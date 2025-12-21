"Руските сили са отвели на руска територия около 50 жители от гранично село в Украйна"

Руски сили пресякоха границата с Украйна през североизточната Сумска област и отведоха около 50 жители на украинско гранично село в Русия, съобщават украински медии, цитирани от Ройтерс, предаде БТА.
Украинската обществена телевизия "Суспилне" и информационният сайт "Украинска правда" информират, че руски сили са навлезли на украинска територия в събота вечер в района на село Грабовске и са отвели местни жители, повечето от които възрастни хора.
Информацията засега не е потвърдена от независими източници. Русия не е коментирала случая, отбелязва Ройтерс.
През последните месеци руските сили са установиха контрол над няколко села в Сумска област, а редица населени места в региона бяха подложени на обстрел.
Управителят на Сумска област Олег Григоров заяви в "Телеграм", че властите са започнали евакуация на жители от гранични села, които по-рано са отказали да бъдат преместени. Той не уточни кои населени места са засегнати, но призова хората в граничните райони да се съгласят на евакуация.
1 Kaлпазанин
Коментиран от #23
14:07 21.12.2025
2 Британия 🇬🇧
Коментиран от #36, #78
14:07 21.12.2025
3 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #7, #10, #16, #60, #75
14:07 21.12.2025
4 Браво
14:07 21.12.2025
5 Хаха
14:08 21.12.2025
6 Име
14:08 21.12.2025
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Тома
14:09 21.12.2025
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Бай Ставри
До коментар #3 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Ти батко се е.веш неправилно.
14:10 21.12.2025
11 Копейка от новото броене
последните месеци
руските сили са установиха контрол
над няколко села в Сумска област"
Несъмнено голям успех, след като 2 години превземат Покровск.
Коментиран от #74
14:10 21.12.2025
12 Това са жители, които
14:11 21.12.2025
13 Спасителят ѝ снимал
14:11 21.12.2025
14 Руските Сили
14:11 21.12.2025
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Лекуващ лекар
До коментар #3 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Важното е, че аз ти вярвам!
14:12 21.12.2025
17 ИСТИНАТА!
14:13 21.12.2025
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Евродебил
Коментиран от #47, #48
14:14 21.12.2025
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Почна се пак с ,тъпотиите
До коментар #1 от "Kaлпазанин":писарката не е споменала че са ги отвели
на сигурно място при положение че има сражения там
кога ли ще изтрещите да пуснете кьор фишек че Мечока ги е взел за роби или е и канибал и яде урк
14:15 21.12.2025
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Пий си хапчетата...
До коментар #15 от "Факт":...и си лягай...
14:16 21.12.2025
26 Доктор
До коментар #15 от "Факт":Кабинета ми работи до 23-ти...Побързай..
14:17 21.12.2025
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Боруна Лом
14:19 21.12.2025
30 Наполеон и Хитлер
14:20 21.12.2025
31 НИЯ
Знае ли се. Има прослойки там,които са изтеглили голямо тегло от укрите.Държали са се доста зверски с руско говорящите.
14:21 21.12.2025
32 Изведени са
Коментиран от #45
14:21 21.12.2025
33 Мълчат като риби
14:21 21.12.2025
34 Ник
14:21 21.12.2025
35 1916
До коментар #15 от "Факт":Генерал Иван Колев ги е гонил и млатил из цяла Добруджа.
Коментиран от #41, #77
14:21 21.12.2025
36 Лука
До коментар #2 от "Британия 🇬🇧":Не манипулирай с името британия ! За плен при рашистите прочети мнението на украинците !
Коментиран от #38
14:22 21.12.2025
37 ген. Колев
До коментар #7 от "Копей":На 3-ти март се отбелязва капитулацията на Русия пред Царство България и съюзниците и.
Честит празник - с гордо вдигната глава, че някога в нашата история Империята на Злото е капитулирала пред нас!
3-ти март 1918 г.- България със съюзниците освобождава от руско робство Полша, Литва, Латвия, Естония, Финландия, Беларус, Украйна, Молдова, Грузия и други
Коментиран от #44
14:22 21.12.2025
38 Британия 🇬🇧
До коментар #36 от "Лука":Разкарай се не си компетентен
14:23 21.12.2025
39 Кьоравия
14:24 21.12.2025
40 Митрополит Методий Кусев
До коментар #7 от "Копей":"За тия страшни грехове (против България), погромът на Русия ще бъде много страшен. Не като оня във време на Руско-японската война.
Много по-страшен. Във време на Руско-японската война, за греховете, извършени (1903 г.) от руската дипломация против българите в Македония, извършени чрез Зиновиева и Ламздорфа,
Бог я наказа със загубата на флотата, на Порт Артур, на Манджурия и на Корея. За греха с погрома на България, какво по-страшно ще бъде наказанието?
Величието на Руската империя се дължи на "теократизма". Основата, върху която се съзида великата Руска империя и върху която се крепи, беше режима на "теокрацията: да се върши всичко по волята Божия, за неговата слава (да освобождава от властта на мюсюлманите поробените християнски народи).
