Сомалия осъди признаването на Сомалиленд от Израел като заплаха за региона

Президентът на Сомалия Хасан Шейх Мохамуд осъди днес решението на Израел да признае Сомалиленд за независима държава, като заяви, че това насърчава сепаратистки движения по света и застрашава сигурността на Африканския рог, предаде Франс Прес, цитирана от БТА.

„Израелският премиер Бенямин Нетаняху е нарушил суверенитета на Сомалия по най-сериозен начин“, каза Мохамуд пред двете камари на законодателния орган на страната. „Опитите му да разчлени Федералната република Сомалия застрашават стабилността на региона и стимулират екстремистки и сепаратистки групи по целия свят.“

Израел официално обяви признаването на Сомалиленд в петък, ставайки първата държава, признала самообявилата се република, която се отдели от Сомалия през 1991 г.

„Предупреждаваме Израел да не прехвърля конфликтите си от Близкия изток върху Сомалия“, добави Мохамуд.

Министърът на външните работи на Сомалиленд Абдирахман Дахир Адам приветства решението, въпреки критиките в региона. „Това признание е дипломатически и исторически важен момент, който утвърждава моралната яснота на нашата държава“, каза той пред израелското радио „Кан“.

Сътрудничеството между Израел и Сомалиленд ще обхване дипломация, търговия, технологии, селско стопанство, управление на водите, здравеопазване и сигурност, като според Адам признанието укрепва репутацията на Сомалиленд като стабилна, демократична и отговорна държава в чувствителен регион.