Русия съобщава за контрол над още две украински села
  Тема: Украйна

Русия съобщава за контрол над още две украински села

7 Декември, 2025 12:55 616 36

  • русия-
  • украйна

Руското министерство на отбраната твърди удари по ключова инфраструктура и военни обекти

Русия съобщава за контрол над още две украински села - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Руските въоръжени сили обявиха, че са взели контрол над две допълнителни села в Украйна, предава Ройтерс, като отбелязва, че новината не е потвърдена от независими източници, предава БТА.

Според съобщението на руското министерство на отбраната, става въпрос за село Кучеривка в Харковска област и село Ривне в Донецка област.

В документа се уточнява, че руските войски са нанесли удари по украинската транспортна, горивна и енергийна инфраструктура, както и по военни обекти и комплекси чрез дронове с голям обсег.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 БОЛШЕВИК

    20 4 Отговор
    Русия напредва а от Украйна остава все по-малко!

    Коментиран от #11, #13, #27

    12:57 07.12.2025

  • 2 хайде русофоборците

    15 1 Отговор
    да пращат пари на бункера за коледен бонус за зелкови
    вместо да мечтаят за копейки

    Коментиран от #12

    12:57 07.12.2025

  • 3 Винаги

    12 1 Отговор
    по 2 ....

    12:58 07.12.2025

  • 4 Всеки ден

    20 4 Отговор
    по 30-40 кв. км освободена руска територия.

    Русия побеждава - Борисов се снишава.

    Бюрократите от еС са в паника.

    12:58 07.12.2025

  • 5 Пред

    5 10 Отговор
    или зад Покровск?

    Коментиран от #35

    12:59 07.12.2025

  • 6 Кое е

    6 8 Отговор
    селото на снимката?

    13:00 07.12.2025

  • 7 русия ТЕРОРИСТ И ФAШИСТ НОМЕР ЕДНО

    2 20 Отговор
    Руските фашисти създадоха и разпалиха война в която за 4 години вече дадоха 2 милиона жертви и изгубиха 40% от военния си потенциал и възможности,ама успяли да окупират 2 села видиш ли ...

    Коментиран от #18

    13:02 07.12.2025

  • 8 Руский алкашник с ржавий калашник

    3 15 Отговор
    А Париж, Рим, кога?

    Коментиран от #23

    13:03 07.12.2025

  • 9 az СВО Победа 80

    18 2 Отговор
    Правилното име е Ровное, а не Ривне. Намира се между освободеният Красноармейск и обкръжения Мирноград.

    Ей, не ги научихте тия имена и след 4 години!

    Коментиран от #15

    13:03 07.12.2025

  • 10 Ннн

    4 16 Отговор
    Ако събера всички новини за превзети от Русия села, излиза, че отдавна е превзела цяла Европа, а като отворя картата на бойните действия, фронтът още е в Донбас, където си беше и през 2014г. Ко стааа?!

    Коментиран от #30

    13:04 07.12.2025

  • 11 Ха ха ха ха

    4 13 Отговор

    До коментар #1 от "БОЛШЕВИК":

    Руснаците също остават все по-малко! Руский демограф сказал, че в Русия реалното население е от 70 до 80 милиона. След КОВИДА липсва половината от официално обявеното население.

    Коментиран от #25

    13:04 07.12.2025

  • 12 Копейка от Варна

    3 10 Отговор

    До коментар #2 от "хайде русофоборците":

    Какви копейки? Вече чакаме ЕВРОТО.

    13:04 07.12.2025

  • 13 да си знаеш

    2 12 Отговор

    До коментар #1 от "БОЛШЕВИК":

    Ако бях на твое място щях да се скрия в бункера от срам като ботоксовото джудже.Русия беше уж втората в света,а се оказа ,че военните й възможности са еднакви с тези на Украйна която е 22-ра в света.

    Коментиран от #21

    13:05 07.12.2025

  • 14 Механик

    9 1 Отговор
    Не са "допълнителни" а са си в реда на нещата.
    Да, Кучеривка и Ривне са взети от руснаците, НО... но както знаем, това са селца с по два хамбара и една кучешка колибка (в Кучеривка) и тия населени места за БЕЗ стратегическо значение.
    В Украине скок-подскок,
    нема вОда, няма ток.

    Коментиран от #29

    13:05 07.12.2025

  • 15 Тухла

    1 7 Отговор

    До коментар #9 от "az СВО Победа 80":

    Путин "превзе" ли "Камсамолск", бе!

