Военен преврат в Бенин, президентът Патрис Талон е свален ВИДЕО

Военен преврат в Бенин, президентът Патрис Талон е свален ВИДЕО

7 Декември, 2025 10:56, обновена 7 Декември, 2025 11:02

Цялата власт преминава в ръцете на военен комитет, оглавяван от подполковник Тигри Паскал

Военен преврат в Бенин, президентът Патрис Талон е свален ВИДЕО - 1
Снимка: Фейсбук
Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Военните завзеха властта в Бенин, сваляйки от власт президента Патрис Талон.

Това съобщи новинарският портал La Nouvelle Tribune, позовавайки се на изявление, прочетено по държавната Benin Broadcasting Corporation.

Военен комитет, оглавяван от подполковник Тигри Паскал, пое пълната власт в страната, съобщава корпорацията. Военните обявиха разпускането на всички държавни органи.


Бенин
  • 1 Ягуар

    10 9 Отговор
    У нас това радев трябваше да направи още в началото на тази година! Да разпусне фалшивия ни парламент и да назначи нови избори и референдум! Радев обаче си затрая и се сниши!

    Коментиран от #5, #20

    11:02 07.12.2025

  • 2 стоян георгиев

    14 4 Отговор
    Всички френски мекерета се изриват лека полека 👌

    11:03 07.12.2025

  • 3 ужаст

    5 4 Отговор
    Лавров уже лети към Бенин са да договори защитата на руските интереси в Бенин.

    Коментиран от #12

    11:03 07.12.2025

  • 4 хххх

    4 18 Отговор
    Ей това искат за България ПП-ДБ, Радев и другите копейки. Като не могат да спечелят избори, искат преврати и мракобесие за кефа на Путин.

    Коментиран от #7, #16

    11:03 07.12.2025

  • 5 този филм сме го гледали

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Ягуар":

    Нима бе случайност, че 2021 Борисов бе сменен от действащ армейски генерал на поста Министър председател на България? Помислете пак.

    11:05 07.12.2025

  • 6 гост

    5 9 Отговор
    Дружките на Кремъл...терористи...

    Коментиран от #26

    11:06 07.12.2025

  • 7 Три дупки

    3 2 Отговор

    До коментар #4 от "хххх":

    Оооо стинкаджия, преброи ли стинките колко цента ши станат ?

    Коментиран от #9

    11:08 07.12.2025

  • 8 гост

    5 1 Отговор
    Вижте снимката: АК-47 побеждава на всякъде!

    11:09 07.12.2025

  • 9 хххх

    4 6 Отговор

    До коментар #7 от "Три дупки":

    Копейка, стинките са фиксирани към центовете от 20г. Чупи гръбнака пред Путин и бягай да палиш кофи по улиците.

    Коментиран от #17, #23

    11:10 07.12.2025

  • 10 Историк

    8 1 Отговор
    Хайде франсетата загубиха още една колония - официално ужким не е такава от 1960 обаче и до сега плащаше "колониален данък" на Франция.

    11:13 07.12.2025

  • 11 хех

    2 0 Отговор
    Тва са африканските жензита от ПП-ДБ.

    11:13 07.12.2025

  • 12 А Зеленски

    5 1 Отговор

    До коментар #3 от "ужаст":

    го боли златната тоалетна.

    11:14 07.12.2025

  • 14 Грую

    1 0 Отговор
    чета по инерция Берлин и се чудя, гледам снимката и ми стана ясно - прочетох пак заглавието

    Коментиран от #19

    11:15 07.12.2025

  • 15 Зеленски

    4 0 Отговор
    Аз пък кендззам на злато 😏

    11:15 07.12.2025

  • 16 Антитрол

    4 1 Отговор

    До коментар #4 от "хххх":

    "преврати и мракобесие за кефа на Путин"

    Е друго си е да плащаш колониален данък на господарите си нали защото видиш ли ти дали "независимост".

    11:15 07.12.2025

  • 17 Не са ли украински

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "хххх":

    гривни не ги признавам!

