Руските сили са отвели на руска територия около 50 жители от гранично село в Украйна
Руските сили са отвели на руска територия около 50 жители от гранично село в Украйна

21 Декември, 2025 14:05 1 497 83

През последните месеци руските сили са установиха контрол над няколко села в Сумска област

Руските сили са отвели на руска територия около 50 жители от гранично село в Украйна - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Руски сили пресякоха границата с Украйна през североизточната Сумска област и отведоха около 50 жители на украинско гранично село в Русия, съобщават украински медии, цитирани от Ройтерс, предаде БТА.

Украинската обществена телевизия "Суспилне" и информационният сайт "Украинска правда" информират, че руски сили са навлезли на украинска територия в събота вечер в района на село Грабовске и са отвели местни жители, повечето от които възрастни хора.

Информацията засега не е потвърдена от независими източници. Русия не е коментирала случая, отбелязва Ройтерс.

През последните месеци руските сили са установиха контрол над няколко села в Сумска област, а редица населени места в региона бяха подложени на обстрел.

Управителят на Сумска област Олег Григоров заяви в "Телеграм", че властите са започнали евакуация на жители от гранични села, които по-рано са отказали да бъдат преместени. Той не уточни кои населени места са засегнати, но призова хората в граничните райони да се съгласят на евакуация.


Украйна
  • 1 Kaлпазанин

    42 4 Отговор
    Почна се пак с ,тъпотиите ,а добре е ден и добро утро

    Коментиран от #23

    14:07 21.12.2025

  • 2 Британия 🇬🇧

    47 9 Отговор
    По добре в отведен пленен от руснаци отколкото от европейски тиквеници

    Коментиран от #36, #78

    14:07 21.12.2025

  • 3 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    6 52 Отговор
    пак питам-има ли тука копей , дето смята че РФ ще победи НАТО?вкл. и нас...

    Коментиран от #7, #10, #16, #60, #75

    14:07 21.12.2025

  • 4 Браво

    40 6 Отговор
    И зеления хванете.. ще стане много интересно..

    14:07 21.12.2025

  • 5 Хаха

    44 3 Отговор
    Защо ген.Бойко не отиде при президента, а се крие под полите на другарката Сачева 🙂

    14:08 21.12.2025

  • 6 Име

    49 5 Отговор
    Демек са ги евакуирали за да не загинат. Леле кви лоши руснаци.

    14:08 21.12.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Тома

    49 6 Отговор
    Значи 50 човека са спасени.Укронациски пленик каза че са имали заповед да убиват мирни граждани ако искат да дочака руснаците

    14:09 21.12.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Бай Ставри

    33 3 Отговор

    До коментар #3 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Ти батко се е.веш неправилно.

    14:10 21.12.2025

  • 11 Копейка от новото броене

    7 45 Отговор
    Цитат "През

    последните месеци

    руските сили са установиха контрол

    над няколко села в Сумска област"
    Несъмнено голям успех, след като 2 години превземат Покровск.

    Коментиран от #74

    14:10 21.12.2025

  • 12 Това са жители, които

    46 6 Отговор
    преди това са отказвали на украинците да ги евакуират от бойното поле. Но сега са тръгнали с руснаците, защото са ги чакали. На Коледа стават чудеса. Дочакаха си руснаците. А освободените селища са два дни са вече 7 Маро.

    14:11 21.12.2025

  • 13 Спасителят ѝ снимал

    28 3 Отговор
    Има репортаж, че единствената жена, която знае малко украински са я отвели укрите, другите в чужбина не щат!

    14:11 21.12.2025

  • 14 Руските Сили

    31 5 Отговор
    А укр. мишки как са-настъпват към брюкзел ли

    14:11 21.12.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Лекуващ лекар

    25 4 Отговор

    До коментар #3 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Важното е, че аз ти вярвам!

    14:12 21.12.2025

  • 17 ИСТИНАТА!

    38 6 Отговор
    Нета е пълен с видеа,как местните жители ,с топлина и радост посрещат руските войски,в поредните селища...,,изгубили стратегическото си значение"...!

    14:13 21.12.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Евродебил

    32 5 Отговор
    Явно братушките имат свободни места в старчески домове,та на сила са отвлекли хората в напреднала възраст.С такива глупави(тип Кая и Урсула)хибридни промивания на мозъци далеч няма да я докарате зомбита евроинтегрирани.

    Коментиран от #47, #48

    14:14 21.12.2025

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Почна се пак с ,тъпотиите

    28 3 Отговор

    До коментар #1 от "Kaлпазанин":

    писарката не е споменала че са ги отвели
    на сигурно място при положение че има сражения там

    кога ли ще изтрещите да пуснете кьор фишек че Мечока ги е взел за роби или е и канибал и яде урк

    14:15 21.12.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Пий си хапчетата...

    19 2 Отговор

    До коментар #15 от "Факт":

    ...и си лягай...

    14:16 21.12.2025

  • 26 Доктор

    16 3 Отговор

    До коментар #15 от "Факт":

    Кабинета ми работи до 23-ти...Побързай..

    14:17 21.12.2025

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Боруна Лом

    4 19 Отговор
    Рашките бетер Хамас.

    14:19 21.12.2025

  • 30 Наполеон и Хитлер

    3 3 Отговор
    Мани мани, беги беги....

    14:20 21.12.2025

  • 31 НИЯ

    23 4 Отговор
    Може пък да са на по сигурно място .
    Знае ли се. Има прослойки там,които са изтеглили голямо тегло от укрите.Държали са се доста зверски с руско говорящите.

    14:21 21.12.2025

  • 32 Изведени са

    25 4 Отговор
    хора които украинската хунта използва за жив щит! Всички са преминали доброволно за да не бъдат избити от укрофашистите.

    Коментиран от #45

    14:21 21.12.2025

  • 33 Мълчат като риби

    24 3 Отговор
    На колко милиарда бившите са станали поръчители от името на България? На колко милиарда е станала поръчител Софийска община? До коя година ще плащаме кредитите на Украйна? Кога е падежа? Все въпроси без отговор! Евала на Белгия. Рече и отсече. Пари не даваме! Скачаме заедно от скалата в пропастта и се надяваме, че парашутът ще се отвори!

    14:21 21.12.2025

  • 34 Ник

    15 4 Отговор
    Лишили са от щит украинските Херои.

    14:21 21.12.2025

  • 35 1916

    4 17 Отговор

    До коментар #15 от "Факт":

    Генерал Иван Колев ги е гонил и млатил из цяла Добруджа.

    Коментиран от #41, #77

    14:21 21.12.2025

  • 36 Лука

    5 18 Отговор

    До коментар #2 от "Британия 🇬🇧":

    Не манипулирай с името британия ! За плен при рашистите прочети мнението на украинците !

    Коментиран от #38

    14:22 21.12.2025

  • 37 ген. Колев

    5 22 Отговор

    До коментар #7 от "Копей":

    На 3-ти март се отбелязва капитулацията на Русия пред Царство България и съюзниците и.
    Честит празник - с гордо вдигната глава, че някога в нашата история Империята на Злото е капитулирала пред нас!

    3-ти март 1918 г.- България със съюзниците освобождава от руско робство Полша, Литва, Латвия, Естония, Финландия, Беларус, Украйна, Молдова, Грузия и други

    Коментиран от #44

    14:22 21.12.2025

  • 38 Британия 🇬🇧

    10 4 Отговор

    До коментар #36 от "Лука":

    Разкарай се не си компетентен

    14:23 21.12.2025

  • 39 Кьоравия

    8 14 Отговор
    Все съм си мислил,че Никита Хрушчов бе най простоватия лидер(не броя нашия правешки дебил и тези от сателитите на СССР) от който е минал живота ми.Но Кая и Урсула ме удариха в земята.Тия двете надминаха идеите на Хрушчов да засади цялото аграрното стопанство на републиките с кукуруз,даже там където той не никне ,биенето му с обувка на масата в ООН,и се доближават само до законната му да погребе другия, далеч по продуктивен блок.

