Военен преврат в Бенин, президентът Патрис Талон е свален ВИДЕО

Военните завзеха властта в Бенин, сваляйки от власт президента Патрис Талон.
Това съобщи новинарският портал La Nouvelle Tribune, позовавайки се на изявление, прочетено по държавната Benin Broadcasting Corporation.
Военен комитет, оглавяван от подполковник Тигри Паскал, пое пълната власт в страната, съобщава корпорацията. Военните обявиха разпускането на всички държавни органи.
1 Ягуар
Коментиран от #5, #20
11:02 07.12.2025
2 стоян георгиев
11:03 07.12.2025
3 ужаст
Коментиран от #12
11:03 07.12.2025
4 хххх
Коментиран от #7, #16
11:03 07.12.2025
5 този филм сме го гледали
До коментар #1 от "Ягуар":Нима бе случайност, че 2021 Борисов бе сменен от действащ армейски генерал на поста Министър председател на България? Помислете пак.
11:05 07.12.2025
6 гост
Коментиран от #26
11:06 07.12.2025
7 Три дупки
До коментар #4 от "хххх":Оооо стинкаджия, преброи ли стинките колко цента ши станат ?
Коментиран от #9
11:08 07.12.2025
8 гост
11:09 07.12.2025
9 хххх
До коментар #7 от "Три дупки":Копейка, стинките са фиксирани към центовете от 20г. Чупи гръбнака пред Путин и бягай да палиш кофи по улиците.
Коментиран от #17, #23
11:10 07.12.2025
10 Историк
11:13 07.12.2025
11 хех
11:13 07.12.2025
12 А Зеленски
До коментар #3 от "ужаст":го боли златната тоалетна.
11:14 07.12.2025
14 Грую
Коментиран от #19
11:15 07.12.2025
15 Зеленски
11:15 07.12.2025
16 Антитрол
До коментар #4 от "хххх":"преврати и мракобесие за кефа на Путин"
Е друго си е да плащаш колониален данък на господарите си нали защото видиш ли ти дали "независимост".
11:15 07.12.2025
17 Не са ли украински
До коментар #9 от "хххх":гривни не ги признавам!
11:15 07.12.2025
19 Скоро и от Берлин
До коментар #14 от "Грую":ще има такава снимка.
11:17 07.12.2025
20 Какъв Радев
До коментар #1 от "Ягуар":Прецедента е такава плюнка, че даже и преврат не може да сделя.
Още когато каза че Войната в несъществуващата Украйна не е война и ми падна в омите.
Егати пропадналия Навоски генерл, учил в Сащ военна академия и так далее.
11:18 07.12.2025
21 сега
11:18 07.12.2025
23 Антитрол
До коментар #9 от "хххх":"Копейка, стинките са фиксирани към центовете от 20г."
Ха ха ха, стинките са фиксирани към еврото а не към центовете - даже и това не знаете.
Коментиран от #28
11:18 07.12.2025
24 Хе!
11:18 07.12.2025
25 При Четвъртия райх всичко е спокойно
-;-
Фюрера ще си отиде естествено при Аллах и после ще се започнат докладите и анализите за Путлеризъма!
Коментиран от #29
11:19 07.12.2025
26 Ивелин Михайлов
До коментар #6 от "гост":Като свалим бойко българоубиеца и ние ли ще сме терористи бе сорос 😉
Коментиран от #32, #36
11:21 07.12.2025
27 Исторически парк
11:22 07.12.2025
29 Антитрол
До коментар #25 от "При Четвъртия райх всичко е спокойно":"и после ще се започнат докладите"
Без ЩЕ ЩЕ ЩЕ не върви ли пропагандата - защо така упорито отбягвате да говорите за настоящето.
11:23 07.12.2025
32 Свалете го на изборите
До коментар #26 от "Ивелин Михайлов":Не искам неможачите от улицата да диктуват какво да става в България.
Спечелете изборите и правете каквото искате.
11:28 07.12.2025
33 хххх
До коментар #31 от "Антитрол":Козячетата и копейките вече сте едно, ако и тези новини си пропуснал.
11:29 07.12.2025
34 да не стане като Ливан и Виетнам
11:29 07.12.2025
35 Нов съюзник
Коментиран от #37
11:30 07.12.2025
36 гост
До коментар #26 от "Ивелин Михайлов":Алкашок,що не отидеш да го свалиш или ги сваляш само по сайтовете...
11:30 07.12.2025
37 ЗНахарова
До коментар #35 от "Нов съюзник":Глщпуста ми. РФ няма пръст в този преврат. Те сами.
11:31 07.12.2025