Тая основа - теократизма - окончателно е разрушена от речения грях (погромът на България). Следователно Руската империя остава без основа, и, като такава, ще се разгроми и ще се разпадне ...
Всички крайбалтийски области: Финландия, Остландия, Литва, Полша и Бесарабия й се отнимат. От Малорусия (Украйна) се образува отделна, самостоятелна държава. Губи целия Кавказ.
Владенията й в дълбока Азия хвръкнуват. Сибир отива на Япония и на Китай. От Русия ще остане едно Московско царство ... Руската дипломация, во главе със своя император, приготовляват такъв кюлаф на Руската империя...
1914 г. Митрополит Методий (Кусев)
14:24 21.12.2025
41 И какво от туй
До коментар #35 от "1916":Русия не е побеждава на... НИЕ и сега гоним ЛГБТ от Брюксел-и ще успеем
14:25 21.12.2025
42 Тероризъм.
14:26 21.12.2025
43 Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦
С вас сме братя и сестри украинци! С вас е братска България! Богъ съ вами! Бог съ нами! До победата над варварска московия!🇧🇬🇧🇬🇧🇬
Победата на Украйна ще бъде освобождение за България от руско-болшевишко робство!🇧🇬🇧🇬🇧🇬
Коментиран от #50, #52
14:26 21.12.2025
44 Ха ха ха ха
До коментар #37 от "ген. Колев":В резултат румънците стигнаха до София, Фердинанд абдикира и избяга с българското злато, а България изпадна в национална катастрофа. Това направи генерал Колев за България.
Коментиран от #59
14:26 21.12.2025
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Честито ЕВРО
До коментар #20 от "Евродебил":Всеки ден благодаря на съдбата че не съм се родил при руз наци И на най-лошия си враг не пожелавам да се роди в раша
14:29 21.12.2025
48 Лука
До коментар #20 от "Евродебил":Братушки няма от както болшевиките избиха царската фамилия заедно с децата!България е благодарна на ЦАРЯ ОСВОБОДИТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ВТОРИ (така пише на паметника пред парламента)
Коментиран от #51
14:32 21.12.2025
49 Карго 200
А всъщност-Агресора навлизайки на суверенна украйнска територия и използвайки сила,насилствено е отвлякъл граждани на Украйна на територията на РФ.
14:32 21.12.2025
50 Санитар,
До коментар #43 от "Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦":облечете му ризата че както се е развихрил ще вземе да се нарани!
14:35 21.12.2025
51 Братушки има!
До коментар #48 от "Лука":Императорската фамилия е избита от ЛАТИШКИТЕ юди, които сега се изметнаха и са съюзници на Запада!
14:35 21.12.2025
52 Абе то убуу...- ,,слава "...
До коментар #43 от "Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦":....и ,,с вас сме братя и сестри украинци!"...!
Ама от дивана,само с комунистически лозунги-не става!
Народът го е казал-
,,Лозето не иска молитва,а мотика!"...!
Та в този дух-стига кухи фрази,ами рипай от дивана,каската,пушката и на фронта да помагаш РЕАЛНО на ,,братята украинци".....!
Щото иначе звучиш много несериозно,макар и гарниран с много цветни картинки...- флагчета и тризъбчета...!
14:36 21.12.2025
53 Айде
Коментиран от #54
14:36 21.12.2025
54 Айде
До коментар #53 от "Айде":Украинците да се изтеглят от всички земи, подарени им от Ленин, Сталин и Хрущов.
14:39 21.12.2025
55 Историческа истина
До коментар #15 от "Факт":Е, не е точно така. Московсците са ги били кой къде ги хване.
Погледнато исторически, те нямат спечелена нито една война сами.
Хaйде дa npоcледим "неnобедимите" чpез езикa нa фaктите!
Ще cе нacочим caмо към войните между pуcия и Туpция, a nоcле ще доnълним и дpуrи две войни, които ca от pешaвaщо знaчение зa cветовнaтa rеоnолитикa!
Пъpвaтa pуcко-туpcкa войнa зanочвa 1677 rодинa, cлед кaто pуcия нanaдa Туpция. Войнaтa npодължaвa тpи rодини и Туpция cмaзвa pуcия, вземa Кpим, Зanaднa Укpaйнa и Молдовa, кaто зaдължaвa Руcия дa nлaщa дaнък нa Кpимcкия кaraнaт, cnоpед Бaхчеcapaйcкия доrовоp от 1781 rодинa.
От тоraвa - до 1877 ca двеcтa rодини, npез които pуcия нямa cnечеленa войнa cpещу Туpция, c изключение нa деcетaтa, коraто бълrapи и укpaинци cnacявaт pуcия от nоpaжение.
Тоеcт, npез 25 rодини pуcия е зanочвaлa войни c единcтвенa цел дa зaвлaдявa теpитоpии. Никaкви rлуnоcти зa оcвобождение нa някоrо cи! Единcтвено и caмо имnеpcки цели c rлуми зapaди npaвоcлaвието и обединението му!
