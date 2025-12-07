Краят на войната в Украйна е „близо“, твърди специалният пратеник на Тръмп

Специалният пратеник на американския президент Доналд Тръмп за Украйна, Кийт Келог, който обяви, че ще се оттегли от поста през януари, заяви, че краят на войната в Украйна е „наистина близо“. Той посочи, че разрешението на конфликта зависи основно от решаването на два спорни въпроса. Кремъл обаче отбеляза, че някои американски предложения трябва да бъдат преразгледани и променени съществено, предава Ройтерс, цитирана от БТА.
Тръмп, който иска да бъде запомнен като президент „миротворец“, призна, че прекратяването на най-смъртоносния конфликт в Европа след Втората световна война остава най-трудната цел на неговата външна политика.
Келог направи изявлението по време на Форума за национална отбрана „Рейгън“ в Калифорния, като подчерта, че усилията за разрешаване на конфликта са „в последните си метри“ - най-трудните за постигане.
Двата ключови въпроса са бъдещето на Донбас и на украинската Запорожка атомна електроцентрала - най-голямата в Европа, в момента под руски контрол.
„Ако успеем да решим тези два въпроса, останалото ще се нареди сравнително лесно“, каза Келог. „Почти сме го постигнали. Наистина сме много близо“, добави той.
Пенсионираният генерал-лейтенант, участвал във войните във Виетнам, Панама и Ирак, отбеляза, че мащабът на убитите и ранените в Украйна е „ужасяващ“ и безпрецедентен за регионален конфликт.
Според Келог общият брой на убитите и ранените в двете страни от началото на войната надхвърля два милиона души. Той допълни, че нито Русия, нито Украйна предоставят достоверни данни за загубите си.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 побърканяк
14:57 07.12.2025
2 Истината
Коментиран от #8
14:57 07.12.2025
3 Уиткоф / Витков / е наш човек,
Коментиран от #5
14:59 07.12.2025
5 разбира се
До коментар #3 от "Уиткоф / Витков / е наш човек,":И както знаем, всеки вчерашен комунист,днес задължително е капиталист . Да вземем комуниста Путин, днес като капиталист е вече даже президент на капиталистическа Русия. Да вземем комуниста Радев,днес е капиталист и президент. Другарите Брежнев и Живков ако знаеха какви бъдещи капиталисти хранят, единия щеше да е Сибир, другия в Белене
Коментиран от #20
15:03 07.12.2025
6 Да,бе
15:03 07.12.2025
7 Тръмп
15:03 07.12.2025
8 Съвременните руски генерали
До коментар #2 от "Истината":работят на принципа на заградителните отряди и штрафните батальони. Който руски солдат се уплаши и тръгне да бяга назад веднага бива застрелван. Ако в атака загинеш ставаш герой, ако тръгнеш да отстъпваш умираш като предател от куршумите на своите. В това се коренят руските военни успехи - и през Втората Световна война и днес в Украйна! А иначе Русия успешно се изчиства от пияници, затворници, предателски елементи и др. Затова и нашите русофили не се записват доброволци днес, защото знаят какво ги чака.
15:05 07.12.2025
9 Да Да
15:06 07.12.2025
10 Буда
15:07 07.12.2025
11 Шмърко
15:09 07.12.2025
12 Поне да мълчи
15:10 07.12.2025
13 Мислител
15:14 07.12.2025
14 Келог
15:14 07.12.2025
15 Горски
Коментиран от #25
15:15 07.12.2025
16 Спомен
15:17 07.12.2025
17 Баба ви Ванга
Всичко ще бъде мир и тишина в следващите часове.
15:18 07.12.2025
18 ЗАПАДНЯШКИ КУКУ
ТИЯ ЗАПАДНЯЦИ АКО ИСКАХА НА СТО ПРОЦВНТА НАЙСТИНА ДА ПОМОГНАТ НА УКРАЙНА ЩЯХА ПОНЕ ПО СЕРИОЗНИ РАКЕТИ ДА ДАДЪТ НА УКРАЙНА.НО УВИ НАДЯВАТ СЕ.ОЩЕ.НЯ ЧУДЕСА ОТ.СТРАНА НА ГОСПОДАРЯ.СВЕТОВЕН АГРЕСОРА РУСИЯ.ДРУГО.СИ Е ДА ПАДНАТ ДВВ ТРИ МОЩНИ БОМБИ НА ЦЕНТЪРА НА МОСКВА ТОФАВА АГРЕСОРА ПО ЩЕ Е СКЛОНЕН НА МИР И ВРЪЩАНЕ НА ПРЕСВОЕНИ ТЕРИТОРИИ .ТО ВЕЧЕ СТАВАТ МАЙ КЪМ ЧЕТРИ ГОДИНИ ТИЯ ЗАПАДНЯЦИ НЕ СА МНОГО.ЕФЕКТИВНИ.
АКО ПРОДЪЛЖИ ВОЙНАТА И ТАЗИ ЗИМА ПОСЛЕ МИРА ЩЕ НАСТЪПИ САМОСЕБЕ СИ.
ЩЕ Е БЕЗСМИСЛЕН ЗА УКРАЙНЦИТЕ.ТО.И СЕГА РУСНАЦИТЕ ГИ ПОРОБВАТ ДАВАТ ИМ И.РУСКИ.ПАСПОРТИ НО РАЗПОЗНАЕСЕМИ ЧЕ.СА БИВШИ УКРАЙНЦИ ПО УКОП.ТЕРИТОРИИ.
15:20 07.12.2025
19 Близо е края на федерацията на злото
15:28 07.12.2025
20 Лука
До коментар #5 от "разбира се":Днес русия е в режим националолигархизъм подобен на националсоциализма на хитлер но на друго ниво !
15:33 07.12.2025
21 Абсурдистан
Коментиран от #24
15:34 07.12.2025
22 Ъхъъъъ...
15:36 07.12.2025
23 Историк
15:38 07.12.2025
24 Историк
До коментар #21 от "Абсурдистан":Има индикации: редовен обмен на трупове в съотношение 40:1. Така не може да продължава дълго без масивни доставки на военни от НАТО, за да попълват загубите. Обаче нещо НАТО се готви да воюва в Полша, а не в Украйна - само си решава къде да се бие, но ако може да е далече от бомбите.
15:40 07.12.2025
25 Лука
До коментар #15 от "Горски":Братушки няма от както болшевиките избиха царската фамилия заедно с децата ! На паметника пред НС пише : на царя освободител Александър втори от признателния български народ
15:41 07.12.2025
26 Дедо
16:04 07.12.2025