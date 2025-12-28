Новини
Свят »
Сомалия »
Сомалия осъди признаването на Сомалиленд от Израел като заплаха за региона

Сомалия осъди признаването на Сомалиленд от Израел като заплаха за региона

28 Декември, 2025 17:25, обновена 28 Декември, 2025 17:30 603 20

  • сомалия-
  • израел-
  • сомалиленд-
  • заплаха-
  • регион

Президентът на Сомалия предупреждава за стимулиране на сепаратистки движения, докато Сомалиленд приветства дипломатическото признаване

Сомалия осъди признаването на Сомалиленд от Израел като заплаха за региона - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Президентът на Сомалия Хасан Шейх Мохамуд осъди днес решението на Израел да признае Сомалиленд за независима държава, като заяви, че това насърчава сепаратистки движения по света и застрашава сигурността на Африканския рог, предаде Франс Прес, цитирана от БТА.

„Израелският премиер Бенямин Нетаняху е нарушил суверенитета на Сомалия по най-сериозен начин“, каза Мохамуд пред двете камари на законодателния орган на страната. „Опитите му да разчлени Федералната република Сомалия застрашават стабилността на региона и стимулират екстремистки и сепаратистки групи по целия свят.“

Израел официално обяви признаването на Сомалиленд в петък, ставайки първата държава, признала самообявилата се република, която се отдели от Сомалия през 1991 г.

„Предупреждаваме Израел да не прехвърля конфликтите си от Близкия изток върху Сомалия“, добави Мохамуд.

Министърът на външните работи на Сомалиленд Абдирахман Дахир Адам приветства решението, въпреки критиките в региона. „Това признание е дипломатически и исторически важен момент, който утвърждава моралната яснота на нашата държава“, каза той пред израелското радио „Кан“.

Сътрудничеството между Израел и Сомалиленд ще обхване дипломация, търговия, технологии, селско стопанство, управление на водите, здравеопазване и сигурност, като според Адам признанието укрепва репутацията на Сомалиленд като стабилна, демократична и отговорна държава в чувствителен регион.


Сомалия
Поставете оценка:
Оценка 3.2 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Така Така

    5 2 Отговор
    Тези където и да стъпят сеят размирици и раздори

    17:33 28.12.2025

  • 3 побърканяк

    3 2 Отговор
    И после защо хората мразят евреите.

    17:37 28.12.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Горски

    4 1 Отговор
    Ние сме същите маймуни, каквито сме били преди милион години. Няма договори, няма принципи, няма ценности. Има само примитивни маймунски инстинкти. Светът е една джунгла без никакви правила. „Ако САЩ са заинтересовани да акостират в Сомалиленд, те са добре дошли“, отбеляза Абдулахи и добави, че е готов да предложи на САЩ сделка за критични суровини като литий. В региона има също така находища на калай, скъпоценни камъни и индустриални минерали, включително гипс, цимент и злато. Понастоящем Сомалиленд не произвежда литий, въпреки че преди това регионът е издал лиценз на базираната в Саудитска Арабия компания Kilomass Co. за проучване на находища на метала.

    17:38 28.12.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 за наказание да изпратят още

    2 0 Отговор
    сомалийци пришълци в ес

    17:41 28.12.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Обосновано предположение.

    1 5 Отговор

    До коментар #8 от "ДрайвингПлежър":

    Щом ислямските кенефи подскачат, значи Израел е постъпил правилно...

    17:44 28.12.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Хохо Бохо

    0 0 Отговор
    Кво осъщате бе лум пени? Ако сте мъже и имате топки всички, чинно и в редичка, едновременно признайте Палестинската държава и им го заврете на чи фу тите. Те тва заслужават.

    17:57 28.12.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Бащата на някаква Саяна

    1 0 Отговор
    Всеки ден по всички телевизии с оскубаните вежди

    18:01 28.12.2025

  • 18 Като някаква Саяна порасне

    1 0 Отговор
    Ще стане пътен експерт, а бащата на някаква Саяна всеки ден по всички телевизии с оскубаните вежди

    18:02 28.12.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.