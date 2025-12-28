Новини
Сблъсъци между алауитски протестиращи и контрапротестиращи в Сирия след бомбена атака в Хомс

28 Декември, 2025 14:50, обновена 28 Декември, 2025 14:54 874 17

Алауитската общност излезе на улиците в Латакия и Тартус, дни след смъртоносния взрив в джамията

Сблъсъци между алауитски протестиращи и контрапротестиращи в Сирия след бомбена атака в Хомс - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Два дни след бомбената атака срещу алауитска джамия в Хомс, при която загинаха осем души, а 18 бяха ранени, протестиращи от алауитското малцинство в Сирия влязоха в сблъсъци с контрапротестиращи, предаде Асошиейтед Прес, предава БТА.

Хиляди протестиращи се събраха в крайбрежните градове Латакия и Тартус, както и на други места в страната.

Според официални източници, в джамията в Хомс са били поставени взривни устройства, но към момента не е идентифициран заподозрян. Жертвите бяха погребани днес.

Слабоизвестната групировка „Сарая Ансар ас Суна“ пое отговорност за нападението чрез съобщение в „Телеграм“. В изявлението се посочва, че атаката е била насочена срещу алауитите, клон на шиитския ислям, смятан от твърдолинейни ислямисти за вероотстъпнически.

Днешният протест бе свикан от шейх Газал Газал, който живее извън Сирия и ръководи Върховния алауитски ислямски съвет в Сирия и диаспората.

Фотограф на АП съобщи, че в Латакия проправителствени контрапротестиращи са хвърляли камъни по демонстрантите, а група протестиращи е нападнала контрапротестиращ, преминал на тяхната страна на барикадите. Силите за сигурност са произвели изстрели във въздуха, опитвайки се да разпръснат двете страни. Пострадали има, но точният им брой не е известен.

Сирийската държавна телевизия съобщи, че двама полицаи са били ранени в Тартус, след като граната е била хвърлена в полицейски участък, а в Латакия са опожарени автомобили на силите за сигурност.

След падането от власт на бившия президент Башар Асад през декември 2024 г. в Сирия са избухвали няколко религиозно мотивирани сблъсъци. Асад, който е алауит, избяга в Русия.

Правителството осъди атаката в Хомс и обеща извършителите да бъдат наказани, но към момента няма съобщения за арести.


Сирия
Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