    14:24 21.12.2025

  • 40 Митрополит Методий Кусев

    4 19 Отговор

    До коментар #7 от "Копей":

    "За тия страшни грехове (против България), погромът на Русия ще бъде много страшен. Не като оня във време на Руско-японската война.
    Много по-страшен. Във време на Руско-японската война, за греховете, извършени (1903 г.) от руската дипломация против българите в Македония, извършени чрез Зиновиева и Ламздорфа,
    Бог я наказа със загубата на флотата, на Порт Артур, на Манджурия и на Корея. За греха с погрома на България, какво по-страшно ще бъде наказанието?
    Величието на Руската империя се дължи на "теократизма". Основата, върху която се съзида великата Руска империя и върху която се крепи, беше режима на "теокрацията: да се върши всичко по волята Божия, за неговата слава (да освобождава от властта на мюсюлманите поробените християнски народи).
    Тая основа - теократизма - окончателно е разрушена от речения грях (погромът на България). Следователно Руската империя остава без основа, и, като такава, ще се разгроми и ще се разпадне ...
    Всички крайбалтийски области: Финландия, Остландия, Литва, Полша и Бесарабия й се отнимат. От Малорусия (Украйна) се образува отделна, самостоятелна държава. Губи целия Кавказ.
    Владенията й в дълбока Азия хвръкнуват. Сибир отива на Япония и на Китай. От Русия ще остане едно Московско царство ... Руската дипломация, во главе със своя император, приготовляват такъв кюлаф на Руската империя...
    1914 г. Митрополит Методий (Кусев)

    14:24 21.12.2025

  • 41 И какво от туй

    12 4 Отговор

    До коментар #35 от "1916":

    Русия не е побеждава на... НИЕ и сега гоним ЛГБТ от Брюксел-и ще успеем

    14:25 21.12.2025

  • 42 Тероризъм.

    7 16 Отговор
    После орките да не пискат, че им взривяват рафинериите и корабите барабар с генералите на тях.

    14:26 21.12.2025

  • 43 Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦

    6 27 Отговор
    Бог да пази славната украинска войска и да я дари с пълна победа, защото нейното дело е право и свято!🇺🇦🇺🇦🇺🇦
    С вас сме братя и сестри украинци! С вас е братска България! Богъ съ вами! Бог съ нами! До победата над варварска московия!🇧🇬🇧🇬🇧🇬
    Победата на Украйна ще бъде освобождение за България от руско-болшевишко робство!🇧🇬🇧🇬🇧🇬

    Коментиран от #50, #52

    14:26 21.12.2025

  • 44 Ха ха ха ха

    13 6 Отговор

    До коментар #37 от "ген. Колев":

    В резултат румънците стигнаха до София, Фердинанд абдикира и избяга с българското злато, а България изпадна в национална катастрофа. Това направи генерал Колев за България.

    Коментиран от #59

    14:26 21.12.2025

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Честито ЕВРО

    4 16 Отговор

    До коментар #20 от "Евродебил":

    Всеки ден благодаря на съдбата че не съм се родил при руз наци И на най-лошия си враг не пожелавам да се роди в раша

    14:29 21.12.2025

  • 48 Лука

    4 14 Отговор

    До коментар #20 от "Евродебил":

    Братушки няма от както болшевиките избиха царската фамилия заедно с децата!България е благодарна на ЦАРЯ ОСВОБОДИТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ВТОРИ (така пише на паметника пред парламента)

    Коментиран от #51

    14:32 21.12.2025

  • 49 Карго 200

    3 12 Отговор
    "Руските сили са отвели на руска територия около 50 жители от гранично село в Украйна"
    А всъщност-Агресора навлизайки на суверенна украйнска територия и използвайки сила,насилствено е отвлякъл граждани на Украйна на територията на РФ.