    Коментиран от #22

    13:05 07.12.2025

  • 17 Слава на Русия

    4 5 Отговор
    Успя да превземе две обезлюдени села

    13:07 07.12.2025

  • 18 Механик

    7 1 Отговор

    До коментар #7 от "русия ТЕРОРИСТ И ФAШИСТ НОМЕР ЕДНО":

    Ми ти що плачеш за загубите на Русия, бе? М?
    Нали искаш да я разпадаш? Трябва да се радваш, а ти плачеш.
    п.п.
    Абе, кво стана с Крим? Перемогата върна ли го най-после?
    Да не те питам и "Чей Курск", че ми омръзна.

    13:07 07.12.2025

  • 19 Апят

    0 6 Отговор
    2 пасьолки ....

    13:08 07.12.2025

  • 20 Хффф

    1 7 Отговор

    До коментар #16 от "Пенсионер 69 годишен":

    За Урсула можеш само да мечтаеш. За теб стрина Митрофана.

    13:08 07.12.2025

  • 21 Сесесере

    1 6 Отговор

    До коментар #13 от "да си знаеш":

    Руската алкашармия е втора ама в Украйна !

    13:08 07.12.2025

  • 22 Отдавна бе

    4 0 Отговор

    До коментар #15 от "Тухла":

    Мара тук статия ти написа преди 10 дни.

    13:09 07.12.2025

  • 23 мучо

    4 1 Отговор

    До коментар #8 от "Руский алкашник с ржавий калашник":

    аман от рижави гейчета бе...

    13:09 07.12.2025

  • 24 Стенли

    6 1 Отговор
    Слава на храбрите руски солдати България и Русия заедно завинаги 🇧🇬🇷🇺

    13:09 07.12.2025

  • 25 БОЛШЕВИК

    5 1 Отговор

    До коментар #11 от "Ха ха ха ха":

    Как ги броите в тия големи държави, като в България не можете да преброите колко са? Последното преброяване чакахме близо година да видим колко сме!

    13:10 07.12.2025

  • 26 Путин

    0 4 Отговор
    изпрати един танкер да превземе Ахтопол,но му свърши нафтата!

    13:10 07.12.2025

  • 27 Факти

    2 5 Отговор

    До коментар #1 от "БОЛШЕВИК":

    Русия така напредва, че от пролетта на 2022 г. си стои на 19% окупация 🤣 Градински охлюв да беше тръгнал през Украйна, още миналата година щеше да я е преминал цялата.

    Коментиран от #32, #33

    13:10 07.12.2025

  • 28 Смешник

    4 1 Отговор
    Ровно е до Красноармейск Така че лъжите на Сирски лъсват

    13:11 07.12.2025

  • 29 Пенсионер 69 годишен

    2 1 Отговор

    До коментар #14 от "Механик":

    "В Украине скок-подскок, нема вОда, няма ток."

    Три дни без отопление в Киев при -10⁰, тръбите на отоплението, водата и тоалетните трябва да се източат, а населението да се евакуира. Ако удари студ, Нова Година ще я празнуват другаде. Дано до тогава режимът на Зеленски падне. Иначе къде ще се дянат толкоз народ не зная.

    13:11 07.12.2025

  • 30 Стенли

    2 1 Отговор

    До коментар #10 от "Ннн":

    Абе не знам кво става ама двадесет процента от територията на Украйна е руска а това е колкото територията на България

    13:11 07.12.2025

  • 31 Путин идва

    2 0 Отговор
    с милион индийци и 1000 слона !

    13:12 07.12.2025

  • 32 Пенсионер 69 годишен

    2 1 Отговор

    До коментар #27 от "Факти":

    Пробвай само една нощ да стоиш навънка на студа и в тъмното, когато всеки момент може да бъдеш нападнат от бандити и завлечен на фронта.

    13:14 07.12.2025

  • 33 БОЛШЕВИК

    1 1 Отговор

    До коментар #27 от "Факти":

    Няма закъде да бързат руснаците, това което си е тяхно ще си го вземат. А това е повече от половин Украйна!

    13:14 07.12.2025

  • 34 1945

    0 0 Отговор
    СССР разгроми Германия и 80 години я догонва икономически!

    13:15 07.12.2025

  • 35 Той Покровск се оказа че и той нямал

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Пред":

    никакво стратегическо значение.

    13:15 07.12.2025

  • 36 Събирам по 50 евро

    0 0 Отговор
    в помощ на руския танкер !

    13:16 07.12.2025

