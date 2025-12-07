Краят на войната в Украйна е „близо“, твърди специалният пратеник на Тръмп

Специалният пратеник на американския президент Доналд Тръмп за Украйна, Кийт Келог, който обяви, че ще се оттегли от поста през януари, заяви, че краят на войната в Украйна е „наистина близо“. Той посочи, че разрешението на конфликта зависи основно от решаването на два спорни въпроса. Кремъл обаче отбеляза, че някои американски предложения трябва да бъдат преразгледани и променени съществено, предава Ройтерс, цитирана от БТА.

Тръмп, който иска да бъде запомнен като президент „миротворец“, призна, че прекратяването на най-смъртоносния конфликт в Европа след Втората световна война остава най-трудната цел на неговата външна политика.

Келог направи изявлението по време на Форума за национална отбрана „Рейгън“ в Калифорния, като подчерта, че усилията за разрешаване на конфликта са „в последните си метри“ - най-трудните за постигане.

Двата ключови въпроса са бъдещето на Донбас и на украинската Запорожка атомна електроцентрала - най-голямата в Европа, в момента под руски контрол.

„Ако успеем да решим тези два въпроса, останалото ще се нареди сравнително лесно“, каза Келог. „Почти сме го постигнали. Наистина сме много близо“, добави той.

Пенсионираният генерал-лейтенант, участвал във войните във Виетнам, Панама и Ирак, отбеляза, че мащабът на убитите и ранените в Украйна е „ужасяващ“ и безпрецедентен за регионален конфликт.

Според Келог общият брой на убитите и ранените в двете страни от началото на войната надхвърля два милиона души. Той допълни, че нито Русия, нито Украйна предоставят достоверни данни за загубите си.