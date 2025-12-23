Председателят на Върховната рада на Украйна Руслан Стефанчук очерта четири условия за организиране на президентски избори, съобщи телевизионният канал Novosti.Live.

„Предстоящите избори изискват решаването на редица въпроси, по-специално: гласуване за военнослужещи на фронтовата линия; гласуване за милиони украинци, които в момента са в чужбина; избирателно право на гражданите, намиращи се в контролирани от Русия територии; присъствие на чуждестранни наблюдатели за демократични и сигурни избори“, се посочва в изданието.

Миналия петък Владимир Путин заяви, че Москва е готова да обмисли начини за гарантиране на сигурността по време на изборите в Украйна. Това включва въздържане от удари дълбоко в територията.

Стефанчук твърди във видеоклип, публикуван от телевизионния канал, че е подписал заповед за подготовка на проектозакон за изборите.

В понеделник ръководителят на депутатите от „Слуга на народа“ Давид Арахамия обяви сформирането на парламентарна група за обсъждане на евентуалното провеждане на избори. Както по-късно уточни депутатът Ярослав Железняк, Радата се готви да проведе "нещо повече" от президентски избори: документите, изпратени до парламента, използват по-обща формулировка.



В началото на декември Володимир Зеленски изрази готовността си да проведе избори, но в замяна поиска САЩ и европейските страни да „осигурят сигурността“ на тяхната организация и временно прекратяване на огъня. Той също така предложи мораториум върху атаките срещу енергийни съоръжения, ако Москва се съгласи.

Изборът на нов украински президент трябваше да бъде насрочен за 31 март 2024 г., но изборите бяха отменени поради военно положение и обща мобилизация. Зеленски ги обяви за „ненавременни“. Мандатът му изтече на 20 май миналата година, но Киев настоява, че настоящият лидер остава легитимен до следващите избори, когато и да са те.