Новини
Свят »
Украйна »
Еврокомисарят Кубилюс призова Европа да предложи собствен мирен план за Украйна
  Тема: Украйна

Еврокомисарят Кубилюс призова Европа да предложи собствен мирен план за Украйна

7 Декември, 2025 15:46 891 34

  • украйна-
  • мирен план-
  • европа-
  • еврокомисар-
  • андрюс кубилюс

Според него ЕС трябва да е независим и готов да заеме водеща роля в преговорите, вместо да очаква указания от Вашингтон

Еврокомисарят Кубилюс призова Европа да предложи собствен мирен план за Украйна - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Европейските държави трябва да спрат да следват безусловно американския подход и да предложат свой собствен мирен план за Украйна, заяви еврокомисарят по отбраната Андрюс Кубилюс в интервю за „Политико“, предава БТА.

„ЕС трябва да бъде независим или поне да е готов да играе значима роля в геополитическите процеси, включително като разполага със собствени предложения за постигане на мир в Украйна и ги обсъди с трансатлантическите си партньори“, подчерта Кубилюс.

Той отбеляза, че европейските власти се притесняват, че дори новият план на президента Доналд Тръмп да не проработи, скоро ще бъде представен нов. „На всеки шест месеца идват нови планове, и понякога имаме чувството, че просто чакаме да разберем какво ще предложи Вашингтон тази година. Планове трябва да идват и от Брюксел и Берлин“, добави еврокомисарят.

Кубилюс подчерта, че е крайно необходимо Европа да изготви свой собствен подход за прекратяване на войната, за да може да има място на масата за преговори. „Трябва да имаме възможността да обсъдим два плана - един европейски и друг, който може би ще бъде предложен от нашите американски партньори. Целта е да се открие синергия между двата плана и да се постигне най-добрият резултат“, допълни той.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 1.4 от 19 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 гръмовержецът

    31 1 Отговор
    Няма тоя , няма - оня ! Путин ще реши кога да приключи с укрията и зеля !

    15:48 07.12.2025

  • 3 Майна

    31 0 Отговор
    Никой не ви ..бръсне.
    То, че сте нагли и малоумни
    И на децата стана ясно!
    Те излезнаха в Германия
    Стотици хиляди и казаха- не искаме да сме войници
    Искаме МИР!!!!

    15:48 07.12.2025

  • 4 на тоя

    23 0 Отговор
    И името му грозно като него !

    Коментиран от #10

    15:51 07.12.2025

  • 5 побърканяк

    19 0 Отговор
    Ако обича менюто да не се обажда от тенджерата.

    15:53 07.12.2025

  • 6 ОЩЕ ЕДИН БОЛЕН МОЗЪК

    23 0 Отговор
    ВЕЧЕ КЪМ ЧЕТРИ ГОДИНИ САМО.МИРНИ ПЛАНОВЕ ПРАВЯТ И ОТБИВАТ НОМЕРА А РЕСЛНО СА НЕЕФЕКТИВНИ И БЕЗПОМОЩНИ И СЛАБИ. БЕЗ ПРИСЪСТВИЕ НА ТЕРЕН И СЕРИОЗНИ РАКЕТИ НЯМА ДА СТАНЕ.
    ЩЕ КОЛЕНИЧАТ ВСИЧКИ ПРЕД.РУСИЯ.
    ПЕЧЕЛИ НАЙ.ВЕЧЕ АМЕРИКА СЛЕДВА НА ВТОРО МЕСТО РУСИЯ ЗЛАТО БОГАТСТВА ЗЕМИ И Т.Н.

    Коментиран от #26

    15:54 07.12.2025

  • 7 Евроцента. Ист

    22 0 Отговор
    Тия нашите господари освен много корумпирани са и със специални потребности.не план за мир ,трябва да пишете молба декларация за прошка и милост до народи ти е си ,дето само ти лъжете,плашите и обирате,а ония крадци крадат с гуьа си

    15:55 07.12.2025

  • 8 идиокрация

    23 0 Отговор
    Тези брюкселски малоумници не разбраха ли, е единствената роля, отредена им на масата, е като блюдо от менюто?!

    15:55 07.12.2025

  • 9 Плана е ясен

    24 0 Отговор
    Още от същото. Коалиция на Русия и САЩ срещу отново създалата се нацистка Европа.

    15:55 07.12.2025

  • 10 И акъла му

    22 0 Отговор

    До коментар #4 от "на тоя":

    като на оная патка Калас

    Коментиран от #17

    15:56 07.12.2025

  • 11 Ха ХаХа

    15 0 Отговор
    Тъпата кобила предлага..
    Кой ви бръсне да слива?

    15:59 07.12.2025

  • 12 Добро е предложението,

    10 1 Отговор
    но има ли ЕК капацитета да изготви такъв план???

    Коментиран от #16

    16:01 07.12.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 хахаха

    18 0 Отговор
    е как да измисли мирен план европа като само за война говори

    16:03 07.12.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 хахаха

    6 0 Отговор

    До коментар #12 от "Добро е предложението,":

    няма

    16:04 07.12.2025

  • 17 на тоя

    10 0 Отговор

    До коментар #10 от "И акъла му":

    Понякога обиждаме животинките заради такива едио...ти като каласи , мерцовци и тям подобните , варънжа и зеля преподобний !

