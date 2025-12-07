Еврокомисарят Кубилюс призова Европа да предложи собствен мирен план за Украйна

Европейските държави трябва да спрат да следват безусловно американския подход и да предложат свой собствен мирен план за Украйна, заяви еврокомисарят по отбраната Андрюс Кубилюс в интервю за „Политико“, предава БТА.

„ЕС трябва да бъде независим или поне да е готов да играе значима роля в геополитическите процеси, включително като разполага със собствени предложения за постигане на мир в Украйна и ги обсъди с трансатлантическите си партньори“, подчерта Кубилюс.

Той отбеляза, че европейските власти се притесняват, че дори новият план на президента Доналд Тръмп да не проработи, скоро ще бъде представен нов. „На всеки шест месеца идват нови планове, и понякога имаме чувството, че просто чакаме да разберем какво ще предложи Вашингтон тази година. Планове трябва да идват и от Брюксел и Берлин“, добави еврокомисарят.

Кубилюс подчерта, че е крайно необходимо Европа да изготви свой собствен подход за прекратяване на войната, за да може да има място на масата за преговори. „Трябва да имаме възможността да обсъдим два плана - един европейски и друг, който може би ще бъде предложен от нашите американски партньори. Целта е да се открие синергия между двата плана и да се постигне най-добрият резултат“, допълни той.