    11:15 07.12.2025

  • 19 Скоро и от Берлин

    1 1 Отговор

    До коментар #14 от "Грую":

    ще има такава снимка.

    11:17 07.12.2025

  • 20 Какъв Радев

    0 5 Отговор

    До коментар #1 от "Ягуар":

    Прецедента е такава плюнка, че даже и преврат не може да сделя.

    Още когато каза че Войната в несъществуващата Украйна не е война и ми падна в омите.
    Егати пропадналия Навоски генерл, учил в Сащ военна академия и так далее.

    11:18 07.12.2025

  • 21 сега

    0 4 Отговор
    Сега и в Бенин ще има банани само за Коледа.

    11:18 07.12.2025

  • 23 Антитрол

    4 2 Отговор

    До коментар #9 от "хххх":

    "Копейка, стинките са фиксирани към центовете от 20г."

    Ха ха ха, стинките са фиксирани към еврото а не към центовете - даже и това не знаете.

    Коментиран от #28

    11:18 07.12.2025

  • 24 Хе!

    4 0 Отговор
    Ей, коментиращи! Тук отправяте реплики към Радев, сякаш президента на Бенин е направил преврат и завзел властта! Точно обратното - военните са свалили президента от власт и ако има аналогия, тя е обратната на тази, която внушавате! Радев тук и да иска, няма ресурс да направи нещо такова! Ресурса е в можачите и с този ресурс те си докарват и изборен резултат, тормозят политическия опонент, понеже си имат и прокуратура, и съд, и полиция, и служби, и МВР! Радев е президент главкомандващ без армия! А няма и кураж! Втори мандат нищоправене!

    11:18 07.12.2025

  • 25 При Четвъртия райх всичко е спокойно

    0 1 Отговор
    Военен преврат в Бенин, президентът Патрис Талон е свален ВИДЕО
    -;-
    Фюрера ще си отиде естествено при Аллах и после ще се започнат докладите и анализите за Путлеризъма!

    Коментиран от #29

    11:19 07.12.2025

  • 26 Ивелин Михайлов

    4 2 Отговор

    До коментар #6 от "гост":

    Като свалим бойко българоубиеца и ние ли ще сме терористи бе сорос 😉

    Коментиран от #32, #36

    11:21 07.12.2025

  • 27 Исторически парк

    2 0 Отговор
    Русия измита френските мекерата по света

    11:22 07.12.2025

  • 29 Антитрол

    1 0 Отговор

    До коментар #25 от "При Четвъртия райх всичко е спокойно":

    "и после ще се започнат докладите"

    Без ЩЕ ЩЕ ЩЕ не върви ли пропагандата - защо така упорито отбягвате да говорите за настоящето.

    11:23 07.12.2025

  • 32 Свалете го на изборите

    2 0 Отговор

    До коментар #26 от "Ивелин Михайлов":

    Не искам неможачите от улицата да диктуват какво да става в България.
    Спечелете изборите и правете каквото искате.

    11:28 07.12.2025

  • 33 хххх

    1 0 Отговор

    До коментар #31 от "Антитрол":

    Козячетата и копейките вече сте едно, ако и тези новини си пропуснал.

    11:29 07.12.2025

  • 34 да не стане като Ливан и Виетнам

    1 0 Отговор
    Да не стане скоро Бенин да викат френските военни на помощ да си опазят държавата....

    11:29 07.12.2025

  • 35 Нов съюзник

    1 0 Отговор
    На Русия

    Коментиран от #37

    11:30 07.12.2025

  • 36 гост

    1 0 Отговор

    До коментар #26 от "Ивелин Михайлов":

    Алкашок,що не отидеш да го свалиш или ги сваляш само по сайтовете...

    11:30 07.12.2025

  • 37 ЗНахарова

    0 0 Отговор

    До коментар #35 от "Нов съюзник":

    Глщпуста ми. РФ няма пръст в този преврат. Те сами.

    11:31 07.12.2025