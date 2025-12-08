Нетаняху: Планираме да останем в буферната зона в южната част на Сирия

Израел възнамерява да остане в буферната зона в южната част на Сирия, заяви министър-председателят Бенямин Нетаняху на среща с израелски посланици, предаде ДПА, позовавайки се на местните медии.

Нетаняху заяви, че Израел се надява да постигне споразумение за демилитаризиране на южната част на Сирия, но иска също така да запази военното си присъствие в тези райони.

В събота временният президент на Сирия Ахмед аш Шараа обвини Израел, че воюва с "призраци" и изнася криза в други страни. Шараа заяви на международната конференция "Доха Форум" в катарската столица Доха, че откакто е взел властта преди година в Сирия, той изпраща "положителни послания по отношение на регионалния мир и стабилност".

Сирийският лидер добави, че Израел е отхвърлил неговите предложения, правейки си изводи за Сирия въз основа на изводите, които си е направил от конфликта си с радикалната палестинска групировка "Хамас" в ивицата Газа и оправдавайки "агресията в името на сигурността". Шараа обеща, че Сирия няма да се държи по този начин. "Ние нямаме интерес да бъдем страна, която изнася конфликти, включително в Израел", обяви лидерът на "Доха Форум".

Шараа, който навремето е бил арестуван от САЩ заради принадлежността си към терористичната организация "Ал Каида" в Ирак, призова Израел да изтегли войските си от неговата страна по силата на споразумението за разделяне на силите, сключено през 1974 г.

Миналата седмица Нетаняху заяви, че очаква Сирия да създаде "демилитаризирана буферна зона", простираща се от столицата Дамаск до анексираните от Израел Голански възвишения.

На форума "Доха Форум" Шараа заяви, че искането на Израел за демилитаризирана зона в южната част на страната поставя Сирия в "опасна позиция". Сирия винаги е настоявала за спазване на споразумението за разделяне на силите, сключено с Израел през 1974 г., което е "ползотворно" и "опитите за други споразумения, като създаването на демилитаризирана зона, би ни поставило в сериозна и опасна позиция", заяви Шараа

След свалянето на режима на дългогодишния сирийски лидер Башар Асад Израел разположи войници в буферната зона между Голанските възвишения и територията, контролирана от Сирия, включително и на сирийската страна от планинския масив Ермон, отбелязва ДПА.

Според Нетаняху, израелското военни присъствие в региона е необходимо, за да се гарантира сигурността на израелското население и да се предотвратят нападения от районите по границата. Израел също така твърди, че иска да направи това, за да защити представителите на друзка етнорелигиозна общност в Сирия, която се смята за близка до Израел.

Началникът на генералния щаб на израелската армия Еял Замир заяви, че т. нар. "жълта линия", зад която се изтеглиха израелските сили в ивицата Газа, представлява "новата граница" между Израел и палестинската територия, предаде Франс прес.

"Жълтата линия представлява нова граница – предна линия на отбрана за (израелските) населени места, а също и линия на атака”, каза Замир пред израелски военнослужещи, разположени в северната част на Газа.

Съгласно споразумението за спиране на огъня с "Хамас", израелските войски трябва да се изтеглят поетапно от палестинската територия. На първо време те трябваше да се изтеглят зад жълтата линия.

"Ще отговорим с пълна сила на всякакви опити да се застрашават нашите сили", каза Замир, като подчерта, че Израел няма да допусне възраждането на "Хамас" в Газа.

Източник: www.bta.bg