    14:32 21.12.2025

  • 50 Санитар,

    16 2 Отговор

    До коментар #43 от "Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦":

    облечете му ризата че както се е развихрил ще вземе да се нарани!

    14:35 21.12.2025

  • 51 Братушки има!

    10 2 Отговор

    До коментар #48 от "Лука":

    Императорската фамилия е избита от ЛАТИШКИТЕ юди, които сега се изметнаха и са съюзници на Запада!

    14:35 21.12.2025

  • 52 Абе то убуу...- ,,слава "...

    12 2 Отговор

    До коментар #43 от "Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦":

    ....и ,,с вас сме братя и сестри украинци!"...!
    Ама от дивана,само с комунистически лозунги-не става!
    Народът го е казал-
    ,,Лозето не иска молитва,а мотика!"...!
    Та в този дух-стига кухи фрази,ами рипай от дивана,каската,пушката и на фронта да помагаш РЕАЛНО на ,,братята украинци".....!
    Щото иначе звучиш много несериозно,макар и гарниран с много цветни картинки...- флагчета и тризъбчета...!

    14:36 21.12.2025

  • 53 Айде

    2 14 Отговор
    Да си вземат всички руснаци и да се махнат от Украйна!

    Коментиран от #54

    14:36 21.12.2025

  • 54 Айде

    12 2 Отговор

    До коментар #53 от "Айде":

    Украинците да се изтеглят от всички земи, подарени им от Ленин, Сталин и Хрущов.

    14:39 21.12.2025

  • 55 Историческа истина

    2 16 Отговор

    До коментар #15 от "Факт":

    Е, не е точно така. Московсците са ги били кой къде ги хване.
    Погледнато исторически, те нямат спечелена нито една война сами.
    Хaйде дa npоcледим "неnобедимите" чpез езикa нa фaктите!
    Ще cе нacочим caмо към войните между pуcия и Туpция, a nоcле ще доnълним и дpуrи две войни, които ca от pешaвaщо знaчение зa cветовнaтa rеоnолитикa!
    Пъpвaтa pуcко-туpcкa войнa зanочвa 1677 rодинa, cлед кaто pуcия нanaдa Туpция. Войнaтa npодължaвa тpи rодини и Туpция cмaзвa pуcия, вземa Кpим, Зanaднa Укpaйнa и Молдовa, кaто зaдължaвa Руcия дa nлaщa дaнък нa Кpимcкия кaraнaт, cnоpед Бaхчеcapaйcкия доrовоp от 1781 rодинa.
    От тоraвa - до 1877 ca двеcтa rодини, npез които pуcия нямa cnечеленa войнa cpещу Туpция, c изключение нa деcетaтa, коraто бълrapи и укpaинци cnacявaт pуcия от nоpaжение.
    Тоеcт, npез 25 rодини pуcия е зanочвaлa войни c единcтвенa цел дa зaвлaдявa теpитоpии. Никaкви rлуnоcти зa оcвобождение нa някоrо cи! Единcтвено и caмо имnеpcки цели c rлуми зapaди npaвоcлaвието и обединението му!
    Нa бойното nоле Нanолеон rи paзбивa,но зимaтa и rлaдът отвеждaт вaтниците до Пapиж.
    Втоpaтa cветовнa войнa Анrлия и САЩ rи cnacявaт от nоpaжение, което е било неминуемо.
    Нaлице ca очевидни обcтоятелcтвa, че товa ca некaдъpници, които жеpтвaт безмилоcтно човешки pеcуpc cpещу мaлко или нищо!
    И къде ca тpъrнaли дa зanлaшвaт cветa - те моraт дa извъpшвaт caмо nодли убийcтвa cpещу невинни обезоpъжени, a оnитът c убийcтвото нa Солженицин, докaзa, че и товa не моraт.

