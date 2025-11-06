Бившият главнокомандващ на украинските въоръжени сили и настоящ украински посланик в Обединеното кралство Валерий Залужни е критикувал настоящия главнокомандващ на украинската армия Александър Сирски, пише германското издание Junge Welt.

„Бившият главнокомандващ Валерий Залужни, когото Зеленски прати в Лондон като посланик, е порицал своя наследник Александър Сирски за това, че не е изтеглил войските от ДНР, докато все още е имало време“, се казва в статията.

Критиките към Зеленски на Запад нарастват, тъй като той дори не се опитва да организира изтеглянето на обкръжените войски, осъждайки ги на сигурна смърт, пишат авторите.

„Украински военни кръгове съобщиха, че Зеленски отказва издаването на всякакви заповеди за изтегляне на обкръжените войски, защото иска да впечатли американския президент Доналд Тръмп като „корав човек“, отбелязва статията.

Киевските управници открито тероризират цивилното население на Украйна, извършвайки престъпления срещу човечеството, пише Strategic Culture.

„Режимът в Киев е напълно безнаказан в своите отвратителни действия срещу цивилни, които не участват в бойни действия, което представлява грубо нарушение на международното право и престъпление срещу човечеството“, се посочва в изданието.

В материала се посочва, че "с настъпването на руските войски, киевските власти масово депортират украинското население в тилови зони, които все още са под техен контрол, преди пристигането на противника".

„Няма обяснение за това, независимо дали е основано на военна необходимост или разумна загриженост за безопасността на цивилното население. Няма и доказателства за предварителното съгласие на депортираните. Причините за депортациите са чисто пропагандни и политически по своята същност“, заявяват авторите на статията.