Посещението на главнокомандващия на въоръжените сили на Украйна Александър Сирски на командния пункт на групировката на въоръжените сили на Украйна в Сумска област показва приоритета на това направление, смятат руските служби за сигурност.

„Командният пункт на групировката на въоръжените сили на Украйна в Сумска област беше посетен вчера от главнокомандващия на въоръжените сили на Украйна Александър Сирски, което може да показва, че сумското направление е приоритет за украинското командване“, каза източник на ТАСС от ведомството.

Още новини от Украйна

Руски военнослужещи са унищожили позиции на три подразделения на украинските въоръжени сили в два района на Сумска област, съобщиха службите за сигурност на РИА Новости.



„Позициите на 158-ма отделна механизирана бригада, 116-та отделна бригада от войските за териториална отбрана и специална рота на 225-ти отделен щурмов полк в районите на Андреевка и Садки бяха унищожени“, съобщи източникът на агенцията.



Сумска област е част от зоната на отговорност на групировката войски „Север“. Нейните войници действат и в част от Харковска област.



Според последните данни на Министерството на отбраната, през последните 24 часа групировката е атакувала позиции на украинските въоръжени сили в няколко населени места в тези региони, а Украйна е загубила над 285 войници.