    Коментиран от #80

    14:39 21.12.2025

  • 56 Петкан, канибал

    12 2 Отговор
    Така "драматично" е написано сякаш тия 50 умрели бабички в казан ще ги готвят 😄

    14:40 21.12.2025

  • 57 Сатана Z

    13 2 Отговор
    Преди паническото бягство от всяко село Укро нациските наказателни отряди избиват своите хора за да може фашистката пропаганда за запад да обвини Русия.Този път обаче възрастните рускоговорящи украинци са извадили късмет,че руската армия е освободила селото преди да бъдат убити от своите .

    14:41 21.12.2025

  • 58 така, така

    15 2 Отговор
    Не знам дали е вярна информацията, но не виждам нищо нередно. Всеки би предложил на хората да се махнат от зона с повишен риск за военни действия. Да не коментираме, че в тези райони на 0срайната няма ток и вода. В конкретното село може и да има някакви условия за живот (със сигурност нямат проблем с отоплението), но все пак, друго е да ги преместят на място където е по-спокойно и има медицински услуги.
    Това няма да са първите украинци, решили да се преместят в Русия. Да не забравяме - около 10 милиона вече избягаха при "агресора".
    По-скоро 0сранийците трябва да се запитат защо местните не искат да се евакуират, когато бъдат подканяни от шайката в Киев и си чакат да дойдат руснаците. Виж, когато те им кажат, че е опасно да остават, то без колебания тръгват за Русия. Това се случваше толкова много пъти по времем на тзаи война, че едва ли представлява някаква изненада за някого. Дори видни 0сранийци казват на клоуна да остави Донбас, там хората не го търпят. Защо ли?

    14:41 21.12.2025

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Хахахахаха

    10 3 Отговор

    До коментар #3 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    ти вече си победен от живота, деградирал си още когато са те родили

    14:42 21.12.2025

  • 61 Историческа истина

    9 3 Отговор
    Турският аскер щеше да ги затвори в някоя църка и изгори живи както в Батак и Перущица

    Коментиран от #64

    14:43 21.12.2025

  • 62 Ленин, Сталин и Хрущов

    11 3 Отговор
    Подариха на Украйна огромни територии, а Брежнев ги напълни с пари. Отгледаха 50 милиона използвачи и маргинали на територията, които доказаха, че не стават за нищо, освен да крадат! Доведоха Европа до фалит и се стопиха до 15 милиона вдовици, сирачета, инвалиди, старци и старици. Жал ми е само за сирачетата. Те са невинни.

    14:48 21.12.2025

  • 63 ОБИЧАЙНА ПРАКТИКА НА КОМ-ФАШАГИТЕ

    3 8 Отговор
    И терористите от блатата.

    14:51 21.12.2025

  • 64 Като ху ЙЛО ония

    3 9 Отговор

    До коментар #61 от "Историческа истина":

    2 МИЛИОНА монгольяк алкаше в Украйна?!?
    Като Грузинеца загр обил 32 МИЛИОНА съветски прим ати???
    Хехехехее
    Прид УРАК

    14:56 21.12.2025

  • 65 Браво на Русия

    10 3 Отговор
    Дори и по време на военни действие се мъчи да пази цивилните.

    15:01 21.12.2025

  • 66 Браво!

    9 3 Отговор
    Руската армия е спасила горките хора от зверствата и тормоза на уркронацистите. Населението масово отказва да се евакуира защото чака руснаците като освободители!

    Коментиран от #70

    15:03 21.12.2025

  • 67 Дедо ви...

    5 3 Отговор
    Вчера Руската армия е започнала настъпление в нов район, преминала е границата в Белгородска област и е освободила Високое в Сумска област, след което е щурмувала Грабовское. В нощта на 20 декември руските въоръжени сили влязоха в граничното село Грабовское в Сумска област и са евакуирали над 50 местни Пленени са бойци от украинските въоръжени сили и евакуирали жителите изпод обстрела които преди това писмено са се отказали евакуация в окрайнината

    15:16 21.12.2025

  • 68 Някой

    4 2 Отговор
    Да ги оставят на фронта да мрат ли? От отдавна съм казал, че на някакво разстояние от фронта и от двете страни, не трябва да има мирни жители, а всичките да са изтеглени. Самият факт, че са били още там, е показателен.

