че направлението е приоритетно за Киев, коментираха от руските служби за сигурност

Главнокомандващият Сирски посети щаба на ВСУ в Сумска област - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Посещението на главнокомандващия на въоръжените сили на Украйна Александър Сирски на командния пункт на групировката на въоръжените сили на Украйна в Сумска област показва приоритета на това направление, смятат руските служби за сигурност.

„Командният пункт на групировката на въоръжените сили на Украйна в Сумска област беше посетен вчера от главнокомандващия на въоръжените сили на Украйна Александър Сирски, което може да показва, че сумското направление е приоритет за украинското командване“, каза източник на ТАСС от ведомството.

Още новини от Украйна

Руски военнослужещи са унищожили позиции на три подразделения на украинските въоръжени сили в два района на Сумска област, съобщиха службите за сигурност на РИА Новости.

„Позициите на 158-ма отделна механизирана бригада, 116-та отделна бригада от войските за териториална отбрана и специална рота на 225-ти отделен щурмов полк в районите на Андреевка и Садки бяха унищожени“, съобщи източникът на агенцията.

Сумска област е част от зоната на отговорност на групировката войски „Север“. Нейните войници действат и в част от Харковска област.

Според последните данни на Министерството на отбраната, през последните 24 часа групировката е атакувала позиции на украинските въоръжени сили в няколко населени места в тези региони, а Украйна е загубила над 285 войници.




КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Укропат

    8 3 Отговор
    Тоя се нада шефчето да му отпусне някоя гривна за Коледа и за туй се напиня.

    09:42 07.12.2025

  • 2 И мижитурка

    15 17 Отговор
    Путлер се оказа страхливец и смешник.

    Коментиран от #4, #14

    09:43 07.12.2025

  • 3 Европеец

    13 12 Отговор
    Той е индивид на снимката е доказателство на поговорката, че луд умора няма.... Залъгва себе си и останалата част от украинската хунта....

    09:43 07.12.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Браво на украинците !

    6 7 Отговор
    Окупаторите се предават масово в Покровск

    Коментиран от #41

    09:44 07.12.2025

  • 6 Ццц

    9 15 Отговор
    Можеше поне да изтрезнее преди посещението. Типична мутра на престъпник от степите.

    09:44 07.12.2025

  • 7 Сорос

    3 9 Отговор
    Украйна пази европейската демокрация.

    09:44 07.12.2025

  • 8 Коректен

    5 1 Отговор

    До коментар #4 от "Путин":

    Май ви е наредил също да стане и бав н0 ра 3 вив @щи.

    09:45 07.12.2025

  • 9 Мухаххаха

    2 10 Отговор
    Евреинът Путлер изби 1 млн украински бандери и 3 млн руски фашистан

    09:46 07.12.2025

  • 10 Хе хе...

    9 0 Отговор
    Ей сега вече контранаступа потръгна! Само да се вдигне мъглата и да изсъхне гъстата и висока тревна растителност и xoxлятa ще превземат Москва.

    Коментиран от #12

    09:47 07.12.2025

  • 11 Днес ми е некак ТРИДНЕВНО

    1 9 Отговор
    Вчера ВСУ са нанесли масови удари по РУСИЯ,,,главно по рафинерии и по танкери на руския сенчест флот. Кремъл мълчи като на заколение. Путин в тих ужас.

    Коментиран от #16, #19

    09:48 07.12.2025

  • 12 Контранаступа

    3 1 Отговор

    До коментар #10 от "Хе хе...":

    Като СВОто.....вервай ми.

    09:49 07.12.2025

  • 13 007

    4 0 Отговор
    Слава Великой России!!!

    09:49 07.12.2025

  • 14 Путин

    6 1 Отговор

    До коментар #2 от "И мижитурка":

    Путин мачка цялото Нато и Украйна и както гледаш никой не иска да влиза в конфликт с него. Нато седят и 4 години тровят украинския народ с обещания, а да си видял да правят нещо по въпроса, дават 400 млрд в оръжия и санкции, ама ги е страх да пратят войници

    Коментиран от #20, #21

    09:49 07.12.2025

  • 15 име

    6 0 Отговор
    Ама, казвайте ги тези новини по-рано, де! Знами пак е имало връчване на награди Искандеер на заслужили бандери!

    09:49 07.12.2025

  • 16 Путин нинджата

    0 5 Отговор

    До коментар #11 от "Днес ми е некак ТРИДНЕВНО":

    Сорос ни нареди да станем "многоходови" и да не целим стратегически обекти в Украйна.

