Русия съобщава за контрол над още две украински села

Руските въоръжени сили обявиха, че са взели контрол над две допълнителни села в Украйна, предава Ройтерс, като отбелязва, че новината не е потвърдена от независими източници, предава БТА.

Според съобщението на руското министерство на отбраната, става въпрос за село Кучеривка в Харковска област и село Ривне в Донецка област.

Още новини от Украйна

В документа се уточнява, че руските войски са нанесли удари по украинската транспортна, горивна и енергийна инфраструктура, както и по военни обекти и комплекси чрез дронове с голям обсег.