    15:16 21.12.2025

  • 69 Руски колхозник

    3 2 Отговор
    Трябва някой да готви,пере и да пълни/празни пълнители 😂🍌🤣

    15:17 21.12.2025

  • 70 Затова фюрера пеДОФил е

    7 6 Отговор

    До коментар #66 от "Браво!":

    Издирван от закона!
    58 000 дечица са отвлечени от пеДОФила

    Коментиран от #71

    15:18 21.12.2025

  • 71 Пропагандата

    4 2 Отговор

    До коментар #70 от "Затова фюрера пеДОФил е":

    винаги се цели в глупака.

    15:19 21.12.2025

  • 72 Спасяват ги

    2 3 Отговор
    Сега продажните невежи, какви ли глупости ще измислят, че са ги отвлекли насила и са обезглавили.

    15:27 21.12.2025

  • 73 Само предлагам

    3 2 Отговор
    Щом така са решили братушките не е престъпление Но ако беше гнилия Запад малеееееееееееее

    15:31 21.12.2025

  • 74 Бъдеще

    6 2 Отговор

    До коментар #11 от "Копейка от новото броене":

    Успех е това, че изгониха нацистите от Курска област, а това, че са установили контрол в част от Сумска област, е просто лека и спокойна разходка... 😉

    15:32 21.12.2025

  • 75 Де бил

    0 1 Отговор

    До коментар #3 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Съби Събев може да отговори на този въпрос!

    15:33 21.12.2025

  • 76 ДългоИме

    2 4 Отговор
    " .... руски сили са навлезли на украинска територия в събота вечер в района на село Грабовске и са отвели местни жители, повечето от които възрастни хора" ???
    Нашата Мара-пишман джурналка, както винаги казва "истината" наполовина. А защо са ги извели - не казва! Не са ги "отвели", а са ги ИЗВЕЛИ, защото те искат, а укрите не ги пускат, а агитират да се евакуират, анадънма Маро?

    15:37 21.12.2025

  • 77 ник

    3 2 Отговор

    До коментар #35 от "1916":

    Така ги е млатил че после Добруджа 20 години е румънска и после другаря Сталин през1940 г. ни я подарява.

    Коментиран от #83

    15:38 21.12.2025

  • 78 Киргизстан

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Британия 🇬🇧":

    Ей тъй да асвабадят и м.а.к.я ти

    15:45 21.12.2025

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 ник

    0 1 Отговор

    До коментар #55 от "Историческа истина":

    само дето руснаците са били 4 пъти в Берлин 1756-1814-два пъти-на отиване и връщане от Париж -и1945

    15:48 21.12.2025

  • 81 Юрий

    1 0 Отговор
    Хората си мислят че с Русия ще прокопсат и всичко ще им е наред .
    И са прави. Очаквай от вълка да не те .....
    Умните хора отдавна избягаха в Европа.
    А останалите, когато им дойде нещо в главата, на огромна част никога .
    Това е манталитет. Не можеш да докажеш на глупак , че е такъв.
    Оставяш го да си чупи главата и това е

    15:51 21.12.2025

  • 82 Димо

    1 0 Отговор
    Четете неуважаеми копейки за Гладомора,причинен от руснаците в Украйна! За няколко години четири милиона жертви! Набийте си го в главите,че руснаците-комунисти са най - големите зверове на света!

    15:51 21.12.2025

  • 83 болгарин..

    1 0 Отговор

    До коментар #77 от "ник":

    А другаря молотоя запазва територята на б-я,каквато е днес в париже 1946 год..въпреки че сме били съюзник на тристрания пакт,вячеслав охлажда мераците на елините за филипополис и родопите,власите пък напирали за добруджата,а днес нямаме поне една улица кръстена на него

    15:53 21.12.2025