    09:50 07.12.2025

  • 17 Путин

    1 5 Отговор
    Летищата в Украйна стоят непокътнати, защото Сорос ни нареди да станем "многоходови" и да не целим стратегически обекти в Украйна.

    Коментиран от #22

    09:50 07.12.2025

  • 18 Сумска област

    0 6 Отговор
    Новия кошмар за путин

    09:51 07.12.2025

  • 19 Хахахах

    6 0 Отговор

    До коментар #11 от "Днес ми е некак ТРИДНЕВНО":

    Я питай на украинците дали им пука, че военните и удрят рафинерии, хората са без вода и парно заради зеления наркоман. Боли ги за рафинерии те, губят територии, губят близките си, а нашия се радва че украинците ударили рафинерия.

    Коментиран от #23

    09:51 07.12.2025

  • 20 Сорос

    2 4 Отговор

    До коментар #14 от "Путин":

    5 г. Пуслее мачка цялото НАТО на 9 км от руската граница. Ако войниците извикат, ще ги чуят майките им през границата.

    Коментиран от #26

    09:51 07.12.2025

  • 21 Лее се РУСКА КРЪВ, НЕ НАТОВСКА

    1 7 Отговор

    До коментар #14 от "Путин":

    Под ударите на натовското оръжие. Кой кого ли мачка.

    Коментиран от #24, #29

    09:52 07.12.2025

  • 22 Сорос

    1 6 Отговор

    До коментар #17 от "Путин":

    И жп линиите в Украйна му наредих да не цели на този бакшиш с токчетата и ботокса.

    09:53 07.12.2025

  • 23 Я пъ тоа

    1 5 Отговор

    До коментар #19 от "Хахахах":

    То и в Русия нема ток и бензин....ама айде

    09:53 07.12.2025

  • 24 Пуслер

    1 7 Отговор

    До коментар #21 от "Лее се РУСКА КРЪВ, НЕ НАТОВСКА":

    1 млн руски животи са по-евтини от 1 западен.

    09:54 07.12.2025

  • 25 Днес ми е некак ТРИДНЕВНО

    1 7 Отговор
    Украински далекобойни ракети са помляли рафинериите в Русия. Кремъл си трае. Боже какво доживяхме....натовско оръжие да громи ..РУСИЯ.

    09:54 07.12.2025

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Сирски....

    1 5 Отговор
    Кошмара на Путин....

    09:55 07.12.2025

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Натовско оръжие

    1 6 Отговор
    Громи цели в Русия.....ПВОто на Путин е безпомощно.

    09:58 07.12.2025

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Лее се РУСКА КРЪВ, НЕ НАТОВСКА

    2 3 Отговор

    До коментар #29 от "Маняк":

    Май цифрата на убитите е коренно различна....а можеш ли да си представиш че НАТОВСКИ РАКЕТИ избиват руснаци в...Русия...кога ли руски ракети ша избиват натовци в...натовски държави???

    Коментиран от #38

    10:00 07.12.2025

  • 33 МНО НА РУСИЯ

    2 4 Отговор
    Докладва на Путин че Покровск е паднал....вица на деня...в Покровск става масово ДРОНИРАНЕ на руски окопатори.

    10:01 07.12.2025

  • 34 Сирски в Суми

    0 3 Отговор
    Готвят се нови планове за избиване на путиновите захватчици

    10:03 07.12.2025

  • 35 Киев, Херсон.....

    2 3 Отговор

    До коментар #31 от "Еми":

    Погром за Путин.......малки селища не влизат въобще в сметката

    10:04 07.12.2025

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Купеййййкаааа....... муахаххаа

    1 4 Отговор

    До коментар #31 от "Еми":

    Киев, Херсон, Харков.... обастни градове и столица

    10:12 07.12.2025

  • 38 Путин нинджата

    0 4 Отговор

    До коментар #32 от "Лее се РУСКА КРЪВ, НЕ НАТОВСКА":

    Сорос ни нареди да сме "многоходови"

    10:13 07.12.2025

  • 39 Гориил

    5 0 Отговор
    През 1986 г. завършва с отличие Московското висше командно училище „Върховен съвет на РСФСР“. Бил е комсомолски организатор на курса, а след това и член на партийния комитет на училището.Рускиня по произход. Родена в град Владимир.

    10:21 07.12.2025

  • 40 Соро и на тейко

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Путин":

    ти му казал да е многоходов ама тейко ти, толкова м е акълът, разбрал многовходов.
    И те е направил в грешния вход.

    11:08 07.12.2025

  • 41 Аз ти вярвам

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Браво на украинците !":

    но други оже и да не ти повярват.
    Има ли потвърждение от Дойче Веле, Портников и Галущенко?

    11:15 07.12.2025