    16:05 07.12.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Сатана Z

    13 0 Отговор
    Както каза Владимир Владимиривич по памет:
    — Русия не се готви да воюва с Европа,но ако Европа ни нападне ,няма да има след това с кой да преговаряме”

    16:07 07.12.2025

  • 20 си пън

    10 0 Отговор
    кубилюс май е изостанал в кражбите и драпа за последните траншове,европа утече бе пъпеш

    16:08 07.12.2025

  • 21 Дориана

    12 0 Отговор
    Смях в залата. Мирния план на ЕС няма нищо общо с мира, а провокира ескалация на войната. Точно това искат Европейските лидери, конфронтация между НАТО и Русия. Обаче, Тръмп е много по- умен и далновиден от тях, той ще се оттегли и ще остави Европа да пожъне това, което е посяла.

    16:08 07.12.2025

  • 22 Възмутен

    7 0 Отговор
    "собствени предложения за постигане на мир в Украйна и ги обсъди с трансатлантическите си партньори“

    Ха ха ха да се смееш ли да плачеш ли от напъните на европуделите - нямало да се съобразяват със САЩ и ще предложели "собствен план за мир" ама когото ще обсъдели с "трансатлантическите си партньори“. Като в небрано лозе са - никой не се съобразява с тях ама те ревът ли ревът и през 5 минути кроят "планове за мир".

    Абе пудели такива не разбрахте ли че без Путин да е съгласен вашите планове можете да си ги заврете .....

    16:09 07.12.2025

  • 23 Николова

    0 5 Отговор
    Мирният план на Европа е Руската армия да се изтегли до Урал.

    16:11 07.12.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Чочо

    7 0 Отговор
    Въпросът е,Москва ще ги разгледа ли?
    Аз....не мисля.
    Отново губене на време и още жертви, заради ината на ЕС!

    16:12 07.12.2025

  • 26 Пенчо

    7 0 Отговор

    До коментар #6 от "ОЩЕ ЕДИН БОЛЕН МОЗЪК":

    Напротив, за 4 години Европа една мирна инициатива не поде. Само санкции и военни помощи. Дори очи нямат да признаят украинските терористични актове. А сега са нацупени, защото ги игнорирали от преговорите.

    16:13 07.12.2025

  • 27 Помнещ

    6 0 Отговор
    "за да може да има място на масата за преговори"

    Бе кой ви бръсне вас за с... че и на масата да ви кани - нали ужким ЕС не участвал във войната в Украйна според вашата пропаганда - както какви се надявате да сте на масата за преговорите. Пък и кой ви е казал че ще има преговори изобщо - нали с Русия щяхте да преговаряте само от "позиция на силата" - какво стана сега се молите поне до масата на преговорите да ви допуснат.

    16:17 07.12.2025

  • 28 Още новини от украйна

    6 0 Отговор
    Вицовете на друго място. Еуропата може да си пише всякакви планове и да си ги чете, никому не пречи.

    16:17 07.12.2025

  • 29 Ес няма карти за да предлага!

    6 0 Отговор
    Само и единствено победителят Русия може да предложи мирен план , т.е. безусловна капитулация на Украйна! Това което искаха урсулите си го получиха: Мир чрез сила!

    16:18 07.12.2025

  • 30 Фен

    4 0 Отговор
    Мирен план и Европа!?🤔 Оксиморон. Урсулите искат война. Защото мирът за тях е смърт.

    16:22 07.12.2025

  • 31 Българин

    4 0 Отговор
    "Европа да изготви свой собствен подход за прекратяване на войната"

    Ех как бързо забравят евроатлантиците какви ги плещеха само допреди година - нали щяхте да се биете докато не бъдат освободени всички украински земи включително и Крим и да преговаряте с Русия единствено от "позиция на силата" - даже и коалиция на "желаещите" си направихте ама се оказа че е на "неможещите".

    Пък сега ама моля ви се поне ни включете в преговорите че да има и за нас нещо от цялата дандания - тя Украйна утече в канала ама поне да не сме капо.

    16:26 07.12.2025

  • 32 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    1 0 Отговор
    Тук ИСТИНАТА явно е ИСТИНСКИ проблем🤔❗
    Ами ЕсеС и Европа са две различни неща‼️
    И 3- е-нето не променя ИСТИНАТА‼️

    16:29 07.12.2025

  • 33 Георгиев

    0 0 Отговор
    Време беше и комисарят на войната да се обади. И е прав. Видят се военни действия в Европа, не могат да стоят настрана. Но е предпазлив спрямо САЩ. Ха да видим какво ще измъти. Там Урсула, Калас и тримата наркомани се борят кой да е първа цигулка. Но мисля, че е без значение. Веднага мога да кажа какъв ще е плана: Окраина в ЕС и в перспектива - в НАТО, без ограничение за армия и въоръжения, спиране на сегашната линия на съприкосновение и вкарване на "неутрални" сили за контрол, преса на Русия за хиляди отвлечени деца(!!!), искане Русия да гарантира че няма да бомби с насрещни мерки и т.н. Това щеше да е частично през 2022 г. Сега - sory!
    Още до три месеца.

    16:37 07.12.2025

  • 34 Зайо Байо

    0 0 Отговор
    Ама как МИРЕН план от Ивропата ? Нали искаха да водят битка до победата , нищо , че не знаят къде се намират !?

    16:38 07.12.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания