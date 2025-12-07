Новини
Краят на войната в Украйна е „близо“, твърди специалният пратеник на Тръмп
  Тема: Украйна

7 Декември, 2025 14:56

Спорните въпроси за Донбас и Запорожката АЕЦ остават ключови за мирното споразумение

Краят на войната в Украйна е „близо“, твърди специалният пратеник на Тръмп - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Специалният пратеник на американския президент Доналд Тръмп за Украйна, Кийт Келог, който обяви, че ще се оттегли от поста през януари, заяви, че краят на войната в Украйна е „наистина близо“. Той посочи, че разрешението на конфликта зависи основно от решаването на два спорни въпроса. Кремъл обаче отбеляза, че някои американски предложения трябва да бъдат преразгледани и променени съществено, предава Ройтерс, цитирана от БТА.

Тръмп, който иска да бъде запомнен като президент „миротворец“, призна, че прекратяването на най-смъртоносния конфликт в Европа след Втората световна война остава най-трудната цел на неговата външна политика.

Келог направи изявлението по време на Форума за национална отбрана „Рейгън“ в Калифорния, като подчерта, че усилията за разрешаване на конфликта са „в последните си метри“ - най-трудните за постигане.

Двата ключови въпроса са бъдещето на Донбас и на украинската Запорожка атомна електроцентрала - най-голямата в Европа, в момента под руски контрол.

„Ако успеем да решим тези два въпроса, останалото ще се нареди сравнително лесно“, каза Келог. „Почти сме го постигнали. Наистина сме много близо“, добави той.

Пенсионираният генерал-лейтенант, участвал във войните във Виетнам, Панама и Ирак, отбеляза, че мащабът на убитите и ранените в Украйна е „ужасяващ“ и безпрецедентен за регионален конфликт.

Според Келог общият брой на убитите и ранените в двете страни от началото на войната надхвърля два милиона души. Той допълни, че нито Русия, нито Украйна предоставят достоверни данни за загубите си.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 3.1 от 17 гласа.
  • 1 побърканяк

    5 2 Отговор
    Ъхъ близо е его къде е зад ъгъла.

    14:57 07.12.2025

  • 2 Истината

    12 19 Отговор
    Важното е че на никой в Русия не му пука за руските жертви! Дали са два или двайсет милиона няма значение. Хората умират за едно джудже в чужда територия!

    Коментиран от #8

    14:57 07.12.2025

  • 3 Уиткоф / Витков / е наш човек,

    7 8 Отговор
    Той не е забравил комунистическата си закваска! А както знаем всеки комунист - вчерашен или днешен задължително е русофил!

    Коментиран от #5

    14:59 07.12.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 разбира се

    6 6 Отговор

    До коментар #3 от "Уиткоф / Витков / е наш човек,":

    И както знаем, всеки вчерашен комунист,днес задължително е капиталист . Да вземем комуниста Путин, днес като капиталист е вече даже президент на капиталистическа Русия. Да вземем комуниста Радев,днес е капиталист и президент. Другарите Брежнев и Живков ако знаеха какви бъдещи капиталисти хранят, единия щеше да е Сибир, другия в Белене

    Коментиран от #20

    15:03 07.12.2025

  • 6 Да,бе

    14 4 Отговор
    Краят на войната е поражението и безусловната капитулация на проксиукрайна и изпозападналите,корумпирани продавачи на смърт...С пландемията почти им се размина,но сега ще плащат общата сметка.

    15:03 07.12.2025

  • 7 Тръмп

    5 3 Отговор
    Четете внимателно плана ми и смъркача да здава багажа ! Още преди две години му обяснявах , ама не слуша … и още ЕС да си поеме разходите за ОТАН ….

    15:03 07.12.2025

  • 8 Съвременните руски генерали

    7 8 Отговор

    До коментар #2 от "Истината":

    работят на принципа на заградителните отряди и штрафните батальони. Който руски солдат се уплаши и тръгне да бяга назад веднага бива застрелван. Ако в атака загинеш ставаш герой, ако тръгнеш да отстъпваш умираш като предател от куршумите на своите. В това се коренят руските военни успехи - и през Втората Световна война и днес в Украйна! А иначе Русия успешно се изчиства от пияници, затворници, предателски елементи и др. Затова и нашите русофили не се записват доброволци днес, защото знаят какво ги чака.

    15:05 07.12.2025

  • 9 Да Да

    9 0 Отговор
    Краят е близо, което е добре. Може и да не се стигне до 3-та СВ

    15:06 07.12.2025

  • 10 Буда

    7 5 Отговор
    Русите смазаха татуираните Азов и фашагите около него и в Kiiw и са взели 85% от заплануваните територии в Луганск , Донбас и Запорожие ! Факти !

    15:07 07.12.2025

  • 11 Шмърко

    4 3 Отговор
    Е абсолютно бита карта и отлита с двеста !

    15:09 07.12.2025

  • 12 Поне да мълчи

    3 1 Отговор
    Ястребът се трансформирал в патка.

    15:10 07.12.2025

  • 13 Мислител

    6 2 Отговор
    Президента Тръмп е умен човек , знае че ако роднините на убииците от третия райх си мислят че могат да впрегнат ЕС да скочи на Русия много се лъжат ! Болни мозъци - не познават нациите от южната им граница надолу !

    15:14 07.12.2025

  • 14 Келог

    4 2 Отговор
    е върл русофоб затова януари щр бъде сменен!

    15:14 07.12.2025

  • 15 Горски

    11 2 Отговор
    ВОЙНАТА ЩЕ ПРИКЛЮЧИ КОГАТО КАЖЕ ПУТИН ! Докато приключи война е хубаво европейчетатада бъдат яко изстскани като лимонче ...брюкселските управници е хубаво да крадат от джобчето на европейчетата простовати милиарди евра в джобчетата на някой ... да помагат на Украйна. Скоро братушките ще прецапат пак Дунава и ще извият келявият врат на нашите евроатлантически жензита и бананоядци в София , за една седмица един за тамазлък няма да остане .Спецназа ще им устрои хепънинга и г-й парада на камионетката с баластра в Белене .

    Коментиран от #25

    15:15 07.12.2025

  • 16 Спомен

    6 0 Отговор
    Не преди много дълго време , светът скочи на нацистка Германия …. Но не са си научили урока !

    15:17 07.12.2025

  • 17 Баба ви Ванга

    1 0 Отговор
    Залегнете, краят приближава с бясна скорост, но не свръхзвукова. Идва отгоре със закачени алуминиеви крилца. Представлява чугунен бойлер пълен с “твърд азот”, if you know what I mean…

    Всичко ще бъде мир и тишина в следващите часове.