Нa бойното nоле Нanолеон rи paзбивa,но зимaтa и rлaдът отвеждaт вaтниците до Пapиж.
Втоpaтa cветовнa войнa Анrлия и САЩ rи cnacявaт от nоpaжение, което е било неминуемо.
Нaлице ca очевидни обcтоятелcтвa, че товa ca некaдъpници, които жеpтвaт безмилоcтно човешки pеcуpc cpещу мaлко или нищо!
И къде ca тpъrнaли дa зanлaшвaт cветa - те моraт дa извъpшвaт caмо nодли убийcтвa cpещу невинни обезоpъжени, a оnитът c убийcтвото нa Солженицин, докaзa, че и товa не моraт.
Коментиран от #80
14:39 21.12.2025
56 Петкан, канибал
14:40 21.12.2025
57 Сатана Z
14:41 21.12.2025
58 така, така
Това няма да са първите украинци, решили да се преместят в Русия. Да не забравяме - около 10 милиона вече избягаха при "агресора".
По-скоро 0сранийците трябва да се запитат защо местните не искат да се евакуират, когато бъдат подканяни от шайката в Киев и си чакат да дойдат руснаците. Виж, когато те им кажат, че е опасно да остават, то без колебания тръгват за Русия. Това се случваше толкова много пъти по времем на тзаи война, че едва ли представлява някаква изненада за някого. Дори видни 0сранийци казват на клоуна да остави Донбас, там хората не го търпят. Защо ли?
14:41 21.12.2025
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 Хахахахаха
До коментар #3 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":ти вече си победен от живота, деградирал си още когато са те родили
14:42 21.12.2025
61 Историческа истина
Коментиран от #64
14:43 21.12.2025
62 Ленин, Сталин и Хрущов
14:48 21.12.2025
63 ОБИЧАЙНА ПРАКТИКА НА КОМ-ФАШАГИТЕ
14:51 21.12.2025
64 Като ху ЙЛО ония
До коментар #61 от "Историческа истина":2 МИЛИОНА монгольяк алкаше в Украйна?!?
Като Грузинеца загр обил 32 МИЛИОНА съветски прим ати???
Хехехехее
Прид УРАК
14:56 21.12.2025
65 Браво на Русия
15:01 21.12.2025
66 Браво!
Коментиран от #70
15:03 21.12.2025
67 Дедо ви...
15:16 21.12.2025
68 Някой
15:16 21.12.2025
69 Руски колхозник
15:17 21.12.2025
70 Затова фюрера пеДОФил е
До коментар #66 от "Браво!":Издирван от закона!
58 000 дечица са отвлечени от пеДОФила
Коментиран от #71
15:18 21.12.2025
71 Пропагандата
До коментар #70 от "Затова фюрера пеДОФил е":винаги се цели в глупака.
15:19 21.12.2025
72 Спасяват ги
15:27 21.12.2025
73 Само предлагам
15:31 21.12.2025
74 Бъдеще
До коментар #11 от "Копейка от новото броене":Успех е това, че изгониха нацистите от Курска област, а това, че са установили контрол в част от Сумска област, е просто лека и спокойна разходка... 😉
15:32 21.12.2025
75 Де бил
До коментар #3 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Съби Събев може да отговори на този въпрос!
15:33 21.12.2025
76 ДългоИме
Нашата Мара-пишман джурналка, както винаги казва "истината" наполовина. А защо са ги извели - не казва! Не са ги "отвели", а са ги ИЗВЕЛИ, защото те искат, а укрите не ги пускат, а агитират да се евакуират, анадънма Маро?
15:37 21.12.2025
77 ник
До коментар #35 от "1916":Така ги е млатил че после Добруджа 20 години е румънска и после другаря Сталин през1940 г. ни я подарява.
Коментиран от #83
15:38 21.12.2025
78 Киргизстан
До коментар #2 от "Британия 🇬🇧":Ей тъй да асвабадят и м.а.к.я ти
15:45 21.12.2025
79 Този коментар е премахнат от модератор.
80 ник
До коментар #55 от "Историческа истина":само дето руснаците са били 4 пъти в Берлин 1756-1814-два пъти-на отиване и връщане от Париж -и1945
15:48 21.12.2025
81 Юрий
И са прави. Очаквай от вълка да не те .....
Умните хора отдавна избягаха в Европа.
А останалите, когато им дойде нещо в главата, на огромна част никога .
Това е манталитет. Не можеш да докажеш на глупак , че е такъв.
Оставяш го да си чупи главата и това е
15:51 21.12.2025
82 Димо
15:51 21.12.2025
83 болгарин..
До коментар #77 от "ник":А другаря молотоя запазва територята на б-я,каквато е днес в париже 1946 год..въпреки че сме били съюзник на тристрания пакт,вячеслав охлажда мераците на елините за филипополис и родопите,власите пък напирали за добруджата,а днес нямаме поне една улица кръстена на него
15:53 21.12.2025