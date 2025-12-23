Новини
Шефът на Върховната рада подписа заповед за подготовка на проектозакон за провеждане на президентски избори в Украйна
  Тема: Украйна

Шефът на Върховната рада подписа заповед за подготовка на проектозакон за провеждане на президентски избори в Украйна

23 Декември, 2025 05:37, обновена 23 Декември, 2025 05:47 716 5

  • руслан стефанчук-
  • върховна рада-
  • избори-
  • президент-
  • украйна

Руслан Стефанчук очерта четири условия за организиране на вота

Шефът на Върховната рада подписа заповед за подготовка на проектозакон за провеждане на президентски избори в Украйна - 1
Руслан Стефанчук, Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Председателят на Върховната рада на Украйна Руслан Стефанчук очерта четири условия за организиране на президентски избори, съобщи телевизионният канал Novosti.Live.

„Предстоящите избори изискват решаването на редица въпроси, по-специално: гласуване за военнослужещи на фронтовата линия; гласуване за милиони украинци, които в момента са в чужбина; избирателно право на гражданите, намиращи се в контролирани от Русия територии; присъствие на чуждестранни наблюдатели за демократични и сигурни избори“, се посочва в изданието.

Миналия петък Владимир Путин заяви, че Москва е готова да обмисли начини за гарантиране на сигурността по време на изборите в Украйна. Това включва въздържане от удари дълбоко в територията.

Стефанчук твърди във видеоклип, публикуван от телевизионния канал, че е подписал заповед за подготовка на проектозакон за изборите.

В понеделник ръководителят на депутатите от „Слуга на народа“ Давид Арахамия обяви сформирането на парламентарна група за обсъждане на евентуалното провеждане на избори. Както по-късно уточни депутатът Ярослав Железняк, Радата се готви да проведе "нещо повече" от президентски избори: документите, изпратени до парламента, използват по-обща формулировка.

В началото на декември Володимир Зеленски изрази готовността си да проведе избори, но в замяна поиска САЩ и европейските страни да „осигурят сигурността“ на тяхната организация и временно прекратяване на огъня. Той също така предложи мораториум върху атаките срещу енергийни съоръжения, ако Москва се съгласи.

Изборът на нов украински президент трябваше да бъде насрочен за 31 март 2024 г., но изборите бяха отменени поради военно положение и обща мобилизация. Зеленски ги обяви за „ненавременни“. Мандатът му изтече на 20 май миналата година, но Киев настоява, че настоящият лидер остава легитимен до следващите избори, когато и да са те.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 4.3 от 3 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Уфф

    9 3 Отговор
    Дано руснаците не бъдат излъгани за кой ли път

    05:53 23.12.2025

  • 2 При тези поставени

    2 0 Отговор
    четири условия за провеждане на президентски избори в Украйна ще е необходимо едногодишно примирие.

    06:16 23.12.2025

  • 3 Боруна Лом

    1 0 Отговор
    НА ТОЗИ КОЛКО МУ Е КИЛОТО ЖИВО ТЕГЛО?

    06:23 23.12.2025

  • 4 сеянинь..

    3 0 Отговор
    И тоо бандерец..много главест и оял се като ермако и умеровчо,а пък зеления мухал от многото тръчаньие за да им осигури кльопаньие се смали още повече и заприлича на дуземски гномь

    06:23 23.12.2025

  • 5 Факт

    0 0 Отговор
    В това състояние на държавата, избори едва ли са възможни!

    06:34 23.12.2025

Новини по държави:
