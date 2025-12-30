Новини
"Стъклената" актриса Мелани Уотсън почина на 57 години

30 Декември, 2025 15:19 1 109 1

Актрисата е била родена с рядко заболяване, което правило костите ѝ особено крехки

"Стъклената" актриса Мелани Уотсън почина на 57 години - 1
Кадър: NBC
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Актрисата Мелани Уотсън почина на 57 години, съобщи брат ѝ Робърт Уотсън пред TMZ. Тя е издъхнала в петък, 26 декември, в Колорадо Спрингс.

Уотсън е родена с остеогенеза имперфекта - заболяване, известно като известна още като „стъклен човек“. Това състояние кара костите да стават крехки. Актрисата е била принудена да използва инвалидна количка, съобщи People.

Според Робърт Уотсън сестра му е била хоспитализирана поради кървене, но състоянието ѝ се е влошило. Лекарите са направили всичко възможно, но не са успели да я спасят.

Феновете на ситкома Diff'rent Strokes ще запомнят Мелани Уотсън с ролята ѝ на Кейти. Тя се появява като героиня в четири от 189-те епизода на сериала, като епизод 182 е кръстен на нейната героиня. Сериалът се излъчва от 1978 до 1986 г. с участието на Гари Колман и Тод Бриджис. Сериалът се фокусира върху живота на милионера Филип Дрюмонд, неговата дъщеря тийнейджърка Кимбърли и икономката им Една Гарет.

След снимките на „Diff'rent Strokes“ Мелани Уотсън се оттегля от актьорството. От 1994 до 1996 г. тя е омъжена за Роджър Бернхард. Актрисата помага за основаването на благотворителна организация, която обучава кучета водачи, за да помагат на хора с увреждания.


