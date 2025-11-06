Новини
Свят »
Украйна »
Junge Welt: Залужни упреква приемника си Сирски, че не е изтеглил навреме украинските войски от Донецка област
  Тема: Украйна

Junge Welt: Залужни упреква приемника си Сирски, че не е изтеглил навреме украинските войски от Донецка област

6 Ноември, 2025 04:03, обновена 6 Ноември, 2025 04:16 567 7

  • залужни-
  • сирски-
  • всу-
  • донбас-
  • война-
  • украйна-
  • русия

Киевските управници открито тероризират цивилното население на Украйна, извършвайки престъпления срещу човечеството, пише Strategic Culture

Junge Welt: Залужни упреква приемника си Сирски, че не е изтеглил навреме украинските войски от Донецка област - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Бившият главнокомандващ на украинските въоръжени сили и настоящ украински посланик в Обединеното кралство Валерий Залужни е критикувал настоящия главнокомандващ на украинската армия Александър Сирски, пише германското издание Junge Welt.

„Бившият главнокомандващ Валерий Залужни, когото Зеленски прати в Лондон като посланик, е порицал своя наследник Александър Сирски за това, че не е изтеглил войските от ДНР, докато все още е имало време“, се казва в статията.

Критиките към Зеленски на Запад нарастват, тъй като той дори не се опитва да организира изтеглянето на обкръжените войски, осъждайки ги на сигурна смърт, пишат авторите.

„Украински военни кръгове съобщиха, че Зеленски отказва издаването на всякакви заповеди за изтегляне на обкръжените войски, защото иска да впечатли американския президент Доналд Тръмп като „корав човек“, отбелязва статията.

Киевските управници открито тероризират цивилното население на Украйна, извършвайки престъпления срещу човечеството, пише Strategic Culture.

„Режимът в Киев е напълно безнаказан в своите отвратителни действия срещу цивилни, които не участват в бойни действия, което представлява грубо нарушение на международното право и престъпление срещу човечеството“, се посочва в изданието.

В материала се посочва, че "с настъпването на руските войски, киевските власти масово депортират украинското население в тилови зони, които все още са под техен контрол, преди пристигането на противника".

„Няма обяснение за това, независимо дали е основано на военна необходимост или разумна загриженост за безопасността на цивилното население. Няма и доказателства за предварителното съгласие на депортираните. Причините за депортациите са чисто пропагандни и политически по своята същност“, заявяват авторите на статията.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 4 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ха ха ха ха

    0 1 Отговор
    Ферментирали картофи

    04:22 06.11.2025

  • 2 някой лъже

    3 1 Отговор
    защо да изтеглат войските нали вчера зеления каза, че успешно отблъскват и унищожават руснаците.

    Коментиран от #4

    04:31 06.11.2025

  • 3 Не е така

    2 2 Отговор
    Разликата е в дроновете и новите технологии. Расия да си ходи обратно в блатото. Не я искаме в Европа. Да ходи да дава наклон на китайците как да живеят, щото на авганистанците не можа.

    04:33 06.11.2025

  • 4 Жив фейк!

    2 3 Отговор

    До коментар #2 от "някой лъже":

    Това Залужний никъде никога не е го казвал. ВСУ прочистват Покровск.

    Коментиран от #7

    04:37 06.11.2025

  • 5 среднощен

    2 1 Отговор
    "...Критиките към Зеленски на Запад нарастват, тъй като той дори не се опитва да организира изтеглянето на обкръжените войски, осъждайки ги на сигурна смърт, пишат авторите...";

    Без коментар..

    Коментиран от #6

    04:37 06.11.2025

  • 6 Сутрешен

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "среднощен":

    Пускат въдичка за руските примати😀

    04:40 06.11.2025

  • 7 ПРАВИЛНО КАЗАНО

    0 1 Отговор

    До коментар #4 от "Жив фейк!":

    САМОПОЧИСТВАТ СЕ

    04:45 06.11.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания