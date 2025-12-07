Еврокомисарят Кубилюс призова Европа да предложи собствен мирен план за Украйна

Европейските държави трябва да спрат да следват безусловно американския подход и да предложат свой собствен мирен план за Украйна, заяви еврокомисарят по отбраната Андрюс Кубилюс в интервю за „Политико“, предава БТА.
„ЕС трябва да бъде независим или поне да е готов да играе значима роля в геополитическите процеси, включително като разполага със собствени предложения за постигане на мир в Украйна и ги обсъди с трансатлантическите си партньори“, подчерта Кубилюс.
Той отбеляза, че европейските власти се притесняват, че дори новият план на президента Доналд Тръмп да не проработи, скоро ще бъде представен нов. „На всеки шест месеца идват нови планове, и понякога имаме чувството, че просто чакаме да разберем какво ще предложи Вашингтон тази година. Планове трябва да идват и от Брюксел и Берлин“, добави еврокомисарят.
Кубилюс подчерта, че е крайно необходимо Европа да изготви свой собствен подход за прекратяване на войната, за да може да има място на масата за преговори. „Трябва да имаме възможността да обсъдим два плана - един европейски и друг, който може би ще бъде предложен от нашите американски партньори. Целта е да се открие синергия между двата плана и да се постигне най-добрият резултат“, допълни той.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
2 гръмовержецът
15:48 07.12.2025
3 Майна
То, че сте нагли и малоумни
И на децата стана ясно!
Те излезнаха в Германия
Стотици хиляди и казаха- не искаме да сме войници
Искаме МИР!!!!
15:48 07.12.2025
4 на тоя
Коментиран от #10
15:51 07.12.2025
5 побърканяк
15:53 07.12.2025
6 ОЩЕ ЕДИН БОЛЕН МОЗЪК
ЩЕ КОЛЕНИЧАТ ВСИЧКИ ПРЕД.РУСИЯ.
ПЕЧЕЛИ НАЙ.ВЕЧЕ АМЕРИКА СЛЕДВА НА ВТОРО МЕСТО РУСИЯ ЗЛАТО БОГАТСТВА ЗЕМИ И Т.Н.
Коментиран от #26
15:54 07.12.2025
7 Евроцента. Ист
15:55 07.12.2025
8 идиокрация
15:55 07.12.2025
9 Плана е ясен
15:55 07.12.2025
10 И акъла му
До коментар #4 от "на тоя":като на оная патка Калас
Коментиран от #17
15:56 07.12.2025
11 Ха ХаХа
Кой ви бръсне да слива?
15:59 07.12.2025
12 Добро е предложението,
Коментиран от #16
16:01 07.12.2025
14 хахаха
16:03 07.12.2025
16 хахаха
До коментар #12 от "Добро е предложението,":няма
16:04 07.12.2025
17 на тоя
До коментар #10 от "И акъла му":Понякога обиждаме животинките заради такива едио...ти като каласи , мерцовци и тям подобните , варънжа и зеля преподобний !
16:05 07.12.2025
19 Сатана Z
— Русия не се готви да воюва с Европа,но ако Европа ни нападне ,няма да има след това с кой да преговаряме”
16:07 07.12.2025
20 си пън
16:08 07.12.2025
21 Дориана
16:08 07.12.2025
22 Възмутен
Ха ха ха да се смееш ли да плачеш ли от напъните на европуделите - нямало да се съобразяват със САЩ и ще предложели "собствен план за мир" ама когото ще обсъдели с "трансатлантическите си партньори“. Като в небрано лозе са - никой не се съобразява с тях ама те ревът ли ревът и през 5 минути кроят "планове за мир".
Абе пудели такива не разбрахте ли че без Путин да е съгласен вашите планове можете да си ги заврете .....
16:09 07.12.2025
23 Николова
16:11 07.12.2025
25 Чочо
Аз....не мисля.
Отново губене на време и още жертви, заради ината на ЕС!
16:12 07.12.2025
26 Пенчо
До коментар #6 от "ОЩЕ ЕДИН БОЛЕН МОЗЪК":Напротив, за 4 години Европа една мирна инициатива не поде. Само санкции и военни помощи. Дори очи нямат да признаят украинските терористични актове. А сега са нацупени, защото ги игнорирали от преговорите.
16:13 07.12.2025
27 Помнещ
Бе кой ви бръсне вас за с... че и на масата да ви кани - нали ужким ЕС не участвал във войната в Украйна според вашата пропаганда - както какви се надявате да сте на масата за преговорите. Пък и кой ви е казал че ще има преговори изобщо - нали с Русия щяхте да преговаряте само от "позиция на силата" - какво стана сега се молите поне до масата на преговорите да ви допуснат.
16:17 07.12.2025
28 Още новини от украйна
16:17 07.12.2025
29 Ес няма карти за да предлага!
16:18 07.12.2025
30 Фен
16:22 07.12.2025
31 Българин
Ех как бързо забравят евроатлантиците какви ги плещеха само допреди година - нали щяхте да се биете докато не бъдат освободени всички украински земи включително и Крим и да преговаряте с Русия единствено от "позиция на силата" - даже и коалиция на "желаещите" си направихте ама се оказа че е на "неможещите".
Пък сега ама моля ви се поне ни включете в преговорите че да има и за нас нещо от цялата дандания - тя Украйна утече в канала ама поне да не сме капо.
16:26 07.12.2025
32 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
Ами ЕсеС и Европа са две различни неща‼️
И 3- е-нето не променя ИСТИНАТА‼️
16:29 07.12.2025
33 Георгиев
Още до три месеца.
16:37 07.12.2025
34 Зайо Байо
16:38 07.12.2025