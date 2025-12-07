Русия съобщава за контрол над още две украински села

Руските въоръжени сили обявиха, че са взели контрол над две допълнителни села в Украйна, предава Ройтерс, като отбелязва, че новината не е потвърдена от независими източници, предава БТА.
Според съобщението на руското министерство на отбраната, става въпрос за село Кучеривка в Харковска област и село Ривне в Донецка област.
В документа се уточнява, че руските войски са нанесли удари по украинската транспортна, горивна и енергийна инфраструктура, както и по военни обекти и комплекси чрез дронове с голям обсег.
Поставете оценка:
Оценка 4 от 13 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 БОЛШЕВИК
Коментиран от #11, #13, #27
12:57 07.12.2025
2 хайде русофоборците
вместо да мечтаят за копейки
Коментиран от #12
12:57 07.12.2025
3 Винаги
12:58 07.12.2025
4 Всеки ден
Русия побеждава - Борисов се снишава.
Бюрократите от еС са в паника.
12:58 07.12.2025
5 Пред
Коментиран от #35
12:59 07.12.2025
6 Кое е
13:00 07.12.2025
7 русия ТЕРОРИСТ И ФAШИСТ НОМЕР ЕДНО
Коментиран от #18
13:02 07.12.2025
8 Руский алкашник с ржавий калашник
Коментиран от #23
13:03 07.12.2025
9 az СВО Победа 80
Ей, не ги научихте тия имена и след 4 години!
Коментиран от #15
13:03 07.12.2025
10 Ннн
Коментиран от #30
13:04 07.12.2025
11 Ха ха ха ха
До коментар #1 от "БОЛШЕВИК":Руснаците също остават все по-малко! Руский демограф сказал, че в Русия реалното население е от 70 до 80 милиона. След КОВИДА липсва половината от официално обявеното население.
Коментиран от #25
13:04 07.12.2025
12 Копейка от Варна
До коментар #2 от "хайде русофоборците":Какви копейки? Вече чакаме ЕВРОТО.
13:04 07.12.2025
13 да си знаеш
До коментар #1 от "БОЛШЕВИК":Ако бях на твое място щях да се скрия в бункера от срам като ботоксовото джудже.Русия беше уж втората в света,а се оказа ,че военните й възможности са еднакви с тези на Украйна която е 22-ра в света.
Коментиран от #21
13:05 07.12.2025
14 Механик
Да, Кучеривка и Ривне са взети от руснаците, НО... но както знаем, това са селца с по два хамбара и една кучешка колибка (в Кучеривка) и тия населени места за БЕЗ стратегическо значение.
В Украине скок-подскок,
нема вОда, няма ток.
Коментиран от #29
13:05 07.12.2025
15 Тухла
До коментар #9 от "az СВО Победа 80":Путин "превзе" ли "Камсамолск", бе!
Коментиран от #22
13:05 07.12.2025
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Слава на Русия
13:07 07.12.2025
18 Механик
До коментар #7 от "русия ТЕРОРИСТ И ФAШИСТ НОМЕР ЕДНО":Ми ти що плачеш за загубите на Русия, бе? М?
Нали искаш да я разпадаш? Трябва да се радваш, а ти плачеш.
п.п.
Абе, кво стана с Крим? Перемогата върна ли го най-после?
Да не те питам и "Чей Курск", че ми омръзна.
13:07 07.12.2025
19 Апят
13:08 07.12.2025
20 Хффф
До коментар #16 от "Пенсионер 69 годишен":За Урсула можеш само да мечтаеш. За теб стрина Митрофана.
13:08 07.12.2025
21 Сесесере
До коментар #13 от "да си знаеш":Руската алкашармия е втора ама в Украйна !
13:08 07.12.2025
22 Отдавна бе
До коментар #15 от "Тухла":Мара тук статия ти написа преди 10 дни.
13:09 07.12.2025
23 мучо
До коментар #8 от "Руский алкашник с ржавий калашник":аман от рижави гейчета бе...
13:09 07.12.2025
24 Стенли
13:09 07.12.2025
25 БОЛШЕВИК
До коментар #11 от "Ха ха ха ха":Как ги броите в тия големи държави, като в България не можете да преброите колко са? Последното преброяване чакахме близо година да видим колко сме!
13:10 07.12.2025
26 Путин
13:10 07.12.2025
27 Факти
До коментар #1 от "БОЛШЕВИК":Русия така напредва, че от пролетта на 2022 г. си стои на 19% окупация 🤣 Градински охлюв да беше тръгнал през Украйна, още миналата година щеше да я е преминал цялата.
Коментиран от #32, #33
13:10 07.12.2025
28 Смешник
13:11 07.12.2025
29 Пенсионер 69 годишен
До коментар #14 от "Механик":"В Украине скок-подскок, нема вОда, няма ток."
Три дни без отопление в Киев при -10⁰, тръбите на отоплението, водата и тоалетните трябва да се източат, а населението да се евакуира. Ако удари студ, Нова Година ще я празнуват другаде. Дано до тогава режимът на Зеленски падне. Иначе къде ще се дянат толкоз народ не зная.
13:11 07.12.2025
30 Стенли
До коментар #10 от "Ннн":Абе не знам кво става ама двадесет процента от територията на Украйна е руска а това е колкото територията на България
13:11 07.12.2025
31 Путин идва
13:12 07.12.2025
32 Пенсионер 69 годишен
До коментар #27 от "Факти":Пробвай само една нощ да стоиш навънка на студа и в тъмното, когато всеки момент може да бъдеш нападнат от бандити и завлечен на фронта.
13:14 07.12.2025
33 БОЛШЕВИК
До коментар #27 от "Факти":Няма закъде да бързат руснаците, това което си е тяхно ще си го вземат. А това е повече от половин Украйна!
13:14 07.12.2025
34 1945
13:15 07.12.2025
35 Той Покровск се оказа че и той нямал
До коментар #5 от "Пред":никакво стратегическо значение.
13:15 07.12.2025
36 Събирам по 50 евро
13:16 07.12.2025