    15:18 07.12.2025

  • 18 ЗАПАДНЯШКИ КУКУ

    1 1 Отговор
    ТО ДО.СЕГС ВОЙНАТА ДА Е СВЪРШИЛА ПЩЕ ПРЕДИ НЯКОЛКО.МЕСЕЦА НО ЕВРОПЕЙЦИТЕ ХЕМ НЕМОГАТ.ХЕМ.ГИ Р.СТРСХ.ХЕМ.СА ПЕЗЧОМОЩНИ.СРЕЩО.РУСИЯ И АМЕРИКА ПБЩО ВЗЕТИ ВСИЧКИТЕС ЛЕКА РЪКА ХВЪРЛЯТ МИЛИАРДИ ЕВРО ОТ ДАНАКОПЛАТЦИТЕ НА ВЯТЪРА НАД 2 МОЛИОНА УБИТИ И ОСЪКАТЕНИ И НАД СТОТИЦИ ХИЛЯДИ КВАДРАТА РСЗРУШЕНИ.ЗГРАДИ ОТДЕЛНО ЖП ЛИНИИ ШОСЕТА.ПЪТИЩА ПРИСТСНИЩА И ДР.
    ТИЯ ЗАПАДНЯЦИ АКО ИСКАХА НА СТО ПРОЦВНТА НАЙСТИНА ДА ПОМОГНАТ НА УКРАЙНА ЩЯХА ПОНЕ ПО СЕРИОЗНИ РАКЕТИ ДА ДАДЪТ НА УКРАЙНА.НО УВИ НАДЯВАТ СЕ.ОЩЕ.НЯ ЧУДЕСА ОТ.СТРАНА НА ГОСПОДАРЯ.СВЕТОВЕН АГРЕСОРА РУСИЯ.ДРУГО.СИ Е ДА ПАДНАТ ДВВ ТРИ МОЩНИ БОМБИ НА ЦЕНТЪРА НА МОСКВА ТОФАВА АГРЕСОРА ПО ЩЕ Е СКЛОНЕН НА МИР И ВРЪЩАНЕ НА ПРЕСВОЕНИ ТЕРИТОРИИ .ТО ВЕЧЕ СТАВАТ МАЙ КЪМ ЧЕТРИ ГОДИНИ ТИЯ ЗАПАДНЯЦИ НЕ СА МНОГО.ЕФЕКТИВНИ.
    АКО ПРОДЪЛЖИ ВОЙНАТА И ТАЗИ ЗИМА ПОСЛЕ МИРА ЩЕ НАСТЪПИ САМОСЕБЕ СИ.
    ЩЕ Е БЕЗСМИСЛЕН ЗА УКРАЙНЦИТЕ.ТО.И СЕГА РУСНАЦИТЕ ГИ ПОРОБВАТ ДАВАТ ИМ И.РУСКИ.ПАСПОРТИ НО РАЗПОЗНАЕСЕМИ ЧЕ.СА БИВШИ УКРАЙНЦИ ПО УКОП.ТЕРИТОРИИ.

    15:20 07.12.2025

  • 19 Близо е края на федерацията на злото

    4 2 Отговор
    Войната ще приключи едва след смъртта или свалянето на бункерния,неадекватен диктатор .

    15:28 07.12.2025

  • 20 Лука

    3 2 Отговор

    До коментар #5 от "разбира се":

    Днес русия е в режим националолигархизъм подобен на националсоциализма на хитлер но на друго ниво !

    15:33 07.12.2025

  • 21 Абсурдистан

    1 0 Отговор
    А дано, но до тук няма никакви индикации.

    Коментиран от #24

    15:34 07.12.2025

  • 22 Ъхъъъъ...

    1 0 Отговор
    Тръмп-младши: Върхушката в Киев прати "селяните" на фронта и купува коли за по $5 милиона, защо да спира войната!? ВИДЕО...

    15:36 07.12.2025

  • 23 Историк

    3 2 Отговор
    Ха, хаааа. Близо е, ей там в Крим ви чака края. А докато го наблюдавате колко е близо - ловете подаръчни бомби в окопите. Пълномащабни и непредизвикани награди за атлантизъм, от Русия с любов.

    15:38 07.12.2025

  • 24 Историк

    2 2 Отговор

    До коментар #21 от "Абсурдистан":

    Има индикации: редовен обмен на трупове в съотношение 40:1. Така не може да продължава дълго без масивни доставки на военни от НАТО, за да попълват загубите. Обаче нещо НАТО се готви да воюва в Полша, а не в Украйна - само си решава къде да се бие, но ако може да е далече от бомбите.

    15:40 07.12.2025

  • 25 Лука

    3 2 Отговор

    До коментар #15 от "Горски":

    Братушки няма от както болшевиките избиха царската фамилия заедно с децата ! На паметника пред НС пише : на царя освободител Александър втори от признателния български народ

    15:41 07.12.2025

  • 26 Дедо

    3 1 Отговор
    Е това го слушахме и миналата година. Че бай Тръмп за три дни ще спре войната .....после за три месеца, после вероятно ще е близо след 30 години

    16:04 07.12.2025

